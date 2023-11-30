"КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Германию на 54%

Необходимо помочь объединиться мелким и разрозненным фермам и оказать им государственную поддержку

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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, из 3248 зарегистрированных сельхозкооперативов 60% не платили налоги либо вовсе бездействовали, сообщил депутат сената Сакен Арубаев на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.





По словам депутата, в период с 2017 по 2019 годы в республике создано 2840 сельскохозяйственных кооперативов, сейчас их 3248. Из них 60% не платили налоги либо вовсе бездействовали.





По данным местной исполнительной власти, из 1529 кооперативов 432 не работают.





Из таких существенных различий можно увидеть отсутствие взаимодействия, связи центральной и местной исполнительной власти. В этом году на 400 сельхозкооперативов, созданных в рамках программы "Ауыл аманаты", выделено 100 млрд тенге, на 543 сельхозкооператива через АО "Аграрная кредитная корпорация" - 370 млрд тенге. Тем не менее на сегодняшний день в стране насчитывается 268,3 тысячи крестьянских хозяйств. Это обстоятельство свидетельствует о том, что работа по укрупнению крестьянских хозяйств идет слабо", - цитирует сенатора портал "Казинформ" .





По его словам, сейчас необходимо помочь объединиться мелким и разрозненным фермам и оказать им государственную поддержку.





По программе "Ауыл аманаты" кооперативам предусмотрены значительные скидки по 5 направлениям. Эти льготы не предусмотрены для мелких и разрозненных крестьянских хозяйств. Это нужно донести до крестьян. Надо сказать, что здесь очень низкая разъяснительная, информационно-консультационная работа", - отметил депутат.



