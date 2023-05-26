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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай нацелены на наращивание сотрудничества в транспортно-логистической сфере. На сегодняшний день Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проводится работа по развитию таких крупных проектов, как МЦПС "Хоргос", СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота", морской порт Ляньюньган. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР РК.





Кроме того, в целях консолидации грузов с регионов Китая с формированием контейнерных поездов по всем ключевым международным маршрутам началось строительство логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя с проектной мощностью 1 млн 200 тысяч ДФЭ в год.





Необходимо отметить и положительную динамику объемов экспортно-импортных перевозок грузов между двумя странами. За 3 месяца этого года объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана увеличился на 27,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То есть, наблюдается повышенный спрос на логистические услуги. В этой связи начато строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты. Также принято решение об открытии третьего ж/д перехода между Казахстаном и Китаем в районе автомобильного пункта пропуска Бахты (РК) - Тачен (КНР). Ожидается, что данные меры позволят удовлетворить существующие потребности стран Центральной Азии, Закавказья, Ирана, Турции, Европы в транспортировке грузов наземным транспортом. Таким образом, для реализации проекта подписан Меморандум о взаимном открытии третьего ж/д пункта пропуска", - отметили в ведомстве.





Что касается работы по стимулированию перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, то следует отметить, что в целях привлечения дополнительного объема на маршрут подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по углублению развития ТМТМ для контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа.





Как отметили в министерстве, сотрудничеству между Казахстаном и КНР в области международных перевозок грузов будет придан новый импульс. В ходе недавнего государственного визита президента страны Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику правительства двух стран подписали соглашение по развитию взаимного партнерства в направлении международных автомобильных перевозок.





Напомним, что первое соглашение о международных автомобильных перевозках между правительствами Казахстана и Китая впервые было заключено в 1992 году. В соответствии с современными требованиями последующий документ был подписан в этом году.





Как показывает статистика, по итогам прошлого года объем двусторонних перевозок грузов увеличился на 65% и составил 265 тысяч тонн. Также транзитные перевозки китайских грузов выросли в 2,6 раза и составили 1,1 млн тонн.





Новое соглашение предусматривает вопросы внедрения информационных технологий, усовершенствования условий перевозок и тем самым создает условия по дальнейшему увеличению объема перевозок грузов между двумя странами", - сообщили в МИИР.





Согласно данному документу компетентные органы ежегодно обмениваются бланками разрешений в согласованном количестве на осуществление пассажирских и грузовых перевозок. Разрешения на проезд для транспортного средства выдаются компетентными органами или назначенными ими организациями непосредственно перевозчикам.





Кроме того, по просьбе одной из сторон и при взаимном согласии может быть произведен обмен в дополнительном количестве бланками разрешений на перевозку. При этом разрешение, выданное в бумажном виде, должно быть заверено печатью компетентного органа и подписью выдавшего его ответственного лица. Выданные в электронной форме разрешения должны быть заверены ЭЦП ответственного лица.





Необходимо отметить, что выданное разрешение не может быть передано для использования другим перевозчикам и третьим лицам. Разрешение действует только на одну поездку и исключительно на одно и то же транспортное средство. Кроме того, его можно будет использовать только до 31 января следующего года. Для комбинированных транспортных средств с прицепами или полуприцепами разрешения выдаются на тягач.





Что касается решения о виде, количестве, форме, порядке обмена и других условиях выдачи и использования разрешения, то его принимает совместная комиссия, созданная в соответствии со статьей 17 данного соглашения. Ожидается, что документ будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Республикой Казахстан и КНР, так как отмечается взаимная заинтересованность сторон увеличить взаимовыгодное партнерство в данном секторе", - пояснили в ведомстве.