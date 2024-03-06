Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти

В то же время в республике решены проблемы с нехваткой автобензина и дизельного топлива

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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию, сообщил сегодня на заседании правительства глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев.





Он отметил, что за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн (или на 28%) по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн тонн.





На сегодняшний день установленная предельная оптовая цена на СНГ ниже стоимости его производства. Себестоимость производства СНГ варьируется от 60 тыс. до 70 тыс. тенге за тонну. Утвержденная предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге за тонну без учета НДС. Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", - отметил министр.





Глава Минэнерго также подчеркнул, что в Казахстане цены на сжиженный газ - одни из самых низких цен на СНГ - 54-86 тенге в зависимости от региона.





Для сравнения: в России цена за литр газа составляет 165 тенге, в Кыргызстане - 159 тенге, в Азербайджане - 171 тенге, а в Таджикистане - 273 тенге", - уточнил Саткалиев.





В целях бесперебойного обеспечения внутренних потребностей населения страны подписано соглашение между Министерством и ТОО "Тенгизшевройл" о поставке ежемесячно 20 тыс. тонн СНГ.





Также АО "НК "QazaqGaz" и акционеры Северо-Каспийского проекта намерены подписать договор купли-продажи Кашаганского СНГ объемом до 700 тыс. тонн в год до конца этого года.





В то же время, по словам министра, в республике решены проблемы с нехваткой автобензинов и дизельного топлива, накоплены достаточные запасы.





Впервые за последние годы в полном объеме завершены плановые ремонты на всех крупных НПЗ Казахстана, которые позволили переработать 17,7 млн тонн нефти. Производство нефтепродуктов в 2023 году составило 14,2 млн тонн.





Министр также добавил, что в ближайшее время Минэнерго пересмотрит программу развития местного содержания в крупных нефтегазовых проектах. Если в 2023 году доля казахстанского содержания в закупках недропользователей составила 60,8%, или 4,1 трлн тенге, то в нынешнем году ее планируется довести до 61,8% путем локализации новых производств. Для этого ведомство вносит соответствующие критерии в типовые контракты, правила закупок и отчетности недропользователей. Также планируется внести изменения в кодекс РК "О недрах и недропользовании", направленные на улучшение инвестиционного климата.