Казахстанские маслозаводы удвоили сумму контрактов на поставку своей продукции в Китай

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Австралийская компания C29 Metals получила экологическое разрешение второй категории на геологоразведку урана в Жамбылской области. Это позволит ей начать бурение тестовых скважин в окрестностях поселка Аксуек, сообщают эксперты аналитической группы - Австралийская компания C29 Metals получила экологическое разрешение второй категории на геологоразведку урана в Жамбылской области. Это позволит ей начать бурение тестовых скважин в окрестностях поселка Аксуек, сообщают эксперты аналитической группы Naft





По сообщению компании, C29 Metals вышла на решающий этап переговоров с АО "Волковгеология" (дочерней организацией "Казатомпрома") и готова начать работы на предполагаемом месторождении урана. Она уже договаривается с независимым подрядчиком, который будет бурить скважины.





В компании отметили, что первоначальная программа по стратегическому бурению будет непродолжительной. Пока что C29 Metals рассчитывает только на несколько скважин глубиной до 500 метров на ключевых участках, чтобы проверить минерализацию.





Участок, о котором идет речь, находится примерно в 15 километрах от Бота-Бурумского уранового месторождения, одного из крупнейших на постсоветском пространстве (его потенциал оценивают в 20 тысяч тонн металла). Уран в окрестностях села Аксуек добывали с 1956 года.





Частная компания C29 Metals зарегистрирована в Астане, но ее руководство и совет директоров составляют австралийские специалисты. Гендиректор организации - Джеймс Филип Майерс. У C29 Metals есть дочерняя компания Ulytau Resources под руководством казахстанского специалиста: вероятно, именно она формально займется разработкой урановых залежей в Жамбылской области.



