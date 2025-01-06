Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54% - МСХ

С сентября по 25 декабря 2024 года экспортировано 3,7 млн тонн зерна нового урожая

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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт зерна нового урожая вырос на 54% за год, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.





С сентября по 25 декабря 2024 года экспортировано 3,7 млн тонн зерна нового урожая, что на 54% выше аналогичного периода 2023 года (2,4 млн тонн), информирует Минсельхоз, ссылаясь на данные АО НК "Қазақстан темір жолы".





При этом рост экспорта в Узбекистан составил 44% (с 994 тыс. тонн до 1 427 тыс. тонн), в Таджикистан - 53% (с 385 тыс. тонн до 589 тыс. тонн), Афганистан - 52% (с 120 тыс. тонн до 182 тыс. тонн), в Кыргызстан - 22% (с 59 тыс. тонн до 72 тыс. тонн). Экспорт в Иран через порт Актау увеличен в 30,2 раза, с 14 тыс. тонн до 435 тыс. тонн.





В целом, подытожили в ведомстве, за 11 месяцев текущего года перевезено 9,2 млн. тонн зерновых грузов, из которых 2,2 млн тонн по внутренним сообщениям и 7 млн тонн на экспорт.





Напомним, в 2024 году аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур - при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га.



