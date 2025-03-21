20.03.2025, 15:30 19131
Kaspi.kz успешно разместил еврооблигации на $650 млн
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Это крупнейший в истории Казахстана выпуск облигаций инвестиционного рейтинга от негосударственной компании
18 марта Kaspi.kz успешно выпустил свои первые еврооблигации на сумму $650 млн со сроком погашения 5 лет. Инвесторами выступили крупнейшие фонды из США, Европы и Азии.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:
На прошлой неделе мы рассказывали ведущим международным инвесторам по всему миру о Kaspi.kz и убеждали в инвестиционной привлекательности Казахстана. В результате смогли успешно разместить наши облигации, что является очередным фактом доверия со стороны инвесторов. Дальнейшее улучшение инвестиционного климата в стране создаст еще больше возможностей для казахстанских компаний на международных рынках капитала".
Облигации Kaspi.kz размещены по ставке 6,25% и подлежат погашению в 2030 году. Привлеченные средства будут использованы на общие корпоративные цели и развитие.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.
новости по теме
20.03.2025, 15:37 18416
"Казатомпром" произвел более 23 тысяч тонн урана в 2024 году
Фото: Пресс-служба Казатомпром
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об операционных результатах деятельности АО "НАК "Казатомпром" за 2024 год, а также о целях и планах компании на краткосрочный и среднесрочный период, сообщает Акорда.
По словам председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржана Юсупова, по итогам прошлого года объем производства урана составил более 23 тысяч тонн, а объем продаж по группе - более 16,6 тысячи тонн. Консолидированная выручка достигла рекордного уровня - 1,8 трлн тенге, увеличившись на 26% по сравнению с 2023 годом. Налоговые отчисления в республиканский бюджет превысили 720 млрд тенге, что на 58% больше отчислений предыдущего года.
Глава государства также был проинформирован о текущей ситуации на мировом рынке, новых контрактах "Казатомпрома" на поставку концентрата природного урана и реализации инвестиционных проектов. Одним из значимых событий 2024 года стал выход завода ТОО "Ульба-ТВС" на полную проектную мощность - 200 тонн низкообогащенного урана в год.
Вместе с тем Токаеву была представлена новая стратегия развития "Казатомпрома" на 2025-2034 годы, ориентированная на увеличение и эффективное использование минерально-сырьевой базы страны. В прошлом году получены новые лицензии на разведку урана на перспективных территориях с оценочным потенциалом ресурсов порядка 170 тысяч тонн.
Меиржан Юсупов рассказал о подписании меморандумов с Таджикистаном - в области переработки редких и редкоземельных металлов, с Францией - в сфере подготовки кадров для атомной отрасли, а также о достигнутых договоренностях с Монголией и Иорданией по совместному изучению проектов по разведке урана на территориях указанных государств.
Кроме того, Глава государства был проинформирован о социально значимых проектах атомного холдинга, направленных на развитие и поддержку регионов. В 2024 году на реализацию таких проектов было направлено более 3,7 млрд тенге.
По итогам встречи президент обозначил ряд задач по дальнейшему совершенствованию работы "Казатомпрома" и участию группы компаний в реализации социально значимых проектов.
Напомним, Казахстан и Иордания договорились о сотрудничестве в урановой отрасли.
20.03.2025, 15:13 20896
"Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках после чреды несчастных случаев
На объектах компании проведут комплексную проверку мер безопасности
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Казахмыс" поэтапно приостанавливает работу производственных объектов для комплексной проверки мер безопасности, сообщили в пресс-службе компании.
Для усиления промышленной безопасности и охраны труда руководство компании приняло решение о временной приостановке технологических процессов на производственных объектах с повышенным уровнем риска. Остановка работы предприятий будет проводиться поочередно, согласно утвержденному графику, рассказали в пресс-службе "Казахмыса".
График приостановки работы:
• с 20 марта - рудники Восточно-Жезказганский, Абыз, Саяк, Конырат; Нурказганская, Карагайлинская, Балхашская обогатительные фабрики; ремонтно-механическое специализированное управление, строительно-монтажное управление, литейно-механический завод и энерго-ремонтное специализированное управление;
• с 21 марта - рудники Южно-Жезказганский, Акбастау, Хаджиконган, Шатырколь, Жайсан;
• с 22 марта - Западно-Жезказганский рудник;
• с 23 марта - рудник "Жыланды";
• с 24 марта - Жезказганская обогатительная фабрика;
• на руднике "Жомарт", который ранее был приостановлен, проверка продолжается.
Как проинформировал официальный представитель компании Арман Тлеукенов, для детального обследования всех видов работ на предмет их соответствия требованиям правил безопасности создана специальная комиссия. Работа на участках будет возобновлена только после полного устранения выявленных нарушений и подтверждения безопасных условий труда.
На период приостановки работы рудников сотрудники продолжат получать заработную плату в полном объеме. Этот шаг подчеркивает приверженность компании принципам охраны труда и заботу о своих работниках", - заверил Тлеукенов.
19 марта стало известно, что на Восточно-Жезказганском руднике, расположенном в области Ұлытау, погиб рабочий. 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошла авария, в результате которой погибли семь работников.
20.03.2025, 12:39 24251
Товарооборот между Казахстаном и США превысил отметку в $4 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с членом палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Кэрол Миллер президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что товарооборот между государствами демонстрирует устойчивый рост и уже превысил отметку в $4 млрд, сообщает Акорда.
Президент Казахстана также отметил совместные достижения в таких ключевых сферах, как региональная и международная безопасность, ядерное нераспространение, а также торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
В свою очередь Кэрол Миллер поблагодарила президента за теплый прием и подчеркнула заинтересованность США в продолжении плодотворного диалога.
В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации энергетических и инфраструктурных проектов, развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также расширению транспортно-логистических связей между государствами.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Ранее вопросы глобальной безопасности обсудил глава МИД Казахстана и госсекретарь США.
20.03.2025, 11:24 26436
Казахстан и Всемирный банк разрабатывают новую стратегию партнерства на 2026-2030 годы
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана провело встречу с представителями группы Всемирного банка, сообщает primeminister.kz.
Стороны обсудили новую стратегию партнерства с Казахстаном на 2026-2030 годы, ратификацию Рамочного соглашения о партнерстве, расширение аналитической поддержки и реализацию совместных проектов.
В рамках действующей стратегии партнерства на 2020-2025 годы были достигнуты значимые результаты, и Казахстан готов к разработке нового документа на 2026-2030 годы", - подчеркнул во время встречи министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Он добавил, что приоритетами Казахстана остаются диверсификация экономики, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и модернизация ключевых отраслей.
Ожидаемый рост ВВП в 2025 году - выше 5,6%. Совместные инициативы с банком помогут достичь устойчивого экономического развития", - отметил вице-премьер.
В ходе встречи обсуждались текущие и перспективные проекты со Всемирным банком, в числе которых:
- строительство Камбаратинской ГЭС-1;
- модернизация автодорог, в частности, проект Жезказган - Караганда;
- стимулирование продуктивных инноваций и развитие науки и технологий;
- проект по восстановлению Северного Арала;
- поддержка модернизации энергетического и коммунального секторов и др.
Портфель проектов в Казахстане составляет $2,5 млрд, и Всемирный банк видит значительный потенциал для расширения сотрудничества, предлагая широкий спектр инструментов финансирования - от инвестиционных займов до программ, основанных на результатах", - отметила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова.
Она подчеркнула важность устойчивого развития, выделив среди приоритетов экологические инициативы, включая проекты по восстановлению Аральского моря.
Мы предлагаем завершить процесс ратификации рамочного соглашения о партнерстве. Аналогичные договоренности уже действуют с другими международными институтами. Это создаст новые возможности для реализации совместных проектов. Мы открыты к диалогу и готовы поддерживать Казахстан в достижении его стратегических целей", - заключила она.
В свою очередь Жумангарин добавил, что правительство Казахстана рассматривает подписание и ратификацию РСП, что позволит применять правила и процедуры Всемирного банка для упрощения реализации совместных проектов. После подписания соглашения квазигосударственные компании смогут привлекать финансирование по международным стандартам.
20.03.2025, 11:20 27231
Нацбанк прогнозирует инфляцию в пределах 10-12% в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана прогнозирует инфляцию в пределах 10-12% в 2025 году, передает корреспондент агентства.
Прогноз инфляции на предстоящие годы повышен с учетом новых факторов. В 2025 году она ожидается в пределах 10-12%, в 2026 году - 9-11%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и сокращения фискального стимулирования в результате планируемой налоговой реформы", - сообщается докладе Нацбанка о денежно-кредитной политике.
В банке пояснили, что более высокий прогноз на горизонте 2025-2027 годов связан с:
- нарастанием внешнего проинфляционного давления;
- повышением цен на ГСМ, увеличением ставки НДС;
- продолжением реформ в сфере ЖКХ.
Основными рисками прогноза являются дальнейший рост давления со стороны внутреннего спроса, ускорение инфляции в России и незаякорение инфляционных ожиданий. Кроме того, сохраняется неопределенность касательно фактических темпов повышения стоимости ГСМ, фискальной дисциплины, а также реализации вторичных эффектов от роста регулируемых цен и повышения НДС", - говорится в докладе.
Также отмечается, что прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 и 2026 годы несколько снижены до 4,2-5,2%.
Причиной пересмотра послужил ряд факторов, в том числе снижение прогноза правительства по добыче нефти. При этом позитивная динамика внутреннего спроса в условиях восстановления нефтяного сектора поддержит рост экономики в 2025-2026 годах. В 2027 году на фоне налогово-бюджетной консолидации рост ВВП сложится около потенциальных значений - в диапазоне до 4,5%. Вместе с тем фактический рост может сложиться несколько выше с учетом успешной реализации планируемых правительством структурных реформ, в том числе по увеличению инвестиций в основной капитал, привлечению прямых иностранных инвестиций и либерализации экономики", - заявили в банке.
Как сообщается в документе, существенное ускорение текущих и прогнозируемых инфляционных процессов привело к значительному отклонению инфляции от таргета и смягчило совокупные денежно-кредитные условия.
В этой связи потребовалось повышение базовой ставки. Это позволит стабилизировать инфляционные ожидания, не допустить закрепления тренда на ускорение роста цен и предотвратить раскручивание инфляционной спирали. Решение будет способствовать возврату инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в среднесрочной перспективе", - добавили в банке.
Напомним, Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5%.
19.03.2025, 15:19 47831
На строительство станции метро "Калкаман" в текущем году выделят 28 млрд тенге
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На строительство станции метро "Калкаман" в 2025 году выделят 28 млрд тенге, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Как рассказали в акимате, проект строительства станции стартовал в 2020 году, однако с учетом стремительного развития Наурызбайского района в 2022 году принято решение скорректировать трассировку и расположение станции. Протяженность перегонных тоннелей составит 1,98 км, а сама станция разместится вдоль проспекта Абая, западнее улицы Ашимова. Платформа станции достигнет длины 98 метров, прилегающая территория будет благоустроена, включая обустройство 380 автомобильных и 28 автобусных парковочных мест. Генеральным подрядчиком проекта выступает компания BCN-Group (бывший Bazis construction).
Несмотря на недофинансирование проекта в 2024 году на сегодня активно ведется разработка котлована под новую станцию. На 100% завершена проходка левого перегонного тоннеля. Изначально проходка велась двумя комплексами по двум тоннелям одновременно со средней скоростью 3 метра в сутки. Однако из-за поломки одного из проходческих комплексов по правому тоннелю работы продвинулись на 559 метров из запланированных 1587", - поделились подробностями в пресс-службе ведомства.
На текущий год предусмотрено выделение 28 млрд тенге. За счет данных средств будут продолжены проходка второго тоннеля, земляные и бетонные работы по новой станции, а также закуп необходимого эксплуатационного оборудования.
В настоящее время на объекте задействовано около 150 специалистов и более 50 единиц специализированной техники, работы ведутся в три смены.
В ведомстве добавили, что завершение данного объекта повысит городскую мобильность, увеличив количество пользователей подземного транспорта еще на 30 тысяч человек в сутки. К примеру, открытие станций "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" увеличило пассажиропоток с 50 до 110 тысяч человек.
19.03.2025, 15:08 49326
Более 48 млрд тенге субсидий выделили аграриям на покупку удобрений
Основной объем средств направлен на реализацию механизма авансового субсидирования минеральных удобрений
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства Казахстана выделено 48,4 млрд тенге для субсидирования покупки удобрений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщили в пресс-службе кабмина.
По информации казахстанского правительства, постановление принято в рамках реализации поручений главы государства по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза на 2024-2028 годы и повышения уровня внесения минеральных удобрений в почву до 50% от научно-обоснованной потребности.
Документ предусматривает перечисление средств акиматам областей Абай, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей в виде целевых текущих трансфертов на субсидирование стоимости удобрений.
Отмечается, что в первую очередь, основной объем средств направлен на реализацию механизма авансового субсидирования минеральных удобрений.
Ранее глава правительства поручил заключить соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве завода по выпуску удобрений стоимостью $1,3 млрд.
19.03.2025, 14:10 42026
Правила пользования тепловой энергией изменятся в Казахстане
Изменения вступают в действие 1 июля
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 июля изменятся правила пользования тепловой энергией, передает корреспондент агентства.
Министерство энергетики РК внесло поправки в правила пользования тепловой энергией.
Согласно правилам, субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения при наличии технической возможности обеспечивают равные условия при подключении к принадлежащим им тепловым сетям, оказываемым услугам или товару.
Кроме того, субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения отказывают в подключении к принадлежащим им тепловым сетям, если такое подключение не соответствует техническим возможностям субъекта теплоснабжения, с предоставлением мотивированного технического обоснования.
При этом отмечается, что в централизованных системах теплоснабжения на вновь вводимых объектах не допускается подключение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям субъекта теплоснабжения без оборудования точек приема-передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя соответствующими приборами коммерческого учета.
Отпуск тепловой энергии потребителям производится субъектами теплоснабжения непрерывно, если иное не оговорено договором на оказание услуг по реализации тепловой энергии. Договор в отношении многоквартирного жилого дома предусматривает поставку тепловой энергии в объемах, необходимых для предоставления услуг по обеспечению тепловой энергией собственников жилья, а также для использования на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома (включая потери во внутридомовых сетях). Такой договор считается заключенным со всеми собственниками квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома с даты первого фактического подключения многоквартирного жилого дома к сетям теплотранспортирующего субъекта", - говорится в правилах.
Потребитель, являющийся собственником квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, не отказываются от договора в одностороннем порядке, если дом подключен к централизованной или местной системе теплоснабжения.
Субпотребитель заключает договор непосредственно с субъектом теплоснабжения с согласия потребителя. Потребитель при имеющейся технической возможности обеспечить тепловой энергией субпотребителя не препятствует подключению субпотребителя к системе теплоснабжения и заключению субпотребителем договора с субъектом теплоснабжения.
Правилами оговорено, что максимальный часовой отпуск тепловой энергии в паре и горячей воде, а также соответствующий максимальный часовой расход теплоносителя и условия его возврата могут устанавливаться договором с учетом законодательства РК в области теплоэнергетики. Увеличение потребителем нагрузки и количества потребляемой тепловой энергии сверх указанных в договоре, но не превышающих проектных величин, заявленных и зафиксированных в полученных технических условиях, допускается с согласования субъекта теплоснабжения при соответствующем изменении договора с учетом требований статьи 9 и главы 24 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Технические условия на присоединение объектов потребителей к тепловым сетям субъекта теплоснабжения выдаются в случаях:
1) присоединения к тепловым сетям вновь вводимых объектов;
2) изменения количества потребляемой тепловой энергии (или параметров теплоносителя), связанного с реконструкцией или расширением теплопотребляющих установок потребителя и не соответствующего действующим техническим условиям;
3) присоединения к тепловым сетям ранее не присоединенного объекта;
4) изменения схемы внешнего теплоснабжения.
Для получения технических условий потребитель подает заявку субъекту теплоснабжения, в которой указываются:
1) наименование объекта;
2) местонахождение объекта;
3) полное наименование организации заказчика, адрес и телефон;
4) при наличии проекта: данные, характеризующие проектируемый объект, нормативные сроки его строительства и намеченные сроки ввода объекта в эксплуатацию, технологические нужды, отопление и вентиляция, горячее водоснабжение;
5) характеристики тепловых нагрузок по видам потребления (для потребителей, использующих тепловую энергию для бытового потребления, технический паспорт).
Субъект теплоснабжения после получения заявки от потребителя выдает в срок до пяти рабочих дней технические условия на присоединение к тепловым сетям вновь строящихся объектов, их очередей (пусковых комплексов, зданий, сооружений), реконструкции действующих объектов, зданий, сооружений, теплопотребляющих установок и тепловых сетей.
С полным содержанием правил можно ознакомиться здесь.
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