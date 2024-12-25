24.12.2024, 16:20 44026
Казахстан начал поставки мяса в Армению
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан начал экспортировать мясо в Армению, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Первые 20 тонн замороженной свинины экспортированы в Ереван. Экспортером выступила Северо-Казахстанская компания EMC Agro, проинформировали в МСХ РК.
Также компания провела переговоры по поводу экспорта свинины в Грузию. На днях в эту страну тоже будет отправлены первые 20 тонн мяса.
Армения и Грузия выразили готовность закупать у нас до 400 тонн мяса ежемесячно. К слову, наше предприятие каждый месяц продает 700-800 тонн свинины внутри страны. То есть, если мы будем в долгосрочной перспективе сотрудничать с этими двумя направлениями, 50% продукции будет уходить за рубеж", - отмечает компания-экспортер.
Также компания рассматривает сотрудничество с Китаем, самым крупным потребителем свинины в мире. Представители Китайской мясной ассоциации выразили заинтересованность в импорте 20 тыс. тонн свинины в год.
В этой связи компания проводит работу, чтобы попасть в реестр поставщиков сельскохозяйственной продукции Главного таможенного управления КНР.
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25.12.2024, 11:44 14106
Казахстан будет перечислять ввозные таможенные пошлины России и Беларуси в рублях
Фото: depositphotos.com
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал внесение изменений в Договор о Евразийском союзе, касающихся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами - членами ЕАЭС, передает корреспондент агентства.
Решение принято по причине невозможности проведения расчетов в долларах США из-за введенных санкционных ограничений в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом механизм распределения и зачисления сумм таможенных пошлин в бюджеты стран не изменился", - доложил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
Согласно протоколу механизм перевода расчетов таможенных пошлин с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в российские рубли будет действовать 2 года. Принятый механизм позволит обеспечить непрерывность зачисления таможенных пошлин в доход бюджетов государств - членов ЕАЭС.
Ранее ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле.
24.12.2024, 17:35 40426
В Алматы АЗС на 100% обеспечены ГСМ - глава Минэнерго
Фото: Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы имеется 272 АЗС, и все АЗС на 100% обеспечены горюче-смазочными материалами, заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на встрече с общественностью мегаполиса.
В Алматы имеются запасы бензина марки АИ-92 - 23,15 тысячи тонн, АИ-95 - 7,26 тысячи тонн, дизельного топлива - 12,94 тысячи тонн. Средняя цена по городу на бензин марки АИ-92 составляет 204 тенге/литр, АИ-95 - 255 тенге/литр, дизельного топлива - 294 тенге/литр", - сообщил глава ведомства.
Кроме того, отметил он, целях недопущения дефицита и спекуляции при реализации ГСМ акиматами городских районов проводятся рейдовые мероприятия в отношении АЗС.
Перебоев с поставками ГСМ не наблюдается. Пополнение осуществляется согласно договорам поставок на регулярной основе. Работа по обеспечению ГСМ и соблюдению предельных цен находится на постоянном контроле", - заверил Алмасадам Саткалиев.
Ранее в Минэнерго рассказали, ожидается ли дефицит нефтепродуктов в Казахстане.
24.12.2024, 15:06 45531
Когда Казахстан определится со строителем АЭС, ответил глава Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В первом полугодии 2025 года Казахстан определится с компанией или консорциумом, который будет строить атомную электростанцию, заявил журналистам министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе встречи с общественностью в Алматы, сообщает Vlast.kz.
Министр пояснил, что компании-претенденты должны дать Казахстану такие предложения, которые оптимизируют подходы по срокам и стоимости.
Саткалиев при этом отметил, что базовые подходы предлагают проектирование в течение трех лет, затем строительство, которое занимает от 8 до 14 лет.
Для Казахстана эти сроки неприемлемы. То есть мы должны таким образом организовать работу, развить наши компетенции, чтобы использовать весь передовой международный опыт. И очень хорошую детальную работу провести с вендерами по представлению настолько качественных предложений, чтобы мы могли уже в ближайшее время приступить и к проектированию, и к строительству, и к заказу оборудования", - цитирует издание главу Минэнерго.
Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС.
23.12.2024, 17:30 86686
На модернизацию инженерных сетей в Казахстане направят 6,8 трлн тенге
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На модернизацию инженерных сетей в Республике Казахстан направят 6,8 трлн тенге до 2029 года, сообщает пресс-служба правительства страны.
Предусмотрены плановые показатели по снижению износа: в теплоснабжении с 53% до 40%, электроснабжении - с 62% до 45%, водоснабжении - с 39% до 34%, водоотведении - с 54% до 40%. До 2029 года на эти цели будет направлено 6,8 трлн тенге. Рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на совещании по исполнению поручения главы государства о модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны, актуальные проблемы в энергетических и коммунальных секторах будут решаться путем увеличения ремонтных мощностей по стране и с акцентом на регионы, в которых изношенность сетей свыше 65-70%.
В ходе совещания премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул значимость разработанного национального проекта для жилищно-коммунального сектора страны и развития экономики в целом с учетом поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения доли казсодержания в госзакупках.
Отмечается, что в нацпроекте уделено особое внимание поддержке отечественной промышленности для снижения импортозависимости и создания новых рабочих мест. Планируется строительство 27 новых производств, которые простимулируют развитие смежных отраслей экономики, включая металлургию, обрабатывающую промышленность и др.
Обеспечение бесперебойной работы жизненно важных секторов тепла, энергии и водоснабжения - это первоочередная задача правительства. Исполнение нацпроекта позволит масштабно обновить изношенную, местами аварийную инфраструктуру. Все проекты также предусматривают создание 3,5 тысячи рабочих мест. Нам необходимо максимально вовлечь в работу отечественный бизнес, закупать отечественные товары и услуги", - заявил Олжас Бектенов.
Также руководитель правительства поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями после утверждения нацпроекта обеспечить его качественную реализацию. Перед Министерством промышленности и строительства поставлена задача по созданию условий для полной загрузки отечественных предприятий, производящих продукцию для ЖКХ. Кроме того, был рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств.
По итогам совещания одобрены подходы национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
23.12.2024, 15:56 91341
Токаев поручил ускорить проект строительства АЭС в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Алмасадама Саткалиева об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов, информирует Акорда.
В ходе встречи с главой Минэнерго президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения.
Заслушав докладчика, Токаев поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры.
Напомним, В Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.
6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
23.12.2024, 15:10 92821
Единого оператора транспортных перевозок создаст Казахстан совместно с Россией и Туркменистаном
Меры направлены на удвоение пропускной способности маршрута Север - Юг и увеличение объема перевозок до 20 млн тонн в год
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, Россия и Туркменистан создадут единого оператора транспортных перевозок, сообщил в ходе правительственного часа в мажилисе министр транспорта РК Марат Карабаев.
По словам Карабаева, сейчас в приоритете два транспортных коридора - Транскаспийский транспортный маршрут и международный маршрут Север - Юг. Пропускная способность последнего - 10 млн тонн в год, сообщает 24.kz.
По словам министра, основная часть грузов формируется в России и предназначена для транспортировки в страны Персидского залива.
Для дальнейшего увеличения потенциала маршрута была утверждена дорожная карта синхронного развития коридора с Россией, Туркменистаном и Ираном. Предусмотрена модернизация станции стыковки и увеличение пропускной способности с 23 до 33 составов в сутки, что означает рост в 1,5 раза. Кроме того, совместно с Россией и Туркменистаном будет создан единый оператор, а также предусмотрены тарифные скидки до 50%. Эти меры направлены на удвоение пропускной способности маршрута и увеличение объема перевозок до 20 млн тонн в год" - сказал глава Минтранса.
Всего, по его словам, на территории страны работают 13 международных транспортных коридоров, пять из которых железнодорожные, а восемь - автомобильные. В прошлом году было перевезено 32 миллиона тонн транзитных грузов. Этот показатель вырос на 6% с начала этого года. Задача - к 2030 году нарастить объем перевозок до 74 миллионов тонн, то есть увеличить его более чем вдвое.
23.12.2024, 14:00 94886
Дополнительное оборудование на миллионы тенге навязывал автосалон клиентам в Алматы
Стоимость оборудования доходила до 3 млн тенге, на определенные категории наценка превышала 200%
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы выявил нарушения положений Предпринимательского кодекса РК в деятельности ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Аuto".
В ходе расследования установлено, что в 2020-2021 годах ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Аuto" было реализовано более 82% автомобилей с установкой дополнительного оборудования. Стоимость данного оборудования доходила до 3 млн тенге, при этом на определенные категории наценка превышала 200%.
Тем самым существовала недобросовестная практика по навязыванию дополнительного оборудования при реализации новых автомобилей", - пояснили в АЗРК.
Результаты расследования оспаривались компанией, однако в конце 2024 года Верховным судом РК расследование департамента признано законным.
За навязывание клиентам дополнительного оборудования при реализации новых легковых автомобилей компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности. В денежном выражении сумма штрафа составляет 88 млн тенге.
Постановление суда первой инстанции не вступило в законную силу.
Напомним, крупные автодилеры Казахстана навязывали дополнительные услуги клиентам.
23.12.2024, 11:57 89081
Правила индексации тарифов на вырабатываемую ВИЭ электроэнергию утвердили в Казахстане
Тарифы будут индексироваться раз в год на 1 октября с учетом инфляции
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило правила индексации фиксированных тарифов и аукционных цен на покупку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии.
В правилах подчеркивается, что фиксированные тарифы, утвержденные в договорах с энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, энергетическую утилизацию отходов и аукционные цены, индексируются ежегодно с учетом изменения обменного курса национальной валюты.
Фиксированные тарифы, за исключением тарифов для проекта солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (Kaz PV), суммарной мощностью 37 МВт для преобразования энергии солнечного излучения, индексируются один раз в год на 1 октября с учетом инфляции", - говорится в постановлении.
Индексация аукционных цен включает единовременную индексацию на период строительства объекта по использованию возобновляемых источников энергии и ежегодную индексацию.
Ежегодная индексация проводится с применением одной из двух формул: либо на индекс потребительских цен, либо на изменение обменного курса национальной валюты к иностранной валюте по выбору заявителя, официальный курс которой публикуется Национальным банком РК. Выбор формулы индексации осуществляется при заключении договора покупки единым закупщиком электрической энергии на весь период его действия. Изменение выбора формулы индексации производится один раз в течение периода действия договора покупки единым закупщиком электрической энергии на основании решения заявителя, направленного официальным письмом в адрес единого закупщика электрической энергии не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения ежегодной индексации", - говорится в документе.
Проиндексированные аукционные цены подлежат применению единым закупщиком электрической энергии 2 раза в год:
- с 1 июля - для объектов возобновляемых источников энергии, которые начали поставку электроэнергии в расчетно-финансовый центр или единому закупщику электрической энергии в период с января по июнь,
- с 1 января - для объектов возобновляемых источников энергии, которые начали поставку электроэнергии в расчетно-финансовый центр или единому закупщику электрической энергии в период с июля по декабрь.
Проиндексированные фиксированные тарифы и аукционные цены публикуются единым закупщиком электрической энергии на своем официальном интернет-сайте не позднее 15 октября соответствующего года.
Постановление вводится в действие с 31 декабря 2024 года.
Ранее Минэнерго утвердило тарифы на производимую ВИЭ электроэнергию.
- для ветровых электростанций - 22,68 тенге/кВтч (без НДС);
- для ветровой электростанции "Астана ЕХРО-2017" мощностью 100 МВт - 59,7 тенге/кВтч;
- для фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, за исключением фиксированного тарифа для проектов солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния - 34,61 тенге/кВтч;
- для гидроэлектростанций - 41,23 тенге/кВтч;
- для биогазовых установок - 32,23 тенге/кВтч.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?