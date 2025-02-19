Китайская компания запустит металлургический проект на $12 млрд в Казахстане

В марте текущего года с целью изучения и анализа локального рынка запланирован визит представителей Tus-Holdings Co. в Казахстан

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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Китай аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с председателем совета директоров Tus-Holdings Co. Ван Цзиу, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в области инноваций, технологического развития и инвестиционных проектов, рассказали в пресс-службе акима Алматы.





В рамках встречи обсуждалась возможность реализации в Казахстане таких проектов, как создание бизнес-инкубатора, образовательного кластера и научного парка.





Ван Цзиу отметил, что "Алматы является одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов Казахстана". Он выразил заинтересованность в сотрудничестве, в том числе с СЭЗ "Парк инновационных технологий", и подчеркнул, что Tus-Holdings Co. рассматривает казахстанский рынок как перспективный для реализации научных и технологических инициатив.





Сообщается, что в марте текущего года с целью изучения и анализа локального рынка запланирован визит представителей Tus-Holdings Co. в Казахстан. Будет рассмотрен вопрос создания совместного предприятия по открытию технопарка в Алматы с долей участия 50 на 50.





Tus-Holdings Co. является ведущей научно-технологической инвестиционной государственно-частной холдинговой группой, созданной на базе Университета Цинхуа. Рыночная капитализация группы составляет 28 млрд долларов США. Компания имеет разветвленную сеть инновационных техноцентров в свыше 80 городах по всему миру, включающую более 200 технологических инкубаторов, 400 технопарков. Tus-Holdings Co. реализует в Пекине проект TusPark, который является крупнейшим в мире научно-технологическим парком при университете Цинхуа.