Казахстан увеличит экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год

Фото: Пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров сообщил, что ведомство планирует расширить программу льготного кредитования молочно-товарных ферм на сферу мясного животноводства, передает корреспондент агентства.





Потенциальными участниками программы могут стать проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, которые обеспечат экспорт до 50 тысяч тонн мяса с годовой выручкой порядка 500 миллиардов тенге. Для реализации 14 проектов предусмотрено 29,3 миллиарда тенге", - рассказал министр.





Отмечается, что льготное кредитование молочно-товарных ферм осуществляется под 2,5% годовых. В рамках программы запланировано строительство 116 МТФ, 69 из них уже введены в действие, еще 47 - на стадии реализации.





Как сообщил Айдарбек Сапаров, по итогам 5 месяцев 2025 года в Казахстане наблюдается рост численности сельскохозяйственных животных и объемов валовой продукции животноводства.





В частности, увеличилось поголовье крупного рогатого скота (23,4%), мелкого рогатого скота (7,8%), лошадей (12,2%), верблюдов (8,5%) и птицы (2,2%). Объем валовой продукции животноводства превысил 1,2 миллиарда тенге, показав рост на 4,2%. Прирост производства мяса составил 3%, молока - 7,5% и яиц - 0,3%", - проинформировал глава МСХ.





Вместе с тем в Казахстане ожидается запуск двух программ по льготному кредитованию аграриев. Общий объем финансирования составит 100 миллиардов тенге.





Первая программа предусматривает выделение 50 миллиардов тенге на приобретение племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Аграрии смогут получить "длинные" кредиты под 5% годовых. Еще 50 миллиардов тенге будет направлено на кредитование оборотных средств по аналогии с уже действующими механизмами финансирования со ставкой не более 5% годовых.



