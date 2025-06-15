Китайская CNNC построит вторую АЭС в Казахстане

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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии.





Агентство РК по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума для строительства первой в Казахстане атомной электростанции.





Методом открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий с посещением производственных объектов компаний. По результатам проведенной работы в шорт-лист потенциальных вендоров вошли "Росатом" (Россия), China National Nuclear Corporation (Китай), Électricité de France (Франция) и Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея).





Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании "Росатом". Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France и корейской Korea Hydro & Nuclear Power расположились на третьем месте.





Таким образом, компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. В настоящее время согласно предложениям "Росатома" начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе ведомства.





В агентстве уточнили, что компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя данные:

по ориентировочной стоимости строительства;

​срокам реализации проекта;

модели привлечения финансирования;

подходам к локализации оборудования и строительных работ;

предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала;

возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле;

вопросы социальных обязательств.





Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.





Дополнено 14.06.2025, 18.16





Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отметил , что при реализации международных проектов госкорпорация всегда опирается на широкую кооперацию с зарубежными поставщиками, что позволяет использовать наиболее современные и адаптированные под условия заказчика технические решения.





Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии. Реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+" сочетают проверенные временем инженерные решения с новейшими системами активной и пассивной защиты, разработанными в строгом соответствии с международными стандартами безопасности. Реакторы ВВЭР-1200 уже работают в России и за ее пределами - четыре блока в России и два блока в Беларуси, эту технологию также выбрали наши партнеры в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш и Китае", - сказал глава "Росатома".