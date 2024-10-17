Казахстан упростит требования для филиалов иностранных банков - Абылкасымова

С учетом этих послаблений иностранные банки намерены развивать в Казахстане корпоративное кредитование

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан упростит требования к иностранным банкам в Казахстане, чтобы повысить конкуренцию на рынке кредитования, заявила, отвечая на вопросы мажилисменов, глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.





Депутат Павел Казанцев поинтересовался: не сконцентрируются ли филиалы иностранных банков на потребительском кредитовании населения, а не бизнеса, и ожидается ли дальнейшее снижение процентной ставки по кредитам в связи с приходом иностранных банков в страну?





Мы ожидаем, что с приходом иностранных банков повысится конкуренция, повысится предложение кредитных ресурсов, увеличится кредитование, прежде всего малого и среднего бизнеса. Это основная задача, которую мы преследуем, привлекая иностранные банки на территорию Казахстана", - ответила Абылкасымова.





Если взять текущую ситуацию, сейчас в Казахстане 8 банков с иностранным участием: это 3 банка из Китая, также по одному банку из Кореи, ОАЭ, России, Чехии и США. 79-80% их кредитного портфеля - кредиты малому и среднему бизнесу. Исключение составляет чешский банк, у которого бизнес-модель направлена на розничное кредитование.





К сожалению, сейчас кредитование крупных проектов идет напрямую из материнских компаний. Это оформляется как внешний долг Казахстана, зарубежный заем. В этой связи мы создали такие пруденциальные условия, чтобы они могли кредитовать с баланса иностранных банков здесь, в Казахстане", - пояснила глава АРРФР.





С учетом этих послаблений иностранные банки намерены развивать в Казахстане именно корпоративное кредитование, подчеркнула Абылкасымова.





Касательно процентных ставок. Мы рассчитываем на увеличение конкуренции между банками по предложению различных банковских ресурсов, при этом важным моментом является базовая ставка Нацбанка. Если кредиты выдаются в тенге, они будут на нее ориентироваться, если в иностранной валюте, то - на базовую ставку иностранного государства. Но с точки зрения развития конкуренции появление новых игроков в банковском секторе, мы ожидаем, что будет определенное снижение ставок по кредитам", - резюмировала глава агентства.