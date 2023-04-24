Инициатива "Один пояс - один путь" увеличит ВВП Казахстана на 21%

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Международная инициатива Китая "Один пояс - один путь" поможет увеличить ВВП Республики Казахстан на 21 процент. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо на семинаре СМИ и экспертов Казахстана и Китая, посвященном десятилетию инициативы.





По подсчетам Всемирного банка, при нынешнем темпе роста "Пояс и путь" поможет увеличить ВВП Казахстана на 21%. Считаю, что это не миф. Тому подтверждение - за прошлый год оборот Китая и Казахстана увеличился на 23,06%, впервые перевалив отметку в 31 млрд долларов США. А за первый квартал этого года товарооборот наших стран увеличился еще на 26,08%", - сообщил Чжан Сяо в своем приветственном слове на семинаре.





Мероприятие для представителей СМИ и экспертов казахстанско-китайского сотрудничества приурочено к празднованию 10-летия со дня объявления инициативы "Один пояс - один путь". В рамках семинара состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между центром по изучению Китая и центром вещания на Европу и Азию ("Жэньминь хуабао") при управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках.













Сегодня инициатива объединяет 151 страну и 32 международные организации, иными словами, это две трети стран мира и 63% населения планеты. Думаю, не будет преувеличением сказать, что сегодня не осталось даже уголка на Земле, где не слышали бы об инициативе. Динамика популяризации инициативы, конечно, внушительна", - добавил Чжан Сяо.





Такая динамика, по его словам, вполне оправдана, так как, по прогнозам Всемирного банка, к 2030 году строительство "Пояса и пути" поможет 7 млн 600 тысячам человек избавиться от крайней бедности, а 32 млн человек - от умеренной бедности, создав 420 тысяч новых рабочих мест. Поэтому она была высоко оценена странами-партнерами.













За прошедшие десять лет инициатива от концепции до консенсуса, от фундамента столбов и банок до всесторонней актуализации, от масштабирования до детализации проектов прошла славный, но и непростой путь. Были опасения, озабоченности, были фобии и недопонимания, но, несмотря на все это, международное влияние и авторитет инициативы постоянно неуклонно растут. Это факт", - отметил посол Китая.





Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, "Пояс и путь" - это солнечная дорога для единомышленников, а не частная тропинка для единоличников. Все заинтересованные страны могут присоединиться, участвовать, сотрудничать и получать выгоду от реализации инициативы.





Чжан Сяо обратил внимание, что Казахстан является ключевым партнером в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Страна была выбрана для места анонсирования этой инициативы вовсе не случайно, так как еще во времена Великого шелкового пути Казахстан сыграл роль своего рода хаба. Плюс к этому - географическое преимущество и близкие межгосударственные отношения Китая и Казахстана.





Как доказательство успешного взаимодействия - достижения совместного строительства "Пояса и пути". В Казахстане построены новые дороги, и шоссейные и железные, с помощью которых транзитный потенциал страны полностью восстановлен. Время доставки грузов из Китая в Европу и обратно на 5-6 дней сократилось. Неудивительно, что грузовые перевозки Китая и Казахстана за прошлый год составили 23 млн тонн, увеличившись на 20%. В рамках сотрудничества Казахстан также получил выход к морю через Китай для развития своих экономических связей со странами АТР.













Двустороннее сотрудничество не ограничилось только взаимосвязями с инфраструктурой, оно охватывает и развитие цифровых технологий, телекоммуникаций, возобновляемых источников энергии, здравоохранения и культурно-образовательных обменов.





За год реализации инициативы успешно завершены такие пилотные проекты, как Шымкентский РТС, Алматинская солнечная электростанция, Северо-Казахстанский агротехнопарк, завод по выпуску тепловыделяющих сборок в ВКО, Кызылординский стекольный завод, автопарк в Костанайской области и так далее. Все эти проекты способны повысить уровень индустриализации страны и в конечном счете благосостояние населения.





Конечно, успешное развитие инициативы не всегда устраивает отдельных людей, которые сегодня окутаны мышлением холодной войны и блоками конфронтации. Чего только они не вбросили в целях дискредитации, обливания грязью и искажения инициативы за все эти годы", - отметил посол.





По его словам, были вбросы о массовом переселении китайцев, о чудовищном загрязнении окружающей среды, о переброске от старых производств, о вытеснении казахстанцев с рабочих мест. Но ни одно из этих лживых предположений не стало реальностью. Несмотря на мощную пропагандистскую машину, которая запускается в полную силу, развязанная ими информационная война позорно провалилась. Информационное доминирование на фоне заката глобальной гегемонии не так сработало, как ожидалось, потому что "мы на стороне исторической правоты".





В последнее время слышится странный, активно продвигаемый некоторыми странами нарратив - демократия против автократии или порядок, основанный на правилах. Не исключаю возникновения в будущем еще новых таких непонятных расплывчатых терминов. Это говорит о том, что некоторые поспешили задавать тон в свете глобальной турбулентности, стараясь ввести мировую общественность в заблуждение или навязывать нам, другим странам, свои ценности и условия. До сих пор автор порядка, основанного на правилах, не смог толком объяснить нам, что это за правила и кто их разработал. Необходимо отметить, что лейтмотивом нашего времени вовсе не является демократия или автократия. Такой нарратив нацелен исключительно на раскол мира на два противоборствующих блока", - сказал Чжан Сяо.





Посол утверждает, на самом деле сегодня человечество стоит перед выбором - мир или война, консолидация или разрыв связей, прогресс или регресс. Нам нетрудно сделать выбор в пользу первого.













Для Китая и Казахстана абсолютно неприемлемы попытки втянуть нас в украинский кризис, который не мы с вами спровоцировали, не мы подтолкнули, не мы подстрекали и не мы посеяли зерно вражды. А сегодня не мы накачиваем оружием и подливаем масло в огонь. Интересно, что утекшие в интернет секретные документы спецслужб США уже доказали, кто виноват во всем этом. Даже слитая информация показала, что слежка спецслужб США за другими странами, в том числе за своими близкими союзниками, уже приобретает системный, масштабный, и я бы даже сказал, вопиющий характер. Из этого несложно сделать вывод, что лицемерие и двойные стандарты сдержаны мягкой силой этой страны", - заключил посол.



