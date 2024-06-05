Более $6 млрд планируют привлечь в проект по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар"

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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар", сообщили в Министерстве энергетики РК.





Участниками проекта "Каламкас-море-Хазар" являются АО "НК "КазМунайГаз" (50%) и ПАО "ЛУКОЙЛ" (50%). Подписаны соглашения по проекту, и для целей реализации создано совместное предприятие - оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating".





Согласно текущим планам, работы по строительству морских платформ начнутся в 2026 году на казахстанских верфях для обеспечения скорейшего начала добычи на месторождении "Каламкас-море".





По данным Минэнерго, в проект планируется привлечь более 6 млрд долларов прямых инвестиций. На этапе обустройства будет создано до 2000 новых рабочих мест, а на этапе эксплуатации - до 300. Обустройство начнется с установки морских платформ из стальных конструкций на месторождении "Каламкас-море".





Месторождение "Каламкас-море" находится в центральной части северо-восточного сектора Каспийского моря в 64 км от берега. Глубина моря здесь составляет 6-7 метров. Месторождение представляет собой длинную и узкую структуру длиной около 50 км и шириной до 6 км. Месторождение "Хазар" расположено в 30 км к юго-западу от "Каламкас-море" и в 65 км к северо-западу от полуострова Бузачи.





Месторождения прошли разведку и имеют подтвержденные запасы, поставленные на баланс Республики Казахстан.