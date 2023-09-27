Глава Минтранспорта сообщил о продвижении работ по устранению "узких мест" Транскаспийского маршрута

Фото: primeminister.kz

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Пекин. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил о продвижении работ по устранению "узких мест", в результате чего планируется более чем в 5 раз нарастить объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил о продвижении работ по устранению "узких мест", в результате чего планируется более чем в 5 раз нарастить объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.





Также министр детально рассказал о проводимой работе по развитию транспортно-логистической отрасли, автомобильных дорог и авиации. При этом отмечены запуск строительства логистического центра в Сиане и начало реализации проекта "Строительство железнодорожной линии Бахты - Аягоз", где откроется новый, третий по счету пограничный переход с КНР.





Далее в рамках Глобального форума устойчивого транспорта в столице КНР состоялась первая встреча министров транспорта Центральной Азии и Китайской Народной Республики.





По итогам мероприятия участники подписали меморандум по вопросам создания механизма встречи министров транспорта стран ЦА и КНР, который позволит координировать планирование и определять приоритетные направления и ключевые задачи транспортного сотрудничества.





Кроме того, на полях Глобального форума устойчивого транспорта также состоялась двусторонняя встреча министров транспорта Казахстана и Китая Марата Карабаева и Ли Сяопэна.





Стороны обсудили конкретные вопросы по направлениям транспортно-логистической, автодорожной и авиационной отраслей. В ходе переговоров участники отметили качественную проработку в подписании межправительственного соглашения по развитию маршрута ТМТМ.



