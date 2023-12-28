Казахстан с начала года увеличил добычу нефти и газового конденсата до 82,2 млн тонн

Итоги года в энергетике и нефтегазовой отрасли: усиление Западной энергозоны, запуск новых месторождений и газопровода Бейнеу - Жанаозен

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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В - В правительстве Казахстана рассказали о проделанной работе за год в сфере энергетики и нефтегазовой отрасли.





По данным правительства, в ближайшие пять лет будут введены новые электроэнергетические мощности объемом как минимум 14 гигаватт, продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики, в том числе получат свое дальнейшее развитие гидроэлектростанции.





Объем добычи нефти и газового конденсата за январь-ноябрь составил 82,2 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыто 53,8 млрд кубометров газа (рост 12%). Произведено 26,9 млрд кубометров товарного газа (рост на 6%).





На экспорт направлено 64,3 млн тонн нефти (рост на 10%) и 5,3 млрд кубометров природного газа (рост 8%).





На отечественных нефтеперерабатывающих заводах за январь-октябрь в РК произведено 11,2 млн тонн нефтепродуктов, что позволило перевыполнить намеченный план (101,5%). По итогам года планируется производство 13,4 млн тонн нефтепродуктов.





В ЗКО введено в промышленную эксплуатацию крупное месторождение "Рожковское", которое станет источником дополнительных объемов природного газа. В период до 2040 года здесь планируется добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата. Разработка месторождения пополнит Национальный фонд РК более чем на 500 млрд тенге, а местный бюджет - на 110 млрд тенге.





В мае введено месторождение "Аксай Южный", а в начале декабря - "Восточный Урихтау". В среднесрочной перспективе ожидается запуск еще нескольких газовых проектов, среди которых "Урихтау Центральный" (Актюбинская область), "Западная Прорва" (Атырауская область) и "Каламкас" (Мангистауская область).





Запущена вторая нитка магистрального газопровода Бейнеу - Жанаозен, которая обеспечит стабильное газоснабжение населенных пунктов и крупных промышленных объектов. В проект инвестировано порядка 180 млрд тенге за счет собственных средств QazaqGaz и АО "Самрук-Казына".





В Мангистауской области построен распределительный газопровод до местности Сарша и курортной зоны "Теплый пляж". Стоимость проекта - 8,3 млрд тенге.





В городе Текели ведется строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей. На 2023 год выделено 1,9 млрд тенге, построено порядка 190 км. Полное завершение работ запланировано на 2024 год.





В Атырауской области завершено строительство лупинга магистрального газопровода Макат - Северный Кавказ стоимостью порядка 100 млрд тенге, который позволил обеспечить растущую потребность региона в газе.





Утвержден комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023-2027 годы.





В государственную собственность возвращено 19 участков недр, которые длительное время удерживались недропользователями без выполнения контрактных обязательств. Возвращенные участки выставляются на аукцион для привлечения новых инвестиций в геологоразведку и быстрый ввод месторождений в промышленный оборот.





Заключено 5 контрактов на недропользование по механизму улучшенного модельного контракта (стимулирование разведки и добычи сложных проектов) с объемом инвестиций $9 млрд.





Заключен первый в истории контракт на поставку природного урана с энергетической компанией из ОАЭ, а также долгосрочный контракт на поставку природного урана с энергетической компанией КНР.





На строительство и модернизацию энергоисточников в текущем году по всей стране направлено 146,5 млрд тенге, в том числе 19 млрд тенге частных инвестиций. Отремонтированы 8 энергоблоков, 43 котла и 40 турбин.





В Астане запущены первая очередь ТЭЦ-3, а также две тепловые газовые станции "Юго-восток" и "Туран". В совокупности мощности данных объектов с запасом покрывают потребности столицы в теплоснабжении.





Из резерва правительства выделено более 21 млрд тенге на капитальный ремонт котельных в Кокшетау, ТЭЦ Экибастуза и Риддера, а также закуп оборудования для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС "МАЭК" в Мангистауской области.





Реализуется масштабный проект по модернизации и реконструкции Экибастузской ГРЭС-1 с восстановлением блока № 1 мощностью 500 МВт. Полный ввод в эксплуатацию будет осуществлен в июне 2024 года.





В текущем году начата реализация крупного проекта по расширению и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 со строительством энергоблока № 3 мощностью до 636 МВт.





Завершены реконструкция и модернизация распределительных устройств ТЭЦ в Уральске, строительство подстанций в городах Туркестане, Ленгере и др.





Прорабатывается вопрос строительства ТЭЦ в городах Кокшетау (240 МВт), Семее (360 МВт) и Усть-Каменогорске.





Выработка электрической энергии ожидается на уровне 112,9 млрд кВт/ч. Вместе с тем с учетом ежегодного роста потребления электроэнергии прорабатываются проекты новых мощностей, продолжается модернизация существующих электрических станций.





С 1 июля в Казахстане внедрен механизм централизованной купли-продажи электроэнергии (единый закупщик) в режиме реального времени. Данное новшество позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии на внутреннем рынке, сократить число непродуктивных посредников и минимизировать отклонения в перетоках электрической энергии на границе с соседними энергосистемами.





Повышен ежегодный лимит возврата инвестиций с 32 млрд тенге до 428 млрд тенге, что позволило увеличить пул проектов по модернизации, реконструкции, расширению и обновлению основного оборудования энергопроизводящих организаций.





Реализован стратегически важный проект по усилению электрической сети Западной зоны Казахстана, в рамках которого построено пять линий электропередачи 220 кВ общей протяженностью порядка 780 км. В результате надежность сети Западной зоны в совокупности повышена в два раза. Данный проект даст существенный толчок дальнейшему развитию экономики всего региона.





Произошел ряд значительных событий в сфере возобновляемой энергетики, которые повлияют на развитие отрасли и экономики страны в целом:





- утвержден 5-летний график аукционных торгов на строительство объектов ВИЭ общей мощности 6,7 ГВт до 2027 года. Это позволит привлечь в данную отрасль инвестиции и увеличить в ближайшие годы выработку экологически чистой энергии в стране;





- введено в эксплуатацию 16 объектов ВИЭ общей мощностью 495,6 МВт. Общая сумма инвестиций составила порядка $450 млн;





- подписан ряд соглашений с зарубежными инвесторами по реализации новых масштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Планируется строительство трех ветряных электростанций общей мощностью 3 ГВт совместно с ОАЭ, компаниями Total Energies и China Power International Holding.



