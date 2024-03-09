Казахстанским аграриям будут субсидировать 80% расходов на бурение скважин

Также с 50% до 80% будет увеличено субсидирование затрат на установку водосберегающих систем

Рассказать друзьям

Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане субсидируются до 80% расходов аграриев на бурение скважин, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область.





Министерство приняло ряд мер для стимулирования аграриев к экономии воды и ее эффективному использованию. В частности, увеличен объем субсидирования расходов на бурение скважин до 80%. Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства ведется работа по увеличению субсидирования затрат на установку водосберегающих систем с 50% до 80%. Местные исполнительные органы, в свою очередь, должны разъяснять населению меры поддержки, оказываемые государством", - отметил министр.





Он напомнил, что каждому региону даны конкретные конкретные индикаторы по увеличению площадей, на которых установлены водосберегающие системы. В Жамбылской области в этом году планируется довести площадь полей, на которых применяются водосберегающие технологии, до 73 тыс. га.





Во время рабочей поездки в регион Нуржигитов посетит Кордайский, Шуский и Меркенский районы Жамбылской области и лично ознакомится с ходом реализации проектов по развитию водного хозяйства.





Напомним, в прошлом году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.





Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.



