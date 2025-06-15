14.06.2025, 17:27 80491
Китайская CNNC построит вторую АЭС в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по атомной энергии назвали компанию, которая построит вторую атомную электростанцию в Казахстане.
Компания China National Nuclear Corporation (CNNC) признана лидером консорциума по строительству еще одной атомной электростанции в Казахстане, сообщили в Агентстве РК по атомной энергии.
Дополнено 14.06.2025, 18.00
Как сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, все участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у КНР и России.
Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в РК для строительства еще одной АЭС. Объективно в мире не так много стран, которые могут осилить весь атомный цикл своими силами. И, безусловно, Китай - это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой, и наш следующий главный приоритет - сотрудничество с КНР", - сказал Саткалиев.
Глава агентства подчеркнул, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.
У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы", - отметил спикер.
Ранее сообщалось, что российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане. В настоящее время согласно предложениям "Росатома" начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет России.
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14.06.2025, 18:35 71371
Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС после завершения строительства
Предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и максимальная локализация всех этапов строительства
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС сразу после завершения ее строительства, заявил председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев.
По словам Саткалиева, ключевыми принципами при выборе партнера для реализации проекта стали независимость, полная локализация процессов и подготовка национальных кадров.
Собственником, оператором, производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей АЭС будет Республика Казахстан", - подчеркнул глава агентства.
Для этого, по его словам, предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и максимальная локализация всех этапов строительства.
Глава агентства также подчеркнул, что риск зависимости от России в вопросах атомных технологий практически отсутствует.
Мы понимаем, что речь идет о масштабных инвестициях в экономику страны. И с полной ответственностью могу заявить: риски зависимости от России минимальны. Все это зафиксировано в контракте", - заявил он.
Формула взаимодействия, по словам Саткалиева, проста: "Пришли, построили, обучили - и ушли".
В Казахстане будет организовано собственное производство тепловыделяющих сборок. Страна, подчеркнул он, располагает собственными запасами урана и уже производит топливные таблетки. Кроме того, Казахстан имеет лицензии канадских компаний на конверсию урана и сотрудничает с российскими и китайскими партнерами.
Реализация проекта позволит создать в стране полноценный атомный кластер, самодостаточный по всем направлениям - от добычи сырья до производства топлива. Это соответствует поручению главы государства и является ключевой задачей при строительстве атомных станций и развитии урановой промышленности", - добавил глава агентства.
Напомним, российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане. В настоящее время согласно предложениям "Росатома" начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет России.
14.06.2025, 14:56 87826
Работодатели будут платить больше за сезонное привлечение иностранной рабочей силы
Поправки позволят вывести из теневого сектора трудовых иммигрантов
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект поправок в постановление правительства "Об установлении ставок сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы", передает корреспондент агентства.
В случае принятия поправок работодатель должен будет внести налоговый сбор для привлечения сезонных иностранных работников в размере:
- до 90 календарных дней - 30-кратного размера месячного расчетного показателя;
- до 180 календарных дней - 60-кратного размера месячного расчетного показателя;
- до 270 календарных дней - 90-кратного размера месячного расчетного показателя;
- до 365 календарных дней - 120-кратного размера месячного расчетного показателя.
Данные поправки позволят вывести из теневого сектора трудовых иммигрантов, работающих у юридических лиц, а такжне снизить нарушения миграционного законодательства, в том числе увеличит доход в бюджет", - пояснили разработчики документа.
14.06.2025, 12:14 105106
Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве страны - партнера объединения, сообщает РБК со ссылкой на Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующей в организации в 2025 году.
Правительство Бразилии объявляет об официальном присоединении Вьетнама в качестве страны-партнера", - сказано в заявлении ведомства.
Вьетнам стал десятым партнером БРИКС, уточнили в бразильском МИДе. Страна разделяет с членами организации "приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку", добавили там.
14.06.2025, 11:06 111821
"Росатом" возглавил международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии.
Агентство РК по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума для строительства первой в Казахстане атомной электростанции.
Методом открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий с посещением производственных объектов компаний. По результатам проведенной работы в шорт-лист потенциальных вендоров вошли "Росатом" (Россия), China National Nuclear Corporation (Китай), Électricité de France (Франция) и Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея).
Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании "Росатом". Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France и корейской Korea Hydro & Nuclear Power расположились на третьем месте.
Таким образом, компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. В настоящее время согласно предложениям "Росатома" начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В агентстве уточнили, что компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя данные:
- по ориентировочной стоимости строительства;
- срокам реализации проекта;
- модели привлечения финансирования;
- подходам к локализации оборудования и строительных работ;
- предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала;
- возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле;
- вопросы социальных обязательств.
Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.
Дополнено 14.06.2025, 18.16
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что при реализации международных проектов госкорпорация всегда опирается на широкую кооперацию с зарубежными поставщиками, что позволяет использовать наиболее современные и адаптированные под условия заказчика технические решения.
Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии. Реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+" сочетают проверенные временем инженерные решения с новейшими системами активной и пассивной защиты, разработанными в строгом соответствии с международными стандартами безопасности. Реакторы ВВЭР-1200 уже работают в России и за ее пределами - четыре блока в России и два блока в Беларуси, эту технологию также выбрали наши партнеры в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш и Китае", - сказал глава "Росатома".
13.06.2025, 16:41 182871
Увеличение добычи углеводородов обсудили Токаев и глава ExxonMobil
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял председателя правления и главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Даррена Вудса. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализации инвестиционных проектов в энергетической и нефтегазовой сферах, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что корпорация ExxonMobil является одним из основных и надежных партнеров в энергетическом секторе страны.
Он подчеркнул важность реализации проектов, направленных на увеличение добычи углеводородов в рамках совместной деятельности в нефтегазовой отрасли. Также глава государства сообщил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с корпорацией и повышении эффективности производства.
В свою очередь Даррен Вудс выразил признательность за обеспечение благоприятной среды для успешной реализации проектов "Тенгиз", "Кашаган" и КТК.
Напомним, в марте делегация Минэнерго РК на CERAWeek 2025 провела серию стратегически важных встреч с руководством крупнейших мировых энергетических компаний - Chevron, ExxonMobil, Shell, Eni и Honeywell. Стороны обсудили объемы добычи углеводородов, ускорение развития газоперерабатывающих мощностей, привлечение инвестиций в геологоразведку, внедрение передовых технологий и развитие возобновляемых источников энергии.
13.06.2025, 16:27 184721
Проект по добыче сложноизвлекаемого газа Казахстан реализует совместно с крупной китайской компанией
Проект реализуется на месторождении "Созак"
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстана Олжас Бектенов и президент компании Hong Kong Sino-Science Oil and Gas Co., Ltd. (Geo-Jade Petroleum) Ван Вэньтао обсудили реализацию проекта добычи газа на месторождении "Созак", сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Премьер Казахстана и глава Geo-Jade Petroleum обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе и реализации проекта по добыче сложноизвлекаемого газа. Данный проект реализуется на месторождении "Созак" в Кызылординской области.
Как отметили в кабмине РК, Казахстан заинтересован в продолжении сотрудничества на взаимовыгодных условиях и в раскрытии потенциала нетрадиционных ресурсов для укрепления энергетической безопасности и обеспечения экономического роста страны.
По итогам обсуждения стороны отметили, что работы будут продолжены на уровне рабочих групп.
Geo-Jade Petroleum - крупнейшая китайская компания по разведке, добыче нефти и газа, которая работает в Казахстане более 10 лет. Ранее компанией реализован в РК ряд крупных проектов на сумму свыше $3 млрд и создано порядка 1 тыс. постоянных рабочих мест для местного населения.
12.06.2025, 15:18 294846
Казахстан увеличит экспорт пшеницы в Иран до 2 млн тонн в год
Фото: pixabay.com
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы экспорта зерновых культур обсудил в Астане министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров с министром сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран Голамрезой Нури Гезелдже, сообщили в Минсельхозе Казахстана.
В ходе встречи было заявлено, что с сентября 2024 года Казахстан уже поставил в Иран 960 тыс. тонн зерна нового урожая, что в 17 раз превышает показатели аналогичного периода предыдущего сезона. В планах - довести объем экспорта пшеницы до 2 млн тонн и ячменя до 1 млн тонн в год.
Казахстан способен ежегодно поставлять до 500 тыс. тонн подсолнечного масла и шрота. Наряду с этим перспективным направлением остается развитие инвестиционного партнерства, особенно в сфере глубокой переработки сельхозпродукции", - сказал глава МСХ Казахстана.
Также стороны рассмотрели вопросы наращивания взаимной торговли.
По итогам 2024 года товарооборот в аграрной сфере между двумя странами составил 220,1 млн долларов, увеличившись на 33,2% по сравнению с 2023 годом. За первые четыре месяца 2025 года этот показатель вырос на 139% и достиг 151,1 млн долларов, при этом экспорт казахстанской продукции утроился, составив 116,7 млн долларов", - привели данные в Минсельхозе, отметив, что основу поставок составляют ячмень, масличные, мясо, растительное масло, кукуруза и бобовые.
Министр сельскохозяйственного джихада Ирана выразил готовность к расширению сотрудничества, в том числе технологическому.
Иран заинтересован в наращивании закупок зерна, в первую очередь пшеницы и ячменя. Мы готовы заключать долгосрочные контракты с казахстанскими поставщиками, а также делиться опытом и технологиями - от инженерных систем орошения до ветеринарных решений и генетики племенного скота. Иранские компании успешно работают в Казахстане, и мы видим большой потенциал для расширения инвестиционного участия", - подчеркнул Голамреза Нури Гезелдже.
В заключение Сапаров добавил, что агропромышленный комплекс станет одной из ключевых опор в достижении цели по увеличению взаимной торговли Казахстана и Ирана до 3 млрд долларов.
В Минсельхозе добавили, что Зерновой союз Казахстана и Ассоциация кормовой промышленности Ирана договорились о развитии торговли зерновыми, кормами и добавками, а также использовании иранской портовой инфраструктуры для логистики продукции. Также подписан меморандум между ТОО "Темиртау Трейд" и Ассоциацией кормовой промышленности Ирана в области поставок сельскохозяйственной продукции.
12.06.2025, 12:28 250996
Как будет действовать новый закон об эндаумент-фондах в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили новый закон о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах, передает корреспондент агентства.
Нормы закона формируют правовую основу для создания фондов, цель которых - поддержка науки, образования, культуры и экологических проектов за счет инвестдоходов, а не только разовых пожертвований", - сообщили в сенате.
Согласно законопроекту, фонды создаются в форме некоммерческой организации. Имущество фондов может включать деньги, ценные бумаги, недвижимость и интеллектуальную собственность. При этом может расходоваться только инвестиционный доход, а не сам вклад.
Также вводятся требования к прозрачности, подотчетности и управлению - попечительский совет, внутренний аудит и контроль происхождения средств.
Предполагается, что одобренные нормы снизят лимиты расходов на администрирование. В перспективе при правильной организации работы фонды могут стать устойчивым источником поддержки для университетов, научных центров и региональных инициатив.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?