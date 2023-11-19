Китай заинтересован в совместном развитии транспортной инфраструктуры Казахстана

Порты передадут в частные руки, если будет обеспечена их загрузка

Фото: primeminister.kz

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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан может передать свои морские порты Актау и Курык в частное управление, заявил на круглом столе по глобальным инвестициям КГИР-2023 министр транспорта РК Марат Карабаев.





У нас есть два ключевых порта. Мы готовы передать их в трастовое управление, если будет подходящая частная компания", - цитирует казахстанского министра Interfax .





Он добавил, что порты передадут в частные руки, если будет обеспечена их загрузка.





Также, по словам Карабаева, в Минтрансе рассматривали продажу акций, если "возникнет концепция "вези или плати".





Ship-or-pay - схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент даже в случае непоставки груза должен все равно перевозку оплатить", - уточняет агентство.





Для справки:





Порт Курык расположен на линии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в 90 км от областного центра Актау. Порт располагает паромным комплексом (с железнодорожным и автомобильным причалами), ориентированным на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и ряда других грузов. Проектная мощность порта составляет 6 млн тонн грузов в год.





В составе порта Актау - сухогрузный терминал мощностью 2,5 млн тонн в год, зерновой терминал (способен отгружать на суда до 4 тыс. тонн зерна в сутки), шесть нефтеналивных причалов совокупной мощностью 12 млн тонн в год и паромный комплекс пропускной способностью 2 млн тонн грузов в год.





Подразделением Актауского морского торгового порта является грузовой район Баутино (в 150 км от г. Актау), расположенный в акватории Баутинской бухты Тюбкараганского залива. Порт Баутино может обрабатывать до 200 тысяч тонн груза.





АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" находится под управлением государственной транспортно-логистической компании "Казахстан темир жолы".