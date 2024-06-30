29.06.2024, 15:25 21751
Иранская судоходная компания инвестирует в строительство казахстанского терминала в порту Персидского залива
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Частная иранская судоходная компания предлагает Республике Казахстан сотрудничество в строительстве терминала в порту Бендер-Аббас в Персидском заливе, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин встретился с основателем и президентом иранской судоходной компании Golden Line Али Акбаром Эхсани. Частная компания занимается транзитом и экспортом товаров, оказывает услуги по контейнерной погрузке и разгрузке, хранению, а также другие виды транспортно-логистических услуг в иранском порту Каспиан.
В нашем распоряжении есть 25 гектаров контейнерной площади в порту Бендер-Аббас. Также мы готовы выделить еще 30 гектаров в удобном месте для казахстанского терминала в порту и вложить свои инвестиции в его строительство. Мы сможем организовать прямые поставки грузов в порт Каспиан", - сказал Али Акбар Эхсани.
На встрече Али Акбар Эхсани сообщил, что недавно иранский порт на Каспийском море (Каспиан), где находятся основные погрузочно-разгрузочные мощности и суда компании, подключили к сети железных дорог Ирана, что обеспечит прямое железнодорожное сообщение между портами Каспия и Персидского залива.
По итогам встречи Серик Жумангарин пригласил руководство компании Golden Line принять участие в первом международном транспортно-логистическом форуме "Север - Юг", который состоится в 20-х числах июля в Актау, для встречи и обсуждения проекта с потенциальными казахстанскими партнерами.
Как отметили в пресс-службе, сегодня компания заинтересована в расширении своих услуг по экспорту и транзиту различных грузов из Казахстана и других стран Центральной Азии, России и Азербайджана в порты Персидского залива, Индийского океана, стран Азии и Африки.
Ранее сообщалось, что ЕАБР разработал концепцию Евразийского транспортного каркаса. В состав Евразийского транспортного каркаса входят пять ключевых международных транспортных коридоров.
Напомним, предновогоднее заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге открыло ЕАЭС дорогу к расширению и укреплению экономического взаимодействия, в том числе в Персидском заливе.
новости по теме
28.06.2024, 11:41 56256
Результаты выше ожидаемых - участники бизнес-форума о реализованных в Казахстане проектах ЕАБР
Фото: ЕАБР
Рассказать друзьям
Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Рамках бизнес-форума Евразийского банка развития прошла сессия "Инвестиционные инструменты ЕАБР: результаты и перспективы", участники которой обсудили результаты реализации крупных проектов ЕАБР в Казахстане.
Старший управляющий директор - руководитель дирекции по транспорту и инфраструктуре ЕАБР Сергей Игнатов рассказал о двух крупных транспортных проектах ЕАБР, реализованных в Казахстане: БАКАД и АПП "Нур жолы".
БАКАД - это долгожданный проект для алматинцев. Он был задуман еще в начале 2000-х годов, но реализовался в 2023 году и уже показал результаты выше ожидаемых. Это крупнейший проект ГЧП в Центральной Азии. Структурирован в соответствии с лучшими мировыми практиками", - рассказал спикер.
Автомобильный пункт пропуска "Нур жолы" также является ярким и важным проектом.
Для нас он характеризуется тем, что это первый проект ГЧП ЕАБР в Казахстане. В этом проекте мы являемся монокредитором. Результат данного проекта впечатляет: пропускная способность пункта увеличилась в 30 раз и пассажиропоток увеличился в 18 раз", - поделился Игнатов.
В свою очередь руководитель дирекции стратегических проектов ЕАБР Виктор Лебедев рассказал о финансовой составляющей межстрановых интеграционных мегапроектов, охватывающих три ключевых направления: евразийский транспортный каркас, евразийская товаропроводящая цепь и водно-энергетический комплекс ЦА.
На сегодняшний день мы реализуем в рамках наших трех стратегических направлений несколько проектов на общую сумму 815 миллионов долларов. А в проработке у банка сейчас находятся по этим направлениям проекты с потенциальным объемом финансирования банка более 5 миллиардов долларов. Наша задача - это не менее 1,2 миллиарда долларов до 2026 года. И, как вы видите, осталось два года и мы идем очень хорошими темпами", - отметил спикер.
Ранее глава ЕАБР Николай Подгузов заявил, что в Казахстане стоит очень серьезный вопрос по транспортной связанности, развитию транспортной инфраструктуры.
Напомним, БАКАД открыли в июне прошлого года. Это дорога протяженностью 66 километров, включающая 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.
27.06.2024, 17:40 88186
Аэропорт Алматы может быть связующим элементом инициативы "Один пояс - один путь" - Кабиев
Он выразил надежду, что безвизовый режим с КНР, облегчение визового режима с Евросоюзом, открытие прямых рейсов в США будут способствовать увеличению международного трафика
Рассказать друзьям
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент по внешним связям ТАВ Казахстан - Международный аэропорт Алматы Даурен Кабиев в ходе бизнес-форума Евразийского банка развития заявил, что аэропорт Алматы является частью Нового шелкового пути и может быть связующим элементом как инициативы "Север - Юг", так и инициативы "Один пояс - один путь".
Мы хотим наращивать потенциал аэропорта, чтобы он стал полноценным элементом в том числе Евразийского транспортного каркаса", - сообщил Даурен Кабиев.
Он подчеркнул, что Алматы по праву является центром транспортного Евразийского континента.
Команда TAV увеличила количество дестинаций с 38 до 67. То же самое по количеству рейсов - с 2019 года увеличили с 64 до 79 тысяч. Из международных дестинаций большинство рейсов приходится на Ближний Восток, Турцию, Европу, потихоньку открываем юго-восточную Азию", - заявил вице-президент по внешним связям.
Кабиев также выразил надежду, что безвизовый режим с КНР, облегчение визового режима с Евросоюзом, открытие прямых рейсов в США будут способствовать увеличению международного трафика.
На сегодняшний день имеем 9,5 млн пассажиров. Это хорошая динамика, мы вышли на постпандемийный уровень уже в 2021 году, люди опять начали летать после ковида. Восстановилась география, частота и количество рейсов. Немало повлияла и геополитическая обстановка, которая способствовала тому, что были переориентированы потоки. По нашим прогнозам, в этом году мы обслужим более 11 млн пассажиров. Планируем провести реновацию ВПП и будем развивать карго-терминал", - добавил он.
Ранее глава ЕАБР заявил, что в Казахстане стоит очень серьезный вопрос по транспортной связанности, развитию транспортной инфраструктуры
27.06.2024, 16:39 90126
Концепцию Евразийского транспортного каркаса разработал ЕАБР
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский транспортный каркас - это возможность стать транспортным перекрестком континента, открыть для себя новые производственные ниши, радикально улучшить условия внешней торговли, особенно с Западной и Южной Азией, заявил, представляя исследование на бизнес-форуме Евразийского банка развития в Алматы, зампредседателя ЕАБР Евгений Винокуров.
В настоящее время транспортные издержки для стран, не имеющих выхода к морю, в 1,4 раза выше, чем для прибрежных государств. Даже во времена Великого шелкового пути торговые маршруты в Центральной Азии были преимущественно широтными, то есть на направлении восток - запад. Формирование новых транспортных связей на направлении север - юг является историческим шансом для Центральной Азии. Это возможность стать транспортным перекрестком континента, открыть для себя новые производственные ниши, радикально улучшить условия внешней торговли, особенно с Западной и Южной Азией", - пояснил Винокуров.
Он подчеркнул, что во внутренних странах региона, не имеющих выхода к морю, развитие новых транспортных возможностей приводит к увеличению объемов торговли, созданию рабочих мест, налоговых поступлений, мобильности людей, а также связанных с этим мультипликативных эффектов.
Важное значение имеют и другие крупные транспортные проекты, в частности в Западном Китае, реализация которых позволит в перспективе обеспечить сквозную региональную связанность за счет сопряжения коридоров Восток - Запад с новыми меридиональными маршрутами, соединив южные регионы Западной Сибири, Западную Монголию, Центральную Азию, Пакистан и Китай. Это создаст новые логистические маршруты и расширит географию торговли и перевозок.
Авторы концепции также считают наиболее востребованной и эффективной формой развития перевозок грузов контейнеризацию.
На международном уровне необходимо содействовать развитию контейнерных сервисов и инфраструктуры в регионе", - подчеркнули спикеры.
Они отметили, что развитие транспортной инфраструктуры имеет большой социально-экономический эффект, однако связано с различными административными барьерами, особенно в отношении межстранового взаимодействия, поэтому важным аспектом является взаимодействие и гармонизация позиций всех заинтересованных сторон, в том числе при активном участии международных институтов развития.
Спикеры также рассказали, что могут предложить МБР для развития транспортного каркаса:
- предоставить наиболее приемлемые инструменты технического содействия по предпроектной подготовке и финансирования инфраструктурных проектов ЕТК;
- обеспечить координацию и сближение позиций государств-участников по ключевым параметрам инфраструктурных проектов ЕТК;
- обменяться опытом структурирования и финансирования проектов ЕТК и нарастить компетенции органов государственной власти государств-членов;
- создать аналитические продукты для развития ЕТК и др.
Для справки
Евразийский транспортный каркас - это сеть сопрягающихся широтных и меридиональных международных транспортных коридоров и маршрутов, обеспечивающих внутреннюю и трансконтинентальную связанность стран Евразии. Основу Евразийского транспортного каркаса составляют международные транспортные коридоры на направлениях восток-запад и север-юг протяженностью более 50 тыс. км, соединяющие Азию, Европу и Ближний Восток. Сопряжение коридоров создает эффект синергии, который выражается в росте грузопотоков до 40%.
В состав Евразийского транспортного каркаса входят 5 ключевых международных транспортных коридоров - Северный, Центральный и Южный евразийские коридоры, МТК ТРАСЕКА и МТК "Север - Юг", дополненные ответвлениями и региональными маршрутами.
Суммарный объем международных перевозок грузов в 2023 году по пяти коридорам Евразийского транспортного каркаса аналитики ЕАБР оценивают в размере 260 млн тонн, в том числе 3,6 млн контейнеров.
ЕАБР разработал десять системных элементов концепции, целью которой является создание и развитие устойчивых, доступных и эффективных транспортных связей для евразийского пространства. Концепция изложена в докладе, в котором также было проанализировано текущее состояние, даны прогнозные оценки развития пяти ключевых транспортных коридоров в Евразийском регионе, представлены ключевые проекты и инициативы дальнейшего развития Евразийского транспортного каркаса.
Подробнее с содержанием доклада "Евразийский транспортный каркас" можно ознакомиться на сайте ЕАБР. Помимо доклада там размещены презентация, одностраничное резюме, видеоматериалы, а также пакет карт и схем ЕТК в высоком разрешении.
27.06.2024, 14:45 95091
В Казахстане стоит очень серьезный вопрос по развитию транспортной инфраструктуры - глава ЕАБР
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стоит очень серьезный вопрос по транспортной связанности, развитию транспортной инфраструктуры, заявил на брифинге для журналистов в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития в Алматы глава банка Николай Подгузов.
Через Казахстан проходит множество маршрутов Север - Юг и Запад - Восток. Здесь мы участвуем в проектах, например в проекте Аягоз - Бахты (железнодорожная линия протяженностью 272 км. - Прим. ред.), который позволяет нам в рамках Евразийского транспортного каркаса развивать инфраструктуру. Мы поучаствовали в разработке ТЭО (технико-экономическое обоснование. - Прим. ред.), сейчас будем переходить к стадии реализации проекта", - рассказал глава ЕАБР.
По его словам, банк также участвует в большом количестве проектов, связанных с восстановлением и повышением качества региональных дорог. В качестве примера он привел транспортный проект БАКАД, который финансировал в том числе международный синдикат банков.
И, конечно, проект Казахстан - Азербайджан. Здесь тоже все транскаспийские маршруты, развитие портовой инфраструктуры, дорог железных дорог - это все очень актуально и требует реализации", - подчеркнул Подгузов.
Он добавил, что президент Токаев ставит более амбициозные задачи перед правительством.
На мой взгляд, эти цифры вполне достижимы, в первую очередь за счет увеличения темпа инвестиций, это именно то, чем занимается сейчас ЕАБР. По объемам инвестирования как в Евразийский регион, так и в Казахстан, в частности, ЕАБР является лидером предоставления несуверенного финансирования, т.е. даже самые крупные банки инвестируют в Казахстан в существенно меньших объемах", - рассказал спикер.
Подгузов напомнил, что в 2023 году банк профинансировал в республике индустриальные и инфраструктурные проекты примерно на миллиард долларов.
Мы активно работаем с группой компаний "Кармет", например, но инфраструктура не менее важна, или, например, реконструкция Алматинской ТЭЦ, которую мы начали в этом году. Инфраструктура важна, потому что она позволяет снижать издержки при дальнейших индустриальных проектах. Даже наша работа с Министерством транспорта РК по развитию дорого регионального значения в конечном итоге сказывается на возможности реализации промышленных проектов", - уточнил спикер.
Одним из самых интересных промышленных проектов он назвал Kazakhstan Petrochemical Industries, который ЕАБР тоже финансирует.
Глава ЕАБР также затронул тему диверсификации акционерной структуры банка, в частности вхождения в его структуру Узбекистана с 10-процентной долей участия.
Мы надеемся, что уже в этом году все юридические вопросы вступления будут завершены. Эта диверсификация, безусловно, повлияет пропорционально на изменение долей участников-акционеров в нашем банке", - пояснил Подгузов.
27.06.2024, 12:30 100431
Центрально-Азиатскому региону ежегодно не хватает $2 млрд на финансирование сектора водоснабжения Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Участники бизнес-форума Евразийского банка развития в Алматы обсудили высокоприоритеный вопрос водной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Как сообщил в ходе своего выступления заместитель председателя правления Евразийского банка развития Евгений Винокуров, 10 млн человек или 14% населения Центральной Азии не имеют доступа к безопасной питьевой воде.
За 1994-2020 годы объем забора воды на коммунально-бытовые нужды вырос в 2 раза, до 8,6 кубических км, а инвестиции в соответствующую инфраструктуру были в разы ниже потребностей. Как результат, износ инфраструктуры водоснабжения и очистного оборудования ЦА предельно высок и составляет до 80%. При этом технологические и коммерческие потери воды в распределительных сетях оцениваются до 55%", - рассказал он.
Спикер подчеркнул, что перед странами ЦА стоит вызов - найти финансирование в сектор водоснабжения и водоотведения.
На период до 2030 года региону не хватает более 12 млрд долларов финансирования, или порядка 2 млрд долларов ежегодно.
Винокуров выделил три решения, которые могли бы содействовать обеспечению необходимых инвестиций.
Во-первых, сократить разрыв можно за счет более активного привлечения финансовых ресурсов международных финансовых организаций, многосторонних банков развития, агентств развития и др.
Потенциал этих организаций для финансирования сектора в ЦА значителен. На сектор водоснабжения и водоотведения отводится всего 6% из всего одобренного этими организациями суверенного финансирования стран ЦА: из 67,5 млрд долларов за 2008-2023 гг. было реализовано 147 соответствующих проектов на 4 млрд долл. Кроме того, с появлением благоприятных институциональных условий и появлением частных игроков в секторе есть потенциал и в сегменте корпоративного финансирования", - пояснил спикер.
Во-вторых, сектор водоснабжения и водоотведения в ЦА нуждается в частных инвестициях и крупных игроках. Для этого, подчеркнул докладчик, придется не только изменить структуру собственности и управления, но и создать основы для эффективного функционирования рыночных отношений в этой области. Необходимым становится укрепление институтов государственно-частного партнерства. Рынок услуг в водном секторе повысит конкуренцию и эффективность деятельности компаний. При наличии сильных институтов ГЧП частные компании-операторы с большей вероятностью согласятся поучаствовать в водном секторе. При их вовлечении страны привлекут инвестиции, инновации, технологии и опыт, необходимые для современного развития отрасли.
В-третьих, растет необходимость совершенствовать тарифную систему. С учетом крайне низкого уровня тарифов на воду в регионе страны могут частично повысить тарифы для обеспечения финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и водоотведения. Это поможет стимулировать инвестиции в развитие инфраструктуры и повысить качество услуг. Однако, согласно международному опыту, в секторе важно будет разработать эффективные механизмы государственной поддержки в форме субсидий и льготного кредитования, а также механизмы целевых субсидий малообеспеченных и социально незащищенных групп населения.
Предлагаемые финансовые решения должны обязательно сопровождаться реализацией других мер институционального и технического характера. В совокупности они являются частью единого комплексного подхода, который и формулируется в докладе ЕАБР", - добавил зампред ЕАБР.
В рамках сессии участники также обсудили связанные с проблемой водообеспечения вопросы энергетической и продовольственной безопасности. Было отмечено, что система взаимосвязей "вода - продовольствие - энергия" требует оптимизации ресурсопользования, повышения эффективности и обеспечения большой политической согласованности и совместного управления трансграничными водными ресурсами всеми центральноазиатскими странами.
Проблема особенно затрагивает сельское хозяйство. Этот сектор экономики потребляет до 90% воды и характеризуется низкой эффективностью водопользования. Несмотря на довольно высокий уровень развития ирригационной инфраструктуры, ее износ и устаревшие технические принципы функционирования обуславливают значительные потери водных ресурсов. Возраст ирригационной инфраструктуры превышает 50 лет, в оросительных каналах теряется 40% воды.
Также причиной нехватки воды выступает изношенная энергосистема стран, что вызывает дополнительную потребность в накоплении воды в водохранилищах весной и летом для эффективной генерации электроэнергии зимой. Однако этот процесс конфликтует с летней потребностью в воде для полива сельскохозяйственных угодий.
По мнению экспертов, решение проблем региона требует настолько значительных финансовых и организационных ресурсов и координационных усилий, что обеспечить по отдельности их невозможно ни государственным органам, ни частному бизнесу. В таких условиях ключевую роль играют международные организации, в частности многосторонние банки развития (МБР), способные использовать свои лучшие качества для объединения усилий всех участников процесса развития Центральной Азии. МБР смогут организовать необходимое финансирование и предложить взаимовыгодные скоординированные решения для сведения разнонаправленных усилий в единый вектор стабильного экономического роста.
Дополнено 27.06.2024, 13.34
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов заявил, что банк горячо поддерживает инициативу Казахстана в запуске 3500 км новых ирригационных сетей, строительстве 20 новых водохранилищ и установке счетчиков учета воды в режиме реального времени.
Каждый международный институт развития задает себе вопрос: Что нужно сделать, чтобы жизнь на планете Земля стала лучше? Эти вопросы "что" формируют глобальные вызовы. Но когда мы переходим к практике, мы должны отвечать на вопрос "как?". Я убежден, что успешные и эффективные ответы на вопросы "как?" - они невозможны без того, чтобы учитывать локальную специфику конкретных мест и конкретных территорий. Я бы очень хотел, чтобы "локализация" прижилась как термин для международных финансовых институтов Центральной Азии. Нам необходимо обеспечить не только быстрый, но и устойчивый рост в регионе Центральной Азии. Это основа улучшения жизни в регионе и повышение его роли на мировом уровне", - пояснил Подгузов.
По его словам, стратегия Евразийского банка развития предполагает инвестирование до 2026 года почти 11 млрд долларов в экономики стран-акционеров. Однако, подчеркнул спикер, вызовы, стоящие перед регионом, - глобальные. И здесь без объединения усилий невозможно.
Ни один крупный международный банк развития не может в одиночку построить инфраструктурный объект на несколько миллиардов долларов, будь то гидроэлектростанция или какой-то транспортный узел. Для этого необходимо сотрудничество на рынке капиталов. Особенно полезно сотрудничество международных банков развития там, где нужны долгосрочные международные усилия. В таких проектах международные банки выполняют якорную функцию", - отметил глава ЕАБР.
Примером такого взаимодействия можно считать Международный фонд спасения Арала (МФСА). По словам главы исполкома фонда Асхата Оразбая, это единственная организация такого типа в Центрально-Азиатском регионе, в которую входят 5 центральноазиатских государств.
Основная деятельность фонда ведется в таких направлениях, как водохозяйственные вопросы, вопросы использования водных ресурсов, вопросы энергетики, вопросы охраны окружающей среды и социально-экономическое развитие.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
27.06.2024, 11:49 102486
Участники бизнес-форума ЕАБР обсудили развитие исламского банкинга в ЦА
Развитие исламского финансирования как альтернатива традиционным банковским продуктам предоставляет доступ к финресурсам широким слоям населения
Рассказать друзьям
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе бизнес-форума Евразийского банка развития участники финансовых кругов и экспертами обсудит ключевые темы развития исламского банкинга в странах Центральной Азии.
Участники бизнес-форума обсудили основополагающие принципы финансирования проектов в центральноазиатских государствах, рассмотрели сопутствующие проблемы и механизмы их решения. Также были обозначены тенденции в исламских финансах и банковском деле, оценен потенциал исламского финансирования на экономику Евразийского региона и глобальные финансы.
Сегмент исламских финансов в мировых банковских активах составляет, по данным на начало 2024 года, 2%, но это уже 4 трлн долларов США, и он быстро растет. Среднегодовой прирост объема исламских активов в мире за 2015-2021 годы составил 10,5% по сравнению с 5,8% среди традиционных финансовых активов.
Исламские банки в настоящее время заняли устойчивые позиции более чем в 40 странах мира и начинают эффективно конкурировать с классическими кредитными учреждениями.
Активное развитие исламских финансов идет не только в странах Персидского залива и Юго-Восточной Азии, но и в Евросоюзе и Северной Африке. Например, Великобритания - лидер в Европе по уровню развития исламского банкинга (7,5 млрд долларов США). А среди стран Центральной Азии ведущую позицию по использованию исламских финансов занимает Казахстан. На его долю приходится 68% всех исламских финансов в регионе.
Несмотря на бурный рост, сектор исламских финансов в странах Центральной Азии сформирован лишь частично, доля исламских инструментов в активах банковского сектора составляет от 0,2% до 1,5%. На этом фоне ЕАБР активно приступил к развитию механизмов исламского банкинга. При поддержке Исламского банка развития (ИБР) сейчас создается "Исламское окно" по инвестированию проектов согласно принципам исламских финансов.
В ходе сессии зампредседателя правления ЕАБР Руслан Даленов подчеркнул, что банк может стать активным проводником исламских финансов в Центральной Азии. Запуск так называемого исламского окна в 2025 году, по его словам, позволит перейти к финансированию крупных инвестиционных проектов.
Исполняющий обязанности генерального директора Института Исламского банка развития доктор Сами Аль-Сувайлем в своем выступлении отметил, что основные принципы исламского финансирования основываются на борьбе с бедностью. Он пояснил, что борьба с бедностью необходима для вовлечения в рыночные отношения большей части населения.
Вовлечение большей части населения на рынок является целью таких инструментов, как зякат (Налог в исламе. Выплачивается состоятельными мусульманами в пользу нуждающихся. - Прим.ред.) и благоприятные законы. Эти инструменты помогают бороться с бедностью. Это то, что создаст устойчивый надежный рынок", - рассказал эксперт, также отметив, что формирование стабильного рынка невозможно без доверия.
Спикер отметил, что для таких институтов, как ЕАБР, ИБР, АБР, не прибыль является приоритетом, но развитие и процветание во всем обществе.
В свою очередь зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Олжас Кизатов подчеркнул, что развитие исламского финансирования как альтернатива традиционным банковским продуктам предоставляет доступ к финресурсам широким слоям населения, которые не могут пользоваться стандартными банковскими услугами.
По его словам, в Казахстане с 2009 года созданы законодательный условия для функционирования исламских финансовых институтов.
Кизатов проинформировал, что в стране функционируют два исламских банка, их доля от общего объема активов банковского сектора в Казахстане составила 0,4%, или 195 млрд тенге, доля в ссудном портфеле - 0,4% (126 млрд тенге). Он уточнил, что 96% ссудного портфеля исламских банков приходится на кредитование юридических лиц и рядовых предпринимателей. В разрезе по отраслям 23% ссудного портфеля приходится на оптовую и розничную торговлю, 17% - на обрабатывающую промышленность и 15% - на отрасль строительства.
Заместитель министра финансов РК Даурен Кенбеил в своем выступлении поддержал направление ЕАБР в сторону исламских финансов, в частности в выпуске исламских ценных бумаг.
Заместитель министра финансов России Иван Чебесков в своем выступлении отметил огромный потенциал исламских финансов. По его словам, это самый быстро растущий сектор финансового рынка. Исламские финансы, подчеркнул он, это некий эталон того, какими должны быть долгосрочные и устойчивые финансы в будущем.
27.06.2024, 10:00 107136
В Алматы открылся бизнес-форум ЕАБР
Рассказать друзьям
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 27-28 июня в Алматы пройдет бизнес-форум Евразийского банка развития.
Бизнес-форум ЕАБР нацелен на привлечение широкого круга участников из числа представителей многосторонних банков развития и международных организаций, органов государственной власти, бизнеса, экспертных кругов, а также предполагает присутствие и освещение со стороны средств массовой информации со всего мира.
Ключевой концепцией мероприятия в этом году является создание платформы для конструктивного диалога, плодотворного сотрудничества и укрепления стратегических партнерств в целях развития мировой экономики и формирования благоприятной инвестиционной среды в Евразийском регионе.
В рамках деловой программы планируется обсудить важные аспекты сотрудничества и совместной реализации крупных инфраструктурных проектов в Евразийском регионе, в том числе в области развития транспортно-логистических маршрутов, финансовых рынков и других вопросов. Особое внимание будет уделено проблеме рационального и сбалансированного использования водно-энергетических ресурсов, которая актуальна не только для региона стран-участник, по для Азии в целом, а также для стран Персидского залива.
Кроме того, будет рассмотрена тема цифровых технологий и инноваций для Евразии. Участники обсудят возможности и вызовы, связанные с внедрением современных цифровых решений в различные сферы экономики и общественной жизни региона, а также их влияние на развитие бизнеса и повседневную жизнь населения.
26.06.2024, 20:51 115001
Накопленный инвестиционный портфель ЕАБР достиг отметки в 14,7 млрд долларов
Олжас Бектенов провел заседание совета Евразийского банка развития
Рассказать друзьям
Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание совета Евразийского банка развития (ЕАБР) в рамках годового собрания банка, на котором были рассмотрены итоги работы организации за 2023 год, а также принят ряд решений по дальнейшему многостороннему развитию, сообщает пресс-служба правительства РК.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что в 2023 году банк сохранил финансовую устойчивость и усилил свою роль в качестве лидирующего института развития в регионе операций. Годовой объем инвестиций составил 1,7 млрд долларов. В отчетном году банк нарастил работу в области "зеленых инвестиций" - объем зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле по итогам года составил более 600 млн долларов. По итогам первых двух лет выполнение показателя стратегии 2022-2026 по инвестициям составило 140%.
Накопленный инвестиционный портфель за 18 лет работы банка достиг отметки в 14,7 млрд долларов, общее количество проектов - 285. Основную долю занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
Читаемое
23.06.2024, 18:08Женщина сорвалась со скалы в Карагандинской области 23.06.2024, 19:51196816Пожар 27-этажного ЖК в Астане: аким столицы пообещал отремонтировать квартиры пострадавшим 23.06.2024, 12:00190071Четыре человека погибли в ДТП на западе Казахстана 24.06.2024, 10:26179071Попавший в больницу в Жамбылской области солдат-срочник вышел из комы 24.06.2024, 20:39167501В Алматы молодая женщина задушила ребенка и выпрыгнула с колеса обозрения 10.06.2024, 09:13265656Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 22.06.2024, 18:44258426По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 08.06.2024, 11:51254871Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области 05.06.2024, 11:48254081Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками 09.06.2024, 16:23250526Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?