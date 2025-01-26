25.01.2025, 16:45 30841
Казахстан намерен занять свыше 43 млрд тенге у Международного банка реконструкции и развития
Срок погашения - 12 лет
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве финансов Республики Казахстан разработали проект постановления "О проекте закона Республики Казахстан "О ратификации соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития".
Целью проекта является привлечение займа Международного банка реконструкции и развития по проекту на сумму 13 083 100 000 японских иен (свыше 43 млрд тенге. - Прим. ред.)", - сообщили в министерстве.
В пояснительной записке сообщается, что заем предоставляется Казахстану со сроком погашения 12 лет, включая льготный период до 15 апреля 2028 года.
Ставка вознаграждения составляет TONA+ переменный спред, единовременная комиссия - 0,25 % от суммы займа, комиссия за резервирование - 0,25 % годовых на неосвоенный остаток средств займа. Обслуживание и погашение привлекаемого займа будут осуществляться Министерством финансов за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе", - сообщается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, госдолг Казахстана составил более 27 трлн тенге.
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24.01.2025, 17:08 54851
Прогноз макроэкономических показателей и сценарии развития: влияние внешних факторов на экономику рассмотрели в правительстве Казахстана
Обсуждены меры минимизации влияния на экономику страны возможных неблагоприятных факторов
Фото: primeminister.kz
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Влияние внешних факторов на экономику рассмотрели в ходе совещания в правительстве Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В частности, рассмотрены прогноз макроэкономических показателей и различные сценарии развития ситуации. Также обсуждены меры минимизации влияния возможных неблагоприятных факторов и использования имеющихся преимуществ.
Кроме того, руководством министерств национальной экономики, финансов, энергетики, фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" были представлены расчеты и сценарии влияния развития мировой экономики на Казахстан.
Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями дан ряд поручений", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ЕАБР прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 5,5% в 2025 году.
24.01.2025, 14:44 60116
Аэропорт Алматы отказался от намерения повысить цены на парковку после предупреждения антимонопольного органа
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в адрес АО "Международный аэропорт Алматы", сообщили в АЗРК.
Как рассказали в ведомстве, поводом для вынесения предостережения послужило объявление, сделанное пресс-службой Международного аэропорта Алматы в декабре 2024 года, о планируемом повышении цен на парковочные услуги с 1 января 2025 года.
Согласно статье 198 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, антимонопольный орган вправе направлять письменное предостережение должностным лицам субъектов рынка, государственных органов или местных исполнительных органов о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции", - пояснили в АЗРК.
После вынесенного предостережения Международный аэропорт Алматы отказался от планов по повышению цен на парковку. Это позволило избежать дополнительной финансовой нагрузки на пассажиров, добавили в ведомстве.
24.01.2025, 12:01 64821
В Казахстан вернули похищенные активы на 428,7 млрд тенге
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстан вернули похищенные активы на сумму 428,7 млрд тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
По соглашениям с субъектами закона запущены 15 социальных и инвестиционных проектов на более 48 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что с учетом международного опыта внедрена практика обращения в доход государства активов необъяснимого происхождения в судебном порядке. Отмечается, что уже есть результат - удовлетворен иск на 10 млн долларов, а сумма возмещена.
Параллельно ведется работа с субъектами в части добровольной реверсии имущества", - добавили в Генпрокуратуре.
Ранее на расширенном заседании Агентства по противодействию коррупции, посвященном подведению итогов работы за 2024 год, глава ведомства Асхат Жумагали заявил, что с 2022 года в Казахстан вернули имущественные активы и денежные средства на сумму порядка 1 трлн 120 млрд тенге.
23.01.2025, 21:14 84666
В Казахстане торговые сети готовы закупить картофель напрямую у фермеров
Фото: istockphoto.com
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова провела совещание с представителями Министерства сельского хозяйства, акиматов, торговых сетей и социально-предпринимательских корпораций. Темой обсуждения стали меры по обеспечению рынка картофелем и стабилизации цен, сообщает пресс-служба МТИ РК.
По словам Айжан Бижановой, крупные торговые сети страны, включая "Магнум", "Смолл", "Анвар" и "Дина", выразили готовность законтрактовать 1,5 тысячи тонн картофеля напрямую у фермеров. Более того, сети готовы самостоятельно организовать вывоз продукции из хозяйств.
Акиматам необходимо представить свои потребности, в том числе по объемам для торговых сетей, чтобы оперативно удовлетворить спрос на рынке. Также важно обеспечить контроль за системообразующими рынками и наладить тесное взаимодействие между сельхозтоваропроизводителями и торговыми точками", - подчеркнула первый вице-министр торговли и интеграции.
При этом она отметила необходимость усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем в цепочках ценообразования на продовольственные товары. Также первый вице-министр поручила проработать вопросы с сельхозтоваропроизводителями для недопущения необоснованного роста отпускных цен на картофель и другие продукты.
Ранее в Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки.
23.01.2025, 19:28 87141
В Казахстане расходы на социальную сферу увеличили до 9,6 трлн тенге
В прошлом году на социальную сферу было направлено порядка 8,8 трлн тенге
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане расходы на социальную сферу в 2025 увеличены до 9,6 трлн тенге, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Расходы республиканского бюджета в 2025 году составляют 25,8 трлн тенге. В частности, расходы на социальную сферу в этом году увеличены до 9,6 трлн тенге, что составляет 37,2% от общего объема расходов. На поддержку регионов выделено 7,7 трлн тенге; на развитие реального сектора экономики - 2,2 трлн тенге; прочие расходы - 3,4 трлн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
При этом отмечается, что в 2024 году расходы республиканского бюджета составили 23,6 трлн тенге.
На социальную сферу было направлено порядка 8,8 трлн тенге. Расходы на социальное обеспечение населения и оказание социальной помощи гражданам в прошлом году составили 5,3 трлн тенге. На поддержку и развитие сфер здравоохранения было направлено 2,2 трлн тенге, науки и высшего образования - 700 млрд тенге, образования - 300 млрд тенге, туризма и спорта - 200 млрд тенге", - заявили в правительстве.
Подчеркивается, что особое внимание было уделено регионам страны.
Для их поддержки правительство направило 7,1 трлн тенге в виде субвенций, целевых трансфертов на развитие и целевых текущих трансфертов. Кроме того, на развитие реального сектора экономики в 2024 году было направлено 2,2 трлн тенге; прочие расходы составили 3,4 трлн тенге", - добавили в пресс-службе.
В правительстве пояснили, то увеличение общегосударственных расходов в 2025 году по сравнению с 2024 годом связано с запланированным резервом на неотложные затраты, ЧС, а также расходами на выполнение долгосрочных финансовых обязательств.
Ранее сообщалось, что расходы на социально-трудовую сферу в 2025 году превысят 6 трлн тенге.
23.01.2025, 18:11 89901
В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз лома и отходов металлов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан на полгода продлили запрет на вывоз с территории страны лома и отходов металлов, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.
Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Напомним, в октябре Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.
23.01.2025, 15:33 96066
Казахстан рассматривает возможность увеличения экспорта нефти в Германию до 2 млн тонн
Германская сторона ранее выражала заинтересованность в увеличении поставок нефти на завод "Шведте"
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу германской стороны Казахстан рассматривает вопрос увеличения поставок нефти до двух миллионов тонн в год.
В рамках соглашения между Казахстаном, Германией и Россией в 2024 году 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти было доставлено на нефтеперерабатывающий завод "Шведте" в Германии.
Ранее германская сторона выражала заинтересованность в увеличении поставок нефти на завод "Шведте" до 2 миллионов тонн в год. В настоящее время этот вопрос рассматривается. Следует отметить, что поставки казахстанской нефти на экспортные направления зависят от коммерческой привлекательности маршрута и договоренностей между субъектами", - сообщили в Министерстве энергетики изданию "Казинформ".
Также в ведомстве рассказали, что в рамках развития дополнительных направлений экспорта нефти из Республики Казахстан в 2022 году было подписано соглашение о транзите 1,5 миллиона тонн нефти в год с Азербайджанской Республикой. По направлению Баку - Тбилиси - Джейхан по итогам 2024 года было транспортировано более 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти.
23.01.2025, 15:28 71296
В правительстве не предусмотрели 20 млрд тенге на дноуглубление в морпорту Актау
Фото: КТЖ
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - На выполнение первого этапа дноуглубительных работ в акватории морского порта Актау не предусмотрели 20 миллиардов тенге, сообщил в своем депутатском запросе сенатор Суиндик Алдашев.
Проект дноуглубления в акватории порта Актау включен в комплексный план развития морской инфраструктуры РК на 2024-2028 годы. Сумма составляет 42 миллиарда тенге. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Объем работы по ПСД состоит из трех этапов. Первый этап стоимостью 20 миллиардов тенге должен начаться уже в 2025 году. Однако установлено, что на выполнение этих работ не предусмотрен источник средств, что в свою очередь оказывает рискованное влияние на несвоевременную реализацию этого проекта, а также на устойчивое функционирование Транскаспийского международного транспортного маршрута в целом", - заявил депутат.
Как подчеркнул сенатор, сегодня на полноценное функционирование ТМТМ негативно влияет снижение уровня Каспийского моря, которое произошло по определенным природным причинам. Только с июня 2023 года по декабрь 2024 года снижение моря составило около 50 см.
Снижение уровня моря на 10 см в акватории порта Актау привело к тому, что сухогрузы в среднем загружают 130-150 тонн, а танкеры - 200 тонн, что снижает рентабельность грузоперевозок. Бесперебойная работа портов Каспийского моря играет решающую роль для нормального функционирования ТМТМ. Разработана и реализуется дорожная карта по развитию Среднего коридора путем синхронной ликвидации узких коридоров в 2022-2027 годах по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции, направленной на ликвидацию основных узких коридоров", - отметил Суиндик Алдашев.
Напомним, за 11 месяцев объем перевозок грузов по ТМТМ увеличился на 63%.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?