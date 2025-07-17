Казахстан на 58% увеличил экспорт зерна

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Актобе. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай запускают совместный проект по строительству завода по производству карбамида. Рамочное соглашение между Министерством энергетики РК, китайской корпорацией CNPC, НК "КазМунайГаз" и акиматом Актюбинской области подписано в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, сообщили в Минэнерго.





По данным ведомства, завод планируется разместить в Актюбинской области, вблизи Жанажолского газоперерабатывающего завода (ЖГПЗ), на базе которого будет обеспечено сырьевое снабжение - до 600 млн кубометров товарного газа в год. Проектная мощность предприятия составляет до 800 тыс. тонн карбамида в год. Общий объем инвестиций оценивается в $1,25 млрд. Сроки реализации - 2024-2029 годы.





Ожидается создание до 3 тысяч рабочих мест на этапе строительства и до 400 - в период эксплуатации.





Проект уже включен в состав СЭЗ "Актобе". В текущем году в сотрудничестве с Национальной академией наук при президенте РК проведены агроиспытания удобрения в четырех регионах страны.





Реализация проекта "Карбамид" станет значимым вкладом в развитие отечественной газохимии, повышение продовольственной безопасности и расширение экспортного потенциала Казахстана", - отметили в Минэнерго.