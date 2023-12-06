Глава государства подписал закон о республиканском бюджете

Также Токаев подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2024-2026 годы"

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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", сообщает пресс-служба - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", сообщает пресс-служба Акорды





Также президент подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы".





Закон разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года. Доходы на 2024 год оцениваются на уровне 20,4 трлн тенге. Без учета трансфертов поступления запланированы в размере 16,1 трлн тенге, или 80% от общей суммы доходов. В 2024 году планируется привлечь трансферт из Национального фонда на сумму 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт - 1,6 трлн тенге. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов.





При этом направления расходов формируются следующим образом: 5,4 трлн тенге предусмотрены на выплату индексированных пенсий и пособий. Для поддержки семей период ухода за ребенком продлен до 1,5 года. На эти цели на следующий год запланировано 93,3 млрд тенге. 2,4 трлн тенге будут направлены на развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". На развитие сферы образования, в том числе реализацию национального проекта "Комфортная школа", будет выделено 1,7 трлн тенге. На развитие регионов из республиканского бюджета предусмотрено более 7 трлн тенге.





Расходы силовых структур на 2024 год запланированы в размере 2,6 трлн тенге.