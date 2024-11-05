Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта

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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов поставлять в Китай 180 видов товаров на $1,6 млрд. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с премьером государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, - Казахстан готов поставлять в Китай 180 видов товаров на $1,6 млрд. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с премьером государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.





В ходе встречи стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества между Казахстаном и КНР по самому широкому спектру вопросов. За январь-сентябрь текущего года объем двусторонней торговли составил $33 млрд.





Бектенов подчеркнул, что Казахстан готов наращивать масштабы и оптимизировать структуру торговли, в том числе и за счет продукции с добавленной стоимостью. Речь идет о 180 товарных позициях на сумму $1,6 млрд. Есть возможность увеличения поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой, машиностроительной и строительной отраслей.





Важной составляющей в казахстанско-китайских отношениях является сотрудничество в области сельского хозяйства. По итогам 9 месяцев текущего года взаимная торговля в сфере АПК увеличилась на 5,8%, что свидетельствует о спросе на казахстанскую органическую и экологически чистую сельскохозяйственную продукцию со стороны граждан Китая. В этой связи обсуждена возможность не только расширения экспорта казахстанского зерна, растениеводческой и животноводческой продукции, но также и аккредитации для поставок на китайский рынок новых казахстанских предприятий по производству пшеничной и ячменной кормовой муки, пшеничных отрубей, пшеницы, масличных культур и др. Также отмечена важность увеличения приема грузов, перевозимых всеми видами железнодорожных вагонов.





Премьер-министр Казахстана и премьер госсовета КНР обсудили вопросы укрепления сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу на сегодня осуществляются через Казахстан. В этом контексте Казахстан заинтересован в углублении взаимодействия в рамках реализации инициативы "Один пояс, один путь". Олжас Бектенов отметил, что имеющий глобальное значение проект совместно с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, пролегающим через территорию Казахстана, способны раскрыть потенциал коридоров Север - Юг и Восток - Запад. За 9 месяцев объем перевозок по Среднему коридору превысил показатели всего прошлого года на 23% и составил 3,4 млн тонн. К 2030 году планируется увеличить объем грузоперевозок до 10 млн тонн в год.





В области контейнерных перевозок в результате открытия казахстанского логистического центра в Сиане транзитные перевозки по маршруту Китай - Европа - Китай увеличились в 24 раза и достигли 24 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент. - Прим. ред.). В октябре текущего года в кооперации с компанией "Порт Ляньюнган" начато строительство контейнерного хаба в порту Актау. Проект позволит увеличить мощности порта Актау по перевалке контейнеров до 300 тыс. ДФЭ в год. Также обсуждены вопросы ускорения таможенных процессов на фоне увеличения на 60% объема перевозок грузов автомобильным транспортом. В настоящее время ведется работа по открытию новых пунктов пропуска в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.





Стороны подтвердили намерения обеспечить поступательное развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух государств.





По итогам переговоров был подписан ряд документов.





Ранее сообщалось, что Казахстана подписал соглашения на $2,5 млрд с ведущими китайскими компаниями.



