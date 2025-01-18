17.01.2025, 11:24 33686
Казахстану вновь продлили до июня компенсационный период по добыче нефти в рамках ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану, как участнику ОПЕК+, вновь продлили компенсационный период для перепроизведенных объемов нефти.
Компенсационный период для перепроизведенных объемов для стран - участников Соглашения ОПЕК+, которые добыли объемы нефти выше своих обязательств, был продлен до конца июня 2026 года на встрече стран ОПЕК+ в декабре 2024 года", - ответили в пресс-службе Министерства энергетики РК на запрос агентства.
Напомним, в декабре Казахстан в числе других стран ОПЕК согласился продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года.
Более того, эти страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года, затем данные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день будут постепенно отменены на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка. Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий", - говорилось в заявлении Минэнерго.
8 января министерство сообщило, что Казахстан сократит добычу нефти в 2025 году. Вместо ранее прогнозируемых 97,2 млн тонн в этом году планируется добыть на 1 млн тонн нефти меньше - 96,2 млн тонн.
13 января из-за введенных США санкций в отношении российского энергосектора мировые цены на нефть резко выросли. Под санкции попала целая группа дочерних компаний "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", в частности ООО "Газпромнефть Казахстан".
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17.01.2025, 20:19 13966
В Казахстане вырастут цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана опубликовало на сайте "Открытые НПА" проект приказа по увеличению предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ. Документ доступен для обсуждения до 22 января.
В Астане и Алматы цена увеличится с 84 и 89 тенге до 102 тенге за литр. В Шымкенте - с 70 до 90 тенге за литр. В остальных регионах ожидается повышение от 6 до 20 тенге за литр.
Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций.
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
17.01.2025, 18:30 17096
Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо намерены отменить в Казахстане
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства энергетики РК".
Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что для защиты интересов граждан продолжится оказание мер социальной поддержки, а сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам.
Министерство энергетики совместно с заинтересованными органами усилит контроль на рынке, обеспечит исполнение законодательства и бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок", - заверили в пресс-службе.
По данным ведомства, на сегодняшний день цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире.
Это приводит к значительному ценовому разрыву, в том числе с соседними странами. К примеру, в Казахстане цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, в Российской Федерации – 288 тенге, в Кыргызстане – 385 тенге, в Узбекистане – 489 тенге. Дизельное топливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в Российской Федерации – 355 тенге, в Кыргызстане – 427 тенге, в Узбекистане – 528 тенге. Таким образом, разница в ценах на бензин АИ-92 достигает от 40% до 138%, на дизельное топливо – от 20% до 79%. Это провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем", - добавили в министерстве.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
17.01.2025, 16:39 22081
Сто торговых рынков модернизируют в текущем году в Казахстане
Модернизация рынков в регионах осуществляется за счет частных инвестиций
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году были модернизированы 16 рынков, а в 2025 году планируется провести модернизацию 100 торговых объектов, сообщили в Комитете торговли МТИ РК.
Как пояснили в Комитете торговли, рынки должны быть оснащены аппаратами для онлайн-платежей, соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, а также иметь парковочные места в пределах границ своей территории для удобства потребителей. Модернизация рынков в регионах осуществляется за счет частных инвестиций.
В 2025 году модернизация пройдет на 7 рынках в Астане, 10 - в Алматы, 4 - в Шымкенте, 3 - в Жамбылской, ВКО, Костанайской областях и в области Абай, 10 - в Алматинской, 4 - в Атырауской и Кызылординской областях, 1 - в Акмолинской, 2 - в Актюбинской и Улытауской областях, 6 - в Жетысуской и Павлодарской областях. Модернизация также охватит 5 торговых рынков в Мангистауской и Карагандинской областях и 8 рынков в Туркестанской области. Самый крупный проект модернизации торговых рынков реализуется в Западно-Казахстанской области, где планируется провести модернизацию 14 рынков.
В Восточно-Казахстанской области в этом году модернизации подвергнутся рынки "Заречный", "Заря" и "Центральный". Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ВКО Асхат Сагидолдин ознакомился с началом модернизации рынка "Заречный", где уже начались строительные и монтажные работы. Как сообщил глава рынка Тимур Музапаров, внутренняя и внешняя отделка будут завершены в мае этого года.
Модернизация рынков по всей стране должна быть завершена до конца 2025 года. С 2026 года владельцы торговых рынков, не соответствующих современному формату, предусмотренному торговым законодательством, будут привлекаться к административной ответственности. Согласно Национальному плану развития, до 2029 года планируется довести долю современного формата торговли до 70%", - добавили в ведомстве.
17.01.2025, 16:24 23196
В Алматы с 1 февраля изменятся тарифы на холодную воду
Средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м³; на водоотведение - 83,54 тенге/м³
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 февраля 2025 года вводятся новые тарифы на водоснабжение и водоотведение в связи с завершением срока действия ранее утвержденных тарифов на 2020-2024 годы, сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Алматы Асель Буденеева.
Наряду с новыми тарифами также утверждены инвестиционные программы на новый пятилетний период 2025-2029 годы по регулируемым услугам водоснабжения и водоотведения совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК", - отметила Асель Буденеева.
По ее словам, реализация данных инвестиционных программ повлечет ежегодное снижение износа водопроводных и канализационных сетей и количества аварийных ситуаций, а также будет способствовать повышению качества оказываемых регулируемых услуг.
В рамках программы с сентября 2024 года введены "социальные нормы потребления" воды для группы физических лиц. По принципу "чем больше экономишь, тем меньше платишь", тарифы для населения варьируются в зависимости от объема потребления:
• до 3 м³ в месяц на человека - базовый тариф 91,96 тенге/м³;
• от 3 до 5 м³ - 110,36 тенге/м³;
• от 5 до 10 м³ - 137,94 тенге/м³;
• свыше 10 м³ или без приборов учета - 183,92 тенге/м³.
С 1 февраля средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м³; на водоотведение - 83,54 тенге/м³.
Для населения базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге/м³, а на водоотведение - 83,54 тенге/м³. При этом для прочих потребителей и бюджетных организаций предусмотрено снижение или умеренный рост тарифов", - сказала спикер.
По ее словам, средний чек по новым тарифам составит:
- 1-комнатная квартира с жилой площадью 32 м2 по холодному водоснабжению на 156 тенге и за канализацию на 139 тенге (295 тенге) больше;
- 2-комнатная квартира с жилой площадью 48 м2 по холодному водоснабжению на 234 тенге и за канализацию на 208 тенге (450 тенге) больше;
- 3-комнатная квартира с жилой площадью 88 м2 по холодному водоснабжению на 312 тенге и за канализацию на 278 тенге (600 тенге) больше.
17.01.2025, 12:01 32556
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 15,25%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год. Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги и наблюдаемое с августа ускорение инфляции непродовольственных товаров. Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в декабре вновь выросли, демонстрируя высокую волатильность", - проинформировали в банке.
Отмечается, что внешнее инфляционное давление остается повышенным на фоне высоких мировых цен на продовольствие, а также ускоряющейся инфляции в России.
В развитых экономиках инфляция в последние месяцы несколько возросла после периода продолжительного снижения. Устойчивая инфляция и сильный рынок труда вероятно скажутся на сохранении жестких внешних монетарных условий более продолжительное время (...) ФРС США ожидает более медленного снижения ставок в сравнении с сентябрьскими оценками", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что рост краткосрочного экономического индикатора по итогам 2024 года ускорился до 6,2% г/г, что может свидетельствовать о признаках перегрева экономики. Также подчеркивается, что рост производства наблюдается во всех основных отраслях.
Наибольший рост показали отрасли сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта. Также наблюдается ускорение динамики обрабатывающей промышленности. Внутренний спрос превышает возможности предложения и остается устойчиво высоким на фоне активного фискального стимулирования, роста денежных доходов, а также расширения инвестиций в несырьевом секторе. Это подтверждается ростом розничной торговли и потребительского кредитования. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным банком, 11 месяцев подряд находится в положительной зоне", - сообщили в Нацбанке.
Подчеркивается, что сохраняются проинфляционные риски.
Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России, во внутренней среде - продолжением реформы в сфере регулируемых цен, эффектом переноса ослабления тенге на цены, высоким внутренним спросом при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и росте потребительского кредитования", - пояснили в банке.
Также отмечается, что совокупные денежно-кредитные условия несколько смягчились на фоне ослабления обменного курса, ускорения инфляционных ожиданий, а также роста фактической динамики инфляции.
В этой связи на следующем решении, в рамках которого будут обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей, комитет оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возврата инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в 5%", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в конце прошлого года произошло значительное ослабление тенге. По итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США, в декабре - на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США.
Курс тенге к доллару за 2024 год снизился на 13,6%.
17.01.2025, 09:08 41081
В декабре годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 8,6%
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,6% (в ноябре - 8,4%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в девяти она замедлилась и в одном осталась неизменной. Об этом сообщили в Нацбанке РК.
Отмечается, что наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.
Цены на продовольственные товары в декабре ускорились до 5,5% г/г (в ноябре - 5,4%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), а минимальный - в Туркестанской области (3,0%).
Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 8,3% г/г (в ноябре - 8,0%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,2%), минимальное - в Павлодарской области (5,3%).
Цены на платные услуги в декабре сохранились на прежнем уровне 13,3% г/г (в ноябре - 13,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (16,9%), значительно ниже - в Туркестанской области (9,5%).
В декабре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней (0,7% в декабре 2017-2021 годов).
Напомним, в конце прошлого года произошло значительное ослабление тенге. По итогам ноября курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар США, в декабре - на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США.
Курс тенге к доллару за 2024 год снизился на 13,6%.
16.01.2025, 17:30 66621
Исторический максимум: объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем превысил 32 млн тонн
Фото: Информационная компания Урумчи
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем превысил 32 млн тонн, что является историческим максимумом, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
Казахстанский экспорт увеличился на 1 млн тонн и составил 13,7 млн тонн. Основными экспортными грузами являются железная и цветная руда, черные и цветные металлы, зерновые грузы и др. Импорт вырос на 5%, а транзитные перевозки через Казахстан увеличились на 19% и составили 15,3 млн тонн", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, транзит в контейнерах на Европу вырос на 43%.
Важным фактором роста стало открытие казахстанского терминала в международном сухом порту Сианя. 2024 году через данный терминал и порт Актау прошло более 300 контейнерных поездов, что в 30 раз больше, чем в 2023 году", - добавили в пресс-службе.
Напомним, объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос до 3,8 млн тонн.
16.01.2025, 15:26 62206
Бектенов поручил расширить льготную жилищную программу для технических специалистов
Фото: pexels.com
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана прошло совещание по вопросам дальнейшего развития жилищного строительства и повышения доступности жилья. Рассмотрен ход работы по исполнению поручений главы государства, озвученных в интервью газете Ana tili, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе совещание обсуждены подходы по трансформации "Отбасы банка" в институт развития и активизации работы по привлечению частных средств для дальнейшего развития отрасли, а также предложения по финансированию льготных программ, включая поддержку работников промышленных предприятий и запуск новых продуктов. На сегодня уже начата работа по улучшению жилищных условий семей специалистов рабочих профессий с крупными предприятиями, такими как "Каражанбасмунай", "Шубарколь комир", "Евроазиатская энергетическая корпорация", ССГПО, "ТНК "Казхром", "Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод" и другими.
Глава правительства отметил необходимость расширения льготной программы ипотечного и арендного жилья для технических специалистов в рамках объявленного Года рабочих профессий. Трансформация банка нацелена на усиление его работы по предоставлению жилья нуждающимся гражданам по принципу "одного окна" и в целом на развитие экономики страны.
По итогам 2024 года в Казахстане введены рекордные 18,9 млн квадратных метров жилья, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Индекс физического объема отрасли за год составил 113,1%. Ведется работа по исполнению поставленной президентом задачи по достижению показателей в 111 млн квадратных метров к 2029 году.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?