04.11.2024, 14:59 25696
Кашаган вышел на полную мощность добычи нефти после ремонта
Фото: kvb.kz
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Атырау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупнейшее нефтяное месторождение Казахстана Кашаган вышло на полную мощность по добыче, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
3 ноября Кашаган вышел на полную мощность", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.
При этом отмечается, что добыча на сегодняшний день составляет 51 тонну нефти в день.
Месторождение Кашаган - одно из самых крупных и сложных морских месторождений, открытых на сегодняшний день, представляет собой единую углеводородную залежь с геологическими запасами, оцениваемыми в 4,65 млрд тонн (36,6 млрд баррелей) и занимает территорию приблизительно 75 км х 45 км.
Напомним, ремонт на месторождении начали 7 октября и завершили раньше срока. Первоначально его планировали провести за 40 дней, но затем менеджмент консорциума решил уложиться в более сжатые сроки. 30 октября стало известно, что капитальный ремонт на Кашагане завершен. 2 ноября Минэнерго сообщило о восстановлении добычи на 80%.
Тем временем в трех областях Казахстана: Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской возник дефицит бензина и сжиженного газа. На заправках стояли очереди за топливом. В регионы отправилидополнительный объем сжиженного газа.
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04.11.2024, 15:57 24486
Казахстан готов поставлять в Китай 180 видов товаров на $1,6 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов поставлять в Китай 180 видов товаров на $1,6 млрд. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с премьером государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В ходе встречи стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества между Казахстаном и КНР по самому широкому спектру вопросов. За январь-сентябрь текущего года объем двусторонней торговли составил $33 млрд.
Бектенов подчеркнул, что Казахстан готов наращивать масштабы и оптимизировать структуру торговли, в том числе и за счет продукции с добавленной стоимостью. Речь идет о 180 товарных позициях на сумму $1,6 млрд. Есть возможность увеличения поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой, машиностроительной и строительной отраслей.
Важной составляющей в казахстанско-китайских отношениях является сотрудничество в области сельского хозяйства. По итогам 9 месяцев текущего года взаимная торговля в сфере АПК увеличилась на 5,8%, что свидетельствует о спросе на казахстанскую органическую и экологически чистую сельскохозяйственную продукцию со стороны граждан Китая. В этой связи обсуждена возможность не только расширения экспорта казахстанского зерна, растениеводческой и животноводческой продукции, но также и аккредитации для поставок на китайский рынок новых казахстанских предприятий по производству пшеничной и ячменной кормовой муки, пшеничных отрубей, пшеницы, масличных культур и др. Также отмечена важность увеличения приема грузов, перевозимых всеми видами железнодорожных вагонов.
Премьер-министр Казахстана и премьер госсовета КНР обсудили вопросы укрепления сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу на сегодня осуществляются через Казахстан. В этом контексте Казахстан заинтересован в углублении взаимодействия в рамках реализации инициативы "Один пояс, один путь". Олжас Бектенов отметил, что имеющий глобальное значение проект совместно с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, пролегающим через территорию Казахстана, способны раскрыть потенциал коридоров Север - Юг и Восток - Запад. За 9 месяцев объем перевозок по Среднему коридору превысил показатели всего прошлого года на 23% и составил 3,4 млн тонн. К 2030 году планируется увеличить объем грузоперевозок до 10 млн тонн в год.
В области контейнерных перевозок в результате открытия казахстанского логистического центра в Сиане транзитные перевозки по маршруту Китай - Европа - Китай увеличились в 24 раза и достигли 24 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент. - Прим. ред.). В октябре текущего года в кооперации с компанией "Порт Ляньюнган" начато строительство контейнерного хаба в порту Актау. Проект позволит увеличить мощности порта Актау по перевалке контейнеров до 300 тыс. ДФЭ в год. Также обсуждены вопросы ускорения таможенных процессов на фоне увеличения на 60% объема перевозок грузов автомобильным транспортом. В настоящее время ведется работа по открытию новых пунктов пропуска в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.
Стороны подтвердили намерения обеспечить поступательное развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух государств.
По итогам переговоров был подписан ряд документов.
Ранее сообщалось, что Казахстана подписал соглашения на $2,5 млрд с ведущими китайскими компаниями.
04.11.2024, 14:09 27611
Китайские компании проинвестируют проекты по переработке зерна и выпуску грузового транспорта в Казахстане
Проекты рассмотрены в рамках казахстанско-китайского круглого стола в Шанхае
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты по глубокой переработке зерновых культур и производству грузового транспорта планируют реализовать в Казахстане китайские инвесторы, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В ходе казахстанско-китайского круглого стола между китайскими и казахстанскими компаниями подписано соглашение о создании в Казахстане совместного предприятия по выпуску грузового транспорта. Завод будет располагаться в городе Сарани Карагандинской области.
Подписано соглашение о создании совместного предприятия. На базе индустриальной зоны "Сарань" будет построен новый завод по производству грузовой и коммерческой техники. Создание нового предприятия позволит нам создать дополнительно до 1,5 тыс. рабочих мест. Также мы получим новые технологии, будет закуплено современное оборудование для проведения сварки, катафореза, покраски и мелкоузловой сборки. У молодых инженеров появится возможность обретения новых навыков, которые применяются в Китае", - сообщил руководитель совместного проекта Аргулан Майконов.
Также китайские инвесторы проявили интерес к производству тиамулина и пищевых добавок в Казахстане. Для этого в республике будут построены предприятия по глубокой переработке зерновых культур, в том числе кукурузы.
Одна из китайских компаний готова построить у нас завод по глубокой переработке кукурузы для производства тиамулина. Это популярное лекарство, используемое в животноводстве. В последующем планируется экспорт продукции на мировые рынки, в том числе в Китай. Также мы договорились с компанией, которая занимается глубокой переработкой зерна. Ее руководство планирует построить в Акмолинской области предприятие по производству различных пищевых добавок. Сумма инвестиций будет обеспечена китайской стороной в размере $650 млн", - рассказал председатель правления АО "НК "Kazakh Invest" Ержан Елекеев.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай подписали восемь соглашений на $2,5 млрд в ходе рабочего визита премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику.
04.11.2024, 12:00 30381
Соглашения на $2,5 млрд подписал Казахстан с ведущими китайскими компаниями
Фото: primeminister.kz
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Шанхай. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай подписали восемь соглашений на $2,5 млрд в ходе рабочего визита премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику, сообщает primeminister.kz.
В Шанхае глава казахстанского правительства встретился с представителями ведущих китайских компаний и принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса. Также Бектенов проведет переговоры с премьером госсовета КНР Ли Цяном и примет участие в VII Китайской международной импортной выставке.
Основная цель рабочего визита - реализация договоренностей, достигнутых между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином, по удвоению объема двустороннего товарооборота с исторического рекорда прошлого года на уровне $41 млрд", - говорится в сообщении.
В работе круглого стола приняли участие представители компаний - лидеров отраслей металлургии, энергетики, машиностроения и автомобилестроения, углехимии, агропромышленного комплекса, фармацевтики и др. Казахстанскую делегацию представили руководители профильных министерств и крупных отечественных предприятий.
Стороны обсудили развитие совместных проектов в приоритетных отраслях экономики. Сегодня в Казахстане успешно работают порядка 5 тыс. совместных предприятий.
Среди крупных совместных казахстанско-китайских проектов: строительство завода по производству кальцинированной соды совместно с Camc Engineering, химического комплекса "Састобе" с Tianjin Cement Industry Design and Research Institute, завода по производству взрывчатых веществ с Yunnan Industrial Explosive Group.
Подходит к завершению строительство завода по выпуску автомобилей CHANGAN, HAVAL, CHERY с полностью основанном на мелкоузловой сборке производством мощностью 90 тыс. единиц.
Также заключено соглашение об инвестициях по производству легковых автомобилей Geely, Exeed, KAIYI на сумму $150 млн с созданием 1 тыс. рабочих мест.
Мы намерены в ближайшем будущем удвоить наши показатели по взаимной торговле. Казахстан и Китай имеют огромный потенциал для реализации совместных инвестиционных проектов. Вместе мы можем открыть новые горизонты для взаимодействия и повысить эффективность сотрудничества. Для этого следует провести активную работу по расширению транзитных возможностей, укреплению промышленной кооперации и налаживанию связей между нашими деловыми кругами", - заявил на встрече Олжас Бектенов.
По итогам встречи было подписано 8 коммерческих соглашений на общую сумму $2,5 млрд.
В их числе:
- Соглашение о сотрудничестве между ТОО "Самрук-Қазына Инвест", АО "QAZAQGAZ AIMAQ и Goldcard Smart Group Co., Ltd" в области внедрения интеллектуальных систем на сумму $8 млн. Проект предполагает мелкоузловую сборку газовых счетчиков на территории СЭЗ ПИТ "Алатау" в г. Алматы из комплектующих, поставляемых компанией GoldCard с учетом локализации компонентов;
- Соглашение между АО "Qarmet" и Zhengzhou Coal Mining Machinery Grouоp в области производства оборудования для угольной промышленности о приобретении механизированных комплексов для шахт угольного департамента АО "Qarmet" на сумму $70 млн;
- Меморандум о взаимопонимании по установлению основ инвестиционного сотрудничества между Министерством национальной экономики РК, Китайским государственным инвестиционным фондом Silk Road Fund Co.Ltd. и Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd. на сумму $552 млн;
- Соглашение между АО "Qarmet" и Xinxing Ductile Iron Pipes Co., LTD о строительстве завода по производству труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом мощностью 200 тыс. тонн в год в Республике Казахстан на сумму $161 млн. Продукция предназначена для проектов по строительству, модернизации, реконструкции, расширению и обновлению объектов жилищно-коммунальной системы РК;
- Соглашение между АО "Qarmet" и China Metallurgical Group Corporation об установлении долгосрочного и комплексного сотрудничества в горнорудной и металлургической отраслях на сумму $1 млрд;
- Соглашение между АО "Qarmet" и ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation о реализации стратегического проекта по модернизации коксохимического производства и развитию углехимии на сумму $649 млн;
- Соглашение между АО "Qarmet" и Nanjing Fiberglass Research & Design о строительстве фабрики по производству минеральных утеплителей из доменных шлаков в г. Темиртау на сумму $30 млн, мощностью 100 тыс. тонн готовой продукции в год и созданием 200 новых рабочих мест;
- Пакет соглашений между ТОО "Saran Machinery" и Sinotruk International о сотрудничестве в области дистрибуции и сборки KD, по лицензированию технологии и использованию товарных знаков на сумму $70 млн. Среди них - соглашение о создании в Сарани завода по выпуску грузового и коммерческого транспорта, с созданием до 1,5 тыс. рабочих мест.
Также Бектенов посетил в Шанхае "Долину роботов" научного города Чжанцзян, где ознакомился с последними достижениями китайской индустрии робототехники в сферах здравоохранения, промышленности и сервиса. В настоящее время в данном научно-технологическом центре функционируют более 80 китайских и зарубежных робототехнических предприятий. Представлена широкая линейка роботов, в том числе гуманоидных. Сферы их применения расширяются: от помощи в быту и обеспечения порядка в общественных местах до сфер медицины, образования, индустриальных, исследовательских направлений, спасательных работ, логистики и др.
Он поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наладить сотрудничество с китайской стороной с целью изучения опыта "Долины роботов" и дальнейшего применения его в Казахстане.
Во время посещения офиса компании SenseTime казахстанской делегации презентовали новые решения и оборудование, используемые в проектах умного и безопасного города.
02.11.2024, 18:40 83006
В Казахстане впервые в истории запустили производство вольфрама
Фото: gov.kz
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Конаев. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан впервые в истории страны запустили производство вольфрама, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана.
В Алматинской области состоялось открытие первого в Казахстане завода по переработке вольфрама. Это историческое событие для отечественной горнодобывающей отрасли, которое укрепит позиции страны на мировом рынке редкоземельных металлов. Проект стоимостью 300 миллионов долларов был реализован с учетом международных экологических и промышленных стандартов", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, завод обеспечит до 1000 рабочих мест для местных специалистов и, выйдя на проектную мощность, будет ежегодно перерабатывать 3,3 миллиона тонн руды, производя 65-процентный концентрат вольфрама.
Напомним, в июне стало известно о том, что в Казахстане появится горно-обогатительная фабрика по добыче и переработке вольфрамовой руды.
Стоит отметить, что вольфрам применяется в металлургической, электротехнической, машиностроительной, авиастроительной, космической, химической и военной отраслях. К примеру, в быту вольфрамовую проволоку можно обнаружить в лампах.
В промышленном производстве вольфрам является стратегически полезным ископаемым. Промышленной детали вольфрам добавляет прочность и твердость. Например, из руды изготавливают буры.
02.11.2024, 15:21 86996
Казахстан заявил о готовности снять ограничения на ввоз свинины из 16 регионов России
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе переговоров заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука казахстанская сторона информировала о готовности в ближайшее время снять ограничения на ввоз и транзит свинины через страну еще из 16 регионов Российской Федерации, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Безопасность данных регионов подтверждена результатами соответствующих исследований и истечением необходимых сроков времени", - заявили в министерстве.
По данным ведомства, в этом году поэтапно начиная с января были сняты ограничения на ввоз и транзит свинины с территории 43 регионов РФ.
Также участники встречи обсудили ситуацию по ограничениям Россельхознадзора на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из Казахстана в Россию. Стороны обменялись предложениями о возможностях скорейшего урегулирования и снятия этих ограничений, которые предметно будут рассмотрены специалистами отраслевых ведомств двух стран", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в сентябре прошлого года были введены временные ограничения на ввоз и транзит по территории Республики Казахстан с территории Российской Федерации свинины в связи с регистраций африканской чумы свиней, сообщает управление ветеринарии акимата Костанайской области.
02.11.2024, 13:20 88626
Казахстан и Россия представят новые графики компенсаций перепроизводства нефти в ОПЕК
Это будет способствовать стабильности мировых нефтяных рынков и поддержке мировой экономики
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан и Российская Федерация представят новые графики компенсаций перепроизводства нефти в Организацию стран - экспортеров нефти, сообщает пресс-служба правительства России.
Александр Новак (Заместитель председателя правительства РФ. - Прим. ред.) провел телефонный разговор с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым (...) Обе стороны подтвердили полную приверженность своих стран соглашению и добровольным сокращениям, а также компенсации в соответствии с обновленными графиками, которые будут представлены в секретариат ОПЕК. Это в свою очередь будет способствовать стабильности мировых нефтяных рынков и поддержке мировой экономики", - проинформировали в правительстве.
Стороны также подчеркнули важность роли ОПЕК+ в стабилизации мировых рынков нефти, необходимость сотрудничества и соблюдения соглашений, включая добровольное сокращение добычи и компенсацию за любое превышение оговоренных уровней.
Ранее Казахстан, Россия и Ирак подтвердили выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.
02.11.2024, 11:20 92341
Добыча нефти после ремонта на Кашагане восстановлена на 80%
Фото: kbv.kz
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Актау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча нефти после капитального ремонта на месторождении Кашаган восстановлена на 80%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Ремонт на Кашагане по подключению и вводу в эксплуатацию нового входного газосепаратора с полной остановкой производства проведен в период 7-28 октября 2024 года. Планируется постепенный выход на доремонтный уровень. На 1 ноября добыча восстановлена на 80%", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, ремонт на месторождении начали 7 октября и завершили раньше срока. Первоначально его планировали провести за 40 дней, но затем менеджмент консорциума решил уложиться в более сжатые сроки. 30 октября стало известно, что капитальный ремонт на Кашагане завершен.
Тем временем в трех областях Казахстана: Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской возник дефицит бензина и сжиженного газа. На заправках стояли очереди за топливом. В регионы отправили дополнительный объем сжиженного газа.
01.11.2024, 14:15 93111
Крупнейшая китайская энергокомпания заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном
Стороны намерены сотрудничать в сфере углехимии
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство крупнейшей энергетической компании, специализирующейся на добыче и переработке угля, - China Energy Investment Corporation выразило заинтересованность в развитии углехимического производства на территории Казахстана.
Об этом заместитель генерального директора компании CHN Energy Investment Corporation Group Co. Ltd г-н Янь Гочунь заявил сегодня на встрече с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром, сообщает пресс-служба кабмина.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере углехимии и возможности реализации инвестиционных проектов в Казахстане, которые могут стать важным шагом в расширении экономического потенциала страны.
Данное сотрудничество открывает возможности для обеих сторон, способствует укреплению двусторонних отношений с Китаем в области обрабатывающей промышленности", - сказал Янь Гочунь.
Справка:
China Energy Investment Corporation управляет 97 угольными шахтами с производственной мощностью 650 млн тонн в год и занимает лидирующие позиции на мировом рынке.
На сегодняшний день зарубежные активы компании расположены в Китае, ЮАР, Австралии, Индонезии, Греции и Германии.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?