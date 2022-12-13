"КазМунайГаз" и Chevron Phillips построят завод по производству полиэтилена в Атырауской области

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Договор предполагает разработку проектной документации для установки по производству полиэтилена по технологии MarTECH® ADL и предоставление соответствующей лицензии на производство 625 тысяч тонн полиэтилена в год
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 11 декабря 2022 года в ходе встречи председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева и вице-президента по технологиям и новым разработкам компании Chevron Phillips Chemical Венки Чандрашекара было подписано лицензионное соглашение и договор о проектировании для реализации проекта "Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - вторая фаза (полиэтилен)", информирует пресс-служба КМГ.
Договор предполагает разработку проектной документации для установки по производству полиэтилена по технологии MarTECH® ADL и предоставление соответствующей лицензии на производство 625 тысяч тонн полиэтилена в год. Технология компании Chevron Phillips Chemical позволит на будущем казахстанском заводе производить широкий ассортимент продукции, в том числе премиальный полиэтилен высокой плотности, на который в перспективе прогнозируется устойчивый долгосрочный рост спроса во всем мире, рассказали в компании.
По второй установке полимеризации мощностью 625 тысяч тонн полиэтилена в год завершаются переговоры с другим лицензиаром, подписание соглашения ожидается до середины декабря текущего года.
Две технологические установки будут объединены в единый комплекс общей мощностью 1 млн 250 тысяч тонн. Выбор двух ведущих лицензиаров позволит обеспечить выпуск широкого спектра базовых и премиальных марок, наибольшую гибкость производства и конкурентность.
Я очень рад, что по проекту производства полиэтилена достигнута договоренность с компанией Chevron Phillips Chemical по наиболее оптимальной конфигурации технологии производства полиэтилена. В рамках данной работы CPChem предложена технология, предусматривающая производство в том числе премиальных сортов полиэтилена, которые обладают характеристиками, отвечающими текущим и будущим рыночным тенденциям", - отметил Мирзагалиев в ходе встречи.
Подписав лицензионное соглашение и договор о проектировании, стороны приступают к разработке базового проекта.
Сегодня мы получили первые результаты плодотворной работы наших команд, которые подготовили лицензионное соглашение и договор о проектировании. Подписывая их, мы стоим у истоков реализации масштабного проекта "Полиэтилен" в Республике Казахстан", - добавил председатель правления КМГ.
В рамках мероприятия также обсуждались вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества с американскими партнерами в нефтегазохимической сфере.