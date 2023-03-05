Глава Минторговли поручил увеличить объемы разбронирования овощей из стабфондов

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативное совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары состоялось сегодня под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. Об этом сообщили в пресс-службе Минторговли.





Серик Жумангарин отметил, что за прошедшую неделю темп роста цен на овощную группу замедлился, но не остановился, это свидетельствует о том, что на рынок из стабфондов выпустили недостаточно социально значимых товаров.





Поручаю акиматам не держать запасы на складах и выпустить их на рынок в большем объеме, увеличив количество торговых объектов, в которых реализуются овощи", - обратился Жумангарин к руководителям акиматов.





Как озвучил в ходе совещания исполняющий обязанности председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков, сегодня, по данным регионов, в оборот направлено 56,2 тысячи тонн овощей из запасов. Из них на сегодня уже реализовано 18,4 тысячи тонн, в том числе лука - 4,9 тысячи тонн, капусты - 2,8 тысячи тонн, картофеля - 7,0 тысячи тонн, моркови - 3,6 тысячи тонн. За прошедшую неделю снизились цены на морковь на 0,6%, гречку - 0,5%, сахар - 0,3%, подсолнечное масло и куриное мясо - 0,2%.





Также Айдар Абилдабеков информировал о работе региональных комиссий по выявлению посреднических схем. С начала года наблюдается положительная динамика работы комиссий в Алматы и Шымкенте.





За последнюю неделю в Атырауской области региональной комиссией достигнута договоренность с ТОО "Атырау ПробСнаб" о снижении оптовой цены на сливочное масло на 60%. В Костанайской области с крупными производителями заключены договоры о прямых поставках в крупные супермаркеты региона, в результате чего исключены посредники. В Жамбылской области в ходе анализа поставщиков социально значимых продуктов питания путем опроса был выявлен непродуктивный посредник, реализующий капусту. Теперь здесь проводится работа по заключению договора прямых поставок овощей.



