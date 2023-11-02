Годовая инфляция в октябре снизилась до 10,8%

За год цены на продовольственные товары повысились на 10,4%, платные услуги - на 11%, непродовольственные товары - на 11,1%

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в октябре текущего года в годовом исчислении составила 10,8%, сообщает Бюро национальной статистики.





Согласно статистике, за год цены на продовольственные товары повысились на 10,4%, платные услуги - на 11%, непродовольственные товары - на 11,1%.





По сравнению с октябрем 2022 года капуста подорожала на 69,1%, рис - на 40,3%, виноград - на 46,7%, апельсины - на 28,1%, морковь - на 22,4%, молоко консервированное - на 22%. Цены на парацетамол повысились на 70%, ацетилсалициловую кислоту - на 32,3%, йод - на 21,5%. Дизельное топливо подорожало на 35,1%, газ сжиженный - на 12,8%, уголь каменный - на 12,6%. Повысились тарифы на вывоз мусора на 32%, водоотведение - на 27,6%. Напротив, в годовом выражении подешевели крупа гречневая на 20,1%, сахар-песок - на 16%, масло подсолнечное - на 16,2%", - привели данные в ведомстве.





Также уточняется, что в октябре 2023 года месячный индекс потребительских цен составил 0,7% (в сентябре - 0,6%). Цены на платные услуги и непродовольственные товары повысились по 0,8%, продовольственные товары - на 0,5%.





В сфере платных услуг цены на аренду жилья повысились на 2,3%, услуги гостиниц - на 2,2%, организации комплексного отдыха - на 2,1%. Тарифы на водоотведение выросли на 3%, вывоз мусора - на 1,5%. Снижение цен наблюдается на моющие и чистящие средства на 0,6%.





Повышение цен в октябре отмечено на уголь каменный на 2,3%, дрова - на 0,8%. Бензин марки АИ-98 подорожал на 3,7%, бензин АИ-95/96 - на 1,5%. Цены на телевизор повысились на 8,3%, ноутбук - на 6%, электрообогреватель - на 4,7%.





Из продуктов питания цены на помидоры выросли на 9,6%, яйца - на 5,5%, огурцы - на 5,3%, муку - на 4,3%, кондитерские изделия - на 1,3%, хлеб - на 1,2%. Повышение цен отмечено на табачные изделия на 2,1%, алкогольные напитки - на 1,2%, минеральную и питьевую воду - на 0,9%. Подешевели овощи на 1,8%, масло подсолнечное - на 0,9%, крупы - на 0,8%", - рассказали в бюро.





Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в городе Шымкенте - 1,1% , самая низкая - в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областях по 0,4%.





В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в городе Шымкенте на 1,8%, непродовольственные - в Мангистауской области на 1,8%, платные услуги - в Атырауской области на 2,5%.





Ранее в МНЭ ответили , почему несмотря на заявления властей о сокращении инфляции, цены продолжают расти.



