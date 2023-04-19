Казахстан открывает зарубежные компании для стабилизации цен на продукты

На этой неделе зарегистрирована и открыта совместная казахстанско-узбекская компания

Фото: МТИ РК

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "QazTrade" в целях снижения инфляционного давления на рынок, а также минимизации риска дефицита сезонных овощей и фруктов создает зарубежные компании, - АО "QazTrade" в целях снижения инфляционного давления на рынок, а также минимизации риска дефицита сезонных овощей и фруктов создает зарубежные компании, рассказали в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан.





Как сообщил генеральный директор АО "QazTrade" Нуралы Букейханов, на этой неделе зарегистрирована и открыта совместная казахстанско-узбекская компания.





ООО "UZKAZTRADE" будет функционировать исключительно на паритетных началах, то есть управлять компанией будут как представители QazTrade, так и наши коллеги из UzTrade по принципу 50/50", - уточнил Нуралы Букейханов.





В МТИ пояснили, что деятельность совместной экспортно-импортной компании направлена на обеспечение казахстанского потребителя овощами и фруктами по оптовым ценам. При этом исключается длинная цепочка посредников. К примеру, в ходе предварительных переговоров с узбекскими декханами достигнута договоренность об оптовых закупках плодоовощной продукции в Казахстан.





Важно отметить, что компания не планирует зарабатывать прибыль и не собирается добавлять так называемую коммерческую маржу на завозимую продукцию. Возможна лишь небольшая наценка, которая будет покрывать минимальные административные расходы. Но с учетом масштаба поставок она не окажет значительного влияния на конечную цену товара", - пояснил глава QazTrade.





По информации Нуралы Букейханова, аналогичная совместная казахстанско-пакистанская компания находится на стадии запуска в городе Лахоре. Также в планах у QazTrade регистрация в ближайшее время собственной дочерней организации в городе Душанбе Республики Таджикистан.





Экспортно-импортные компании с казахстанским участием будут заниматься поставками социально значимой продукции в социально-предпринимательские корпорации и крупнейшие торговые сети. При этом совместные предприятия не имеют каких-либо преференций. Закуп будет осуществляться только в том случае, если цена предлагаемой продукции будет ниже среднерыночной. Такой подход позволит удерживать инфляцию на отдельные позиции товаров.





Предполагается, что совместные компании будут также экспортировать казахстанскую мукомольную, плодоовощную и масложировую продукцию в Узбекистан, Пакистан и Таджикистан, но уже на рыночных условиях.





АО "Центр развития торговой политики QazTrade" оказывает меры государственной поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса по возмещению части затрат на экспорт обработанных товаров, сбыта казахстанской несырьевой продукции, способствует наращиванию экспортного потенциала Казахстана. Единственным акционером QazTrade является Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.