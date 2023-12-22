Казахстан заявил о готовности экспортировать в Пакистан 40 наименований товаров на $21,5 млн

Это продукция нефтехимической, металлургической, пищевой, химической, машиностроительной, фармацевтической отраслей, а также транспортные средства

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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев и заместитель министра экономических дел Исламской Республики Пакистан Казим Нияз обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-пакистанского сотрудничества, в том числе дальнейшее увеличение двусторонней торговли, привлечение инвестиций, использование транзитно-транспортного потенциала, рассказали в пресс-службе МТИ РК.





Как отметил Арман Шаккалиев, Пакистан является важным торговым партнером Казахстана.





Казахстан располагает большими возможностями для экспорта переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это продукция нефтехимической, металлургической, пищевой, химической, машиностроительной, фармацевтической отраслей, а также транспортные средства. В целом это 40 обработанных товаров на сумму $21,5 млн", - сказал Шаккалиев.





Министр торговли и интеграции подчеркнул, что порты Пакистана - Гвадар, Карачи, Касим представляют большой интерес для Казахстана как с позиции продвижении экспорта продукции на рынки Пакистана и Южной Азии, так и с позиции повышения привлекательности транзитного потенциала наших стран в вопросах выхода на рынки Персидского залива и Восточной Африки.





На сегодня есть возможность взаимных поставок сухопутными маршрутами через территории Узбекистана, Туркменистана и Афганистана и с применением морских портов через коридор Север - Юг, территорию Ирана или через Китай. Еще одно направление перевозок может проходить через Каракорумское шоссе по территориям Кыргызстана, Китая и далее в Пакистан.





По словам Казима Нияза, Пакистан готов экспортировать в Казахстан морепродукты, строительные материалы, оборудование для спорта, текстиль, сельхозпродукцию.





Он пригласил казахстанский бизнес оценить инвестиционные возможности Пакистана и отметил заинтересованность своей страны в иностранных инвестициях.





Стороны также обсудили ход согласования проекта дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Пакистаном и договорились подписать его в следующем году.





Встреча состоялась в преддверии 12-го заседания казахстанско-пакистанской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое планируется провести 21 декабря в Астане. Кроме того, 21 декабря запланирован круглый стол между бизнес кругами двух стран: ожидается, что в данном мероприятии примут участие более 40 казахстанских и пакистанских компаний различных отраслей экономики", - анонсировали в Минторговли РК.





По данным ведомства, товарооборот между Казахстаном и Пакистаном за январь-октябрь 2023 года составил 38,7 млн долларов США.





Казахстан экспортирует в Пакистан преимущественно овощи, бобовые сушеные, овес, лук репчатый, чеснок, семена льна, гречиху, просо и другие зерновые злаки.





Основными товарами пакистанского импорта являются цитрусовые, картофель, лекарственные средства, одежда и другие.



