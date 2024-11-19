18.11.2024, 12:49 33716
"Казатомпром" получил право на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское
Фото: Казатомпром
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщает о получении права недропользования на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское, расположенном в Шу-Сарысуйской урановой провинции в Сузакском районе Туркестанской области, сроком на 6 лет с возможностью продления на 5 лет. Право недропользования на данный участок принадлежит исключительно "Казатомпрому", сообщили в пресс-службе нацкомпании.
Участок "Северное" обладает значительным потенциалом благодаря наличию крупных залежей урана. Его благоприятные геологические условия и близость к действующим месторождениям создают уникальные возможности для успешной и продолжительной разработки. Мы уверены, что этот проект станет важным этапом в развитии уранодобывающей отрасли Казахстана и внесет существенный вклад в создание долгосрочной ценности нашей компании", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.
По предварительным оценкам, ресурсы урана на участке по категориям Р1 и Р2 составляют более 100 тысяч тонн, что создает прочную основу для проведения дальнейших геологоразведочных работ. В дальнейшем планируется уточнение ресурсов и перевод их в более высокие категории (С1 и С2). Это позволит максимально эффективно использовать потенциал участка и реализовать долгосрочные стратегические планы компании.
В условиях растущего мирового спроса на уран данный проект станет важным вкладом в обеспечение глобальной энергетической безопасности и укрепление позиций Казахстана на мировом рынке атомной энергетики.
Казатомпром" продолжит работу по поиску и освоению новых перспективных участков с целью восполнения и наращивания минерально-сырьевой базы урана, что будет способствовать дальнейшему росту компании и устойчивому развитию экономики страны, добавили в пресс-службе компании.
Напомним, австралийская компания C29 Metals получила экологическое разрешение второй категории на геологоразведку урана в Жамбылской области.
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19.11.2024, 10:23 1981
Финансирование весенних полевых и уборочных работ 2025 года начнется в конце ноября
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование весенних полевых и уборочных работ 2025 года начнется в конце ноября текущего года. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства.
Он отметил, что финансирование весенних полевых и уборочных работ 2025 года планируется довести до 700 млрд тенге. В целях обеспечения средств в указанном объеме в настоящее время в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 45 млрд тенге.
Аграрная кредитная корпорация начнет финансирование с 29 ноября в объеме 100 млрд тенге. В настоящее время уже поступили заявки от более 500 СХТП. Средства будут доступны фермерам через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и саму Аграрную кредитную корпорацию", - сказал Азат Султанов.
Кроме того, вице-министр сельского хозяйства рассказал о принятых мерах по обеспечению сохранности полученного в текущем году урожая.
По его словам, в настоящее время загруженность лицензированных элеваторов составляет 43%. Работа элеваторов переведена на круглосуточный режим. Всего из нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило порядка 7,2 млн тонн зерна, в том числе 5,2 млн тонн пшеницы.
Оставшийся объем собранного зерна хранится у фермеров. По форвардным контрактам текущего года, а также с учетом пролонгации прошлого года Продкорпорацией будет приобретено 1,2 млн тонн зерна. На текущий момент поступило 550 тыс. тонн зерна, или 46%" - отметил Азат Султанов.
Вице-министр добавил, что будет также осуществлен прямой закуп зерна нового урожая. За счет выделения средств из резерва правительства в объеме 10 млрд тенге предлагается закупить 150 тыс. тонн продукции по рыночной стоимости на первом этапе.
19.11.2024, 10:00 2811
В Казахстане сахар-песок подешевел на 5% за год
Фото: Depopsitphotos
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане розничные цены на сахар-песок по итогам октября 2024 года снизились на 1,6%, а на сахар-рафинад - на 0,3%. По сравнению с октябрем 2023-го сахар-песок подешевел на 5,2%, а сахар-рафинад - на 0,6%. Об этом сообщает energyprom.kz.
Средняя розничная цена сахара-песка в городах Казахстана составила 403 тенге за кг. Самая высокая стоимость сахара-песка была зафиксирована в Талдыкоргане: 436 тенге за кг. Следом идут Семей и Алматы: 426 и 424 тенге за кг соответственно. Самым доступным сахар-песок был в Актобе: 360 тг за кг. Относительно невысокие цены также были отмечены в Уральске (380 тенге за кг), Таразе (383 тенге) и Шымкенте (383 тенге).
Объем производства тростникового или свекловичного сахара-сырца или сахара-рафинада, а также патоки в Казахстане за январь-октябрь 2024 года составил 168,1 тыс. тонн, что является самым низким показателем с 2020-го. Выпуск сахара сокращается второй год подряд: на 17,6% в текущем году и на 31,1% в 2023-м.
В региональном разрезе за январь-сентябрь 2024 года самый большой объем производства сахара пришелся на Жамбылскую область: 71,6 тыс. тонн, или 45,7% от всего объема. Следом идут Жетысуская (62,7 тыс. тонн, или 40%) и Алматинская (20,7 тыс. тонн, или 13,2%) области. На остальные регионы совокупно пришлось лишь 1,7 тыс. тонн, или 1,1% от всего выпуска.
Для бесперебойной работы и увеличения производства сахара сахарным заводам РК требуются миллиардные инвестиции. Степень износа сахарных заводов, по сообщению LS, в среднем составляет 33%: от 15%-18% на предприятии ТОО "Аксу Кант" до 60%-70% на Таразском сахарном заводе.
Между тем строительство новых сахарных заводов все еще остается на этапе планирования. К примеру, строительство нового завода и модернизация сахарных производств в Жамбылской области находятся только на стадии подготовки пакета документов. Чуть лучше дела обстоят по заводу в Павлодарской области, где уже ищут инвесторов. А в Актюбинской области, наоборот, реализация проекта приостановлена.
Между тем импорт за январь-август 2024 года покрыл спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сахар сразу на 72,4%, против 57,7% за аналогичный период 2023-го. Напомним: в целом за январь-декабрь прошлого года импортный сахар обеспечивал спрос на 58% против 49,2% в 2022 году.
Объем реализации сахара на внутреннем рынке РК за январь-август текущего года составил лишь 292,9 тыс. тонн, что является самым низким показателем с 2019-го. По сравнению с январем-августом прошлого года реализация сократилась сразу на 17,7%.
18.11.2024, 19:56 17571
В Минэнерго рассказали, почему сократилась добыча нефти на Тенгизе
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча нефти на предприятии уменьшилась на 28-30%, что соответствует 61-63 тыс. тонн в сутки, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Производство на заводе второго поколения (ЗВП) было частично остановлено для проведения ремонтных работ на котле-утилизаторе E-401A установки 400. В результате осмотра оборудования были обнаружены локальные сквозные коррозионные повреждения.
Ремонтные работы планируется завершить к 23 ноября 2024 года.
Ранее "Тенгизшевройл" отчитался о производственной деятельности за январь-сентябрь 2024 года. Объем добычи сырой нефти составил 21,4 млн тонн (171,4 млн баррелей).
18.11.2024, 15:08 25876
Льготное финансирование казахстанских аграриев увеличат до $1,4 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Льготные кредиты под 5% на весенние полевые и уборочные работы следующего года начнут выдавать казахстанским аграриям в конце ноября этого года, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Алмата Аширбекова.
Сумма льготного финансирования полевых и уборочных работ казахстанских фермеров в следующем году возрастет до 700 миллиардов тенге.
Ранее на финансирование полевых и уборочных работ казахстанских фермеров ежегодно выделялось 140 миллиардов тенге. В этом году сумма достигла 580 млрд.
В этом году по поручению правительства мы увеличили объем финансирования, привлекли коммерческие ресурсы и осуществляли финансирование по фиксированной ставке 5%", - рассказал глава АПК.
Финансирование было поручено начать уже в декабре 2024 года.
Идет сбор пакета документов от сельхозтоваропроизводителей, с 29 ноября начнутся первые выдачи", - уточнил Аширбеков.
Всего на следующий год на льготное кредитование планируется выдать порядка 700 миллиардов тенге.
На днях сообщалось, что объем льготного кредитования аграриев будет доведен до полутора триллионов тенге. Льготные кредиты для казахстанских фермеров станут доступны уже в декабре.
18.11.2024, 13:18 31746
ЕАБР проведет конференцию по вопросам экономического развития и интеграции Центральной Азии
Тема конференции этого года - укрепление регионального сотрудничества и устойчивое развитие
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Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) объявляет о предстоящей ежегодной конференции "Содействие устойчивому развитию Центральной Азии", которая состоится 6 декабря в Алматы.
В рамках этого ключевого мероприятия, приуроченного к завершению года, пройдут дискуссии по самым актуальным вопросам 2024 года:
- необходимость устойчивого и быстрого роста в целях борьбы с бедностью в Центральной Азии;
- решение проблемы транспортной связанности, которая особенно остро ощущается в странах Центральной Азии, не имеющих выхода к морю. Это может быть структурным ограничением, но может и ускорить превращение региона в глобальный транспортный узел;
- органичное и комплексное развитие нексуса "вода-энергия-продовольствие" как основы безопасности, мира и развития.
Во время конференции команда аналитиков ЕАБР также представит новую интерактивную базу данных по несуверенному финансированию МБР в Евразии, в которой будет собираться информация по таким инвестициям в регионе.
Тема конференции этого года - укрепление регионального сотрудничества и устойчивое развитие. Участники дискуссий обсудят такие ключевые темы, как содействие развитию торговли, инвестиционные стратегии и инновационные решения для развития инфраструктуры.
В числе гостей и спикеров мероприятия - представители Всемирного банка, Исламского банка развития (ИБР) и Института Исламского банка развития, Всемирной продовольственной программы, Программы развития ООН, Банка развития Казахстана, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Центра и сети климатических технологий ООН (CTCN) и государственных органов.
В ходе панельных дискуссий будут рассмотрены важнейшие вызовы, стоящие перед Евразийским регионом, а также примеры успешных инициатив и передовой практики по различным направлениям.
Сессия 1. Партнерства в Центральной Азии: работаем с глобальными вызовами, но смотрим на них через локальные линзы.
Сессия 2. Транспортная связанность в Центральной Азии: подходы МБР.
Сессия 3. Масштабирование потоков финансирования и софинансирования со стороны финансовых институтов развития (DFI) в Центральной Азии: вызовы и возможности.
Специальная презентация. Технологический механизм РКИК ООН для борьбы с изменением климата в Евразии и Центральной Азии.
Конференция предоставит заинтересованным сторонам платформу для нетворкинга и обмена знаниями, которая будет способствовать укреплению партнерств, стимулирующих экономический рост в странах-участницах.
ЕАБР приглашает всех заинтересованных лиц зарегистрироваться для участия в конференции и присоединиться к этому важному диалогу о формировании будущего экономической интеграции в Евразии. Рекомендуем регистрироваться заранее, так как количество мест ограничено", - отметили организаторы.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов . Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. Почти 60% инвестиционного портфеля Банка приходится на Казахстан.
18.11.2024, 13:01 32576
С 2025 года фермерам вместо субсидий будут предоставлять льготное финансирование
Фермеры будут получать кредиты под чистые 5%, а субсидии, которые раньше компенсировали процентные ставки, будут направляться напрямую финансовым институтам
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2025 года аграриям вместо субсидий на весенние полевые работы будут предоставляться кредиты под низкие проценты, сообщил в кулуарах мажилиса министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
Как пояснил глава Минсельхоза, в этом году почти 50% утвержденного бюджета уходит на финансовые инструменты - процентные ставки банков и других финансовых институтов. Поэтому внесли изменения в правила льготного финансирования казахстанских фермеров.
Вместо субсидий по процентной ставке фермерам будет предоставляться льготное финансирование. То есть фермеры будут получать кредиты под чистые 5%, а субсидии, которые раньше компенсировали процентные ставки, будут направляться напрямую финансовым институтам", - цитирует министра издание "Sputnik Казахстан".
По словам Сапарова, ранее действовал сложный механизм с участием фермера, управления сельского хозяйства и банка. В случае отсутствия субсидий фермеры должны были платить 22%. Теперь же договор станет двусторонним.
Двусторонний договор: фермер получает кредит под 5%, и все. Дальше он должен сеять, убирать, своей работой заниматься", - добавил министр.
Напомним, льготные кредиты для фермеров станут доступны в декабре текущего года, об этом в ходе первого форума работников сельского хозяйства сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, фермеры смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти, другие необходимые товары и услуги.
Он подчеркнул, что Казахстан отошел от сложной и непрозрачной схемы предоставления кредитов через субсидирование процентных ставок. Теперь фермеры получают льготные кредиты на весенние полевые и уборочные работы напрямую по ставке 5%. Впервые объем такого кредитования превысил полтриллиона тенге (580 млрд тенге, ранее 180 млрд тенге), в последующем он будет доведен до полутора триллионов тенге.
Ранее сообщалось, что на покупку зерна у фермеров, для недопущения обвала цен, правительство выделит 10 млрд тенге.
18.11.2024, 11:02 36156
На закуп зерна у фермеров правительство выделит 10 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства планируется выделение 10 млрд тенге для закупа зерна у фермеров через Продкорпорацию, сообщил в мажилисе министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.
Сапаров сообщил, что цены на закуп зерна будут объявлены в ближайшее время. На первом этапе будет приобретено порядка 155 тыс. тонн.
На стадии принятия находятся правила субсидирования затрат на перевозку зерна. Этот вид субсидий позволит снизить расходы на перевозку зерна до портов Черного моря, Балтики и Юго-Восточной Азии" - сообщил глава Минсельхоза.
Таким образом, казахстанское зерно станет конкурентоспособным на рынке Европы и Африки, Кавказа и других рынках. Принятие правил ожидается в скором времени.
Напомним, 15 ноября президент Казахстана, отмечая рекордный урожай, поручил правительству организовать через Продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке.
16.11.2024, 15:48 99281
В Астане людям с инвалидностью незаконно начислили порядка 10 млн тенге налогов
Фото: Pexels.com
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Астаны выявила незаконное обложение налогами лиц с инвалидностью.
Проведенной проверкой выявлено незаконное начисление налоговых платежей 380 лицам почти на 10 млн тенге.
Кроме того, мониторингом портала "Интерактивная карта доступности" установлено, что из 1683 социальных объектов доступом к социальным объектам обеспечено всего 800", - рассказали в столичной прокуратуре.
По акту надзора на 6 объектах обеспечен доступ 11 531 лицу с ограниченными возможностями.
Напомним, премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал качество пандусов и съездов для инвалидов, а также заявил, что в Казахстане к потребностям людей с инвалидностью адаптировано лишь 45% инфраструктуры. Он дал ряд поручений министерствам по улучшению среды для людей с инвалидностью. В том числе Бектенов поручил оказывать поддержку службам инватакси и увеличить парк таких автомобилей, чтобы люди не ожидали очереди на поездку.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?