"КазМунайГаз" и Chevron Phillips построят завод по производству полиэтилена в Атырауской области

Главная проблема - низкие закупочные цены, которые предлагают торговые сети

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Нынешний сезон для садоводов Казахстана выдался удачным в смысле урожая. Однако у этой медали оказалась оборотная сторона.





Как сообщалось ранее, по итогам года ожидался рекордный урожай яблок, но из-за нерешительности госорганов потери еще больше, чем в 2021 году.





Косточковые фрукты весной прихватил мороз, и мы где-то 20-30% потеряли. Тем не менее и они тоже дали неплохой урожай. Но, конечно, основной наш фрукт - это яблоки. Площади яблочных садов в Казахстане - порядка 35 тысяч га, урожайность в этом году в среднем была 10 тонн с гектара. То есть мы вырастили около 350 тысяч тонн. Однако собрали только 250 тысяч тонн. А 100 тысяч тонн яблок так и остались в садах. Их просто не было смысла собирать", - рассказал ElDala.kz руководитель консорциума "Сады Казахстана" Нурлан Куралов, учредитель агропромышленной корпорации "Амангельды", которая выращивает фрукты на 500 га в Туркестанской области.





Главная проблема - низкие закупочные цены, которые предлагают торговые сети. Это 200-250 тенге за килограмм. На этом уровне расценки остаются уже пять лет подряд. За это время выросли расходы садоводов по всем позициям - от фонда оплаты труда до транспортных издержек. Например, если в прошлом году доставка 1 кг яблок в Астану стоила 30 тенге, то в этом - уже 60-70 тенге. Также существенно подорожали различные расходники - коробки, ящики, контейнеры. Вот и получилось, что часть урожая собирать просто не было экономического смысла, поскольку расходы превысили бы потенциальный доход.





Выходом могла бы стать отправка части урожая на экспорт, в Беларусь или Россию. Со стороны северных соседей по ЕАЭС спрос на фрукты есть и они готовы платить за килограмм не менее 300 тенге. Но тут отгрузкам мешает еще одна проблема плодовой отрасли Казахстана - отсутствие системы заготовки и сбыта. Особенно сильно она бьет по мелким производителям, имеющим небольшие площади садов, порядка 50 га садов.





Имея такие мелкие площади, они не могут позволить себе оборудование для сортировки, для охлаждения и все прочее, что позволяет сформировать товарную партию, удовлетворяющую требованиям покупателя. Сортировочная линия стоит от $500 тысяч. Плюс к ней нужен холодильник и разное вспомогательное оборудование. Но дело даже не в деньгах, а в том, что ставить свою сортировочную линию каждому мелкому садоводу смысла нет - он просто не сможет загрузить ее нужным объемом.





Сейчас 90% урожая яблок в Казахстане сортируется вручную. Сидит человек, в день 100 кг перебирает. Конечно, это не выход. Ни о какой производительности труда мы тут говорить не можем", - пояснил Нурлан Куралов.





Кроме того, ручной труд - это человеческий фактор, влияющий на качество продукта. Партии фруктов получаются неоднородными, чего очень не любит потребитель. Казахстанские торговые сети тоже не рвутся работать с отечественными производителями, в том числе и по причине отсутствия товарных кондиций.





Им проще купить яблоки в Иране, Польше, Китае или где-то еще. Эти фрукты как будто пластиковые, у них нет ни вкуса, ни запаха, никакой пользы. Зато они имеют товарный вид, все откалиброваны, все ровного цвета, а главное - обладают таким качеством, как "лежкость". То есть положи их сегодня, они и через год будут выглядеть точно так же. Но ведь это как раз и говорит о том, что там нет ничего натурального!" - пояснил Нурлан Куралов.





Крупные садоводческие компании имеют собственную систему сортировки и упаковки, и они работают на экспорт. Но таких компаний - считаное количество. Большая часть производителей мелкие, и им нужна поддержка государства в этом вопросе. И дело не столько в каких-то субсидиях, а в создании заготовительных центров, которым фермеры могли бы сдавать свой урожай. В том числе, возможно, и на условиях форвардных контрактов. Это позволило бы решить и вопрос оборотных средств.





Нурлан Куралов отметил, что при министерстве торговли и интеграции есть компания QazTrade, которая занимается продвижением экспорта. Она бы и могла создать какое-то торгово-закупочное предприятие для помощи садоводам, с филиалами в тех регионах, которые развивают плодоовощеводство.





А если оставить это все на плечах фермеров - сами выращивайте, сами продавайте, сами перерабатывайте - мы за два года потеряем все, что сумели создать к настоящему моменту. Рентабельность садоводства упала, и я вижу, как многие отказываются от этого бизнеса", - сказал Куралов.





Брошенный урожай нынешнего сезона - это только первый тревожный сигнал. Учитывая рост цен на средства производства, в следующем году себестоимость производства яблок вырастет еще как минимум на 20%. Это усугубит нынешние проблемы. Проблемы садоводства будут нарастать, если государство не поможет сделать производство фруктов рентабельным.