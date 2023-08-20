Оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" планирует представить и утвердить проект разработки месторождений на ЦКРР РК в III квартале 2023 года

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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев провел встречу с руководством ПАО "Лукойл", - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев провел встречу с руководством ПАО "Лукойл", сообщает пресс-служба КМГ.





В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективные направления работы, а также обменялись мнениями о совместной деятельности по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", расположенному на шельфе Каспийского моря.





Мы вышли на финальную стадию оформления корпоративных процедур по вопросу реализации 50% доли ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" в пользу "Лукойл". С удовлетворением хочу отметить полное взаимопонимание и отсутствие каких-либо спорных моментов в переговорных позициях сторон. Уверен, таким же плодотворным будет наше взаимодействие и на этапе реализации проекта", - отметил в ходе встречи Мирзагалиев.





Напомним, 9 февраля в Астане АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл" заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50% доли участия в уставном капитале ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" (ККО) и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.





Оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" планирует представить и утвердить проект разработки месторождений на ЦКРР РК в III квартале 2023 года.





Ранее независимые нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия Казахстана объявили о создании новой профильной ассоциации - PetroMining, которая будет представлять их интересы и выстраивать открытый диалог с правительством страны.





Дополнено. 17.08.2023. 16.00.





Как сообщил Sputnik.kz политический деятель и энергетик Петр Своик, у Казахстана были две причины передать "Лукойлу" 50% в месторождениях "Каламкас-море" и "Хазар".





Во-первых, технические причины. Это связано со специальными технологиями и большими затратами на них. Морское месторождение гораздо тяжелее разрабатывать, чем то, что на суше.





Во-вторых, политические. Ведь казахстанская нефть экспортируется по трубопроводу КТК (Россия).





По мнению Своика, скоро мы придем к новому мироустройству, когда сделки будут вестись по правилам стран, добывающих нефть.





Сейчас покупатели диктуют конъюнктуру на рынке нефти. Это будет переформатироваться на рынок продавца. Сделки будут вестись в юрисдикциях добывающих сторон, в их валютах. И котировки цен будут в этих же валютах", - считает он.