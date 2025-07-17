16.07.2025, 11:52 94791
Казахстан на 58% увеличил экспорт зерна
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным НК "Қазақстан темір жолы", с сентября 2024 года по 10 июля 2025 года объем экспорта зерна из Казахстана составил 9,3 млн тонн. Это на 58,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
Рост объемов экспорта подтверждает высокий спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и свидетельствует о результативности реализуемых мер по расширению географии поставок и модернизации логистической инфраструктуры", - отметили в Минсельхозе.
Ключевые направления экспорта: Узбекистан - 3,4 млн тонн (+ 32,8%), Таджикистан - 1,3 млн тонн (+ 45,8%), Афганистан - 309 тыс. тонн (+ 49,2%), Кыргызстан - 238 тыс. тонн (+ 96%), Иран - 974 тыс. тонн (рост в 17,5 раза), Азербайджан - 713 тыс. тонн (рост в 118,8 раза).
Кроме того, как сообщили в пресс-службе НК "Қазақстан темір жолы", свыше 15 тысяч тонн казахстанской пшеницы экспортировано во Вьетнам через территорию Китая железнодорожным транспортом.
Зерновой груз был доставлен в порт Хайфон (Вьетнам) через пограничные переходы Достык и Алтынколь. Экспорт осуществлялся с мая по июль 2025 года", - проинформировали в компании.
Отмечается, что всего было сформировано и отправлено восемь составов со станций Азат, Акколь и Кокшетау Акмолинской области.
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16.07.2025, 12:26 92686
Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области
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Актобе. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай запускают совместный проект по строительству завода по производству карбамида. Рамочное соглашение между Министерством энергетики РК, китайской корпорацией CNPC, НК "КазМунайГаз" и акиматом Актюбинской области подписано в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, сообщили в Минэнерго.
По данным ведомства, завод планируется разместить в Актюбинской области, вблизи Жанажолского газоперерабатывающего завода (ЖГПЗ), на базе которого будет обеспечено сырьевое снабжение - до 600 млн кубометров товарного газа в год. Проектная мощность предприятия составляет до 800 тыс. тонн карбамида в год. Общий объем инвестиций оценивается в $1,25 млрд. Сроки реализации - 2024-2029 годы.
Ожидается создание до 3 тысяч рабочих мест на этапе строительства и до 400 - в период эксплуатации.
Проект уже включен в состав СЭЗ "Актобе". В текущем году в сотрудничестве с Национальной академией наук при президенте РК проведены агроиспытания удобрения в четырех регионах страны.
Реализация проекта "Карбамид" станет значимым вкладом в развитие отечественной газохимии, повышение продовольственной безопасности и расширение экспортного потенциала Казахстана", - отметили в Минэнерго.
15.07.2025, 17:35 133956
Казахстан не рассматривает выход из сделки ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан не рассматривает вариант выхода из сделки ОПЕК+, сообщил в ходе брифинга в правительстве премьер-министр страны Олжас Бектенов.
Считаем, что эта сделка полезна, в определенной степени способствует стабильности на нефтяном рынке. Поэтому этот вопрос не рассматривается. Будем максимально стараться выполнить свои обязательства, но с учетом, конечно, национальных интересов", - заявил глава правительства.
Он подчеркнул, Казахстан не является членом ОПЕК, страна - участник сделки ОПЕК+.
В рамках ОПЕК+ мы максимально стараемся выполнять свои обязательства. В данном конкретном периоде это у нас не всегда получается в связи с введением в текущем году проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз (...) Мы всегда коллегам говорили об этом по ОПЕК+, что у нас, когда будет ПБР, мы будем прогнозно превышать свои обязательства. В прошлые годы мы, наоборот, не добирали свой код в рамках ОПЕК+. То есть здесь это все заранее, на каждой встрече ОПЕК+ с нами проговаривалось. Мы не можем требовать от наших партнеров по, к примеру, Тенгизу, снижение добычи. Они инвестировали в проект будущего расширения 49 млрд долларов. Естественно, рассчитывают на увеличение добычи, получение возврата своих инвестиций, получение прибыли", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ увеличит предельный уровень добычи нефти в августе.
15.07.2025, 17:10 135816
В Казахстане может появиться агропродовольственный маркетплейс
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил заинтересованным государственным органам внести предложения по созданию специализированного агропродовольственного маркетплейса, сообщает пресс-служба правительства.
Формирование цифровой инфраструктуры должно поддержать дальнейшее развитие торговой сферы. Это не только расширит внутреннюю торговлю, но и обеспечит выход нашей продукции на внешние рынки", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что страны ЕАЭС запустят механизм финансовой поддержки АПК.
15.07.2025, 16:00 140846
В Казахстане намерены построить и модернизировать 86 тысяч км коммунальных сетей
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил о ходе реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, в рамках которого предусмотрено строительство и модернизация 86 тысяч км коммунальных сетей, сообщает Акорда.
Также в рамках проекта предусмотрен ввод дополнительных источников генерации общей мощностью 7,3 ГВт. При этом будет максимально задействован потенциал отечественных производителей в сферах ЖКХ и энергетики.
Главе государства также рассказали о переговорах с транснациональными компаниями по вопросам улучшения управления коммунальными системами для обеспечения населения качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением.
Кроме того, Канат Бозумбаев доложил о внедрении системы региональных стандартов, что позволит снизить диспропорции в доступе к инфраструктуре между регионами и внутри регионов, эффективно планировать развитие населенных пунктов.
Президент подчеркнул, что сбалансированное развитие регионов является одной из важнейших задач. Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры, внедрению единой цифровой экосистемы ЖКХ, цифровизации водной отрасли и применению водосберегающих технологий.
Ранее сообщалось, что Минэнерго просит дополнительное финансирование для модернизации тепловых сетей.
15.07.2025, 14:09 146296
ТЭЦ в Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Теплоэлектроцентраль в городе Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве.
Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, и поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому", - заявил Олжас Бектенов.
Также он высказался о строительстве ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.
Мы пока также ожидаем ответ от российской стороны. Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации этих проектов, потому что они очень важны, мы долго ждать не можем, нам нужны и тепло, и электроэнергия", - добавил глава правительства.
Напомним, в начале ноября 2023 прошлого стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершение всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года он заявил, что технико-экономическое обоснование по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте.
15.07.2025, 12:02 153251
В Казахстане отмечается самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет
В прошлом году объем ВВП составил $286 млрд
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-июня 2025 года рост экономики достиг показателя в 6,2%, ускорился на 0,2 процентного пункта по сравнению с первыми пятью месяцами. Это выше темпов за аналогичный период прошлого года и самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин на заседании правительства РК.
Рост в реальном секторе составил 8%, производство услуг выросло на 5,2%. Основные драйверы - транспорт и строительство. Оживилась торговля и продолжается рост горнодобывающей промышленности, сектора обработки - на 5,5%, сельского хозяйства - на 3,7%", - сказал Жумангарин.
По его словам, инвестиции в основной капитал выросли на 19,3%. Наибольший рост инвестиций наблюдается в сферах, которые формируют экономику будущего, - образовании в 3,5 раза, финансовой деятельности - на 86,2%, обрабатывающей промышленности - на 48,9%, здравоохранении - на 32,8%, транспорте - на 16,2%.
Он отметил, драйвером устойчивого роста экономики остается реальный сектор.
Мы концентрируем усилия на ключевых капиталоемких и перспективных отраслях: это обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, агропромышленный комплекс и инфраструктура. Государственная поддержка в этих секторах будет точечной, направленной и максимально результативной", - добавил глава МНЭ.
Он сообщил, что в ближайшее время правительством будет разработана программа эффективного роста экономики. В достижение этих целей вовлечены финансовые ресурсы холдинга "Байтерек", который активно наращивает поддержку приоритетных направлений. Только за первое полугодие объем финансирования приоритетных отраслей по линии "Байтерека" составил 2,9 трлн тенге. В планах - довести финансирование до конца года до 8 трлн тенге. Это даст экономике дополнительный рост - порядка 1,3 процентного пункта.
Завершена работа по новому Налоговому кодексу, в июне документ принят парламентом. С 2026 года новые налоговые механизмы дадут порядка 3-5 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет. Это позволит укрепить доходную часть бюджета и расширить возможности государства в стимулировании роста экономики.
Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге по итогам заседания правительства ответил на вопросы журналистов по поводу достижения поставленных главой государства целей по росту экономики к 2029 году до $450 млрд.
Задача амбициозная, но достижимая. В прошлом году объем ВВП составил $286 млрд. В этом году с учетом показателей роста экономики мы рассчитываем перейти отметку в $300 млрд. При условии обеспечения динамичного экономического роста в последующие годы нам вполне по силам достичь $450 млрд. Для этого проводится большая работа по развитию промышленного потенциала страны, диверсификации экономики, развитию производств высокого передела для того, чтобы больше объема стоимости, валютной выручки оставалось в стране. Большая программа запущена по линии холдинга "Байтерек", которая позволяет привлечь в экономику дополнительно порядка 8 трлн тенге инвестиций. В планах - запуск 190 промышленных проектов на 1,5 трлн тенге. Если мы в этом направлении будем работать, то вполне сможем достичь поставленных целей", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Правительством обозначен ряд направлений по стимулированию роста экономики. Это нефтепереработка, модернизация металлургии, обновление инфраструктуры ЖКХ, электроэнергетика, сельское хозяйство и наращивание минерально-сырьевой базы, в том числе редкоземельных металлов. Также большой потенциал имеется в развитии новых отраслей, среди которых нефтегазохимия, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, производство удобрений и др. Ежегодно вводятся новые проекты в обрабатывающей промышленности и АПК. Развитие точек роста будет обеспечиваться соответствующей промышленной и транспортной инфраструктурой, где главная роль отводится реализации национального инфраструктурного плана.
Кроме того, с текущего года значительно увеличивается финансирование приоритетных секторов по линии холдинга "Байтерек". Начата реализация 17 крупных проектов с запуском новых производств до 2029 года. Среди них заводы по производству автомобилей, бутадиена, аммиака и карбамида в химической промышленности, металлургический кластер, медеплавильный завод, а также расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ.
15.07.2025, 10:10 159906
Госдолг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге Дополнено
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный долг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге, или 21,1% к ВВП, увеличившись с начала года на 40 млрд тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства.
Основной фактор роста - финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов. Кроме того, размещение 24 июня текущего года Министерством финансов евробондов на сумму $2,5 млрд позволило полностью рефинансировать предстоящие выплаты по внешним обязательствам 2015 года - без увеличения совокупного долга. Тем самым получен ориентир доходности для будущих заимствований субъектов квазигосударственного сектора на внешнем рынке", - уточнил министр.
Он сообщил, что по итогам первого полугодия доходы государственного бюджета составили порядка 11 трлн тенге, или 106,4% к плану. Республиканский бюджет исполнен на 100,5%, с перевыполнением более чем на 31 млрд тенге.
Местные бюджеты также показали уверенный рост: исполнение по доходам на 117%, или на 656,6 млрд тенге.
Темп роста доходов по государственному бюджету к аналогичному периоду прошлого года составил 118,8%, по республиканскому бюджету 122% и по местному бюджету 114,3%.
Наряду с этим за счет мер по цифровизации, аналитическому отбору и контролю обеспечены дополнительные поступления в размере 492 млрд тенге.
С начала года объем возврата НДС составил 768 млрд тенге, или на 12% больше уровня прошлого года.
Расходы государственного бюджета исполнены на 92%, республиканского - на 91,5%, местных бюджетов на 96,3%", - сказал глава Минфина.
Основные расходы республиканского бюджета направлены на:
• социальный блок - 4,3 трлн тенге;
• поддержку регионов - 3,6 трлн тенге;
• реальный сектор - 800 млрд тенге.
Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг. Всего на 8 трлн тенге", - отметил он.
Дополнено 15.07.2025, 16.30
Зачем Республике Казахстан нужен государственный долг, пояснил премьер-министр страны Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве.
Уровень государственного долга - 21,1% от ВВП - это приемлемый госдолг. Он считается по международным меркам низким. Во многих странах (...) уровень госдолга превышает размер ВВП в 100 с лишним процентов. В некоторых крупных экономиках тоже, в европейской в том числе, порядка 80%. У нас 21%. Почему вообще привлекается государственный долг? Привлечение заимствованного финансирования от международных финансовых организаций дает возможность сделать залповые инвестиции в ту или иную сферу", - заявил глава правительства.
Он также пояснил, для чего привлекается госдолг.
Не потому, что мы в каком-то ужасающем финансовом положении. Нет, это нормальная практика. Любая компания привлекает кредитные финансы для того, чтобы профинансировать какой-то проект (...) И уровень госдолга у нас приемлемый. Понятно, что он требует, конечно, обслуживания. Ежегодно мы выплачиваем суммы из бюджета на погашение задолженности. Но это нормально. Опять же работать надо с государственным долгом. Мы активно работаем. В Министерстве финансов есть специальное подразделение. Сидят профессионалы, которые под лупой рассматривают каждый кредитный договор, который государство берет на себя (...) чтобы не было невыгодных для государства условий", - добавил Олжас Бектенов.
15.07.2025, 09:19 82521
Сдерживание нагрузки на население: правительство пересмотрит прогнозный рост тарифов ЖКХ в сторону снижения
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках политики "Тариф в обмен на инвестиции" в 2025 году повышение тарифов на регулируемые услуги составило в среднем 14%. Это дало ресурс для модернизации коммунальной инфраструктуры: с начала года в сферу ЖКХ уже направлено более 150 млрд тенге инвестиций, а до конца года объем вложений превысит 1 трлн тенге. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин на заседании правительства РК.
По его словам, одновременно с этим принимаются меры по сдерживанию нагрузки на население. Прогнозный рост тарифов ограничен за счет пересмотра ранее запланированных повышений.
Мы сдерживаем нагрузку на население: прогнозный рост тарифов в этом году ограничен на 15-20% благодаря пересмотру плановых повышений: по электро- и теплоснабжению с 35 до 20%; по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению с 50 до 30%", - сказал Жумангарин.
Ранее сообщалось, что платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии - 16,1%.
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