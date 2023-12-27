26.12.2023, 22:56 2136
ЕАЭС расширяется и получает прямой доступ к портам Персидского залива
Фото: Depositphotos
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Предновогоднее заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге открыло ЕАЭС дорогу к расширению и укреплению экономического взаимодействия. Главами государств утверждена дорожная карта по развитию интеграционных процессов и активизации торговли до 2030 года и концепция "Евразийский экономический путь" до 2045 года, сообщает ИА "Кабар".
Глава Кыргызстана Садыр Жапаров в своем выступлении на саммите акцентировал внимание на том, что страны-партнеры в условиях внешнего давления смогли эффективно перестроиться, выстроить новые логистические цепочки, это позволило сохранить темпы промышленного производства и сохранить социально-экономическую устойчивость и продовольственную безопасность.
Несмотря на значительное усиление негативного влияния глобальных геоэкономических вызовов, меняющихся условий мировой торговли, в уходящем году нам удалось обеспечить дальнейшую интеграцию Союза практически по всем направлениям нашей деятельности. Благодаря совместным усилиям мы обеспечили макроэкономическую стабильность и устойчивость финансовых систем. Экономика Союза успешно адаптировалась к новым условиям и вышла на устойчивую траекторию роста. Продолжается совместная работа по укреплению продовольственной безопасности Союза и развитию собственного производственного потенциала", - подчеркнул Садыр Жапаров.
Президент России Владимир Путин отметил, что ЕАЭС состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой.
Евразийский союз действует уже скоро как десять лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов", - сказал он.
Российский лидер также дал положительную оценку тому, как государства-партнеры адаптировались к новой экономической реальности, отмечен рост экономик: "Целый ряд важных решений в текущем году был принят в сферах промышленной кооперации, локализации производств, углубления сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности". Эта совместная работа и позволила Союзу не просто выстоять, а обеспечить себя всем необходимым и добиться экономического роста во всех странах ЕАЭС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также высказался об устойчивости Союза и крепнущих экономических связях, обеспечивающих жизнеспособность ЕАЭС, где спокойно пережили и внешние шоки, и угрозы санкций.
Сегодня странам "евразийской пятерки" удалось достичь самого высокого уровня продовольственной самообеспеченности. Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается низкой - составляет чуть более 2%. А в это время на планете более 800 миллионов человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции… Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 млн человек. Поэтому налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной, экспортно ориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из наших приоритетных задач", - отметил глава Казахстана.
Сейчас параллельно с развитием продовольственного потенциала ЕАЭС развивает свой транспортный каркас. Диверсификация маршрутов, поставок и создание новых коридоров должны обеспечить быстрое перемещение товаров в достаточно больших объемах из одной части континента в другую. Для этого строятся железные и автомобильные дороги. Но при этом полноценному развитию и интеграции все еще препятствуют внутренние барьеры. Свободному перемещению грузов по прежнему мешает бюрократия, и не только она. На это обстоятельство обратил внимание коллег Садыр Жапаров.
Считаю важным тщательно подойти к вопросам обеспечения основополагающих принципов функционирования ЕАЭС, а именно в части обеспечения свободы передвижения товаров, рабочей силы, услуг и капитала. В этом направлении необходимо рассмотреть возможность разработки и внедрения механизмов однозначного толкования и реализации принципа свободы перемещения товаров в рамках взаимной торговли внутри Союза. Контролирующие органы должны четко понимать, что самый ценный ресурс у бизнеса - это время. В связи с чем мы должны исключить на уровне основополагающих документов все нормативные пробелы и возможность применения скрытых видов контроля, не предусмотренных правом Союза. В целях исключения необоснованных контрольно-досмотровых мероприятий и ускорения прохождения грузов на границе при взаимной торговле ратифицировано и уже вступило в силу соглашение о применении навигационных пломб в ЕАЭС. В связи с чем считаю необходимым ускорить практическую реализацию норм соглашения и перейти к полноценному применению навигационных пломб согласно этапам внедрения", - подчеркнул президент Кыргызстана.
Еще одним важным итогом саммита на берегах Невы стало подписание полноформатного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Как отмечают эксперты, в плане расширения горизонтов взаимодействия и перспектив это решение открывает для экономического союза выход на глобальные рынки дружественных стран и международных союзов, например БРИКС. Получив через Иран прямой выход в Персидский залив, страны-партнеры могут использовать для расширения диапазона и географии торговли морские перевозки.
Президент России акцентировал внимание на том, что ЕАЭС готов к выстраиванию гармоничных отношений со многими странами.
Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров "пятерки". Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Готовятся важные договоренности и с другими странами, обладающими большим экономическим потенциалом, в частности с Египтом. Ведутся переговоры с ОАЭ и Индонезией", - обратил внимание Владимир Путин.
Политолог Марс Сариев отмечает тот факт, что сближение Евразийского экономического союза создает новые точки роста для взаимовыгодного сотрудничества.
Подписание соглашения между ЕАЭС и Ираном во многом меняет геополитическую ситуацию как на Ближнем Востоке, так и в целом в Евразии. Это фактически расширяет возможности Союза и расширяет его географию. Очень интересная ситуация. Как известно, в результате обострения ситуации между Палестиной и Израилем в Йемене хуситы заблокировали в Красном мере Баб-эль-Манде́бский пролив. То есть Суэцкий канал фактически не работает, что грозит парализовать огромный объем мировой торговли. Прежде всего из-за этого уже страдают страны Европы. В этой ситуации иранский порт Бендер-Абас в Персидском заливе становится ключевой точкой в глобальных морских перевозках. То есть Тегеран с огромным человеческим потенциалом, достигший, несмотря на санкции, достойного уровня технологического развития и сохранивший сильную экономику, становится достаточно сильным игроком на Ближнем Востоке. Станы ЕАЭС уже выстроили в Иран мультимодальный транспортный коридор через Каспий. То есть теперь условно в рамках общего экономического пространства мы получаем прямой выход к порту Бендер-Абас в Персидском заливе. Этот путь вполне может заменить заблокированные морские коммуникации. Для Кыргызстана безусловная польза в том, что нам открыт выход к морю, причем в рамках большого межгосударственного объединения", - уточняет Марс Сариев.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев считает, что сближение Ирана и ЕАЭС - хороший прогностический признак.
Начинает формироваться Евразийский экономический макрорегион. Соглашение о свободной торговле выгодно всем. Иран - достаточно высокоразвитая страна, это один из лидеров на Ближнем Востоке. Странам ЕАЭС есть что туда поставлять и есть что там покупать. Расширение торговли и взаимопроникновение бизнеса нужно только приветствовать", - сказал он.
В экспертных кругах отмечают, что в ЕАЭС создаются дополнительные возможности для расширения взаимодействия. Экономический союз крепнет, несмотря на глобальную нестабильность. Странам-партнерам удалось обеспечить себя всем необходимым, начать развитие промышленного потенциала, наладить взаимную торговлю и приступить к выстраиванию новых экономических отношений с дружественными государствами.
Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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19.12.2023, 18:31 16061
Высококачественное развитие китайской экономики создает возможности развития для всего мира
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
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С начала этого года невиданная за последнее столетие ситуация с частыми вспышками региональных конфликтов, слабым восстановлением мировой экономики и высоким уровнем глобальной инфляции развивается все более быстрыми темпами. На фоне этих сложностей высококачественное экономическое развитие Китая неуклонно продвигается вперед, и его вклад в глобальный экономический рост достигает треть мировой экономики, что делает его по-прежнему крупнейшим двигателем глобального роста. Я хотел бы использовать шесть ключевых слов, чтобы обозначить "табель успеваемости" экономики Китая в 2023 году.
Первое ключевое слово: общая стабильность. В 2023 году экономика Китая продолжает восстанавливаться, а различные показатели развития улучшаются. Во-первых, совокупный объем экономики быстро вырос. ВВП Китая за первые три квартала увеличился на 5,2% в годовом исчислении, сохраняя лидирующие позиции по сравнению с такими экономиками как США, еврозона и Япония. Во-вторых, уровень занятости и цены на товары в целом стабильны, уровень безработицы в городах продолжает снижаться, а потребительские цены за первые 10 месяцев выросли на 0,4% в годовом исчислении, что резко контрастирует с высокой инфляцией других крупнейших экономик мира. В-третьих, ускорилось промышленное и сельскохозяйственное производство. За первые 10 месяцев добавленная стоимость отраслей сверх установленного размера увеличилась на 4,1% в годовом исчислении. Общий объем производства зерна в 2023 году составил 695,41 млн тонн, что стало новым рекордом. В-четвертых, внешняя торговля продолжает расти. За первые 11 месяцев этого года общий объем импорта и экспорта Китая составил 37,96 трлн юаней, что соответствует аналогичному показателю прошлого года. В ноябре он увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Второе ключевое слово: высококачественное развитие. 2023 год - первый год всесторонней реализации духа 20-го съезда Компартии Китая. Китай руководствуется новой концепцией развития, интенсивно содействует высококачественному развитию, непрерывно создает новые преимущества. Во-первых, ускорились новые драйверы роста: за первые три квартала общий объем экспорта "новой тройки" такой продукции, как электромобили, солнечные панели и литиевые аккумуляторные батареи превысил 800 миллиардов юаней, с годовым ростом более чем на 40%. Общий объем автомобильного экспорта Китая занял первое место в мире. Во-вторых, технологические инновации ведут к модернизации промышленности. Китайский реактивный лайнер C919 вступил в стадию индустриализации. Китай построил крупнейшую в мире оптоволоконную сеть. Высокоскоростные железные дороги, ядерная энергетика и спутники стали новыми визитными карточками бренда "Сделано в Китае". Комплексный рейтинг инновационного потенциала Китая поднялся на десятое место в мире. В-третьих, планомерно продвигаются меры по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, а эффективность использования энергии продолжает улучшаться. В 2023 году общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае исторически превысила установленную мощность угольной энергетики, а ключевые компоненты экологически чистого энергетического оборудования, такие как фотоэлектрические модули и ветряные турбины составили 70% мирового рынка.
Третье ключевое слово: открытость на высоком уровне. Китай неизменно "распахивает свои двери внешнему миру", что формирует открытость мировой экономике, которая приносит все больше пользы людям всех стран. Во-первых, формируется матрица выставочной деятельности, после успешного проведения Кантонской ярмарки, Китайской международной импортной ЭКСПО, Китайской международной ЭКСПО потребительских товаров и других крупных международных выставок, а также Третьего Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", Китай впервые провел Китайскую международную выставку по стимулированию цепочек поставок и подписал более 200 соглашений о сотрудничестве и о намерениях на сумму более 150 миллиардов юаней. Во-вторых, создается платформа по продвижению высокоуровневой открытости. В первые три квартала этого года импорт и экспорт 21 экспериментальной свободной экономической зоны составили 5,65 триллиона юаней, увеличившись на 4,6%. СУАР стал 22-й зоной свободной торговли Китая. В-третьих, вводятся благоприятные меры для содействия открытости на высоком уровне, расширился масштаб безвизового режима, снизились визовые сборы в Китай, что облегчило обмен между китайскими и иностранным кадрами.
Четвертое ключевое слово: улучшение ожиданий. Китайская экономика демонстрирует невероятно мощную жизненную силу, стрессоустойчивость и потенциал. Международный валютный фонд повысил прогноз темпов роста ВВП Китая до 5,4% в 2023 году. Организация экономического сотрудничества и развития и Азиатский банк развития улучшили ожидания экономического роста Китая до 5,2%. Международные коммерческие учреждения такие как JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, S&P, UBS Group AG, Deutsche Bank повысили оценку роста китайской экономики от 5% до 5,5% в этом году.
Пятое ключевое слово: светлые перспективы. Заглядывая в будущее, можно с уверенностью сказать, что высококачественное развитие экономики Китая по-прежнему имеет непревзойденные благоприятные условия и вспомогательные факторы. Преимущества Китая состоят в благоприятной системе социалистической рыночной экономики, огромнейшем спросе на внутреннем мега рынке, больших возможностях предложения разветвленной индустриальной структуры, количестве высококвалифицированных трудовых сил и предпринимателей. У китайцев достаточно не только уверенности, но и возможностей осуществлять долгосрочное и устойчивое развитие, посредством чего предоставлять миру новую движущую силу и новые возможности.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. За последние 10 лет совместное строительство "Одного пояса и одного пути" Китаем и Казахстаном стало первым испытанием, в котором обе страны добились плодотворных результатов, что произвело важный демонстрационный эффект в международном сообществе. В этом году две страны торжественно отметили 10-летие предложенной именно в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Президент К.-Ж.Токаев дважды посетил Китай за год, в ходе встреч с председателем Си Цзиньпином главы государств совместно выстроили новый план развития китайско-казахстанских отношений и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Недавно вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посетил Казахстан и вместе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром выступил сопредседателем 11-го заседания китайско-казахстанского комитета по сотрудничеству, определив конкретные планы и договоренности по китайско-казахстанскому сотрудничеству в различных областях. Как Китай, так и Казахстан в настоящее время находятся на важном этапе своего развития и возрождения. В качестве следующего шага Китай готов работать с Казахстаном, чтобы реализовать договоренности глав государств, продолжать повышать уровень сотрудничества в различных областях и активно культивировать новые направления сотрудничества, такие как финансы, экология, цифровые инновации и др., совместно создать следующее "золотое десятилетие" для Китая и Казахстана в высококачественном строительстве "Одного пояса и одного пути", что также придаст уверенность и динамику в мировом экономическом развитии.
04.12.2023, 19:06 43826
Спасти горные экосистемы. Климатические изменения повлекут необратимые процессы в ЦА
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Конференция ООН по изменению климата, состоявшаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в очередной раз дала неутешительный прогноз в отношении климатических изменений, происходящих на планете. Средняя температура как воздуха, так и мирового океана продолжает повышаться, что влечет за собой цепную реакцию климатических изменений: продолжительные засухи или, наоборот, обильные осадки, вызывающие наводнения; периоды рекордного тепла, сменяемые аномальными холодами. Во многом погода стала непредсказуемой, и, как отмечают эксперты, это результат разбалансировки экосистем. Наибольшую угрозу эти климатические качели представляют для высокогорных регионов. Это в своих выступлениях на климатическом саммите в Дубае президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркивал несколько раз, сообщает ИАЦ "Кабар".
По оценкам экспертов, наблюдается резкое повышение температуры в Кыргызстане, как и в Центральной Азии в целом, чем в среднем по планете. Изменение климата уже привело к интенсивному таянию ледников и сокращению площади оледенения, резкому увеличению периодов засухи и маловодья, ухудшению здоровья людей, а также все большему числу стихийных бедствий.
Это очень негативно повлияло и влияет на ключевые секторы экономики, прежде всего, энергетику и сельское хозяйство. Ущерб от прямых и косвенных потерь увеличивается с каждым годом.
Ледники, находящиеся в горных экосистемах Кыргызстана и Центральной Азии, имеют жизненно важное значение для водно-энергетической и продовольственной безопасности и экологической стабильности. Согласно последнему отчету Всемирной метеорологической организации о водных ресурсах, сокращение площадей оледенения в горах Тянь-Шаня и Памира, являющихся частью "Третьего полюса мира", негативно повлияло на жизненно важные реки в регионе", - сообщил Садыр Жапаров.
Глава государства обратил внимание на то, что горные регионы, обеспечивающие водой более двух миллиардов жителей Земли, аккумулирующие влагу для огромных площадей сельхозугодий, наиболее уязвимы перед климатическими шоками. Поэтому мир должен объединить усилия, чтобы сберечь экосистемы. "Горы - это не просто величественные ландшафты, они являются водными башнями мира, колыбелями биоразнообразия и стражами здоровья нашей планеты", - отметил Садыр Жапаров.
При этом на что обратили внимание многие участники саммита, реализация каких-то глобальных проектов, направленных на нивелирование последствий климатических изменений, продвигается не особенно быстро. На эти цели международное сообщество не может собрать необходимые средства. То есть всякий раз бурные дискуссии о климатической угрозе подкрепляются конкретными делами слабо или не подкрепляются вовсе.
Очевидные уже всем климатические изменения показывают, что человечество движется в направлении саморазрушения, выбросы бьют рекорды, финансовые обязательства промышленно развитых стран остаются невыполненными.
При этом цель - ежегодно аккумулировать финансирование в размере 100 млрд долларов США - пока не достигнута.
В соответствии с духом Парижского соглашения призываю мировое сообщество, в первую очередь, развитые страны, к более активной поддержке развивающихся уязвимых горных стран, в том числе через скорейший запуск Фонда по потерям и ущербу, предоставление прямой финансовой поддержки и новейших технологий на безвозмездных условиях, а также создание механизмов обмена внешнего долга на климатические проекты.
Более того, хотел бы обратить внимание стран-доноров на то, что процесс и механизм получения имеющего климатического финансирования усложнен, финансовые ресурсы не сконцентрированы и распределяются через большое количество различных фондов, учреждений и институтов.
Это, по моему мнению, не способствует эффективному и справедливому распределению имеющихся финансовых ресурсов", - заявил президент Кыргызстана.
Дополняет не самую радужную картину еще одна важная цитата из выступлений Садыра Жапрова на климатическом саммите: "В октябре этого года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, обращаясь с крыши мира, рядом с Эверестом, привел факт того, что Непал за последние 30 лет потерял треть своих ледников. Такая же ситуация наблюдается и у нас в Кыргызстане. Это действительно безумие, которое надо остановить".
По оценкам аналитиков Евразийского банка развития, уже через пять лет Центральная Азия может войти в состояния хронической нехватки воды. Факты упрямо говорят о том, что регион наиболее уязвим в условиях глобального потепления, температура воздуха у нас растет быстрее, чем в среднем на планете. За 50 лет площадь ледников сократилась на 30%, и это неизбежно повлекло за собой сокращение стока рек. Как мы видим в Кыргызстане наполнить Токтогульское водохранилище уже становится проблемой. Такие же проблемы на других водохранилищах, и на гидроэнергетических объектах в соседних странах.
В бассейне Аральского моря есть 2 реки, их сток составляет 116 кубических километров воды в год. Такого больше не будет никогда, меньше будет. При этом спрос растет, потому что 92% водозабора идет на сельское хозяйство, то есть производство еды. Поэтому абсолютно безальтернативно нужно заниматься сбережением как средством решения водных проблем региона. Это главная наша мысль, нет другой альтернативы. Только повышать эффективность ирригации - это главное, иных вариантов нет", - подчеркивает главный аналитик ЕАБР Евгений Винокуров.
В следующем году Евразийским банком планируется профинансировать проекты по снижению потерь воды в регионе на 400 миллионов долларов. Это на спасение и обновление системы ирригации, где теряется почти половина воды, стекающей с гор. Безусловно, вопрос экономии важен, но для запуска таких крупных объектов, как "Камбар-Ата-1", которые могли бы существенно подправить водно-энергетический баланс в регионе, необходимых средств пока нет. С помощью международных финансовых институтов их только придется изыскивать, а пока деньги нашлись только на то, чтобы обновить ТЭО.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев считает, что пришло время перестать смотреть на крупные ГЭС только с точки зрения их окупаемости и коммерческой выгоды. Теперь эти проекты в буквальном смысле становятся вопросом экологической устойчивости Центральной Азии и сохранения жизни в регионе.
Потеряно очень много времени. Конечно, как можно скорее нам нужно строить и вводить в эксплуатацию каскады гидростанций. Все это уже несколько десятилетий давно спроектировано и расчерчено на бумаге. Пока одна ГЭС вырабатывает электроэнергию зимой, плотина второй может накапливать воду для обращения в летний период. Кроме того, сами водохранилища будут сдерживать перепады температур, а следовательно замедлять таяние ледников. Также это будет способствовать выпадению большего количества осадков.
Да, возведение больших объектов, таких как "Камбар-Ата-1", связано с большими финансовыми ресурсами, но мы видим, на что сейчас развитые страны тратят деньги, поэтому реальной помощи или поддержки от них мы можем и не дождаться. Пока скорость изменения климата превышает скорость принятия решений. Поэтому нужно мобилизовать ближайших соседей, которые вместе с нами первыми пострадают от нехватки воды. Многосторонние консорциумы должны действовать более активно.
Повторюсь, для нас это становится уже не вопросом коммерческой выгоды, а вопросом выживания всего региона. С этой точки зрения и нужно подходить к реализации проекта. Тянуть резину далее уже невозможно", - говорит Бактыбек Саипбаев.
А теперь просто факты: через 5 лет Центральная Азия, если не будут приняты меры, может войти в состоянии хронической нехватки воды. Первый проект строительства ГЭС "Кабар-Ата-1", способной в значительной степени стабилизировать водно-энергетический баланс в регионе, был разработан в начале 80-х годов прошлого века…
Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
06.11.2023, 18:02 86446
Вклад Китая и Казахстана в содействие построению сообщества единой судьбы человечества
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Десять лет назад, столкнувшись с глобальными вопросами, исследуя пути развития человечества и мироздания, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин продемонстрировал выдающуюся мудрость и прозорливость, вынося на обсуждение концепцию создания сообщества общей судьбы для всего человечества. Эта впечатляющая концепция освещает путь вперед для всего мира, который стоит перед важным выбором своего будущего развития. Она приносит значительный вклад со стороны Китая в глобальные усилия по формированию светлого и благоприятного будущего. В этом будущем особое внимание уделяется сохранению нашего общего дома и совместному разделению плодов процветания для всего человечества.
Благодаря прочным убеждениям и конкретным мерам Китай в последние десятилетия оказал огромное влияние на формирование идеи общности судьбы для всего человечества. Китай активно способствует высококачественному совместному развитию инициативы "Пояс и путь", воплощает в жизнь глобальную инициативу по развитию, инициативу по глобальной безопасности и глобальную инициативу по цивилизации. Более того, Китай наращивает сотрудничество с разнообразными странами и регионами, объединяя мощные конструктивные усилия для решения "четырех дефицитов" - дефицита мира, дефицита развития, дефицита безопасности и дефицита эффективного управления.
Китай и Казахстан находятся в авангарде мирового сообщества, уделяя особое внимание построению идеи общности судьбы человечества. Обе страны были первыми, кто объявил о создании китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое характеризуется вечной дружбой, глубоким взаимным доверием и солидарностью.
На саммите "Китай - Центральная Азия" все участники приняли единодушное решение о более глубоком сближении Китая и стран Центральной Азии, что придает новое значение и важность китайско-казахстанскому сообществу единой судьбы. За 31 год с момента установления дипломатических отношений дружба между Китаем и Казахстаном прошла удивительный путь развития.
Под стратегическим руководством председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева китайско-казахстанские отношения достигли высочайшего уровня за всю историю и уверенно движутся вперед, направляясь к новому "золотому тридцатилетию". Китай готов тесно сотрудничать с казахстанскими партнерами и внести значимый вклад в развитие будущего судьбы всего человечества.
Совместными усилиями мы строим китайско-казахстанское сообщество единой судьбы, которое прославляет дружбу, передаваемую из поколения в поколение. Китай и Казахстан, объединенные общими природными богатствами и историческими связями, являются неразрывными соседями, верными друзьями и надежными партнерами. Народы обеих стран поддерживают тысячелетние дружеские отношения и совместно создают великолепное произведение искусства, описывая историю древнего Шелкового пути, который соединял Восток и Запад.
В настоящее время углубленно развиваются межправительственные обмены, обмены между законодательными органами, политическими партиями и местными органами власти Китая и Казахстана. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и одним из основных направлений для обучения за рубежом казахстанских студентов. "Дружба века" между китайским композитором Сянь Синхаем и казахским композитором Бахытжаном Байкдамовым вышла за пределы времени и пространства. Имя певца Димаша Кудайбергена известно каждому в Китае. Бурно развивается сотрудничество в сфере туризма между двумя странами, становится все более удобным передвижение людей между двумя сторонами, а взаимопонимание и дружеские отношения между народами продолжают углубляться, создавая трогательную симфонию китайско-казахстанской дружбы новой эпохи.
Прилагать усилия для построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося высоким уровнем взаимного доверия. Стратегическое руководство председателя Си Цзиньпина и президента Касым-Жомарта Токаева является фундаментальной гарантией и величайшим преимуществом стабильных и долгосрочных отношений между двумя странами. Китай и Казахстан являются хорошими друзьями, искренне доверяющими друг другу, и надежными партнерами. Обе страны всегда твердо поддерживали друг друга по ключевым вопросам, касающимся национального суверенитета, безопасности, территориальной целостности и другим вопросам, всегда уважали независимый выбор друг друга того пути развития, который соответствует их национальным условиям, всегда рады видеть развитие и непрерывный прогресс дела национального возрождения друг друга. Искреннее сплочение Китая и Казахстана играет важную роль не только в развитии их стран, но и в поддержании глобальной и региональной стабильности.
Прилагать усилия для построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, отличающегося солидарностью. Китай и Казахстан тесно связывают более 1700 километров общих границ и обширные общие интересы. Взаимное содействие и взаимные успехи Китая и Казахстана являются общим стремлением народов двух стран. Обе стороны всегда были привержены общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности. Объединив усилия для преодоления различных рисков и вызовов и привержены созданию благоприятных условий для всеобщей глобальной безопасности. В 2013 году в Казахстане впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь". В течение десяти лет Китай и Казахстан активно и последовательно работали над инициативой "Один пояс и один путь", успешно осуществляя разнообразные проекты, направленные на повышение благосостояния населения и способствующие счастью и процветанию обоих народов. 17-18 октября в Пекине состоялся третий саммит международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Китай готов воспользоваться этой возможностью, чтобы работать с казахстанскими друзьями для реализации инициативы по глобальному развитию, инициативы по глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации, углубления международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и достижения еще больших результатов сотрудничества, которые принесут только пользу народу обеих стран.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
27.10.2023, 16:43 104336
Пространство развития и безопасности. ШОС сосредотачивается на совместных проектах
Фото: primeminister.kz
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Почти половина населения Земли и более четверти мирового ВВП - таковы позиции Шанхайской организации сотрудничества на международной арене. При этом сообщество ШОС последние годы активно расширяется. Сейчас в него входят 9 постоянных членов - Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан; 3 страны наблюдателя - Афганистан, Беларусь, Монголия; 14 партнеров по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка, сообщает ИА "Кабар".
На саммите в Бишкеке главы правительств затронули весь спектр вопросов, связанных с наращиванием взаимодействия и координацией планов совместного развития. Регион ШОС имеет практически неограниченный потенциал для экономического подъема, промышленной кооперации и значительного увеличения объемов торговли. Для этого нужна развитая сеть транспортных коридоров. По сути, это возрождение Великого шелкового пути, который издревле связывал Восток и Запад Евразии, только теперь транспортный каркас континента будет состоять из автомобильных и железных дорог, логистических центров, грузовых терминалов и путевых развязок на главных перекрестках.
Колоссальный по замыслу проект требует соизмеримых с его масштабами инвестиций. Поэтому кыргызская сторона выступает за скорейшее создание банка и фонда развития ШОС.
Эти структуры, по нашему видению, оказывали бы непосредственное содействие в реализации совместных проектов и дальнейшего постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств - членов ШОС", - отметил в своем выступлении глава кабмина КР Акылбек Жапаров.
Председатель кабинета министров Кыргызстана также подчеркнул, улучшение транспортной системы государств - членов ШОС позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок и способствовать существенному увеличению товарооборота между государствами организации.
В этом контексте хочу отметить поступательное продвижение проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, который свяжет Восток и Запад по маршруту Китай - Западная Азия - Европа", - сказал он.
Разумеется, нестабильная международная обстановка создает негативный фон и угрозы безопасности. Прежде всего по этой причине обрушились глобальные цепочки поставок продовольствия и товаров. Но в то же самое время эти сложности подталкивают ШОС к выстраиванию новых транзитных маршрутов, их диверсификации. Партнеры по Шанхайской организации сотрудничества продемонстрировали высокую степень устойчивости к разного рода кризисам и внешнему давлению. Сейчас союзники выстраивают отношения на новых принципах. И, как отметил премьер Госсовета Китая Ли Цян, в этих делах лучше обойтись без посторонней "помощи" и не допускать внешнего вмешательства.
На долю нашей организации приходится почти половина мирового населения и примерно четверть глобального ВВП. Развитие ШОС убедительно показывает, что такое шанхайский дух и насколько велика его жизнеспособность. Цель нашего объединения можно объяснить самыми простыми словами, а именно "держать судьбу региона в руках региональных стран, решать региональные вопросы путем согласования, без вмешательства, помехи и махинаций извне", - отметил Ли Цян.
Китайский премьер призвал коллег озвучить свои предложения с учетом складывающейся ситуации в мире и регионе. "Прежде всего следует укреплять заслон региональной безопасности и решительно противостоять попыткам внешнего вмешательства и блоковой конфронтации. Нужно как можно скорее усовершенствовать механизм ШОС по реагированию на угрозы безопасности, дать жесткий отпор трем силам зла (терроризму, экстремизму, сепаратизму) и всякого рода трансграничной преступности", - сказал он.
Речь шла не только от инспирированных угрозах или прокси-конфликтах, но и о ситуации в глобальной финансовой сфере, там инструменты управления и ресурсы тоже используются как оружие для подавления отдельных государств.
Общая приоритетная задача - обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам, надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, а также ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг по всему миру. Вместе мы способны с этим справиться", - подчеркнул председатель правительства России.
Также Михаил Мишустин акцентировал внимание на важности более широкого использования в торговле собственных платежных средств и систем. "Мы все чаще применяем собственные валюты в расчетах. Стоило бы подумать о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма, а также о том, чтобы обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах. Для взаимовыгодной экономической кооперации нужно и дальше устранять правовые и административные барьеры и одновременно строить современную платежную инфраструктуру", - отметил глава российского правительства.
Обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, интенсификация торговли, диверсификация маршрутов поставок и развитие железных и автомобильных дорог - все эти темы актуальны для дальнейшего развития ШОС и обсуждены в Бишкеке. По итогам саммита главы правительств Шанхайской организации сотрудничества подписали 14 документов.
Следует отметить, что нам удалось провести конструктивный диалог по всему спектру вопросов мирового и регионального развития, в том числе обсудили актуальные аспекты развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Участники заседания совета глав правительств ШОС подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества в области культуры, образования, науки и техники, охраны окружающей среды, здравоохранения, спорта, туризма и молодежной политики, что является основой для сохранения и укрепления дружбы и добрососедских отношений между государствами - членами ШОС", - отметил Акылбек Жапаров в заявлении для прессы.
Многоплановое сотрудничество в Шанхайской организации сотрудничество стабильно развивается и укрепляется. ШОС расставляет приоритеты и сосредотачивается на воплощении совместных проектов.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
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24.10.2023, 17:27 112331
Китайско-казахстанские отношения вступили в лучший за всю историю период развития - Цзян Вэй
Фото: Depositphotos
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Несколько дней назад председатель Си Цзиньпин и президент Касым-Жомарт Токаев провели важную встречу в рамках третьего Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве и достигли новых важных консенсусов, придав новый импульс строительству следующего "золотого 30-летия" и высококачественному совместному строительству Китаем и Казахстаном "Одного пояса и одного пути", пишет генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй на своей странице в Сети.
Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения вступили в лучший период развития за всю историю. Например, к сегодняшнему дню поступили две благоприятные новости, способствующие развитию сотрудничества между двумя сторонами в различных областях.
Во-первых, 10 ноября официально вступит в силу "Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики", обеспечивающее "беспрепятственное передвижение людей". Реализация безвизового режима между Китаем и Казахстаном в полной мере демонстрирует высокий уровень стратегического взаимного доверия между двумя странами, отвечает реальным потребностям двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в разных областях, способствует дальнейшему укреплению связей между народами. В мае этого года обе стороны подписали соглашение, которое привлекло повышенное внимание и восторженные отклики со стороны всех слоев общества в обеих странах. Казахстанские друзья один за другим выражали надежду на скорейшее вступление в силу, надеясь на то, что "путешествие в любое время" больше не будет роскошью, а "дела, которые следует обсудить", больше не будут откладываться. К указанному времени, кроме работы, учебы и других особенных причин, граждане двух стран смогут осуществлять взаимную безвизовую поездку в срок 30 дней.
Во-вторых, 7 ноября между Китаем и Казахстаном официально вступит в силу "Конвенция об отмене требования легализации для иностранных официальных документов" с целью достижения "беспрепятственного оборота документов". Конвенция направлена на упрощение процедур трансграничного обращения официальных документов и содействие международным торгово-экономическим и людским обменам. В дальнейшем официальные документы, выданные Китаем и Казахстаном, подпадающие под действие Конвенции, могут быть отправлены друг другу для использования при оформлении только дополнительного сертификата (апостиля), без необходимости консульской легализации, что значительно сократит временные и финансовые затраты заявителя, а также принесет пользу гражданам и предприятиям обеих стран.
Две основные меры - вступление в силу безвизового режима и реализация Конвенции - соответствуют общим тенденциям развития двусторонних отношений и отвечают общим чаяниям народов, будут способствовать дальнейшему укреплению интересов и дружественных связей между Китаем и Казахстаном. Мы готовы работать с казахстанскими друзьями для обеспечения успешной реализации двух вышеуказанных мер, которые принесут удобство и пользу людям, и внести еще больший вклад в содействие построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
20.10.2023, 18:40 122036
Метафизика истории. Перезапуск матрицы - приказано начать
Фото: Depositphotos
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Современное общество ведомо картинкой и короткими сообщениями, чем короче и проще - тем лучше. Уже никто не спрашивает, кто и зачем укорачивает сообщения и упрощает смыслы, разжевывает их до состояния аминокислот, пишет автор "Грани реальности" на dzen.ru.
От прежней практики разбираться осталась лишь стереотипичная фраза: "Это звучит как теория заговора". И под этим предлогом снимаются все интерпретации, которые неудобны, но выдерживают сомнение и критику.
Вообще, в политике и военном деле нет ничего значимого, что было бы заблаговременно публично. То есть, строго говоря, борьба стран и внутриполитических сил - это история соревнований тайных планов, то есть заговоров. Система служебных грифов на документах, что это, если не законная система заговоров?
Вернемся к медиа. Весь мир несколько лет пересылает друг другу мемы с Дж. Байденом. Каждый первый готов обоснованно изложить видение краха США под руководством Байдена.
Нюанс в том, что Байден - это не человек, а наименование команды, очень большой и очень жестокой. Более того, команды, которая причастна к проигрышу СССР в холодной войне.
Первый раз Дж.Байден был в СССР в 1979 году. Совершенно юный Дж.Байден - ему всего то 36 лет - уже сенатор и в делегации США, которая обсуждает с Председателем Совета министров СССР Косыгиным (по нынешнему - премьером) дальнейшую ядерную разрядку - выход на подписание ОСВ II.
Вот и видео его интервью советским СМИ
Мир дожил до современного кризиса благодаря двум важнейшим направлениям усмирения гонки вооружений - договору по ПРО (уступка СССР) и ОСВ (вынужденная уступка США, так как при Брежневе мы убедили врага в своей гарантированной возможности "обнулить" цивилизацию).
В истории нашей цивилизации не было ничего более значимого, чем выход на систему ограничений термоядерных и ракетно-космических вооружений.
Вот как об этом написано в официальном историческом ресурсе США. Данная система договоров подается не меньше как триумф Киссинджера - Никсона : "...crowning achievement of the Nixon-Kissinger strategy of détente."
Триумф, то был как раз наш - СССР, мы смогли не допустить стратегической победы команды Киссинджера.
Величайшая заслуга советской системы под руководством Брежнева и Косыгина и советского народа в том, что они смогли вывести научно-технический задел страны на тот уровень, когда враг осознал невозможность реализации своего плана по упреждающему уничтожению нас. К нему он готовился с 1945 года
Эволюционно, по мере роста ресурсов, планировалось нанести удар сначала по десятке целей (столицы республик), потом по 100 населенным пунктам. В итоге, дошло до плана обезоруживающего массированного удара ядерными и термоядерными силами.
Сейчас есть даже интерактивный ресурс - карта, который отражает 1100 запланированных целей для поражения ядерным оружием по состоянию на 1956 год. Ссылка. Каждый найдет свой город.
Разумеется, учитывалось, что такой удар не пройдет без встречно-ответного со стороны СССР и стратегии США допускали вероятность единовременно потерять несколько десятков миллионов своего населения.
И в команде таких вот людей в возрасте 36 лет уже был Байден. Он успешно дорос от участника до одного из лидеров команды, вкусил триумф Киссинджера по развалу единства СССР и КНР, а также размены на Ближнем Востоке, когда нас кинул Египет (как раз в рамках войны "Судного дня"), далее стал вице-президентом.
Его команда настолько крута, что просто "по черному" протащила его в Белый дом, нарушив чуть ли не в прямом эфире все процедуры. Задавила бунт истинных американцев, пересадив их на громадные сроки, и убив нескольких на телекамеру. И никто в США не дернулся. Эта команда настолько безпринципна, что может себе позволить глумиться над американцами в рамках проекта "Джорж Флойд", запускать бесконтрольный поток беженцев, допускать рост движения наркотиков и им ничего. Потому, что у них есть план - и вся эта дичь, вероятно, операция прикрытия для основного плана. Чтобы все думали, что Америка неопасна.
И мир радостно верит, в то, что тысячи "мозговых трестов" США не просчитали сценарии и вся система не подготовила ресурсы.
Мы так думаем о людях, часть из которых лично участвовала в закапывании под руководством Киссинджера казавшегося в 1970-х неизбежным триумфа социалистического техно-цивилизационного модерна. Они смогли тонко словить Хрущева на неумело сыгранной игре в десталинизацию и сделать его врагом Мао, а затем вбить клин между СССР и арабами просто купив руководство Египта и толкнув на договорную войну с Израилем.
США 50 лет назад провернули кровавую договорную войну Египта и Сирии с Израилем, в которой Египет кинул и Сирию, и СССР. При этом СССР был готов вписаться за арабов вплоть до тактического ядерного оружия.
Это, к стати, все что надо знать про партнеров на югах и насколько сильно надо сейчас рваться там кого-то спасать, а также про то насколько люди Байдана - слабоумны.
Без преувеличения Брежнев - Косыгин и советский народ чудом удержали ситуацию после "партийной работы команды Хрущева" от развала всей геополитической конвы, которую строили с времен Коминтерна, и дали СССР шанс еще побороться за научно-техническое и экономическое дилерство. СССР в вполне боевом состоянии уже добьют под руководством юриста-комсомольца Горбачева.
И ровно 50 лет спустя при команде Байдена совершаются показные зверства палестинцев над евреями, без предыдущего обострения ситуации, без повода - врываются и начинают на камеру расчленять людей.
Все медиа и политики говорят - спецслужбы проспали. А когда это было, чтобы политики в принципе признавали провалы своих команд? Эксперты рассуждают о том, как 2 - 3 тыс палестинцев отвоюют что-то у ЦАХАЛ, который за 3 дня разворачивается с 130 до 500 с лишними тысячами человек.
То есть до размера как у России после мобилизации в зоне СВО. При этом Россия таким числом войск доламывает громадную украинскую военную машину (наследие советов) и огромные силы НАТО, которые прямо вовлечены в боевое взаимодействие.
Эксперты грозят, что арабский мир восстанет.
А теперь посмотрим еще раз на опыт людей Байдена, мы их лирично не знаем, но знаем их достижения.
Ровно 50 лет назад они устроили договорную войну на грани взаимного применения ядерного оружия именно в этом регионе. Что им мешает это сделать еще раз, когда Россия занята Украиной и европейской частью НАТО?
Они реально не понимают, что делают? Или они слишком четко понимаю, что делают и какое у них окно возможностей? Китай тоже занят сейчас.
Мы в обозримые 75 лет не узнаем, кто организовал рейд ХАМАС. Но ХАМАС точно ничего не отвоевывал - это был рейд для показной расправы - резня, расстрелы, забрасывание гранатами подвалов. Они ехали в один конец. И это надо было для того, чтобы Израиль смог показано уничтожить Сектор Газа, Западный берег и часть Ливана.
А это надо, чтобы арабы наконец восстали - в первую очередь, в Европе. Потом, если не одумаются и не поймут, что это ловушка - а им помогу не одуматься - и в своем регионе. И именно поэтому "проспавшие все спецслужбы" уже обеспечили заход в регион авианесущих и десантно-экспедиционных групп флота.
Они будут переворачивать весь регион - столько сколько смогут, поэтапно над этим работают с первой войны в Заливе.
И проба столкновения прокси США и Турции говорит, что и турки в числе возможных объектов.
В Европе бунт нужен самой Европе. Все забывают, что система геноцидов, чисток и глобальный колониализм - это все "продукты Европы", она на этом живет с период Великих географических открытий.
А сейчас есть математический прогноз, что если ничего не менять, то к 2050 году Европа станет исламским миром (1 / 2). Вероятность, что глубинные государства в станах ЕС решили действовать как всегда - возможна и наиболее вероятна, нежели иные сценарии. Но для перехода к насилию - в Европе так принято с момента погрома гугенотов - нужен повод. Это повод обеспечит Израиль, он будет наращивать непропорциональное давление столько сколько надо будет для провоцирования неподготовленного бунта ярости арабского мира. И это бунт уже анонсировали - право сообщить дали Маску.
Регион играют в этот чудовищный сценарий, потому как регион позволил это и при том давно.
Египет мог не предавать СССР и Сирию, а строить союз стран, общественные лидеры (не только власть) могли не заигрывать с радикализмом в своих странах, а строить светские общества, например, по модели БААС. Богатые страны Залива могли решить проблему Палестины, построив рядом с Израилем точно такой же Палестинский успешный проект.
Но ошибки накапливались и теперь команда Байдена, наверно не он сам, он очевидно уже сильно болен, сыграет очередной раз стратегическую партию, суть которой - перевернуть доску и раскидать фигуры. И регион защитить сейчас некому.
Европа - второстепенный фронт, там европейцы сами будет решать свои проблемы. То, что они готовятся, видно по приводу почти во всех станах старой Европы к власти совершенно случайных людей. Чтобы не мешали делать то, что запланирован. Первые лица Британии, Франции, Германии - это просто ребята по кастингу, к политике не имеют никакого отношения, тусовщики. Все решают непубличные экспертные команды и функционеры, чем они непубличнее, тем свободнее в действиях и масштабе того, что планируют.
Что делать Беларуси и России
В текущих реалиях вести диалог об некоторых панЕвразийских конструкциях или даже идеях представляется непродуктивным. Евразийство в современных обстоятельствах было чем-то сродни демарша - ответ без ответа на доминировавший с начала перестройки либерально-унифицианистский дискурс, который успешно двигался по рельсам маркетинга потребления и поп-культуры с силовой поддержкой стран бенефициаров.
Цель проекта было формирование двух категориальной системы международных отношений. Первая категория - это центр концентрации извлекаемой выгоды, вторая - пространство извлечения выгоды.
При этом, каждая категории внутри также структурирована по степени уменьшения грязности работы и увеличения добавленной стоимости - то есть отчуждаемых благ.
Это прекрасно соотноситься с идеями адмирала Мэхэма об ответственности стран за эффективность использования располагаемых ресурсов. Он это трактовал так, что страны эксплуатирующее свои ресурсы с эффективность ниже других (любых возможных) не имеют прав на свои ресурсы.
Что и получили государства СНГ в 1990-х.
Перенос производств ради увеличения доходности на капитал из первой категории во вторую привел к сильному размыванию фактических границ между категориями и создал условия для слома системы, что стало активно развиваться с 2010-х .
Оснований для снижения кризисной амплитуды в силу выгорания причин кризиса в данный момент нет. Боле того, есть предпосылки считать, что мы только приближаемся к Эвересту миросистемного кризиса, который может получить силу для смены доминирующей цивилизационной практики.
И то как взрывают Ближний Восток только убеждает в худших ожиданиях.
В этих условиях, целесообразно говорить о группах стран-партнеров вне привязки к континентам, но с четкой привязкой к практике реализации двух- и многосторонних обязательств.
Остановимся на странах - дружественных и конструктивных Союзному государству Беларуси и России.
Союзное государство - это не абстракт, как долгие годы любили утверждать в рамках когнитивной борьбы стратегические оппоненты, а как раз то реально действующий на практике стратегический союз, в отличие даже от таких "эталонных" субстратов как ЕС и НАТО, где есть используемые субъекты со всем более откровенно квазисуверенными институтами и суверен.
Стратегические партнеры Беларуси и России - совпадают, оба государства придерживается единой логики во внешней и внутренней политике, при сугубо суверенной практике реализации ее в каждом отдельном случае.
В этой связи с точки зрения исторической перспективы Беларуси и Росси целесообразно говорить не об постмодерне в культурологии - евразийстве, а о формировании прагматичной практики - политики реалий - для долгосрочного выживания в историческом масштабе, то есть сохранения наций, культурного наследия и практики, неприкосновенности территорий. Без этого никакая экономика - уже не будет нужна.
Исходя из такой постановки вопроса критерий включения в число партнеров должны быть готовность партнеров исключить любую угрозу для получения односторонней выгоды, безоговорочное признание полного суверенного права в отношении территории и внутриполитических процессов. Это может стать моделью этатистской глобализации - глобализируются связки стран через инструменты национальных государств, но не как ранее - сегменты социума в обход национальных институтов.
При этатистской глобализации страны взаимно гарантирую исключение не только немотивированного давления силой ( мотивация - может быть только одностороннее нарушение взятых обязательств), но и взаимные гарантии защиты исторической национальной, культурной и языковой седы, то есть это право на автоматическую реадмиссию любого этноса в любом численном измерении при принятии страной-реципиентом такого решения. Данное правило должно быть нерушимым, так как кроме права на свободное перемещение существует естественное право на неприкосновенность жилища - в данном случае этнос имеет право не подвергаться размыванию своего национального состава и смене культурной практики, если он не дал на это согласия однозначно трактуемым и публично известным способом - то есть через референдум.
Кроме того, Беларуси и России целесообразно принять систем мер организационного и инженерно -технического характера для сбережения народов в случае глобальных техногенных или природных явлений. В первую очередь, учитывая географий стран, необходимо проводить подготовку против пандемий и эпизоотий, в том числе создавая инфраструктур сбережения населения в условиях долгосрочной катастрофической пандемии.
Во-вторых, создание природных резервуаров биологических и водных ресурсов, а также инфраструктуры их использования при наступлении событий.
Важный этический момент - Беларусь и России должны быть готовы к вероятным сверх массовым потокам беженцев и быть готовыми их удержать (временно разместить) на заранее подготовленных и вынесенных из зоны проживания населения территориях. Мы понимаем, что есть право человека на жизнь и страны должны разработать схему развертывания нужной инфраструктуры, но народы Беларуси и России не обязаны в случае катастрофы селить у себя дома, в прямом смысле слова, произвольное число беженцев. У стран потенциальных доноров массового беженства и народов тех стран есть также ответственность за свою судьбу.
Одним словом, станы информационно-психологически и организационно должны быть готовы к закрытию периметра границы "наглухо".
Обязательства могут быть только перед союзниками, которые проверены на излом, а не на словах и улыбках.
Как сказано в приветствии Лукашенко участникам и гостям международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" - "мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода".
В Евразии наступает время ковчегов. К сожалению, наш прогноз сбывается.
Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
17.10.2023, 14:15 129996
Неотступно следовать по стопам глав двух государств, перечислить результаты строительства инициативы "Пояса и пути" - Цзян Вэй
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Весной посадить одно зерно проса и собрать десять тысяч семян осенью". В течение 10 лет Китай и Казахстан выступали инициаторами и пионерами высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" и вполне качественно достигли блестящих успехов в сферах стыковки стратегий развития, построения механизмов сотрудничества и продвижения крупных проектов. Семена мечты "Одного пояса, одного пути" уже выросли в высокие необъятные деревья, которые приносят пользу народам Китая и Казахстана, предоставив практичные и удобные пути для экономического развития двух стран и улучшения благосостояния людей, а также формируя модель сотрудничества и успешный образец для международного сообщества.
Очень интересно, что результаты совместного высококачественного строительства Китаем и Казахстаном "Одного пояса и одного пути" изложены в цифрах от 1 до 10.
Цифра "1". Казахстан является местом, где председатель Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу совместного строительства "Одного пояса и одного пути". С самого первого дня Казахстан оказывал решительную поддержку и принимал активное участие. Статус вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном является единственным и неповторимым в двусторонних отношениях в мировом сообществе. Две страны первыми объявили о создании китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью, играющего важную роль в содействии региональному миру и развитию. Инициатива "Один пояс и один путь" глубоко интегрирована с новой экономической политикой РК "Нурлы жол". С января по август текущего года объем торговли между двумя странами превысил 25,23 миллиарда долларов, Китай стремительно превратился в крупнейшего торгового партнера Казахстана.
Цифра "2". По двум трансграничным железнодорожным линиям между Китаем и Казахстаном проходит более 50% грузовых поездов Китай - Европа. Являясь главной артерией, соединяющей мировую экономику, "караван стальных верблюдов", мчащийся по Евразийскому континенту, играет незаменимую и ключевую роль в поддержании стабильности глобальной цепочки поставок и глобальной производственной цепочки. Обе стороны также активно изучают и рассматривают открытие третьей трансграничной железнодорожной линии. Трансграничное транспортное сотрудничество между двумя странами продемонстрировало высокую устойчивость и блестящие перспективы.
Цифра "3". Китай является третьим по величине источником туристов для Казахстана. Великолепные горы и реки Казахстана, а также многовековая история и культура привлекают бесчисленное количество китайских туристов. По статистике eQonaq, с января по сентябрь этого года Казахстан посетили более 70 тысяч китайских туристов. В следующем году две страны проведут Год туризма Казахстана, что, безусловно, выведет двустороннее сотрудничество в сфере туризма, взаимопонимание и близкие дружеские отношения между народами на новый уровень.
Цифра "4". Синьцзян Китая граничит с четырьмя областями Казахстана, и со всеми из них установлены побратимские отношения. Достигнут полный охват в установлении побратимских связей между провинциями и областями в приграничных районах двух стран. С начала этого года главное руководство Синьцзяна, Шаньдуна, Шэньси, Цзянсу и других провинций поочередно посетили Казахстан, акимы разных областей Казахстана также один за другим посетили Китай. Непрерывно появляются новости об успехах регионального сотрудничества между двумя странами, динамично процветают обмены между народами двух стран.
Цифра "5". Китай и Казахстан в настоящее время имеют пять трансграничных нефтегазопроводов, которые на протяжении многих лет продолжают придавать мощный импульс экономическому и социальному развитию двух стран. Обе стороны также взяли на себя инициативу по налаживанию сотрудничества в области производственных мощностей, сформировав список проектов общей стоимостью более 21,2 млрд долларов. Уже завершены крупномасштабные стратегические проекты, такие как ветряная электростанция Жанатас мощностью 100 мегаватт, модернизация Шымкентского НПЗ и другие, а достижения сотрудничества принесли реальную пользу народам двух стран.
Цифра "6". Будучи одним из основных инвестиционных партнеров Казахстана, Китай имеет шесть финансовых корпораций, которые открыли филиалы в Казахстане. Финансовые учреждения двух стран тесно сотрудничают, трансграничные расчетные операции в юанях и тенге продолжает развиваться, непрерывно повышаются возможности по предоставлению финансовых услуг, что эффективно гарантирует здоровое развитие делового сотрудничества между двумя странами и способствует внедрению живой энергии в высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между двумя странами.
Цифра "7". Семь пар пограничных пунктов пропуска между Китаем и Казахстаном открыты круглый год и эффективно функционируют. Введены в эксплуатацию китайско-казахстанская база логистического сотрудничества в Ляньюньгане и сухой порт специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота", обеспечивающие странам Центральной Азии выход к Тихому океану. Автомагистраль "Западный Китай - Западная Европа" беспрерывно пропускает мчащиеся транспортные средства, осуществляется взаимовыгодный обмен автомобилей на новых источниках энергии китайского производства и высококачественной сельскохозяйственной продукции Казахстана, продолжая непрерывно удовлетворять потребности народов двух стран в стремлении к лучшей жизни.
Цифра "8". Открыты прямые рейсы между восемью парами крупных городов Китая и Казахстана. Отправляясь из Казахстана, вы можете прямыми рейсами добраться до Пекина, Гуанчжоу, Ханчжоу, Сианя, Урумчи, которые являются региональных центров, доступных до разных уголков Китая, что формирует удобную транспортную сеть "Воздушного шелкового пути", значительно облегчая передвижение людей между двумя странами и эффективно содействуя обменам и сотрудничеству между двумя сторонами в различных областях.
Цифра "9". Девять университетов Китая и Казахстана открыли институты Конфуция (5) и исследовательские центры Казахстана (4), заложив прочную основу для укрепления концепции вечной дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение. Успешно открылся филиал Северо-Западного политехнического университета Китая в Казахстане, что стало важнейшим прорывом образовательного сотрудничества между двумя странами. В ближайшее время "мастерские Лу Баня" будут введены в эксплуатацию, обе стороны также ускоряют продвижение обоюдного открытия культурных центров. Культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами продвигается все дальше и обширнее, а дружба между двумя народами становится еще более близкой.
Цифра "10". Третий саммит международного сотрудничества "Один пояс и один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября. Председатель Си Цзиньпин и президент Касым-Жомарт Токаев провели плодотворную встречу, вспомнили о блестящих результатах прошедших десяти лет реализации этого мегапроекта, и наметили пути дальнейшего всестороннего продвижения высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс и один путь" между двумя странами. Китайская сторона готова объединившись рука об руку с казахстанскими друзьями, следовать по направлению, указанному главами двух государств, углублять международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и совместно прокладывать более широкий и длинный путь к счастью, который принесет пользу народам двух стран.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
04.10.2023, 16:00 152746
Граница перестает быть линией напряженности. Кыргызстан и Таджикистан на пути компромиссов
Фото: kabar.kg
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Кыргызстан и Таджикистан проходят сложный путь в решении вопросов по спорным приграничным территориям. Более 30 лет это была больная тема, переговоры заходили в тупик, а вспыхивавшие конфликты из-за земли и воды оставляли после себя тяжелые последствия: разрушенные дома и человеческие жертвы. Вооруженное противостояние осенью 2022 года, годовщину которого мы отмечали недавно, стало одним из самым масштабных, сообщает ИА "Кабар".
Тогда к политикам по обе стороны границы окончательно пришло четкое понимание того, что есть силы, подталкивающие наши страны к войне. Провокации фиксировались как в зоне активных боевых действий, так и в информационном пространстве. Тогда погасить пожар разгоравшейся большой войны удалось с большим трудом. Как только дым рассеялся, главы государств сели за стол переговоров. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон пообещали решать все спорные вопросы только политико-дипломатическим путем. Возобновились встречи правительственных делегаций, началась методичная работа по согласованию линии прохождения госграницы.
За год совместной работы удалось сделать то, что не получалось с начала 90-х. Накануне в Баткене руководители ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол № 44. Саймумин Ятимов отметил, что этот документ решает все вопросы и проблемы, которые ранее создавали предпосылки для конфликтов на границе.
Мы уверены, что, подписав этот протокол, целенаправленно, конструктивно будем его реализовывать шаг за шагом. В самый короткий срок мы приходим к основополагающим документам. Мы горды тем, что данный протокол является результатом нашей кропотливой работы, наших двусторонних отношений и выражения воли наших народов для обеспечения мира, стабильности и развития на нашей земле", - сообщил Ятимов.
Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев акцентировал внимание на том, что кропотливая двусторонняя работа создала надежную основу для того, чтобы граница перестала быть линией напряженности и процесс делимитации был полностью завершен в короткие сроки. "Я благодарю все команды, которые приняли участие в подготовке решений. Кроме того, мы решили, что наши комиссии будут работать постоянно и в скором времени окончательно примем все решения. Даст Бог, те решения, которые сегодня приняли, дают нам основания, что на границе будет спокойно, стабильно и наши народы вечно будут жить в дружбе и согласии", - подытожил Ташиев.
Все это настраивает на очень позитивные мысли, поделился своим мнением с ИА "Кабар" эксперт Эдил Марлис уулу. Кыргызстан и Таджикистан близки к логическому завершению очень сложного процесса. Пока не решена эта проблема, стабильность всего региона подвергается повышенным рискам. "Все прекрасно понимают, и все аналитики могут подтвердить, что сохраняется высокий уровень угрозы со стороны Афганистана, на севере этой страны сосредоточены остатки ИГ и других террористических формирований.
Поэтому то, что достигнуты компромиссные решения по спорным вопросам, это очень и очень важно. Стороны были обязаны пойти друг другу на уступки, чтобы избежать тяжелых последствий в будущем, возможно, даже войны. Да, резать по живому бывает больно, но это все заживет. Сейчас для будущего, для нейтрализации внешней угрозы это гораздо важнее. Мы видим, что происходит сейчас в мире", - прокомментировал Эдил Марлис уулу.
Политолог Марс Сариев в комментариях "Кабару" отметил, что политико-дипломатическим путем купируется болевая точка, которая создает угрозу безопасности всего региона. "Сняты все вопросы по кыргызско-таджикской границе, это - прорыв. На мой взгляд, определенную роль в этом сыграло то, что сейчас происходит между Арменией и Азербайджаном, это события вокруг Карабаха. Бишкек и Душанбе ускорили процесс делимитации, чтобы ни у кого из внешних игроков не возникло соблазна использовать нерешенные вопросы и напряженность между Таджикистаном и Кыргызстаном в своих целях. Поставив точку в этом вопросе, я очень надеюсь, что в приграничье вернется мирная жизнь, как и сотни лет назад, два народа будут жить в согласии, развивая и укрепляя наши страны", - подчеркивает Сариев.
Как отмечают эксперты, урегулирование вопросов по спорным территориям с Таджикистаном завершает формирование контуров государственной границы Кыргызстана по всему периметру. У нас давно нет никаких разногласий с ближайшими соседями Китаем, Казахстаном, завершено территориальное размежевание с Узбекистаном. По вопросам границ власти Кыргызстана ставят точку.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
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