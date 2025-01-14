Цены на нефть резко выросли из-за антироссийских санкций

Под санкции попала целая группа дочерних компаний "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", в частности ООО "Газпромнефть Казахстан"

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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на нефть в мире резко выросли и достигли самого высокого уровня за последние несколько месяцев после введения масштабного пакета американских санкций против российского энергосектора, сообщает - Цены на нефть в мире резко выросли и достигли самого высокого уровня за последние несколько месяцев после введения масштабного пакета американских санкций против российского энергосектора, сообщает РБК со ссылкой на Reuters





13 января фьючерсы на эталонную марку Brent выросли на $1,35 до $81,11 за баррель. Днем до этого был достигнут внутридневной максимум в $81,44, что стало самым высоким уровнем с конца августа. Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на $1,40 до $77,97 за баррель после достижения максимума в $78,32, что стало наивысшим значением с начала октября", - сообщает агентство.





Новые санкции США ввели в пятницу, 10 января.





В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей - "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", десятки нефтесервисных предприятий и трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью.





Под санкции попала целая группа дочерних компаний "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", в частности ООО "Газпром нефть Казахстан". На сайте предприятия говорится, что компания осуществляет оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов производства нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан и Омского нефтеперерабатывающего завода.





Сеть АЗС "Газпромнефть" в Казахстане насчитывает 78 станций, расположенных в Астане, Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, Таразе, Туркестане, Сарыагаше, Кентау, Караганде, Темиртау, Павлодаре, а также Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях. На данных АЗС реализуется бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, G-Drive 95, G-Drive 100 и дизельное топливо", - сообщается на сайте.





На сайте американского Минфина, где опубликован санкционный список , подчеркивается, что действия американских властей "существенно увеличивают санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью".





Кремль заявлял в связи с сообщениями о новых санкциях, что администрация Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу "максимально тяжелое наследие" в отношениях с Россией. Российская сторона требует отменить ограничения. Венгрия, продолжающая покупать российскую нефть, проведет переговоры с союзниками, чтобы противостоять росту цен. "Этот пакет санкций вновь ставит перед Центральной Европой серьезные проблемы", - заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Он ожидает, что сокращение поставок сырой нефти приведет к росту спросу на бензин, дизель и другое очищенное топливо, чтобы увеличит риски "очень серьезного" роста цен в регионе", - пишет РБК.





Дополнено 13.01.2025, 12.34





Санкции, введенные против российского энергосектора, вызывают серьезные опасения из-за продолжения роста курса доллара в Казахстане. Однако аналитики считают, что сырьевой фактор "может стать в моменте тем самым драйвером, который временно перекроет собой внешний негатив".





По их данным, пока курс казахстанского тенге остается под локальным давлением и не учитывает стремительного роста цен на нефть.





Сессия пятницы для доллара завершилась на уровне 526,88 тенге. Это примерно уровни прошлого понедельника. Баррель Brent вырос до $79,80. Казахстан хорошо зарабатывает на экспорте нефти. Чем выше цена на сырье, тем лучше. Считается, что "точкой прибыли" является уровень около $60 за баррель", - пишут аналитики агентства Alpari.





Тем не менее отношение к риску остается минорным, что связано с заметным давлением на торгуемые валюты со стороны доллара США.





Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на понедельник смотрятся так: доллар США проторгуется в пределах отметок 520-530 тенге, евро - 540-550 тенге, рубль - 5,05-5,20 тенге, китайский юань - 71-72 тенге. Стоит понаблюдать за динамикой тенге в паре с рублем. Если рубль продолжит так быстро дорожать, тенге сможет "скопировать" это движение", - считают эксперты.



