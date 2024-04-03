Казахстан и Туркменистан обсудили сотрудничество в газовой отрасли

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство тростникового или свекловичного сахара-сырца или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн - сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года - периодом перед сахарным кризисом - объем производства сократился на 40,3%, сообщает - В Казахстане производство тростникового или свекловичного сахара-сырца или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн - сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года - периодом перед сахарным кризисом - объем производства сократился на 40,3%, сообщает energyprom.kz









В январе отечественные сахарные заводы произвели 6 тыс. тонн сахара - сразу в 5,4 раза меньше, чем за январь 2023 года. Импорт за тот же период сократился лишь на 23,3%, что увеличило его долю с 49,2% до 80,2%. Экспорт и реэкспорт в январе 2024 года составили 10,5 тыс. тонн, а реализация на внутреннем рынке за год уменьшилась в 3,2 раза, составив 19,8 тыс. тонн.





Средняя розничная цена килограмма сахара-песка при этом снизилась с 458 тенге в феврале 2023 года до 391 тенге в феврале 2024 года. Впрочем, она все еще значительно выше, чем в феврале 2022 года, когда сахар-песок в среднем по РК стоил 296 тенге за килограмм.









По итогам марта текущего года цены на сахар-песок выросли сразу на 3,2% за месяц, что является самым высоким показателем с июля 2022 года. Для сравнения: в феврале сахар-песок подешевел на 1,5%, в марте прошлого года - на 2,2%, а в марте 2022 года наблюдался рост сразу на 34,3%.





За год сахар-песок подешевел на 10,1%. Для сравнения: годом ранее цены на сахар-песок показали рост на 11,8%.





По сравнению с мартом прошлого года сахар-песок подешевел во всех регионах РК. Заметнее всего цены снизились в Актюбинской области: минус 15,2%. Следом идут Абайская и Карагандинская области: минус 14,9% и минус 14% соответственно.





Меньше всего сахар подешевел в Улытауской (минус 3,1%), Северо-Казахстанской (минус 5,3%) и Алматинской (минус 6,5%) областях.