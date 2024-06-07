Как изменилось потребление электроэнергии после перехода на единый часовой пояс - ответ Минэнерго
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-министр энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов сообщил, на сколько возросло потребление электроэнергии из-за перехода на единый часовой пояс.
Системный оператор компания KEGOC этот вопрос рассматривала перед переводом часов. По их информации, диапазон изменения потребления электроэнергии - в районе 1-2 процентов, в том числе в пиковый период", - сказал вице-министр.
По его словам, жалоб и обращений от казахстанцев из-за повышения спроса на электроэнергию не поступало.
Кроме того, Сунгат Есимханов ответил журналистам, что сам петицию за единый часовой пояс не подписывал.
В Казахстане петиция за возврат прежнего времени в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На данный момент петицию подписали более 48 тысяч казахстанцев.
Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад. Большинство казахстанцев были против данного перехода.
Казахстанцы жалуются, что светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.
Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Также казахстанцы оставляют комментарии под петицией с просьбой вернуть прежнее время:
Человек испытывает естественную потребность в солнечном свете! Верните нам возможность восполнять эту потребность! Верните нам наше светлое время!" - Тасболат Ж.;
В Алматы светает рано, несмотря на то, что выхожу на работу в 6 утра, все равно уже солнце высоко, и жарко. А темнеет тоже рано. Даже сейчас дня не хватает, к 21.00 уже устаешь. А зимой вообще в 15.30 будет темно. Биоритмы не обманешь простым переводом стрелок. Верните время назад!", - Елена А.;
Поддерживаю петицию. У нас отняли вечерние светлые часы, зато зарабатывают на том, что электроэнергию жгут больше. Дачникам и огородникам вообще сократили время работ на земле. Раньше после работы можно было что-то сделать, сейчас темно", - Юлия М.;
Нужно срочно вернуть время назад, просто украли у людей солнечные часы!!! Я бы не просто на час назад вернул, но еще и на летний период, на час назад перевел! Чтобы можно было насладиться летом и солнцем!" - Юрий С.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".