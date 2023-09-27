26.09.2023, 12:10 42506
Глава Минтранспорта сообщил о продвижении работ по устранению "узких мест" Транскаспийского маршрута
Подписано межправительственное соглашение по развитию маршрута ТМТМ
Фото: primeminister.kz
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Пекин. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил о продвижении работ по устранению "узких мест", в результате чего планируется более чем в 5 раз нарастить объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Также министр детально рассказал о проводимой работе по развитию транспортно-логистической отрасли, автомобильных дорог и авиации. При этом отмечены запуск строительства логистического центра в Сиане и начало реализации проекта "Строительство железнодорожной линии Бахты - Аягоз", где откроется новый, третий по счету пограничный переход с КНР.
Далее в рамках Глобального форума устойчивого транспорта в столице КНР состоялась первая встреча министров транспорта Центральной Азии и Китайской Народной Республики.
По итогам мероприятия участники подписали меморандум по вопросам создания механизма встречи министров транспорта стран ЦА и КНР, который позволит координировать планирование и определять приоритетные направления и ключевые задачи транспортного сотрудничества.
Кроме того, на полях Глобального форума устойчивого транспорта также состоялась двусторонняя встреча министров транспорта Казахстана и Китая Марата Карабаева и Ли Сяопэна.
Стороны обсудили конкретные вопросы по направлениям транспортно-логистической, автодорожной и авиационной отраслей. В ходе переговоров участники отметили качественную проработку в подписании межправительственного соглашения по развитию маршрута ТМТМ.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай договорились о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере.
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27.09.2023, 16:42 441
КазМунайГаз укрепляет сотрудничество с китайской Sinopec
Стороны обсудили текущую деятельность и планы по сокращению выбросов парниковых газов на совместном предприятии ТОО "Казахойл Актобе"
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация АО НК "КазМунайГаз" во главе с заместителем председателя правления Сериккали Брекешевым посетила месторождение Цзянсу (Китай), разрабатываемое компанией Sinopec на территории водного массива Гаоцзи, сообщает пресс-служба нацкомпании.
Делегация КМГ ознакомилась с используемыми на месторождении технологиями и внедряемыми инновациями, направленными в том числе на поддержание экологического баланса разрабатываемого участка.
Также после посещения производственных объектов состоялась встреча с руководством Sinopec. Стороны обсудили текущую деятельность и планы по сокращению выбросов парниковых газов на совместном предприятии ТОО "Казахойл Актобе".
В ноябре 2021 года КМГ принял Программу низкоуглеродного развития компании до 2031 года. Мы стремимся к сокращению прямых и косвенных выбросов парниковых газов на 15% от уровня выбросов 2019 года. Достичь поставленных целей компания планирует за счет повышения операционной эффективности дочерних и зависимых организаций, включая ТОО "Казахойл Актобе", и увеличения в энергобалансе компании электрической энергии от возобновляемых источников", - отметил заместитель председателя правления КМГ Сериккали Брекешев.
Справочно:
Участники ТОО "Казахойл Актобе" в равных долях (50%) - АО НК "КазМунайГаз" и "Caspian Investments Resources Ltd." (дочерняя организация SINOPEC).
Добыча нефти и газа осуществляется на месторождениях Алибекмола и Кожасай в Актюбинской области. Объем добычи нефти за 2022 год - 562 тыс. тонн, газа - 860 млн кубометров.
Напомним, "КазТрансОйл" расширит магистральные нефтепроводы с Кенкияка с участием китайских компаний.
27.09.2023, 15:33 5756
ЕАБР добился разблокирования активов, замороженных на счете НРД в Euroclear
Средства ранее были заблокированы Euroclear в рамках санкционных ограничений Европейского союза в отношении Национального расчетного депозитария
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Москва. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе Евразийский банк развития получил специальное разрешение Министерства финансов Бельгии на разморозку средств со счета НРД в Euroclear.
17 августа 2023 года банк получил специальное разрешение генеральной администрации Казначейства Министерства финансов Бельгии на перевод собственных средств со счета банка в АО НКО "Национальный расчетный депозитарий" на собственный прямой счет банка в Euroclear Bank SA/NV", - приводит информацию ЕАБР ТАСС.
Отмечается, что указанные средства ранее были заблокированы Euroclear в рамках санкционных ограничений Европейского союза в отношении НРД.
В сентябре 2023 года в соответствии с полученным разрешением был осуществлен перевод средств на собственный прямой счет банка в Euroclear Bank SA/NV", - следует из материалов ЕАБР.
Напомним, объем инвестиций ЕАБР в Казахстан может превысить $2,2 млрд за два года.
27.09.2023, 14:57 7196
Казахстан и Россия подписали договор о транзите казахстанской нефти через территорию РФ на 2024 год
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - ПАО "Транснефть" и АО "КазТрансОйл" подписали договор о транзите казахстанской нефти через территорию России на 2024 год, сообщили в пресс-службе российской компании.
Российская делегация во главе с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым посетила с рабочим визитом Казахстан.
В ходе визита глава российской компании встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия между двумя странами в сфере транспортировки энергоресурсов и, в частности, состояние и перспективы сотрудничества в рамках деятельности Каспийского трубопроводного консорциума.
Российская делегация также провела переговоры с председателем правления АО НК "КазМунайГаз" Магзумом Мирзагалиевым и генеральным директором, председателем правления АО "КазТрансОйл" Курманбаевым. Обсуждался широкий круг актуальных вопросов взаимодействия с казахстанской стороной, в том числе сотрудничество в рамках Каспийского трубопроводного консорциума и развитие технологической кооперации.
По итогам переговоров были подписаны договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию России на 2024 год и обновленный меморандум о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и АО "КазТрансОйл", - сообщили в компании.
27.09.2023, 12:28 12016
Китай готов экспортировать авиатопливо для казахстанских аваперевозчиков
Фото: Depositphotos
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Пекин. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта РК Марат Карабаев и его китайский коллега Ли Сяопэн обсудили актуальные вопросы развития транспортной отрасли, сообщает пресс-служба Минтранспорта РК.
Главы ведомств рассмотрели конкретные вопросы по направлениям транспортно-логистической, автодорожной и авиационной отраслей", - отметили в ведомстве.
На встрече министры отметили, что Транскаспийский международный транспортный маршрут приобрел стратегическое значение и способен существенно повысить уровень взаимодействия между странами. В 2022 году перевезен рекордный объем грузов между странами - 23,2 млн тонн, а в текущем году планируется достигнуть 27 млн тонн.
Марат Карабаев подчеркнул, что введение взаимного безвизового режима до 30 дней поспособствует увеличению объемов грузоперевозок и откроет новые возможности для развития транзитного потенциала.
В ходе переговоров отмечена высокая проработка в подписании Межправительственного соглашения по развитию маршрута ТМТМ. Наряду с этим обсуждена реализация проектов, связанных с развитием инфраструктурного комплекса и увеличением пропускной мощности.
В заключение стороны обсудили вопрос обеспечения авиатопливом казахстанских перевозчиков. Китайская сторона заявила о готовности рассмотреть экспорт специальных жидкостей для нужд гражданской авиации Казахстана", - сообщается в информации.
В ведомстве также напомнили, что в этом месяце при всесторонней поддержке казахстанской стороны был запущен регулярный рейс по маршруту Ханчжоу - Алматы. Таким образом, на сегодняшний день между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой выполняется 22 регулярных рейса в неделю.
В Китае Марат Карабаев также провел ряд встреч с администрациями портовых городов Циндао и Ляньюньгана, руководством транспортно-логистических предприятий и компаний, занимающихся строительством и развитием транспортной инфраструктуры, и договорился с ними о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере.
26.09.2023, 16:48 36766
Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом
Также продлен запрет на ввоз пшеницы автотранспортом на территорию Казахстана с 11 октября текущего года сроком на 6 месяцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 26 сентября 2023 года введен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
В МСХ уточнили, что запрет не распространяется на импорта зерна, предназначенного для лицензированных элеваторов, а также зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий.
Кроме того, для исключения "серого импорта" пшеницы приказом министра сельского хозяйства РК от 26 сентября 2023 года продлен запрет на ввоз пшеницы автотранспортом на территорию Казахстана с 11 октября текущего года сроком на 6 месяцев.
Водимые ограничения на ввоз ж/д транспортом не распространяются на транзитные перевозки через территорию Казахстана", - отметили в Минсельхозе.
Как отмечалось ранее, решение принято в целях исключения "серых схем" ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации.
26.09.2023, 15:00 38691
В 74-ю годовщину образования КНР объем торговли Казахстана с Китаем превысил $25,23 млрд
Фото: Генконсульство КНР
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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С января по август текущего года объем торговли между двумя странами превысил 25,23 млрд долларов США, увеличившись на 24,7% в годовом исчислении, сообщила генеральный консул Китая Цзян Вэй в ходе торжественного приема по случаю празднования 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики, организованного генеральным консульством КНР в Алматы.
Цзян Вэй обратила внимание, что инициатива "Один пояс и один путь" глубоко интегрирована с новой экономической политикой Казахстана "Нурлы жол".
Высококачественное совместное строительство между двумя странами "Одного пояса и одного пути" сформировало всестороннюю модель сотрудничества, от традиционных отраслей к новым, от производства до послепродажного обслуживания в цепочке поставок, от реального сектора экономики к облачной индустрии. Глубина и широта сотрудничества между двумя сторонами продолжает непрерывно увеличиваться, подавая успешный пример международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь". С января по август текущего года объем торговли между двумя странами превысил 25,23 млрд долларов США, увеличившись на 24,7% в годовом исчислении. Китай стремительно превратился в главного торгового партнера Казахстана", - сказала генконсул.
Десять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин, принимая во внимание время и обстоятельства, впервые выдвинул в Казахстане великую инициативу "Один пояс и один путь", объединив развитие Китая с развитием других стран мира и предоставив древнему Шелковому пути, который существовал на протяжении тысячи лет, возможность излучить новую жизненную силу в новую эпоху.
Спикер рассказала, что за десять лет инициативы "Один пояс и один путь" Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве в рамках инициативы с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями.
Инициатива охватывает две трети населения мира и 40% мирового ВВП , успешно привлекла инвестиции на сумму почти один триллион долларов США, сформировала более 3000 проектов сотрудничества, создала 420 000 рабочих мест для стран вдоль маршрута, вывела почти 40 миллионов человек из бедности и один за другим создала "национальные достопримечательности", "проекты народного благосостояния" и "памятники сотрудничества", - рассказала дипломат.
Говоря о достижениях КНР за 74 года с момента еге образования, Цзян Вэй подчеркнула, что страна прошла "крайне необычный путь развития и исторических достижений, которые привлекли внимание всего мира".
Под руководством Коммунистической партии Китая китайский народ всесторонне способствует великому возрождению китайской нации с помощью китайской модели модернизации. В течение последних 10 лет Китай твердо придерживался принципа "народ превыше всего", всеми силами содействовал высококачественному развитию, основательно продвигал всеобъемлющую народную демократию, усиленно развивал передовую социалистическую культуру и всесторонне содействовал строительству экологической цивилизации. Мы вывели почти 100 миллионов человек из бедности, продвигали крупнейший в мире процесс урбанизации и построили крупнейшую в мире сеть медицинского страхования, охватывающую 1,36 миллиарда человек. Высокоскоростные железные дороги Китая, пилотируемые космические полеты, спутниковая навигационная система Бэйдоу и другие важные элементы великой державы стали новыми национальными визитными карточками. Ощущение счастья, чувство удовлетворенности жизнью и безопасности китайского народа продолжает повышаться", - заявила генконсул.
За прошедшие 10 лет вклад Китая в мировой экономический рост превысил в среднем 30%. Китай на протяжении шести лет подряд сохраняет статус крупнейшей в мире страны по торговле товарами. Совокупный объем экономики Китая увеличился примерно до 18% от общемирового объема, внеся важный вклад в глобальную стабильность и развитие.
Статус Китая как "мировой фабрики" продолжает укрепляться. С начала этого года экономика Китая сохраняет положительную тенденцию к восстановлению, ВВП вырос на 5,5% в годовом исчислении в первой половине года, продолжая лидировать среди крупнейших развитых экономик мира. Согласно "Докладу о мировых инвестициях" за 2023 год, Китай стал вторым по величине получателем прямых иностранных инвестиций в мире. В этом году также исполняется 45 лет проведения в Китае политики реформ и открытости. Двери открытости Китая внешнему миру будут открываться все шире и шире. Основные позитивные тенденции долгосрочного экономического развития Китая не изменятся", - подчеркнула Цзян Вэй.
Для гостей торжественного приема генконсульством была организована фотовыставка, посвященная 10-летнему успеху инициативы "Один пояс и один путь" , выставка образцов достижений модернизации в китайском стиле и автомобилей китайского производства.
Генконсул сообщила, что в ближайшее время в Пекине пройдет третий форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь".
Китай готов воспользоваться этой возможностью для работы с международным сообществом, в том числе с Казахстаном, для обобщения опыта, составления плана, реализации инициативы глобального развития, инициативы глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации, углубления международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь", содействия построению сообщества единой судьбы человечества и создания еще больших благ для народов всех стран мира", - заключила свою речь дипломат.
25.09.2023, 21:30 63496
Казахстан и Узбекистан увеличат перевозки зерна, угля и нефти
За 8 месяцев 2023 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами вырос на 26% к аналогичному периоду 2022 года
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась двусторонняя встреча делегаций ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает пресс-служба КТЖ.
За 8 месяцев 2023 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами вырос на 26% к аналогичному периоду 2022 года и составил 20,6 млн тонн.
Увеличился экспорт зерна на 38%, муки - на 77%, каменного угля - почти в 2 раза. Вырос импорт химических и минеральных удобрений на 67%, фруктов и сушенных ягод - на 10%, автомобилей - на 6% и другое.
Стороны договорились увеличить обмен поездами по межгосударственному стыковому пункту Сарыагаш - Келес с предоставлением приоритета таким грузам, как уголь, зерно, нефтепродукты, по дополнительному плану.
На встрече достигнута договоренность по формированию новых цепочек поставки свежей плодоовощной продукций. В ближайшее время планируется организовать запуск пилотного сквозного рефрижераторного поезда по твердым ниткам графика по маршруту со станций Узбекистана на станцию Илецк (РК), затем рефрижераторные вагоны будут использовать для вывоза плодоовощной продукций из Казахстана в Узбекистан.
Ранее сообщалось, что объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем достиг исторического максимума. В 2022 году объем грузоперевозок составил свыше 23 млн тонн. Это на 15% больше, чем в 2021 году.
25.09.2023, 19:20 64596
В Казахстане видят большой потенциал в наращивании экспорта во Вьетнам
Одним из перспективных направлений взаимодействия является сельское хозяйство
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Серик Жумангарин встретился с первым заместителем председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Хак Динем, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Между Казахстаном и Вьетнамом нет серьезных барьеров для активного развития всестороннего сотрудничества - так охарактеризовали участники встречи взаимоотношения двух стран. Вьетнам является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Активно растет совместный товарооборот, развивается туризм, транспортная инфраструктура. Между странами подписаны важные документы, направленные на укрепление казахстанско-вьетнамских связей, в том числе "План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.". Документ предусматривает комплекс совместных мероприятий между госорганами стран, направленных на дальнейшее развитие и укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Одним из перспективных направлений взаимодействия является сельское хозяйство. Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров зерна и муки. Увеличил экспорт масличных культур до 1 млн тонн. Мы видим большой потенциал в наращивании экспорта во Вьетнам по 100 товарным позициям на сумму свыше $600 млн. Приглашаем наших вьетнамских партнеров к реализации совместных инвестиционных и технологических проектов в сельскохозяйственном секторе, металлургии", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Вице-премьер отметил большой потенциал взаимодействия в сфере редкоземельных металлов, текстильной промышленности.
Насколько нам известно, во Вьетнаме быстрыми темпами развивается производство полупроводников. Приглашаем вьетнамские компании к активному сотрудничеству в этом направлении. Также очень перспективным направлением является текстильная промышленность и производство кожаных изделий, в которых у Вьетнама есть богатая наработанная практика. С учетом наших планов по созданию хлопкового кластера на юге Казахстана, мы могли бы создать совместное производство в этой сфере", - предложил он.
Со своей стороны Нгуен Хак Динь отметил перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.
В конце августа президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с секретарем провинциального комитета, главой делегации депутатов Национального собрания провинции Бакнинь Нгуеном Ань Туаном. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития связей между регионами Казахстана и Вьетнама.
МИИР РК и вьетнамская VietJet Air подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу стороны будут стремиться к дальнейшему развитию взаимных грузовых авиаперевозок, расширению географии полетов и увеличению рейсов.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?