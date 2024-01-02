01.01.2024, 10:41 18531
Какие ставки МРП и МЗП установлены на 2024 год
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года размер месячного расчетного показателя составляет 3692 тенге. Данный размер МРП установлен законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
В соответствии с Налоговым кодексом месячный расчетный показатель применяется при исчислении ряда налогов и других обязательных платежей в бюджет. Это касается налогов, регистрационных и разрешительных сборов, всех плат и государственной пошлины. При исчислении данных платежей и налогов будет применяться размер МРП, который будет действовать с 1 января 2024 года, то есть 3692 тенге.
Напомним, 5 декабря президент Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
С 1 января 2024 года минимальная заработная плата (МЗП) установлена в размере 85 000 тенге.
Кроме того, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 28 215 тенге, минимальный размер пенсии - 57 853 тенге.
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43 407 тенге.
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01.01.2024, 13:15 15071
В Казахстане истекает мораторий на проверки бизнеса
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года завершается мораторий на проверки бизнеса и начинает работать автоматизированная система управления рисками в сферах госконтроля и надзора. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза.
Напомним, с 2020 года в стране действовал мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который был продлен до 2024 года.
После завершения моратория будет сформирован график проверок на основе автоматизированных систем управления рисками. Внедряется регулирование "с чистого листа", в рамках которого будут отменены 10 тысяч необоснованных требований к бизнесу и автоматизированы процедуры во всех сферах госконтроля.
Это позволит с нового года, после завершения моратория на проверки бизнеса, все графики проверок формировать на основе автоматизированных систем управления рисками, исключая человеческий фактор. Это снизит количество проверок и повысит эффективность госконтроля", - отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что плановые проверки бизнеса сократятся вдвое, а количество штрафов - в несколько раз.
Он добавил, что с 2019 по 2023 год участие казахстанского малого и среднего предпринимательства в экономике выросло с 31,7% до 36,4%, на 4,7 процентного пункта, а общая численность занятых в 2023 году увеличилась на 23,8% и достигла 4,2 млн человек.
01.01.2024, 12:11 16666
Тарифы автострахования изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на стоимость автостраховки теперь будет влиять аварийность региона регистрации транспортного средства. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
При определении размера страховой премии в расчет берется возраст водителя и стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации автомобиля и аварийность водителя (скидки или надбавки за дисциплину водителя).
Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путем применения к ним поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Поправочные коэффициенты будут определяться ежегодно посредством автоматизированного расчета в единой базе данных по страхованию. При этом все действующие иные критерии, в том числе история вождения, сохраняются", - пояснили в ведомстве.
АРРФР утверждены поправочные коэффициенты на 2024 год, которые будут применяться к каждому региону регистрации транспортного средства. Ожидается снижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны, в частности в Алматы на 18%, в Атырауской области на 29%. Повышение ожидается в 7 регионах, например в Астане на 5%, Шымкенте на 9%. В Карагандинской и Улытауской областях тарифы не изменятся.
При этом в ведомстве отметили, что страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на +/-10% один раз в год. Такой подход направлен на обеспечение справедливой стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые премии по обязательному автострахованию.
30.12.2023, 13:22 64806
Названа причина гибели лебедей на озере Караколь
Результаты теста подтвердили наличие вируса птичьего гриппа
Фото: inaktau.kz
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Актау. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты озвучили причину гибели 30 лебедей, найденных у берегов озера Караколь близ Актау.
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира (...) провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа", - сообщает lada.kz.
Также отмечается, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
Напомним, недавно у берегов Караколя обнаружили десятки мертвых лебедей-шипунов.
Стоит отметить, что мертвых лебедей на озере находили и в 2022 году. Тогда специалисты назвали причиной их гибели холод и голод.
30.12.2023, 11:55 67311
Бюджет для жилищной программы "7-20-25" на 2024 год определили в Нацбанке Казахстана
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Республики Казахстан определили бюджет для жилищной программы "7-20-25" на 2024 год, информирует пресс-служба Нацбанка.
Принято постановление правления Национального банка № 104, которое предусматривает (...) установление годового объема финансирования программы в 2024 году на максимально допустимом уровне в размере 100 млрд тенге и распределение бюджета по 25 млрд тенге ежеквартально", - сообщили в пресс-службе.
Также постановление предусматривает снижение вознаграждения банков с 3% до 2,5% годовых за доверительное управление правами требования по ипотечным займам, выданным по программе начиная с 1 января 2024 года.
Данная поправка затрагивает правоотношения, устанавливаемые между оператором программы - АО "Казахстанский фонд устойчивости" и банками - участниками программы, и не повлияет на условия кредитования граждан", - добавили в Нацбанке.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.
Ранее Национальный банк Казахстана продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25".
29.12.2023, 16:40 88486
Маркировку ювелирных изделий и лекарств введут в Казахстане со второго полугодия 2024 года
Смаилов поручил в установленном порядке ввести административную ответственность за реализацию немаркированных товаров
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы введения маркировки лекарственных средств и ювелирных изделий обсуждены на совещании в правительстве.
Введение маркировки лекарственных средств запланировано на 1 июля 2024 года. В этой связи проводится работа по обеспечению готовности аптек, аптечных складов и частных организаций здравоохранения. Маркировку ювелирных изделий планируется внедрить также с 1 июля 2024 года. Соответствующий пилотный проект был завершен в октябре текущего года", - сообщили в пресс-службе правительства.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил в установленном порядке ввести административную ответственность за реализацию немаркированных товаров, а также принять меры по совершенствованию механизма отбора товаров для проведения маркировки в пилотном режиме.
В целом работа в данном направлении будет продолжена. В частности, в 2024 году запланировано проведение пилотных проектов по моторным маслам, пиву и пивным напиткам.
На сегодняшний день в республике подлежат маркировке табачные изделия и обувь.
Внедрение данной меры позволило обеспечить прослеживаемость товаров, эффективно выявлять нелегальную продукцию, снизить теневой оборот и повысить налоговые поступления в бюджет. В целом маркировка призвана защитить добросовестных предпринимателей и обезопасить потребителей", - заключили в кабмине.
29.12.2023, 14:35 91676
В Казахстане откажутся от регулирования цен на девять видов СЗПТ в первом полугодии 2024 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - К первому полугодию 2024 года планируется отказ от механизма введения предельных цен на СЗПТ по 9 продтоварам (соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо куриное (1-я категория), по которым наблюдается устойчивое стопроцентное отечественное производство, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
По информации МТИ, к первому полугодию 2025 года запланирован полный отказ от механизма введения предельных цен на СЗПТ по 10 продтоварам (морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5-9% жирности), сахар белый, сахар-песок), по которым импортозамещение составит порядка 100%.
Поэтапный отказ от государственного регулирования цен на СЗПТ позволит уменьшить долю влияния государства на рыночные отношения, что в свою очередь позволит отечественным производителям стать более конкурентоспособными на рынке. Данная мера необходима для обеспечения продовольственной безопасности на территории Республики Казахстан. При этом заблаговременное распространение вышеуказанной информации позволит избежать социальную напряженность в обществе, а также обеспечит достаточную информативность населения", - пояснили в МТИ.
На сегодняшний день в рамках послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" территориальными подразделениями Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан проводится разъяснительная работа с оптовиками, производителями и реализаторами СЗПТ относительно отмены государственного регулирования цен на СЗПТ согласно вышеуказанной информации.
Ранее в МТИ сообщили, что отказ от установления предельных и пороговых цен будет проведен в два этапа. При этом контроль за соблюдением 15-процентной торговой надбавки будет сохранен, а также будет ужесточена административная ответственность за ее несоблюдение.
29.12.2023, 10:35 96081
Открытие БАКАД дает возможность снизить трафик, улучшить экологию и расширить потенциал для грузоперевозок
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Летом этого года состоялось торжественное открытие движения по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал, какие возможности дает открытие БАКАД.
Завершен один из самых сложных проектов - Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД). Ее открытие дает возможность снизить трафик и улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе, а также расширить потенциал для грузоперевозок", - подчеркнул Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ.
Напомним, БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора. Строительство дороги было профинансированного Евразийским банком развития.
На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
Алихан Смаилов отметил, что транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана.
По территории Казахстана проходит 13 международных коридоров, из них 5 железнодорожных и 8 автомобильных. Общий объем транзитных перевозок в текущем году вырос на 21%, до 30 млн тонн", - сказал Алихан Смаилов.
Он напомнил, что в стране начато строительство 4 новых железнодорожных линий.
Буквально на прошлой неделе мы приступили к строительству новой железной дороги в направлении Китая. Это линия Бахты - Аягоз. Она позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем почти в 2 раза - с 28 до 48 млн тонн грузов, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита", - отметил премьер-министр.
В прошлом месяце стартовали работы по проекту Дарбаза - Мактаарал. Строительство новой железной дороги между Казахстаном и Узбекистаном позволит расширить транзитный потенциал республики и обеспечить выход на Персидский залив и Индию.
Также начато строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы. Реализация проекта разгрузит Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов.
Вместе с тем продолжается строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты (более 800 км). Эта дорога позволит в 5 раз увеличить пропускную способность и повысить скорость контейнерных поездов в направлении Китая.
Если за последние 30 лет в стране было построено всего 2,5 тысячи км железных дорог, то в ближайшие 3-4 года мы построим свыше 1,3 тысячи км", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Говоря о развитии морского транспорта, премьер-министр отметил, что принимаются меры по наращиванию перевозок через морские порты Актау и Курык.
В Актау до 2025 года будет построен контейнерный хаб. В порту Курык уже запущен зерновой терминал. Там же ведется строительство многофункционального терминала "Саржа", - озвучил он.
По его словам, особое значение также имеют грузовые автоперевозки. Сегодня они осуществляются с 42 странами по 8 транзитным автомобильным коридорам.
В целях дальнейшего развития автомобильных перевозок ведется работа по строительству и реконструкции 11 тысяч км дорог, в том числе 7 тысяч км в рамках республиканской сети. Благодаря этим и другим мерам мы намерены значительно увеличить объемы транспортных услуг", - сказал Алихан Смаилов.
Наряду с этим продолжается совместная работа с Азербайджаном, Грузией и Турцией по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Совместно с ними мы подписали соответствующие дорожные карты. Их суть в том, чтобы устранить все "узкие места" на протяжении этого коридора как в портах на Каспии, так и по железным дорогам в Азербайджане, Грузии и, соответственно, дальше в Турции. Эта работа сейчас активно проводится", - заключил премьер-министр.
29.12.2023, 10:09 89406
Смаилов прокомментировал отмену моратория на проверки бизнеса
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О том, чего ждать казахстанским предпринимателям после отмены моратория на проверки бизнеса в 2024 году, рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ.
Глава правительства подчеркнул, что малый и средний бизнес является основой экономики и устойчивости любой страны. Поэтому государство придает ключевое значение созданию благоприятной бизнес-среды.
Мы совместно с бизнес-сообществом провели большую работу по выявлению избыточных требований, которые препятствуют развитию предпринимательства. По итогам мы выявили больше 10 тысяч излишних требований. На сегодня 9 тысяч уже отменены. Оставшиеся будут исключены в начале следующего года с принятием соответствующего закона в парламенте", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, также проведена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит планировать проверки, исключив человеческий фактор. В результате их количество сократится в 2 раза. В целом административное давление на законопослушных предпринимателей снизится.
Таким образом, после завершения моратория тотальных проверок в стране не должно быть. Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что на различных площадках в министерствах и правительстве на регулярной основе предметно рассматриваются проблемные вопросы бизнеса. Многие из них получили свое решение.
По словам главы правительства, доля МСБ в экономике выросла до 36,5% ВВП. Только за текущий год количество занятых здесь увеличилось на 500 тысяч и достигло 4,3 млн человек. Темп роста составил порядка 14%.
При этом перед нами стоит задача довести долю МСБ в среднесрочной перспективе до 40% к ВВП. Это будет основой для дальнейшего устойчивого развития страны", - заключил он.
Напомним, с 2020 года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который завершается в 2024 году.
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