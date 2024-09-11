10.09.2024, 15:41 10181
Износ сельхозтехники в Казахстане достигает 80%
Рассказать друзьям
Костанай. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Износ сельхозтехники в Казахстане достигает 80%, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область.
В ходе рабочей поездки в Костанайскую область президент посетил локализационный центр АО "АгромашХолдинг KZ".
Президента ознакомили с деятельностью предприятия, которое было создано с целью производства колесной самоходной сельскохозяйственной техники и комплектующих для машиностроительной отрасли в целом.
В беседе с рабочими центра глава государства подчеркнул необходимость повышения локализации производства, подготовки квалифицированных кадров и обновления сельскохозяйственной техники.
Износ техники по всей стране очень большой. Некоторые специалисты считают, что доходит до 80%. Настало время обновлять весь парк за счет техники, произведенной на территории Казахстана, на высоком уровне локализации. Мы рады тому, что сейчас на производство приходят молодые люди, обучающиеся в колледжах этим профессиям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, три завода по производству сельхозтехники построят в Казахстане при участии Беларуси.
новости по теме
10.09.2024, 17:00 8896
"Казатомпром" получил право на разведку урана на новом участке месторождения Буденовское
Фото: Казатомпром
Рассказать друзьям
Туркестан. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" получило на шесть лет права недропользования на проведение разведки урана на участке № 5 месторождения Буденовское в Туркестанской области, сообщает пресс-служба компании.
Новый участок месторождения Буденовское представляет собой перспективный объект для дальнейшей разработки и имеет ключевое значение для стратегии Компании по наращиванию минерально-сырьевой базы урана. Наличие значительных урановых ресурсов, благоприятные геологические условия и развитая инфраструктура создают уникальные возможности для долгосрочной эксплуатации. Я уверен, что данный проект будет способствовать укреплению позиции Казатомпрома как глобального лидера", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.
По данным компании, месторождение Буденовское является частью Мынкудукского рудного района в Кенце-Буденновской металлогенической зоне и представляет собой продолжение месторождения Инкай в южном направлении.
Участок № 5, расположенный на северо-востоке Южного фланга месторождения, обладает значительным потенциалом для дальнейшего освоения. Ресурсы урана на данном участке оцениваются в более чем 18 000 тонн, и указывают на значительные перспективы для проведения детальных разведочных работ. По их завершении ресурсы и запасы будут уточнены, и вероятен существенный прирост выявленных ресурсов. Следует отметить, что руды южной части месторождения характеризуются высокой площадной продуктивностью. Дальнейшие работы на участке будут сосредоточены на уточнении ресурсов и разработке плана добычи, что позволит эффективно использовать его потенциал", - добавили в пресс-службе.
Напомним, чистая прибыль "Казатомпрома" выросла на 27% с начала года.
09.09.2024, 13:08 31576
Конрад Альбрехт представил стратегию ЕАБР в области устойчивого развития на Astana Finance Days
Устойчивое развитие и переход к зеленой экономике - это не только обязательство перед будущими поколениями, но и стратегическое преимущество, которое позволит странам Центральной Азии выйти на новый уровень развития
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Конрад Альбрехт, управляющий директор - руководитель Дирекции устойчивого развития Евразийского банка развития (ЕАБР) выступил с презентацией на ежегодной конференции Astana Finance Days в рамках сессии "Диалог о состоянии устойчивого развития в Центральной Азии".
Он осветил важные достижения и вызовы, связанные с продвижением устойчивого развития в регионе, и подчеркнул вклад ЕАБР в решение этих задач.
По словам Альбрехта, ЕАБР активно поддерживает проекты по снижению углеродного следа и адаптации экономики региона к изменению климата.
Устойчивое развитие и переход к зеленой экономике - это не только обязательство перед будущими поколениями, но и стратегическое преимущество, которое позволит странам Центральной Азии выйти на новый уровень развития", - заявил представитель банка.
С момента основания в 2006 году накопленный ЕАБР портфель проектов в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности составил более 1,7 млрд долларов США. Банк и дальше планирует развивать направление ВИЭ, на сегодняшний день 33% текущего портфеля реального сектора можно считать полностью соответствующими Парижскому соглашению", - отметил Альбрехт.
По его словам, банк активно участвует в международных ассоциациях и соглашениях по устойчивому развитию и изменению климата, таких как "Принципы ответственной банковской деятельности ООН" и др. Банк также внедряет ESG-принципы в свою операционную деятельность и имеет международные ESG-рейтинги.
Альбрехт выразил уверенность в том, что усилия, прилагаемые ЕАБР и другими многосторонними банками развития, откроют новые возможности для устойчивого развития и зеленой экономики в Центральной Азии. Он отметил важность своевременной реализации климатического финансирования и интеграции принципов устойчивого развития на всех уровнях экономической деятельности в регионе.
Конференция Astana Finance Days, организованная Международным финансовым центром "Астана", является крупнейшим ежегодным мероприятием, которое посвящено вопросам экономики, финансов и устойчивого развития в регионе. В 2024 году ключевое внимание уделено устойчивому развитию, климатическому финансированию и переходу к "зеленой" экономике. В рамках мероприятия были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия международных финансовых институтов и компаний, правительств и бизнеса для достижения целей устойчивого развития ООН.
Ранее сообщалось, что ЕАБР профинансировал в Казахстане инвестпроекты на $900 млн.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
09.09.2024, 12:25 32536
Казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наблюдается рост проблемной задолженности по кредитам населения. За месяц она увеличилась с 3,8% до 3,9% и составила 738 млрд тенге, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
По его данным, кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2% (с начала 2024 года рост на 12,3%). В структуре кредитов населению потребительские займы выросли на 3,1%, до 12 трлн тенге.
Ипотечные кредиты увеличились на 1,2%, до 5,6 трлн тенге. В целом с начала 2024 года наблюдается восстановительный рост ипотечного кредитования и рынка жилья после заметного сокращения в 2023 году. Выдача новых ипотечных займов за 7 месяцев 2024 года составила около 1 трлн тенге, что больше на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Увеличение показателя обусловлено ростом выдачи ипотечных займов на рыночных условиях при сохранении объема выдачи льготных ипотечных займов на уровне прошлого года", - пояснили в агентстве.
В июле 2024 года средневзвешенная ставка по кредитам населению, выданных в национальной валюте, составила 19,3%.
По кредитам бизнесу наблюдается улучшение качества портфеля - доля займов NPL90+ снизилась с 2,2% до 2,1%, или до 281 млрд тенге. Вместе с тем наблюдается рост проблемной задолженности по кредитам населения, доля которых увеличилась за месяц с 3,8% до 3,9%, или до 738 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, ранее в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы.
09.09.2024, 11:17 34111
Объем розничной торговли в Казахстане вырос на 12% за год
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем внутренней розничной торговли в Казахстане за январь-июль 2024 года составил 10,7 трлн тенге, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в прошлом году рост достигал 26,8%. Удельный вес розничной торговли в общем объеме внутренней торговли за январь-июль 2024 года составил 32,3%, против 31,5% за аналогичный период прошлого года", - сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, почти треть всего объема розничной торговли за январь-июль текущего года пришлась на Алматы: 3,4 трлн тенге.
Следом идут Астана и Карагандинская область: 1,4 трлн и 786,1 млрд тенге соответственно. Значительные показатели пришлись также на Восточно-Казахстанскую область и Шымкент. Наименьший объем розничной торговли наблюдался в Улытауской области: всего 59,8 млрд тенге. Следом идут Жетысуская и Туркестанская области: 153,2 млрд и 168,1 млрд тенге соответственно", - сообщили они.
При этом отмечается, что самая большая доля розничной торговли в общем объеме внутренней торговли была зафиксирована в Туркестанской области: 67,7%.
Следом идут Абайская и Кызылординская области: 64% и 62,2% соответственно. Наименьшая доля розничной торговли была отмечена в Атырауской области , а следом идут Астана и Алматы", - добавили аналитики.
Напомним, в Казахстане за январь-февраль 2024 года объем розничной торговли составил 2,5 трлн тенге.
06.09.2024, 18:15 84951
Когда начнется строительство Кокшетауской ТЭЦ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе встречи с трудовыми коллективами "Кокшетау энерго" заявил, что строительство Кокшетауской теплоэлектроцентрали начнется 10 сентября.
Самая современная станция будет. Уже решены вопросы с финансированием льготным, чтобы минимизировать влияние на тариф. Централизованный источник теплоснабжения, я думаю, мы решим проблемы с котельными, которые существуют, с выбросами. Первый этап - будет строиться станция по требованиям казахстанского законодательства, по экологическим. На втором этапе мы планируем уже, чтобы эта станция работала по европейским стандартам", - сообщил министр.
Напомним, в начале ноября прошлого стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной этого года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали.
06.09.2024, 17:00 86656
Устойчивое развитие и ESG-инвестиции: Альбрехт поделился видением ЕАБР на конференции ITS Ideas
ЕАБР продолжит поддерживать проекты, способствующие снижению загрязнения и внедрению чистых технологий
Фото: ЕАБР
Рассказать друзьям
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития Евразийского банка развития Конрад Альбрехт на конференции "ITS Ideas 2024: возможности глобального финансового рынка" в Астане обозначил перспективы ESG-инвестиций для стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба банка.
Для стран с развивающимися рынками, таких как Казахстан и другие республики Центральной Азии, финансирование через инструменты устойчивого развития становится жизненно важным инструментом с целью привлечения капитала. Это способствует развитию не только корпоративного сектора, но и всей экономики региона, поддерживая плавный переход к более экологически чистой и устойчивой модели развития", - заявил Альбрехт.
Он также затронул важность ESG для современного инвестиционного сообщества. Конрад Альбрехт подчеркнул, что понимание этих факторов становится все более актуальным как для институциональных, так и для розничных инвесторов.
Особое внимание в своем выступлении он уделил вопросу перехода от углеродоемких отраслей к более экологически чистым технологиям. Он подчеркнул, что такие сектора, как энергетика, требуют модернизации, и ЕАБР активно поддерживает проекты в этой области.
Мы не можем ожидать, что индустрии с высокими выбросами парниковых газов кардинально изменятся за один день. Переход должен быть плавным, чтобы учесть различные аспекты. Наш Банк активно участвует в модернизации энергетической инфраструктуры, помогая компаниям снижать углеродный след и внедрять чистые технологии", - отметил руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.
В качестве примера он упомянул ключевые инвестиционные проекты ЕАБР в Казахстане и других странах Центральной Азии, направленные на модернизацию углеродоемких объектов и повышение их экологической эффективности. Например, успешным примеров банка является перевод Алматинской ТЭЦ-3 с угля на газ, при реализации которого чистый удельный коэффициент выбросов сократится на 62% к 2030 году.
Казахстан является одним из лидеров по выбросам парниковых газов на душу населения в регионе. Это открывает большие возможности для перехода к более чистой энергетике и привлечения инвестиций в данную сферу, в особенности учитывая реализацию задач стратегии достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года. Банк активно поддерживает проекты, направленные на снижение углеродного следа и внедрение экологичных технологий", - добавил он.
Завершая свое выступление, Конрад Альбрехт отметил, что в условиях меняющейся демографической и регуляторной среды устойчивое развитие станет важным фактором для долгосрочного роста и благополучия региона.
Мы стоим на пороге больших перемен, и те компании, и банки, которые уже сегодня начинают внедрять принципы устойчивого развития, окажутся в выигрышной позиции в будущем. ЕАБР продолжит поддерживать проекты, способствующие снижению загрязнения и внедрению чистых технологий", - добавил он.
Напомним, с начала 2024 года Евразийский банк развития профинансировал инвестиционные проекты на $900 млн в Казахстане.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
06.09.2024, 11:30 91706
Правительство Казахстана опровергло информацию о переносе ремонта на Кашагане
Фото: kbv.kz
Рассказать друзьям
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана опровергло информацию о переносе ремонта на месторождении Кашаган, сообщает пресс-служба пресс-служба Министерства энергетики страны.
В октябре в период запланированного ремонта планируется значительное снижение добычи. В этот период мы планируем компенсировать значительный объем перепроизводства, накопленный с начала года. О чем отмечалось во время недавнего визита генерального секретаря ОПЕК Хайтам Аль-Гайса и совещания с аналитическими агентствами, организованного секретариатом ОПЕК", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и понимает важную роль ОПЕК в обеспечении устойчивости мирового рынка нефти.
Казахстан принимает меры для полного выполнения своих обязательств и соответствия компенсационному плану, представленному в секретариат ОПЕК", - заверили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК обсуждало вопрос о переносе сроков ремонта на месторождении Кашаган.
06.09.2024, 11:02 87201
Производство яиц в Казахстане сократилось на 10%
Рассказать друзьям
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июль текущего года казахстанские птицефабрики и фермеры получили 2,6 млрд яиц, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе лидером стала Акмолинская область: 404,6 млн яиц. При этом в годовой динамике наблюдается сокращение на 5,3%. В первой тройке также оказались Карагандинская (375,4 млн яиц, минус 5,4%) и Северо-Казахстанская (350,9 млн яиц, минус 14,5%) области.
По итогам первого полугодия 2024 года местные компании обеспечили спрос на свежие яйца в скорлупе на 96,9% - на 2,8% больше по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года (94,1%).
Импорт в Казахстан сократился до 70,3 млн яиц - на 53,4% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Импорт составил всего 3,1% от общего объема ресурсов. На экспорт было отправлено 30,9 млн яиц, минус 64,8% за год.
Реализация на внутреннем рынке составила 2,2 млрд яиц - на 10,5% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.
В Ассоциации яичных производителей Казахстана отмечают, что уменьшение объемов производства стало одним из способов сохранения отрасли в целом, сообщает inbusiness.kz. Сегодня работают 34 птицефабрики. Есть те, что едва справляются с давлением рынка, связанным с резким удорожанием кормов на фоне сокращения объемов господдержки, а также резким изменением структуры внешнего рынка.
Сегодня птицефабрики страны готовы относительно быстро и без капитальных затрат добавить 1 млрд куриных яиц в год к нынешним объемам, если будет решен вопрос реализации.
В августе текущего года цены на яйца первой категории снизились на 1,4% за месяц, но выросли на 8,6% за год.
В региональном разрезе в месячной динамике удорожание наблюдалось только в трех регионах - Жетысуской области (на 1%), Астане (на 0,8%) и Туркестанской области (на 0,3%). Еще в трех регионах - Алматинской области, Алматы и Шымкенте - цены на яйца остались на том же уровне. В остальных регионах было отмечено удешевление. Заметнее всего цены снизились в Улытауской области: на 13,8% за месяц.
В годовой динамике наибольшее удорожание яиц было зафиксировано в Алматы: на 18,5%. Далее идут Шымкент (на 16%) и Атырауская область (на 12,3%).
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.09.2024, 09:36Президент РК присвоил Сату Токпакбаеву звание "Халық қаһарманы" 10.09.2024, 09:5930236На границе Казахстана усилят контроль за вывозом ГСМ 10.09.2024, 10:2429296Отравление школьников в Мангистауской области: в Минздраве рассказали о состоянии детей 10.09.2024, 10:5927126Казахстану не хватает миллиона работников с техобразованием 10.09.2024, 09:0520396Задержан экс-руководитель управления культуры Астаны 05.09.2024, 17:06123831В Алматы по решению суда попала под снос очередная автомойка 05.09.2024, 16:10123411Нарастающая напряженность: казахстанцам рекомендовали покинуть территорию Украины 06.09.2024, 14:10114366График взаимодействия с должниками установят для МФО 06.09.2024, 11:21113371Манул попал в объектив фотоловушки в нацпарке Чарын 06.09.2024, 16:24111321Депутаты подняли вопрос о возврате прежних часовых поясов в Казахстане 23.08.2024, 20:01289856Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 23.08.2024, 15:29267856Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной 23.08.2024, 12:17264881Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк 23.08.2024, 12:10259701Холодную воду отключат в двух районах Алматы 22.08.2024, 16:38225221ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?