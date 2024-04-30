В Павлодарской области с крупного энергопредприятия взыскали в бюджет 640 млн тенге

Казахстан готов нарастить экспорт в Таджикистан по 85 товарным позициям на сумму порядка $190 млн

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Душанбе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ввиду имеющегося широкого потенциала перед правительствами Казахстана и Таджикистана поставлена задача нарастить товарооборот в 2 раза - до $2 млрд. Об этом было сказано в ходе визита премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Таджикистан.





В ходе межправительственных переговоров в Душанбе была отмечена готовность Казахстана нарастить экспорт по 85 товарным позициям на сумму порядка $190 млн. Правительственные делегации отметили важность развития промышленной кооперации и обозначили актуальность создания новых экспортно ориентированных совместных производств.





Также рассмотрена возможность совместного освоения месторождений и реализации проектов на территории Таджикистана. Наряду с этим Казахстан располагает крупными производственными мощностями железнодорожной техники для таджикских железных дорог. В частности, Актюбинский завод готов сотрудничать в части поставок рельсобалочной продукции. Имеется возможность увеличения экспортных объемов локомотивов, тепловозов, стрелочных переводов, трансформаторов, сельскохозяйственной техники, аккумуляторов, автотранспортных средств казахстанского производства.





В сельскохозяйственной сфере после прошлогоднего сокращения объемов торговли отмечается положительная динамика роста. За два месяца текущего года товарооборот продукции АПК составил $84,9 млн с ростом на 8,9% к аналогичному периоду 2023 года. При этом наблюдается диверсификация структуры экспорта сельхозпродукции в Таджикистан. Среди текущих задач в отрасли - увеличение объемов поставок муки. Перспективным видится создание совместных проектов по мукомольному производству, переработке животноводческой продукции и др.