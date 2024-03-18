Перепроизводство лука: казахстанские фермеры не могут реализовать 160 тысяч тонн продукции

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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оптовые цены на лук у сельхозпроизводителей упали до 15-20 тенге за килограмм, - Оптовые цены на лук у сельхозпроизводителей упали до 15-20 тенге за килограмм, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.





У сельхозтоваропроизводителей имеются порядка 160 тыс. тонн нереализованной продукции. Из них 138 тыс. тонн - в Жамбылской области и 22 тыс. тонн - в Алматинской области", - говорится в сообщении МСХ РК.





По данным участников рынка, в отличие от предыдущего сезона, с начала осени 2023 года спрос на лук существенно снизился, у аграриев возникли сложности продажи лука по рыночной цене - 40 тенге за килограмм. Сейчас цена за кило репчатого лука снизилась до 15-20 тенге.





Перепроизводство на фоне сокращения спроса в сезоне 2023-2024 годов со стороны импортеров, проблема транспортной логистики при планировании отгрузок через территорию России в Прибалтику и Грузию привели к накоплению запасов лука и падению цен", - говорится в сообщении МСХ.





Кроме того, с потеплением возникла проблема сохранности лука на приспособленных складах. При этом специализированных складов с холодильным оборудованием нет.





Несмотря на достаточное собственное производство лука, в предыдущие годы цены постоянно повышались, особенно в межсезонье. Существенные ценовые накрутки происходили на этапе после реализации фермерами лука посредникам - на крупнооптовых базах и рынках", - добавили в ведомстве.





Как проинформировали в Бюро национальной статистики, к началу сбора урожая 2023 года оптовые цены вернулись на прежний уровень - 132-134 тенге за килограмм. В начале 2024 года цены снизились до 107-114 тенге за кило.





Для решения сложившейся ситуации МСХ отправило письма в Минторговли для организации сбыта лука на внутреннем и внешних рынках. Также лук намерены продавать в Пакистан, а посольства РК ищут новые рынки сбыта.





В конце прошлого года Казахстан заявил о готовности экспортировать в Пакистан 40 наименований товаров на $21,5 млн, в том числе репчатый лук.



