Инвестпроекты на $17,6 млрд реализуют Казахстан и Катар
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Доха. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительства Казахстана и Катара приступили к реализации инвестпроектов на $17,6 млрд, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Напомним, вчера в Дохе премьер-министра РК Олжаса Бектенова принял эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Глава казахстанского правительства передал шейху искренние слова приветствия и добрые пожелания от главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита Бектенов провел переговоры в узком и расширенном форматах с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.
Стороны обсудили исполнение договоренностей, достигнутых главами двух государств, а также содействие качественной и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и др.
Катар является важным экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Достигнутые договоренности в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Катар выводят на качественно новый уровень наше инвестиционное сотрудничество. Мы стоим на пороге реализации масштабных и стратегически важных инвестиционных проектов на беспрецедентную сумму в $17,6 млрд", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Он заявил о готовности Казахстана стать партнером по поставкам халяльной и органической сельхозпродукции на рынок Катара. В настоящее время казахстанские предприятия налаживают сотрудничество с катарскими компаниями по реализации проектов в сфере АПК.
В свою очередь глава МИД Катара подтвердил заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Для укрепления взаимодействия между нашими странами имеется хорошая политическая основа. Ранее в ходе визита главы наших государств выразили готовность вывести сотрудничество на более высокий уровень и реализовать ряд совместных проектов. Наша сегодняшняя встреча позволит реализовать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы исследовать новые направления для расширения и углубления взаимодействия", - сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
По итогам переговоров было подписано соглашение между правительствами Казахстана и Катара об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. Среди крупнейших инвестиционных проектов:
- строительство газоперерабатывающих заводов на общую сумму порядка $5,7 млрд;
- строительство магистральных газопроводов Актобе - Костанай и второй нитки Бейнеу - Бозой - Шымкент на общую сумму около $7,7 млрд;
- возведение электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1100 МВт и гидроэлектростанции на 350 МВт на общую сумму порядка $2,7 млрд;
- строительство заводов по глубокой переработке пшеницы, гороха и молока.
Главы правительств отметили важность подписания соглашения для дальнейшего развития полноформатного и взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, в середине февраля президент Казахстана посетил с официальным визитом Катар, где провел переговоры с главой страны - шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Стороны подписали ряд важных документов, в том числе о совместных инвестпроектах.