"КазМунайГаз" продлил договор на поставку казахстанской нефти в Германию

В завершение форума был подписан ряд важных документов

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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, в завершение которого был подписан ряд важных документов, сообщает Акорда.





В прошлом году объем двусторонней торговли составил 1,8 млрд долларов. Общий объем сингапурских инвестиций в Казахстан превысил 1,7 млрд долларов. Считаем, что в ближайшие годы эти показатели могут удвоиться. В этой связи для развития двустороннего партнерства крайне важна прочная правовая база. Мы ратифицировали межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, обеспечивающее высокий уровень защиты обоюдных инвестиций", - сообщил он.





Вместе с тем глава государства обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества. В качестве первой задачи он назвал сектор городского развития. Президент считает амбициозным проектом строительство совершенно нового интегрированного мегаполиса в Казахстане.





Проект задуман как "Сингапур Центральной Азии" и призван стать ведущим международным бизнес-хабом. Отведенная территория площадью в тысячу квадратных километров будет развиваться в режиме специальной экономической зоны. С удовлетворением хотел бы отметить, что мастер-план проекта разработала сингапурская компания Surbana Jurong", - сказал глава государства, призвав заинтересованных лиц к обсуждению проекта.





Президент сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов.





С учетом того, что мировой спрос на редкие металлы к 2040 году вырастет в четыре раза, Казахстан, располагающий примерно 5000 неразведанными месторождениями, может стать надежным партнером для совместного развития данного потенциала. Мы возлагаем большие надежды на долгосрочное сотрудничество с компанией Indorama, которая заинтересована в разведке медных и фосфатных месторождений в Казахстане", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





Отмечая растущий интерес к огромному потенциалу Казахстана в области возобновляемой энергии, глава государства призвал сингапурские компании к расширению партнерства в производстве экологически чистой энергии, передаче технологий и опыта.





Сингапур славится своими передовыми установками по получению энергии путем сжигания отходов и инновационными технологиями управления отходами. Мы весьма заинтересованы в таких инновационных подходах к управлению отходами и намерены развивать сотрудничество в этой области", - сказал президент.





По словам главы государства, на протяжении долгого времени географическая отдаленность и недостаточные связи сдерживали экономическое взаимодействие. Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда. Касым-Жомарт Токаев привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией КТЖ и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.





Данный маршрут способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества. Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Я также приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group, это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН", - отметил казахстанский лидер.





Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на важность сотрудничества в области сельского хозяйства. Сингапурским компаниям предложено создать совместные агроинновационные центры, а также работать в сферах развития высокоточного земледелия и более эффективного использования водных ресурсов.





Президент полагает, что большие возможности для взаимодействия имеются в биотехнологической отрасли и медицине.





Наш фармацевтический рынок является одним из самых быстрорастущих в регионе. Многие ведущие мировые компании планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования. Мы приветствуем планы национального холдинга "Байтерек" и компании Forebright создать инвестиционный фонд для финансирования совместных исследований, а также производства лекарств и биопрепаратов", - сказал глава государства.





Еще одним перспективным направлением, способствующим повышению производительности и экономическому росту, в выступлении был назван цифровой сектор.





По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан, следуя примеру Сингапура, стремится стать ведущим технологическим и IT-хабом на Евразийском континенте. В частности, страна нацелена на масштабное сотрудничество в таких областях, как R&D-проекты, стартапы, образование для создания новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта.





В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества международного финансового центра "Астана" в привлечении инвестиций.





Более 30 сингапурских компаний являются резидентами МФЦА. Надеюсь, в будущем их число будет расти. Финансовый центр активно сотрудничает с Денежно-кредитным управлением Сингапура для развития взаимовыгодного партнерства в сферах финтеха, зеленых финансов и исламского банкинга. Создание Казахско-сингапурского фонда прямых инвестиций в МФЦА может послужить платформой для финансирования совместных предприятий в обеих странах, - подытожил президент.





В завершение форума в присутствии состоялась церемония подписания коммерческих документов. Были подписаны:





1. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "Казпочта" и SingPost;





2. Декларация о запуске цифрового коридора между АО KTZ Express и Global DTC;





3. Меморандум о дальнейшем сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы", PSA KZ Pte Ltd, KPMC Ltd и G-trans Service.





Кроме того, на полях бизнес-форума были подписаны следующие документы:





1. Инвестиционное соглашение по Фонду Forebright Life Science Technology между Forebright Capital Asia Private Limited, АО Qazaqstan Investment Corporation и BGI Hong Kong Tech Co., Limited;





2. Соглашение между ТОО "Бирюк Алтын" и AlDigi Holdings Pte. Ltd.;





3. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Сингапурской производственной федерацией;





4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО Caspian Group и China Regional Development and Planing Institute Co., Limited;





5. Меморандум о взаимопонимании между АО Caspian Group и KPMG Samjong Accounting Corp.;





6. Соглашение о сотрудничестве между ТОО Mandarin building, ТОО Singapore International School Kazakhstan и Kinder World International Group;





7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компанией Nomadic Innovation Hub;





8. Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и Clockster;





9. Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и рекрутинговой платформой Snap hunt.