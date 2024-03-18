17.03.2024, 14:07 17566

Перепроизводство лука: казахстанские фермеры не могут реализовать 160 тысяч тонн продукции

Перепроизводство лука: казахстанские фермеры не могут реализовать 160 тысяч тонн продукции
Фото: Depositphotos
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оптовые цены на лук у сельхозпроизводителей упали до 15-20 тенге за килограмм, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.

У сельхозтоваропроизводителей имеются порядка 160 тыс. тонн нереализованной продукции. Из них 138 тыс. тонн - в Жамбылской области и 22 тыс. тонн - в Алматинской области", - говорится в сообщении МСХ РК.


По данным участников рынка, в отличие от предыдущего сезона, с начала осени 2023 года спрос на лук существенно снизился, у аграриев возникли сложности продажи лука по рыночной цене - 40 тенге за килограмм. Сейчас цена за кило репчатого лука снизилась до 15-20 тенге.

Перепроизводство на фоне сокращения спроса в сезоне 2023-2024 годов со стороны импортеров, проблема транспортной логистики при планировании отгрузок через территорию России в Прибалтику и Грузию привели к накоплению запасов лука и падению цен", - говорится в сообщении МСХ.


Кроме того, с потеплением возникла проблема сохранности лука на приспособленных складах. При этом специализированных складов с холодильным оборудованием нет.

Несмотря на достаточное собственное производство лука, в предыдущие годы цены постоянно повышались, особенно в межсезонье. Существенные ценовые накрутки происходили на этапе после реализации фермерами лука посредникам - на крупнооптовых базах и рынках", - добавили в ведомстве.


Как проинформировали в Бюро национальной статистики, к началу сбора урожая 2023 года оптовые цены вернулись на прежний уровень - 132-134 тенге за килограмм. В начале 2024 года цены снизились до 107-114 тенге за кило.

Для решения сложившейся ситуации МСХ отправило письма в Минторговли для организации сбыта лука на внутреннем и внешних рынках. Также лук намерены продавать в Пакистан, а посольства РК ищут новые рынки сбыта.

В конце прошлого года Казахстан заявил о готовности экспортировать в Пакистан 40 наименований товаров на $21,5 млн, в том числе репчатый лук.

В начале февраля Бюро нацстатистики сообщало, что в годовом выражении лук репчатый подешевел на 26,4%.
 
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Теги:МСХсбытзапасылук

новости по теме

18.03.2024, 12:29 1861

Туркменистан намерен поставлять газ и электроэнергию в Казахстан

Страна ищет возможности наращивания экспорта газа с крупнейшего месторождения Галкыныш
Ашхабад. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Туркменистан готов сделать сотрудничество в рамках Организации тюркских государств последовательным и долгосрочным, уделив особое внимание перспективным направлениям, среди которых энергетика.

У нас имеются хорошие возможности для экспорта туркменского природного газа и электроэнергии в Казахстан, Азербайджан и Турцию. Мы готовы и далее оказывать помощь братским странам в обеспечении энергетической безопасности", - цитирует национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Energy Monitoring.


По данным издания, Туркменистан ищет возможности наращивания экспорта газа с крупнейшего месторождения Галкыныш. Их основным конкурентом в этом вопросе является Россия, которая намерена нарастить поставки газа в ЦА с текущих 2,8 млрд кубометров до 11 млрд к 2026 году.

Для этих целей Узбекистан намерен за $500 млн модернизировать магистральную газовую систему для увеличения импорта газа "с севера". Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о планах России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана к середине 2024 года определиться с 15-летними обязательствами по поставкам и транзиту газа", - говорится в информации.


Издание также пишет, насколько это выгодно Узбекистану и Казахстану.

По данным "Коммерсанта", цена поставок российского газа в Узбекистан в 2023 году составила $160 за 1 тыс м3, что значительно ниже средних цен продаж как в Турцию (около $270-280), так и в Китай ($260-270). Тем не менее текущая цена позволяет "Газпрому" получать прибыль в $20-22 за 1 тыс. м3. А для Казахстана цена может быть еще меньше из-за отсутствия пошлин (примерно $20)", - сообщает Energy Monitoring.

 
15.03.2024, 12:13 60891

"КазТрансОйл" отправил свыше 230 тысяч тонн нефти с месторождения Тенгиз по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан

Из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 331 тысяча тонн нефти
"КазТрансОйл" отправил свыше 230 тысяч тонн нефти с месторождения Тенгиз по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан
Фото: kaztransoil.kz
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "КазТрансОйл" отправило 232 тысячи тонн нефти с месторождения Тенгиз по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, сообщает пресс-служба компании.

В январе-феврале 2024 года АО "КазТрансОйл" произвело отгрузку казахстанской нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан в объеме 232 тысячи тонн", - проинформировали в компании.


Также отмечается, что за указанный период из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 331 тысяча тонн нефти.

По итогам 2023 года налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО "КазТрансОйл" составил 3 млн 376 тысяч тонн", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" повысит в этом году тариф на транзит нефти по нефтепроводу Туймазы - Омск - Новосибирск-2. Стоимость прокачки одной тонны нефти составит 11,28 доллара на 1000 км (без НДС).
 
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Теги:НефтьКазТрансОйлПоставкиБаку
14.03.2024, 18:23 77426

В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы

Запрет был принят в целях предотвращения перетока
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина 12 марта приняла ряд решений по вопросам регулирования внешней торговли, сообщает пресс-служба правительства.

Продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке.

Еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом. По-прежнему сохраняется угроза реализации "серых" схем ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Исключения сделаны для железнодорожных поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Также одобрено продление антидемпинговых мер на 5 лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии. Эти меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров.
 
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Теги:Газзапретвывоз
14.03.2024, 14:44 81186

Международный форум B5+1 проходит в Алматы

Целью мероприятия является содействие торговле, инвестициям и экономической интеграции в Центральной Азии для полной экономической самостоятельности региона
Международный форум B5+1 проходит в Алматы
Фото: МНЭ РК
Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 по 15 марта в Алматы проходит форум B5+1 "Укрепление региональной экономической интеграции Центральной Азии посредством государственно-частного диалога", в котором принимают участие представители бизнес-сообщества и госаппарата пяти стран Центральной Азии, сообщает Министерство национальной экономики Казахстана.

Целью форума В5+1 является содействие торговле, инвестициям и экономической интеграции в Центральной Азии для полной экономической самостоятельности региона.

Участники панельных дискуссий - представители бизнес-сообществ, госорганов, международных институтов - обсудят региональные достижения, существующие программы экономического развития и потенциальные направления партнерства для укрепления экономической интеграции. Представители американских компаний поделятся своими взглядами на инвестирование в Центральную Азию в приоритетных секторах экономики. Местные бизнес-ассоциации обсудят возможности использования адвокации и диалога между государственным и частным секторами для развития и доступа к новым рынкам как на региональном, так и на международном уровне", - рассказали в МНЭ.


В ведомстве отметили, что результатом форума B5+1 должна стать активная работа с частным сектором над национальными и региональными бизнес-повестками. Двухдневное мероприятие позволит бизнес-сообществу представить свое видение инклюзивного и интегрированного экономического будущего для Центральной Азии и дать правительствам возможность оценить ценность рекомендаций частного сектора для достижения экономических целей C5+1.

По завершении мероприятия участникам будет предложено взять на себя обязательства по разработке значимой общей повестки дня для улучшения экономической интеграции и повышения устойчивости путем расширения доступа к инновациям, иностранным инвестициям и международным торговым потокам.
 
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Теги:ФорумАлматы
14.03.2024, 13:26 83116

Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США

Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США
Фото: Kaspi.kz
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Михаил Ломтадзе рассказал об инвестиционной привлекательности Казахстана, о реформах и инновациях на конференции Morgan Stanlеy Technology, Media and Telecom в Сан-Франциско, США. На конференции также выступили Илон Маск, руководители Microsoft, Google, Netflix и других ведущих технологических компаний мира.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

С большой гордостью каждый раз делюсь на международных конференциях достижениями Казахстана. Результаты цифровизации и инноваций в нашей стране являются для многих стран примером для подражания. Это благоприятно влияет на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана и целого региона. Ведущие международные инвесторы и технологические компании с особым интересом следят за развитием Kaspi.kz и инноваций в стране. Спасибо каждому казахстанцу. Именно благодаря нашим совместным усилиям мы создаем историю и ставим Казахстан на мировую карту инноваций. Спасибо каждому из вас за то, что вдохновляете нас создавать сервисы мирового уровня!"


Конференция Morgan Stanley Technology, Media and Telecom проводится уже более 30 лет. Ежегодно она становится главным событием для ведущих технологических компаний и инвесторов во всем мире.
 
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14.03.2024, 12:48 83936

"Самрук-Қазына" начнет поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики

Председатель фонда отчитался перед президентом о работе за 2023 год
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы фонда за 2023 год и планах по его дальнейшему реформированию в среднесрочный период, сообщает Акорда.

Президент был проинформирован о приоритетных направлениях деятельности холдинга. Как доложил Нурлан Жакупов, в их число войдут реализация инвестиционных проектов, выпуск высокотехнологичной продукции, привлечение прямых иностранных инвестиций, поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики компаниями фонда и IPO и SPO компаний "Самрук-Қазына".

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по основным направлениям работы фонда.
 
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Теги:ТокаевСамрук-Казынасубсидии
14.03.2024, 11:57 84931

ЕАБР и Dar Al Sharia подписали соглашение о развитии исламского финансирования

Компания в качестве шариатского советника окажет содействие по выработке стратегических подходов и настройке политик и процедур ЕАБР
Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития и консалтинговая компания Dar Al Sharia подписали соглашение по внедрению принципов и стандартов исламского финансирования в ЕАБР, сообщили в пресс-службе банка.

Dar Al Sharia - хорошо известная консалтинговая компания, созданная в 2007 году Dubai Islamic Bank - первым банком в мире, работающим по принципу исламского финансирования. Компания в качестве шариатского советника окажет содействие по выработке стратегических подходов и настройке политик и процедур ЕАБР. Также предусмотрена проработка пилотных проектов для их последующего финансирования по стандартам шариата", -  проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что традиционные инструменты кредитования проектов в экономиках государств - участников ЕАБР составляют основную долю портфеля банка. Кроме того, банк ожидает, что к 2026 году структура его портфеля по видам финансовых инструментов будет более диверсифицированной.

Во всех странах региона Центральной Азии правительствами уделяется особое внимание развитию сегмента исламского финансирования. В ряде стран принято соответствующее законодательство, что позволило сформировать такие сегменты исламских финансов, как банковский и лизинговый. В Кыргызстане активно развивается сектор микрофинансирования. В целом по состоянию на конец 2021 года в Казахстане исламские активы составили 0,2% от всех банковских активов, в Кыргызстане - 1,5%, в Таджикистане - 1,1%", - добавили в банке.


Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ПодписаниеСоглашениеЕАБР
13.03.2024, 19:11 96721

В Бюро нацстатистики рассказали о внутренней торговле

Значительная доля приходится на оптовую торговлю
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Индекс физического объема торговой отрасли в январе-феврале к соответствующему периоду 2023 года составил 104,2%, сообщает Бюро национальной статистики.

Значительная доля в общем объеме отрасли приходится на оптовую торговлю, удельный вес которой составляет 68,8%, розничной торговли - 30,9%.

Розничная торговля - 468,7 млрд тенге, рост - 4,7%.

Оптовая торговля - 5498,6 млрд тенге, рост - 4%.
 
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Теги:Торговлястатистика

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