08.07.2025, 10:27 58486

Казахстан увеличит экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год

Ожидается, что годовая выручка составит 500 миллиардов тенге
Казахстан увеличит экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров сообщил, что ведомство планирует расширить программу льготного кредитования молочно-товарных ферм на сферу мясного животноводства, передает корреспондент агентства.

Потенциальными участниками программы могут стать проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, которые обеспечат экспорт до 50 тысяч тонн мяса с годовой выручкой порядка 500 миллиардов тенге. Для реализации 14 проектов предусмотрено 29,3 миллиарда тенге", - рассказал министр.


Отмечается, что льготное кредитование молочно-товарных ферм осуществляется под 2,5% годовых. В рамках программы запланировано строительство 116 МТФ, 69 из них уже введены в действие, еще 47 - на стадии реализации.

Как сообщил Айдарбек Сапаров, по итогам 5 месяцев 2025 года в Казахстане наблюдается рост численности сельскохозяйственных животных и объемов валовой продукции животноводства.

В частности, увеличилось поголовье крупного рогатого скота (23,4%), мелкого рогатого скота (7,8%), лошадей (12,2%), верблюдов (8,5%) и птицы (2,2%). Объем валовой продукции животноводства превысил 1,2 миллиарда тенге, показав рост на 4,2%. Прирост производства мяса составил 3%, молока - 7,5% и яиц - 0,3%", - проинформировал глава МСХ.


Вместе с тем в Казахстане ожидается запуск двух программ по льготному кредитованию аграриев. Общий объем финансирования составит 100 миллиардов тенге.

Первая программа предусматривает выделение 50 миллиардов тенге на приобретение племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Аграрии смогут получить "длинные" кредиты под 5% годовых. Еще 50 миллиардов тенге будет направлено на кредитование оборотных средств по аналогии с уже действующими механизмами финансирования со ставкой не более 5% годовых.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит экспорт пшеницы в Иран до 2 миллионов тонн в год.
 
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Теги:Экспортмясоживотноводство

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08.07.2025, 17:48 38111

Повышение коммунальных тарифов отложили в Казахстане

Предусмотрено снижение темпов роста тарифов
Повышение коммунальных тарифов отложили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее запланированное повышение коммунальных тарифов отложили в Казахстане, сообщает Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

В четвертом квартале 2025 года утверждение новых повышений по регулируемым коммунальным тарифам не планируется", - заявили в комитете.


Более того, предусмотрено снижение темпов их роста:

  • по электро- и теплоснабжению - с 35% до 20%;
  • по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению - с 50% до 30%.

Сдержать рост тарифов позволит перенос части ранее запланированных корректировок, привлечение долгосрочного финансирования, пересмотр операционных расходов субъектов естественных монополий, а также применение временных компенсирующих тарифов и перерасчетов за тепловую энергию за прошедший отопительный сезон.Изначально в 2025 году прогнозировалось влияние роста тарифов на инфляцию на уровне 1,32 процентного пункта. В связи с принятыми изменениями инфляционное давление будет сокращено на 0,5 процентного пункта и составит 0,82 процентного пункта. Принятые меры направлены на поддержку покупательной способности граждан, стабилизацию ценовых ожиданий и устойчивое функционирование инфраструктуры", - пояснили в пресс-службе.


В комитете заверили, что в дальнейшем повышение тарифов будет осуществляться сбалансированно с учетом социальной чувствительности и приоритетов государственной экономической политики.

Ранее ВАП выявила недостатки по предельным тарифам на электроэнергию.
 
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Теги:ПовышениеРКтарифы
08.07.2025, 16:50 41736

Алик Айдарбаев возглавил Kalamkas-Khazar Operating

С 2013 по 2017 год Айдарбаев был акимом Мангистауской области
Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший аким Мангистауской области Алик Айдарбаев назначен генеральным директором ТОО "Kalamkas-Khazar Operating".

В разные годы Алик Айдарбаев занимал руководящие должности в АО "МангистауМунайГаз", АО НК "КазМунайГаз". С декабря 2011 года - генеральный директор АО "РД "КазМунайГаз".

В 2013 году Алик Айдарбаев был назначен акимом Мангистауской области. В 2017 году он получил должность вице-министра по инвестициям и развитию РК.

Зарегистрированная в феврале 2023 года компания Kalamkas - Khazar Operating является предприятием по освоению месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов.
 
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Теги:проектНазначение
08.07.2025, 15:27 45901

Повышение пошлин на товары из Казахстана: кабмин РК направил в Белый дом предложения по улучшению взаимной торговли

Принятые меры затронут около 5 процентов экспорта Казахстана в США
Повышение пошлин на товары из Казахстана: кабмин РК направил в Белый дом предложения по улучшению взаимной торговли
Фото: Depositphotos
Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана отреагировало на заявление президента США Дональда Трампа о введении 25-процентной пошлины на товары из Казахстана.

В Министерстве торговли и интеграции РК сообщили, что 7 июля поступило официальное сообщение от президента США о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении ряда стран, включая Казахстан. Для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25 процентов на весь объем поставок.

В ведомстве подчеркнули, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров - нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США.

Правительство направило в администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли. В настоящее время американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров. Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнерства", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, Дональд Трамп опубликовал письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении США с 1 августа 25-процентной импортной пошлины на казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок.  
 
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Теги:СШАТорговлятарифыпошлина
08.07.2025, 14:39 48211

Казахстан рассматривает возможность запуска новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур

Токаев провел встречу с главой ICAO
Казахстан рассматривает возможность запуска новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур
Фото: Depositphotos
Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день Казахстан имеет прямое авиасообщение более чем с 30 странами и продолжает расширять географию международных авиаперевозок. Об этом было заявлено в ходе встречи президента страны Касым-Жомарта Токаева с президентом совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев сообщил главе ICAO, что Казахстан прорабатывает вопрос открытия новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур.

Он также отметил, что Казахстан стал первой страной в регионе, создавшей независимую Авиационную администрацию, что позволило значительно усилить контроль за безопасностью полетов. С прошлого года в Монреале функционирует офис постоянного представительства Республики Казахстан при ICAO.

Вместе с тем Токаев сообщил, что в прошлом году введены в эксплуатацию новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, а пропускная способность аэропорта Алматы увеличилась в шесть раз - с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год.

Напомним, китайская авиакомпания запускает новый рейс из Шанхая в Алматы.
 
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Теги:ТокаевАвиарейсТокиоСингапур
08.07.2025, 11:48 55326

Зачисление активов в Нацфонд: в Казахстане утвердили новые правила

Нацфонд формируется за счет поступлений, установленных Бюджетным кодексом
Зачисление активов в Нацфонд: в Казахстане утвердили новые правила
Фото: Depositphotos
Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление "Об утверждении правил зачисления активов в Национальный фонд Республики Казахстан, использования Национального фонда Республики Казахстан, а также форм и правил составления годового отчета о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.

В частности, в документе указывается, что Нацфонд формируется за счет поступлений, установленных Бюджетным кодексом.

Национальный банк Республики Казахстан открывает правительству Республики Казахстан для учета средств Нацфонда и его расходования тенговый счет и соответствующий счет в тенге для учета тенгового эквивалента средств, поступающих в иностранной валюте", - сообщается в тексте.


Также в постановление уточняется, какие организации относятся к нефтяному сектору:

  • юридические лица, занимающиеся добычей сырой нефти, газового конденсата;
  • юридические лица, заключившие контракты на разведку сырой нефти, газового конденсата;
  • получатель от имени государства полезных ископаемых, переданных недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме.

Перечень организаций нефтяного сектора на следующий финансовый год утверждается в декабре текущего финансового года совместно центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и компетентным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере недропользования, заключения и исполнения нефтяных контрактов", - говорится в документе.


С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Нацфонде Казахстана падают все виды налоговых сборов.
 
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Теги:ПравилаРКНацфонд
08.07.2025, 09:38 61771

Стабилизация инфляции: правительство скорректирует темпы повышения тарифов на комуслуги

В июне инфляция в Казахстане составила 11,8%
Стабилизация инфляции: правительство скорректирует темпы повышения тарифов на комуслуги
Фото: Depositphotos
Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии - 16,1%. В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции, сообщили в правительстве.

Отмечается, что с началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз.

Если в апреле средний индекс цен на социальные продукты составлял 1,6%, то в мае темп роста сократился до 1%, а в июне - на 0,7%. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%. При этом на протяжении трех недель подряд наблюдается снижение цен на картофель - на 1,3%. С прошлой недели начала дешеветь морковь - на 0,9%. Продолжают дешеветь рис, гречневая крупа, яйца, мука и рожки. Цены на хлеб и молоко остаются стабильными", - отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.


В Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге. Среди социальных продуктов питания наибольший рост показали сахар из свеклы - с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн; масло растительное - с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн; масло сливочное - с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн; мука - с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн; кисломолочная продукция - со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн; молоко обработанное - с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн и другие.

Сообщается, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС. Сравнительный анализ рыночных цен на СЗПТ в странах ЕАЭС показал, что именно в Казахстане они остаются наиболее доступными. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь.

По четырем позициям - гречка, сахар, говядина и молоко - цены в Казахстане близки к белорусским. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана, по мясу птицы - после Беларуси и России.
 
08.07.2025, 09:07 63136

Трамп объявил о введении пошлины для Казахстана в размере 25%

Трамп объявил о введении пошлины для Казахстана в размере 25%
Фото: Depositphotos
Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - США с 1 августа вводят 25-процентную импортную пошлину на казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Он опубликовал письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении пошлин.

Трамп отметил, что США готовы продолжать работу с Казахстаном, несмотря на значительный дефицит торгового баланса.

По его словам, пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары на территории США.

truthsocial.com/@realDonaldTrump


Напомним, в апреле сообщалось о введении пошлин США в отношении ряда стран, включая Казахстан. В Минторговли Казахстана тогда заявили, что введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США.
 
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Теги:СШАпошлина
06.07.2025, 15:27 172096

В Туркестанской области будут выращивать и перерабатывать тутового шелкопряда

Общая сумма инвестиций составляет 1 млрд 780 млн тенге
В Туркестанской области будут выращивать и перерабатывать тутового шелкопряда
Фото: МСХ РК
Туркестан. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Ошактинского сельского округа ведется строительство предприятия по выращиванию и переработке тутового шелкопряда. Общая сумма инвестиций составляет 1 млрд 780 млн тенге, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

На участке площадью 60 га уже высажены саженцы тутового дерева. Ведутся необходимые инфраструктурные работы. С партнерами из Китая заключен договор о поставке саженцев шелковицы.

Ранее в целях оценки адаптивности и эффективности проекта на территории Биртилекского сельского округа на площади 0,5 га были высажены пробные саженцы шелковицы, которые успешно прижились в местных климатических условиях и уже дали первый урожай.

На следующем этапе инвесторы планируют расширить проект за счет организации производства чая из листьев шелковицы. Для этого предусмотрена поставка современного оборудования из Китая, предназначенного для переработки и фасовки чая.
 

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