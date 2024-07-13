12.07.2024, 16:27 10936
Госкомпания по предупреждению нефтяных разливов появится в Казахстане
МЧС подготовило проект постановления
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило проект постановления правительства Республики Казахстан "О создании акционерного общества "Теңіз жасағы", передает корреспондент агентства.
Создать акционерное общество "Теңіз жасағы" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", - сказано в документе.
Согласно постановлению, предметом деятельности новой госкомпании станут работы по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и на береговой линии.
Кроме того, документом определены следующие предметы деятельности АО "Теңіз жасағы":
- предоставление в пользование, эксплуатация, управление и сервисное обслуживание Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти и других объектов инфраструктуры поддержки морских нефтяных операций, проводимых в секторе Каспийского моря;
- создание объектов инфраструктуры поддержки морских нефтяных операции, проводимых в секторе Каспийского моря;
- участие в проектах по производству и сервисному обслуживанию нефтегазового оборудования;
- оказание технической поддержки в нефтегазовой отрасли.
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12.07.2024, 15:15 13026
До $10 млрд планируют довести товарооборот Казахстан и Узбекистан в среднесрочной перспективе
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Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы под председательством премьер-министров Казахстана и Узбекистана Олжаса Бектенова и Абдуллы Арипова состоялось 21-е заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, в ходе которого стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки в преддверии официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан и рассмотрели темпы реализации договоренностей глав двух государств, сообщили в правительстве Казахстана.
Перед нашими правительствами главами двух государств поставлена задача по доведению в среднесрочной перспективе объема взаимной торговли до $10 млрд. В данном направлении мы заинтересованы в наращивании торговли в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также повышении уровня промышленной кооперации", - подчеркнул в ходе мероприятия Олжас Бектенов.
По данным пресс-службы кабмина, на Казахстан и Узбекистан приходится 57% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил $4,5 млрд, за 4 месяца 2024-го объем превысил $1,2 млрд.
Промышленная кооперация предусматривает реализацию 69 проектов на сумму $3,1 млрд с созданием более 14,7 тысячи рабочих мест. На сегодня уже успешно реализованы 12 совместных проектов на сумму $217 млн с созданием порядка 4,5 тыс. рабочих мест. В настоящее время реализуются 3 инвестиционных проекта на $178 млн. Одним из крупных проектов является электрометаллургический завод мощностью 500 тыс. тонн стальной продукции в Таразе.
Реализация проекта строительства международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" площадью 100 га на территориях Туркестанской области Казахстана и Сырдарьинской области Узбекистана позволит создать дополнительные стимулирующие условия для совместных производств.
В сфере машиностроения Казахстан и Узбекистан будут расширять сотрудничество по увеличению объемов взаимных поставок электротехнической продукции и аккумуляторов на ежегодной основе.
Увеличению грузооборота способствуют принимаемые меры по расширению взаимосвязей в транспортной сфере, развитию железнодорожной инфраструктуры и ликвидации "узких мест". В этой связи сторонами выражена совместная заинтересованность в реализации проектов "Дарбаза - Мактаарал", Алматинской кольцевой дороги, станции Достык.
Итогом заседания стало подписание протокола 21-го заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
Товарооборот Казахстана и Узбекистана за 5 лет вырос на 29,5%, составив $4,4 млрд. Экспорт отечественных товаров увеличился на 56,9%: с $2 млрд до $3,1 млрд. Импорт за рассматриваемый период уменьшился на 9,1% и в 2023 году составил $1,3 млрд", - привели данные в пресс-службе правительства РК.
12.07.2024, 12:01 18151
Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,25%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Годовая инфляция в мае и июне продолжила постепенное снижение, складываясь в пределах прогнозов Национального банка и располагаясь ниже их центрального значения. Инфляционные ожидания населения после высоких апрельских значений снизились. Внешний инфляционный фон становится менее благоприятным ввиду роста цен на продовольствие в мире и ускорения инфляции в России. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление вследствие устойчивого внутреннего спроса, поддерживаемого фискальным стимулированием и потребительским кредитованием, а также продолжающейся реформы регулируемых цен", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что банк будет отслеживать поступающие данные, в том числе устойчивую часть инфляции и траекторию схождения общей инфляции к таргету.
В рамках предстоящего в августе прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая параметры фискальной политики, а также эффект смягчения денежно-кредитных условий вследствие курсового фактора. Денежно-кредитные условия будут поддерживаться умеренно жесткими продолжительное время для закрепления тренда на замедление роста цен и достижения цели по инфляции в 5%", - заявили в Нацбанке.
Также сообщается, что годовая инфляция в июне снизилась до 8,4%.
Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров, а также снизившиеся темпы реализации тарифной реформы", - добавили в пресс-службе.
Ранее Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,50%.
12.07.2024, 11:10 19061
Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз лома черных металлов
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз лома черных металлов железнодорожным транспортом, сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.
Проектом приказа предусматривается введение временного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан лома черных металлов железнодорожным видом транспорта с целью обеспечения внутреннего рынка", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в Казахстане лом и отходы черных и цветных металлов являются единственным стратегическим видом сырья для 11 отечественных металлургических предприятий.
В мировой практике применение вторичных металлов в виде сырья является стратегически важным направлением ввиду экологической чистоты и минимальной энергозатратности при его переработке", - добавили в министерстве.
Проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов" опубликован на портале "Открытые НПА". Согласно тексту документа, запрет намерены ввести на полгода.
Напомним, в апреле стало известно, что Минпром продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана.
12.07.2024, 08:45 22776
Минсельхоз ввел QR-коды на мясо, по которым можно узнать о качестве продукции
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения пищевой безопасности Министерством сельского хозяйства ведется работа по обеспечению полной прослеживаемости животноводческой продукции, сообщили в министерстве.
В целях недопущения убоя животных для реализации без предубойного ветеринарного осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов ведомством разработан модуль "Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса". Система автоматизирует бизнес-процессы выдачи акта экспертизы после прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах убоя и на объектах внутренней торговли, а также формирует QR-код с информацией о полном жизненном цикле животного. Данный QR размещается в местах реализации мяса, что позволяет предотвратить убой животных без ветеринарного осмотра и экспертизы туш и органов", - проинформировали в МСХ.
В настоящее время проект запущен и реализуется во всех регионах и городах республиканского значения. К нему подключены 1664 объекта убоя, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, торговые объекты. В системе зарегистрировано более 1470 ветеринарных врачей, лабораторных сотрудников ЛВСЭ и государственных ветеринарно-санитарных инспекторов.
Посредством QR-кода оформлено свыше 117 тысяч ветеринарных справок и 438 тысяч актов экспертиз.
Система уже успешно апробирована на ветеринарном контрольном пункте "Шарбакты", граничащем с РФ.
11.07.2024, 13:01 37311
Строящую автодорогу Караганда - Балхаш компанию оштрафовали на 1,2 миллиарда тенге
Фото: Департамент экологии Карагандинской области
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Караганда. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент экологии Карагандинской области взыскал свыше 1 млрд тенге с филиала Citic Construction Co. LTD, занимающейся строительством автодороги Караганда - Балхаш, за ущерб, нанесенный окружающей среде.
В ходе проверки установлена добыча общераспространенных полезных ископаемых без наличия экологического разрешения. За нанесенный ущерб окружающей среде департаментом наложен штраф в размере 1,2 млрд тенге. Исковое заявление департамента, направленное в суд, о принудительном взыскании штрафа решением специализированного межрайонного экономического суда удовлетворено полностью", - сообщили в департаменте.
Там уточнили, что 26 июня 2024 года штраф с компании Citic Construction Co. LTD в Казахстане взыскан в полном объеме.
Ранее в Актюбинской области 18 компаний уличили в самовольной добыче полезных ископаемых. Из них только 3 добровольно оплатили ущерб на общую сумму порядка 2 млн тенге. Остальные должны государству более 500 млн.
Также сообщалось о вопиющем случае добычи ископаемых на сопке Темiр, ради которых компания "Темiрбетон" уничтожает уникальные петроглифы сакской и более ранних эпох.
11.07.2024, 12:17 38276
На Павлодарском НХЗ завершают ремонт
Вывести предприятие на полную мощность обещают к 16 июля
Фото: КазМунайГаз
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Павлодар. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Павлодарском нефтехимическом заводе завершаются планово-предупредительные работы, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".
ТОО "ПНХЗ" вышло на завершающий этап планово-предупредительных работ (ППР). Средний показатель выполнения работ по заводу на сегодня достиг 98,5%, на крупных установках мероприятия ППР практически полностью завершены. За период остановки предприятия объемы всех резервных запасов нефтепродуктов сократились более чем в два раза", - говорится в информации.
По данным КМГ, запуск производства согласно утвержденному Министерством энергетики РК графику ожидается к концу текущей недели, а выход завода на полную мощность - до 16 июля включительно.
Напомним, 20 июня ПНХЗ остановили на плановый ремонт. Тогда на предприятии заверили, что на время остановки работы завода запасы бензина и дизтоплива накоплены в достаточном количестве.
10.07.2024, 17:46 51536
Нацбанк Казахстана и Народный банк Китая договорились о сотрудничестве в области исследования цифровых валют
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования цифровых валют центральных банков, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Стороны договорились обмениваться знаниями и экспертизой, реализовать совместные исследования в области CBDC, а также развивать компетенции сотрудников через совместное обучение", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметили в Нацбанке, подписанный документ подчеркивает важность международного сотрудничества в финансовой сфере и стремление двух стран к инновациям и развитию цифровых технологий.
В исполнении целей меморандума будут участвовать также Национальная платежная корпорация Национального банка Казахстана, а со стороны Народного банка Китая - Институт цифровой валюты", - добавили в пресс-службе.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.
10.07.2024, 11:04 52096
В первом квартале расходы казахстанцев на еду увеличились на 6,7%
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тенге, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает finprom.kz.
Отмечается, что в первом квартале прошлого года затраты на еду и напитки составляли в среднем 123,1 тыс. тенге на душу населения, а годовой рост достигал заметных 21,1%. Пятью годами ранее, то есть в первом квартале 2019 года, на еду и напитки казахстанцы тратили в среднем всего 72,3 тыс. тенге на душу населения - это на 44,9% меньше, чем в текущем году.
По итогам первого квартала текущего года цены на товары и услуги выросли на 9,3% за год, на продовольственные товары - на 7,5%, а непосредственно на продукты питания и безалкогольные напитки - на 7,2%.
Что касается регионального разреза, наибольшие затраты на еду и напитки понесли жители Алматы: 181,5 тыс. тенге на душу населения в первом квартале текущего года, на 7,7% больше, чем годом ранее. По сравнению со среднереспубликанским значением алматинцы потратили на 38,2% больше.
На втором и третьем местах оказались Восточно-Казахстанская (152,1 тыс. тенге, плюс 4,1%) и Мангистауская (146,7 тыс. тенге, плюс 6,7%) области.
Меньше всего потратили на еду и напитки жители Кызылординской (104,6 тыс. тенге на душу населения), Актюбинской (106,4 тыс. тенге) и Туркестанской (110,4 тыс. тенге) областей.
Из 20 регионов страны только в двух регионах - Актюбинской и Алматинской областях - расходы снизились: на 5,1%, до 106,4 тыс. тенге на душу населения, и на 4,3%, до 124,3 тыс. тенге соответственно. Наибольший годовой рост расходов в секторе зафиксирован в Жетысуской области (на 19,8%, до 141,3 тыс. тенге на душу населения), наименьший - в Акмолинской области (на 1,2%, до 112,4 тыс. тенге).
Треть всех расходов казахстанцев на продукты питания и безалкогольные напитки пришлась на мясо и мясопродукты: 43,3 тыс. тенге на душу населения, на 6,4% больше, чем годом ранее.
Также значительные статьи расходов жителей страны в секторе пришлись на хлебопродукты и крупяные изделия (20,5 тыс. тенге на человека, плюс 8,6% за год) и молочные продукты (14,5 тыс. тенге, плюс 7,7%). В пятерке самых затратных продуктовых категорий также оказались фрукты (11,6 тыс. тенге на душу населения в квартал) и овощи (8,9 тыс. тенге).
На сахар, кондитерские изделия и сладости казахстанцы потратили в среднем 8,7 тыс. тенге на человека за квартал, на масла и жиры - 6,7 тыс. тенге, на рыбу и морепродукты - 5,9 тыс. тенге, на безалкогольные напитки - 5,8 тыс. тенге, на яйца - 3,3 тыс. тенге.
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