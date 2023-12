ЕАЭС расширяется и получает прямой доступ к портам Персидского залива

От прежней практики разбираться осталась лишь стереотипичная фраза: "Это звучит как теория заговора". И под этим предлогом снимаются все интерпретации, которые неудобны, но выдерживают сомнение и критику.

Вообще, в политике и военном деле нет ничего значимого, что было бы заблаговременно публично. То есть, строго говоря, борьба стран и внутриполитических сил - это история соревнований тайных планов, то есть заговоров. Система служебных грифов на документах, что это, если не законная система заговоров?

Вернемся к медиа. Весь мир несколько лет пересылает друг другу мемы с Дж. Байденом. Каждый первый готов обоснованно изложить видение краха США под руководством Байдена.

Нюанс в том, что Байден - это не человек, а наименование команды, очень большой и очень жестокой. Более того, команды, которая причастна к проигрышу СССР в холодной войне.

Вот и видео его интервью советским СМИ





Мир дожил до современного кризиса благодаря двум важнейшим направлениям усмирения гонки вооружений - договору по ПРО (уступка СССР) и ОСВ (вынужденная уступка США, так как при Брежневе мы убедили врага в своей гарантированной возможности "обнулить" цивилизацию).

В истории нашей цивилизации не было ничего более значимого, чем выход на систему ограничений термоядерных и ракетно-космических вооружений.