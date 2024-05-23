В Казахстане петиция против единого часового пояса набрала более 26 тысяч голосов  

Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад

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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане - В Казахстане петиция за возврат прежнего времени в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На данный момент петицию подписали более 26 тысяч казахстанцев.





Третий месяц казахстанцы живут в едином часовом поясе. Но некоторые приспособиться так и не смогли, сообщает "31 канал"





Казахстанцы жалуются, что светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.





Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.





Очень рано просыпается солнце, летом по утрам будет очень жарко, по вечерам рано темнеет, хочешь куда-то выйти прогуляться, а уже темно. Зимой вообще в 5 будет темень", - говорит жительница Шымкента Дарья Сивожелезова.





Также казахстанцы оставляют комментарии под петицией с просьбой вернуть прежнее время:





Человек испытывает естественную потребность в солнечном свете! Верните нам возможность восполнять эту потребность! Верните нам наше светлое время!" - Тасболат Ж.;





В Алматы светает рано, несмотря на то, что выхожу на работу в 6 утра, все равно уже солнце высоко, и жарко. А темнеет тоже рано. Даже сейчас дня не хватает, к 21:00 уже устаешь. А зимой вообще в 15:30 будет темно. Биоритмы не обманешь простым переводом стрелок. Верните время назад!", - Елена А.;





Поддерживаю петицию. У нас отняли вечерние светлые часы, зато зарабатывают на том, что электроэнергию жгут больше. Дачникам и огородникам вообще сократили время работ на земле. Раньше после работы можно было что-то сделать, сейчас темно", - Юлия М.;





Нужно срочно вернуть время назад, просто украли у людей солнечные часы!!! Я бы не просто на час назад вернул, но еще и на летний период, на час назад перевел! Чтобы можно было насладиться летом и солнцем!" - Юрий С.





Пересмотреть часовые пояса могут, если наберется нужное количество голосов (50 тысяч) на официальном сайте петиций.





При этом люди жалуются, что поставить свою подпись непросто, для этого приходится скачивать специальное приложение. И просят облегчить подписание петиций.





По данным телеканала, чтобы зарегистрироваться на сайте epetition, требуется установить на своем компьютере NCALayer - это приложение для подписания данных на госпорталах. После его установки и активации можно будет поставить свою подпись при помощи ЭЦП-ключа. Он должен быть загружен на ваш компьютер.





О петиции вчера высказался министр торговли и интеграции Алмас Шаккалиев. По его словам, этот вопрос рассматривается в течение двух месяцев. Но пока петиция не наберет нужного количества голосов, говорить об изменениях рано.





Давайте дождемся того, чтобы эта петиция набрала необходимое количество голосов. Потом в установленном порядке будем рассматривать однозначно", - сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.





Стоит отметить, что большинство казахстанцев были против перехода на единый часовой пояс.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос . Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".







