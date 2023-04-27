26.04.2023, 18:26 13766
Казахстан поставит в Иран удобрения и мясо на 60 млн долларов
Товарооборот между странами за 2022 год составил 528 млн долларов
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Тегеран. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках торгово-экономической миссии подписаны экспортные контракты на поставку в Иран казахстанских удобрений, масложировой продукции, мяса КРС и МРС на сумму свыше 60 млн долларов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Товарооборот между Казахстаном и Ираном за 2022 год составил 528 млн долларов, что на 19,8% выше, чем за аналогичный период 2021 года.
При этом казахстанские компании в среднесрочной перспективе готовы дополнительно нарастить поставки в Иран.
Иранские компании проявили высокий интерес к казахстанским производителям фосфорных удобрений, ферросплавов, а также пищевой продукции. Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений.
Напомним, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран. В Тегеране Алихан Смаилов проведет встречу с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, в ходе которой стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран. По итогам переговоров ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.
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26.04.2023, 13:21 17871
На сколько вырастут тарифы на комуслуги, рассказали в Миннацэкономики
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров сообщил, что повышение тарифов на коммунальные услуги ожидается летом этого года.
По словам Куантырова, повышение тарифов ожидается в пределах от 10 до 30%. Повышение будет зависит от объекта естественной монополии.
Например в Экибастузе запросили повышение тарифов на 108%. Мы на это пойти не можем. Соответственно, мы в несколько раз снижаем и обсуждаем. Потому что тарифы должны быть комфортными для населения", - сказал Куантыров.
Министр пояснил, что необходимость повышения тарифов именно в этом году вызвана потребностью повышать зарплату сотрудникам ЖКХ, а это несколько сотен тысяч человек. Из-за низкой зарплаты работники уходят из сферы.
Напомним, в Казахстане повышение тарифов на комуслуги будет производиться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах.
26.04.2023, 09:56 21531
Вопросы реализации новых инвестпроектов в энергетике обсудили премьер-министр РК и вице-президент CNPC
Компания является одним из важных стратегических партнеров РК в энергетической отрасли
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации новых инвестиционных проектов в энергетической отрасли обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент компании CNPC Хуан Юнчжан, сообщила пресс-служба правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что CNPC свыше 25 лет успешно осуществляет деятельность на территории Казахстана, являясь одним из важных стратегических партнеров в энергетической отрасли.
За годы совместной работы у нас сложились доверительные партнерские отношения при реализации крупных проектов во всех секторах нефтегазовой отрасли. Правительство Казахстана настроено на углубление нашего стратегического сотрудничества", - сказал Алихан Смаилов.
В свою очередь Хуан Юнчжан отметил, что ранее был успешно реализован ряд совместных проектов, многие из которых считаются образцом взаимовыгодного сотрудничества, и обозначил заинтересованность компании в расширении своей деятельности в РК.
Китай и Казахстан являются хорошими соседями. CNPC готова внести свой вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений между нашими странами", - сказал Хуан Юнчжан.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы экспорта нефти, улучшения условий труда работников CNPC в Казахстане, а также ряд других актуальных тем.
26.04.2023, 09:11 22711
В Казахстане с 1 июля курьеры и таксисты будут платить налоги
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля казахстанские курьеры и таксисты будут платить налоги. Такой пилотный проект запускает Министерство финансов.
В ведомстве уточнили, примут участие не все, пока только желающие. Для этого они должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и предоставить соответствующие документы в онлайн-платформу. Затем операторы ежемесячно у них будут изымать 1% от полугодового дохода. Если это уже действующий ИП, то он меняет налоговый режим, сообщает телеканал "Астана".
Оператор по решению индивидуального предпринимателя признается налоговым агентом в части исполнения обязательств по удержанию средств. Для участников пилотного проекта объектом обложения обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений является доход такого индивидуального предпринимателя в размере одной минимальной заработной платы, объектом обложения взносов на обязательное социальное медицинское страхование является доход в размере 1,4-кратной минимальной заработной платы", - проинформировали в Министерстве финансов РК.
По данным Минтруда, в стране более 500 тысяч курьеров. К примеру, Сергей Белов уже несколько лет работает в службе доставки. Говорит, в месяц зарабатывает почти полмиллиона тенге. По его словам, даже если их обяжут платить налоги, по карману это не ударит.
Это хорошо, с одной стороны мы будем защищенными. 400 тысяч зарабатывает курьер в месяц спокойно. Где вы сейчас заработаете? Поэтому каждый курьер, кто зарабатывает, он сможет прокормить и себя, и семью. Это по минимальному. Каждый курьер может сам отчислять за себя", - говорит он.
25.04.2023, 20:53 31976
100 тысяч тонн казахстанской нефти планируется отправить в Германию в апреле
В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" транспортировало в Германию 39 897 тонн казахстанской нефти
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Берлин. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор АО "КазТрансОйл" Талгат Курманбаев и генеральный директор нефтеперерабатывающего завода Rosneft Deutschland GmbH (Германия) Йоханнес Бремер обсудили вопросы транспортировки казахстанской нефти в Германию и перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба компании.
В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" транспортировало 39 897 тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
В соответствии с графиком транспортировки нефти, утвержденным Министерством энергетики РК, АО "КазТрансОйл" в апреле планирует осуществить транспортировку 100 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
20 апреля АО "КазТрансОйл" направило в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан заявку на изменение утвержденного тарифа на регулируемую услугу по транспортировке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов АО "КазТрансОйл" на 2021-2025 годы.
25.04.2023, 17:25 36246
Политика политикой, а экономика экономикой - Жумангарин о сотрудничестве с талибами
"Есть перспективы еще больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло"
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин объяснил причину развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана с Афганистаном.
Мы сотрудничаем с Афганистаном, торгуем. И торгуем очень хорошо - на 1 млрд долларов. К примеру, это больше, чем мы сейчас торгуем с Азербайджаном, Туркменистаном. Поэтому политика политикой, а экономика экономикой. И мы это торговое сотрудничество будем наращивать. У нас есть реальные перспективы еще больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло. Почему мы должны отказываться от этой возможности? Это же в конечном итоге идет на пользу нашему государству", - сказал Серик Жумангарин.
Он напомнил, что Казахстан уже открыл торговый дом в Афганистане, там назначили представителя.
Он будет координировать всю эту работу, потому что Афганистан большой и разноплановый. Необходимо изучать рынок, знакомиться с местными бизнесменами. Я хочу пригласить сюда афганских бизнесменов, провести здесь бизнес-форум. Чтобы они посмотрели Казахстан, наши возможности. В последний раз мы туда повезли не только тех, кто занимается продуктами, а недропользователей. Потому что достаточно богатая страна с точки зрения недропользования. Они очень заинтересовались", - сказал Жумангарин.
Ранее в ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение.
25.04.2023, 14:47 38566
Всемирный банк прогнозирует увеличение ВВП на 3,5% в 2023 году в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экономика Казахстана в 2023 году будет восстанавливаться умеренными темпами, считает Всемирный банк.
Согласно последнему докладу, экономика страны будет испытывать умеренное ускорение роста, с прогнозом увеличения реального ВВП на 3,5% в 2023 году и 4% в 2024 году, чему в значительной степени будет способствовать углеводородный сектор с растущим уровнем добычи нефти.
Ожидается, что в 2023 году инфляция останется высокой, в пределах 9-11%, что частично обусловлено ростом заработной платы в различных секторах экономики и эффектом от антикризисных мер бюджетного стимулирования, реализованных в течение последних нескольких лет, при этом основной причиной скачка инфляции стали цены на продовольствие. Сохраняющаяся высокая инфляция представляет собой серьезную проблему, особенно для наиболее уязвимых домохозяйств. По прогнозам экспертов, инфляция останется выше целевого диапазона 4-6% в 2023 году и вернется к нему в 2024 году", - говорится в статье.
Продолжающиеся прямые иностранные инвестиции в горнодобывающую промышленность и государственная программа строительства жилья, вероятно, поддержат инвестиционную активность, однако общая перспектива роста сталкивается с рядом рисков. Высокая инфляция, растущая стоимость заимствования и увеличение закредитованности домохозяйств могут сдержать рост потребительских расходов. Любые дальнейшие сбои в работе Каспийского трубопроводного консорциума могут привести к потерям в объемах производства и бюджетных поступлениях.
Дополнительное ужесточение глобальных финансовых условий на фоне продолжительной инфляции в развитых странах может потенциально увеличить отток капитала с развивающихся рынков и оказать давление на обменные курсы", - говорит постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев.
По его словам, Казахстану необходимо продолжать структурные реформы для решения своих среднесрочных задач развития. В краткосрочной перспективе важное значение будет иметь сдерживание инфляционного давления, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и контроль над бюджетными расходами в сочетании с более эффективной адресностью социальных программ.
Экономисты Всемирного банка считают, что в ближайшей перспективе, в условиях растущей геополитической напряженности, решающее значение будут иметь диверсификация торгово-логистических маршрутов и развитие альтернативных звеньев цепочек поставок.
Казахстан активно работает над Средним коридором, чтобы наладить жизненно важные логистические маршруты в условиях неопределенности перспектив трансроссийского сообщения. Средний коридор проходит из Центральной Азии через Каспийское море в Азербайджан и далее либо в порт Поти в Грузии, либо в Турцию по линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - таким образом, минуя территорию России. Несколько недавних изменений повысили конкурентоспособность этого маршрута. Тем не менее, коридор по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами координации между различными вовлеченными государствами и организациями", - считают эксперты.
Они ожидают, что развитие Среднего коридора займет время, при этом его не следует рассматривать как полную замену Северному коридору. Скорее, в краткосрочной перспективе Средний коридор играет ключевую роль в активизации торговли между Юго-Восточной Европой, Турцией, Кавказом и Центральной Азией.
В то же время эксперты Всемирного банка подчеркивают, что одним из структурных недостатков ресурсно ориентированной экономики является снижение человеческого капитала, которое усугубилось в результате пандемии.
В то время как образование имеет большой потенциал в плане вклада в национальное богатство, социальное развитие и сплоченность, в случае Казахстана оно является самым слабым звеном в цепочке формирования национального благосостояния. По мере развития технологических и глобальных рыночных тенденций, а также по мере того, как казахстанское поколение "бэби-бума" вступает в систему образования с прогнозируемым пиком в 2030 году, система образования и развития навыков должна обеспечить молодежь и взрослых, вступающих в ряды рабочей силы, достаточными фундаментальными навыками, которые необходимы для успеха на рынке труда", - говорится в докладе.
В нем подчеркивается, что закрытие школ и нарушение учебного процесса, вероятно, перечеркнуло ранее достигнутые улучшения в результате инвестиций в образование. Более того, вызванные пандемией потери в качестве образования непропорционально сильно отразились на малообеспеченных домохозяйствах, усилив тем самым социальное неравенство. Произошедшие в январе протесты также указывают на необходимость дальнейших реформ для повышения инклюзивности развития человеческого капитала по всей стране. Чтобы решить эти проблемы, необходимо рассмотреть комплексный подход по улучшению доступа к качественному образованию.
Напомним, в макрообзоре за неделю от группы главного экономиста ЕАБР Евгения Винокурова сообщалось, что рост ВВП Казахстана ускорился до 4,9% г/г в январе - марте 2023 года с 4,2% г/г в январе - феврале. Высокие обороты отмечены в секторе строительства (16% г/г), торговле (12 % г/г) и транспорте (8% г/г). Инвестиционная активность выросла на 16% г/г. Рост ВВП по итогам 2023 года прогнозируется аналитиками ЕАБР на уровне 4,2%.
25.04.2023, 14:17 39516
Построить национальную гипермагистраль Запад - Восток намерены в Казахстане
Оптоволоконную линию протяженностью 380-400 километров планируется проложить по дну Каспийского моря
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках национального проекта планируют построить национальную гипермагистраль Запад - Восток, сообщил сегодня на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
Оптоволоконную линию протяженностью 380-400 километров планируется проложить по дну Каспийского моря для становления страны в качестве регионального цифрового хаба, заявил министр.
Строительство национальной гипермагистрали Запад - Восток предусматривает выход китайского трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю в Азербайджан, далее в Европу. В то же время создание центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика", - сообщил Мусин.
Напомним, в октябре прошлого года Мусин сообщил, что в 2023 году начнется строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия по маршруту Казахстан - Азербайджан. Проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией. С казахстанской стороны партнером проекта выступит "Казахтелеком", с азербайджанской - компания AzerTelecom.
Уже начаты работы по разработке высокоуровневого дизайна (HLD), затем последуют соответствующие исследования, позже - проектирование и непосредственное строительство "оптики" по дну Каспия", - написал Багдат Мусин.
Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.
Напомним, в этом году премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сделал замечание главе ведомства Багдату Мусину за плохое качество интернета в Казахстане.
Мусин прокомментировал плохое качество связи в Астане и Алматы. По его словам, в Астане примерно на 60 участках по просьбе жителей пришлось убрать с крыш необходимые антенно-мачтовые сооружения.
25.04.2023, 10:39 38656
В Казахстане зафиксировано 3,7 млн телефонов с дублирующими IMEI-кодами
Фото: pexels.com
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической обеспокоено фактами "серого" ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами, сообщил на заседании правительства глава ведомства Багдат Мусин.
По словам главы МЦРИАП, одним из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных сотовых телефонов.
Согласно сведениям базы данных идентификационных кодов (БДИК) в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды. При этом сумма, не поступившая в бюджет государства в виде налогов и сборов, составляет порядка 100 млрд тенге", - озвучил объемы министр.
Он пояснил, что наличие дубликатов кодов IMEI не позволяет правоохранительным органам эффективно выполнять оперативную работу по поиску и блокировке украденных мобильных телефонов.
Для решения этих вопросов министерство планирует интегрировать базу данных IMEI-кодов с системами таможенных служб и использовать биометрию при регистрации абонентов. Уже сейчас совместно с Министерством внутренних дел можно проверить коды IMEI украденных телефонов.
Также министр сообщил о намерении МЦРИАП обеспечить 17 тысяч километров трасс мобильным интернетом. Для реализации поставленной задачи на трассах будут установлены 487 антенно-мачтовых сооружений.
Вместе с тем Мусин проинформировал, что в этом году планируется внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах.
5G предоставит высокоскоростной доступ к интернету, что позволит ускорить развитие цифровой экономики и улучшить условия работы современных технологических компаний. Также путем строительства сети ШПД (широкополосный доступ) планируем обеспечить высокоскоростным доступом к сети интернет более 170 тысяч домохозяйств в городах", - сказал глава МЦРИАП.
Однако, продолжил Мусин, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются, сегодня этот показатель снизился на 28 процентов.
По данным международного бенчмарка, в такие государства, как США, Франция, Германия, инвестируется около 10 млрд долларов в сферу связи. А в Казахстане даже не хватает 200 миллионов долларов", - добавил министр.
Дополнено 25.04.2023, 12.30
В кулуарах правительства Мусин разъяснил, как избежать покупки нелегально ввезенного мобильного устройства.
Граждане, когда будут приходить к дилерам за покупкой мобильного телефона, его надо просить произвести активацию в мобильных сетях. Если активация не проведется, то значит этот телефон незаконно ввезен на территорию Республики Казахстан, и значит дилер не продаст телефон, его не купят, потому, что он не будет работать в мобильных сетях РК", - сказал он.
Таким образом, предпринимателей будут мотивировать про провозе через границу регистрировать, то есть легально ввозить технику.
Дополнено 25.04.2023, 13.20
По информации МЦРИАП, интеграция "базы данных идентификационных кодов" с системами таможенных служб и применение биометрии при регистрации абонентов обеспечит:
- блокировку 100% нелегально ввезенных устройств;
- увеличение доходов государстваот таможенных и налоговых платежей;
- сокращение клонированных и поддельных устройств на 99%;
- сокращение преступлений, связанных с кражей мобильных устройства, мошенничества с идентификацией;
- увеличение международных инвестиций за счет регулируемого и контролируемого рынка электроники, а также создания условий для честного конкурентного бизнеса.
МЦРИАП РК совместно с МВД РК и РГП "Государственная радиочастотная служба" создан цифровой сервис проверки IMEI кодов на наличие в реестре краденых абонентских устройств (данные МВД РК) на сайте РГП "ГРС". В этой связи, при покупке поддержанных мобильных телефонов рекомендуем проверять на наличие в реестре краденных абонентских устройств", - напомнили в ведомстве.
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