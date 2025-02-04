03.02.2025, 12:48 3656
Китайская компания будет производить человекоподобных роботов в Казахстане
Компания специализируется на разработке и производстве человекоподобных роботов, а также активно развивает технологии в области искусственного интеллекта и робототехники
Фото: МЦРИАП
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на полях ежегодного форума Digital Almaty 2025 подписал соглашение с китайской AgiBot об открытии в Казахстане производства роботов и внедрении решений в сфере искусственного интеллекта.
Компания AgiBot, основанная в феврале 2023 года, специализируется на разработке и производстве человекоподобных роботов общего назначения. AgiBot активно развивает технологии в области искусственного интеллекта и робототехники, создавая роботов широкого спектра применения: от промышленности до бытовых задач. В декабре 2024 года количество роботов, произведенных на Шанхайском предприятии компании, достигло 1000 единиц", - сообщает пресс-служба МЦРИАП.
Казахстан рассматривается как первая страна в регионе для локализации производства и дальнейшего экспорта разработок. В рамках партнерства ожидается, что компания AgiBot совместно с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности запустит "фабрику данных" для тренировки роботов и роботизированных систем.
Партнерство с такой передовой компанией, как AgiBot, - это важный этап в истории развития отрасли роботостроения. Особенно хочется отметить, что наше партнерство подразумевает локализацию производства роботов на территории Казахстана. Это поможет нам не просто запустить предприятие в одной из самых перспективных отраслей машиностроения, но и нарастить экспертизу, а также создать отечественный центр компетенций в области робототехники", - подчеркнул глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.
В финансировании производства примут участие частный инвестиционный фонд ЕWPartners и АО "Qazaqstan Investment Corporation".
В скором времени в международном центре искусственного интеллекта Alem AI будут размещены совместный R&D-центр и выставка опытных экземпляров роботов AgiBot. Помимо этого, компания планирует коллаборации с казахстанскими университетами для создания совместных научных проектов и обучения студентов сборке роботов", - подчеркнули в министерстве.
Для справки
АО "Qazaqstan Investment Corporation" - фонд фондов прямых инвестиций, созданный в 2007 году, основной миссией которого является развитие инфраструктуры прямых инвестиций и венчурного финансирования в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана. Является дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек".
ЕWPartners - частная инвестиционная компания, поддерживаемая крупными суверенными фондами стран ССАГПЗ и международными финансовыми инвесторами. Сосредоточена на создании и финансировании трансграничных партнерств с ведущими китайскими промышленными лидерами для совместного построения глобально интегрированных экосистем, и одновременном обеспечении высокой доходности для своих инвесторов.
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31.01.2025, 19:13 12086
Заместитель председателя правления ЕАБР представил проекты фонда цифровых инициатив на Digital Almaty 2025
Тигран Саркисян представил 4 ключевых проекта ФЦИ
Фото: ЕАБР
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян представил передовые цифровые проекты фонда цифровых инициатив банка на Digital Almaty 2025, сообщает пресс-служба ЕАБР.
В частности, Тигран Саркисян представил 4 ключевых проекта ФЦИ, направленных на развитие цифровой экономики и интеграции в регионе:
- национальная цифровая инвестиционная платформа. Платформа обеспечивает эффективное взаимодействие между инвесторами и государственными органами, предлагая "зеленый коридор" для приоритетных проектов, мониторинг в реальном времени и возможность масштабирования на страны ЕАЭС;
- "Работа в ЕАЭС". Цифровая платформа для оптимизации трудовой миграции и кадровой мобильности;
- GovStack - цифровая трансформация госуправления. Международная инициатива по развитию электронного правительства в странах Центральной Азии и Кавказа;
- BEE-ONLINE.ru - экосистема легкой промышленности. Платформа кооперации участников индустрии легкой промышленности в ЕАЭС и за его пределами.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР активно работает над развитием цифровой интеграции в регионе. Наши проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности, упрощение трудовой миграции, цифровизацию госуправления и поддержку промышленных экосистем. Digital Almaty 2025 - идеальная площадка для представления передовых решений и расширения международного сотрудничества", - добавил Тигран Саркисян.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
28.01.2025, 12:52 21576
Президент: Обратной стороной цифровизации является увеличение фактов мошенничества Дополнено
Токаев поручил обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг, но это лишь отправная точка для дальнейшего развития, заявил на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев.
Однако, чтобы выстроить самодостаточную цифровую экосистему, требуется прочный фундамент в виде качественных данных и надежной системы их защиты, считает глава государства.
Следует форсировать развитие искусственного интеллекта в нашей стране. До конца текущего года предстоит интегрировать его элементы в систему электронного правительства. Особое внимание следует уделить широкому использованию этой технологии в проектах "Smart City". Большое значение обретает программа обучения искусственному интеллекту AI-Sana, направленная на развитие человеческого капитала и переход вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу. Правительство должно построить целостную систему цифровизации и применения ИИ", - заявил Токаев.
Он поручил правительству приступить к внедрению инструментов искусственного интеллекта в государственных органах и национальных компаниях.
Понятно, что тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски. Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества. Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента. Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации", - отметил президент.
В обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граждан от кибермошенников недостаточны, считает глава государства.
Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми. Поэтому правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами надо обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан", - поручил Токаев.
Дополнено 28.01.2025, 14.00
В своем выступлении на расширенном заседании правительства глава государства поручил в срочном порядке создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов. Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы.
По его словам, цифровые активы в настоящее время могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА. При этом, по оценкам экспертов, площадку центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой серой зоне.
Напомним, в январе крупную ОПГ дроперов ликвидировали в Алматинской области.
Ранее в Минцифры РК бюджет киберпреступников сравнили с ВВП Казахстана. По словам председателя Комитета информационной безопасности ведомства Руслана Абдикаликова, современная киберпреступность - это не хакер-одиночка, а мощные организации, главаря которых найти практически невозможно.
Ранее сообщалось, что ущерб, причиненный казахстанцам интернет-мошенниками, за январь-июль 2024 года вырос до 7,1 млрд тенге.
28.01.2025, 11:27 22606
Идентификация по ладони и создание видео из текста: о цифровых проектах в Казахстане рассказал Бектенов
Внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта является одним из важнейших направлений деятельности правительства
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов, выступая с докладом о работе правительства за минувший год, рассказал о новаторских цифровых проектах в Казахстане.
По его словам, широкомасштабное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта является одним из важнейших направлений деятельности правительства.
Правительство начало использовать искусственный интеллект для принятия решений на основе больших данных в сферах социальной защиты, экологии, чрезвычайных ситуаций и промышленности. В этом году мы полностью запустим виртуального помощника, который простым языком объяснит гражданам, как действовать в конкретных ситуациях", - рассказал Бектенов.
Также разработана первая языковая модель искусственного интеллекта KazLLM. Сегодня его непрерывное обучение продолжается. Кроме того, в 2025 году в Казахстане будет открыт международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.
В этом году в рамках программы AI-Sana 100 тысяч студентов будут изучать прикладные навыки внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики. Подготовка специалистов по искусственному интеллекту начата в 20 вузах. Введена отдельная квота по программе "Болашак", - рассказал премьер.
Эффективной площадкой для развития успешных стартап-проектов стал Astana Hub.
Сегодня здесь зарегистрировано 1600 IT-компаний. Один из примеров - система Alaqan, позволяющая идентифицировать пользователей по ладони. Проект уже внедрен в 300 школах, недавно установлен в здании Правительства. В первом полугодии планируется выход на экспорт в 6 стран: Саудовскую Аравию, Сингапур, Кувейт и другие. Еще один стартап - Higgsfield AI по созданию и редактированию видео из текста на базе искусственного интеллекта. Проект оценен в 100 млн долларов. Проект Codiplay по обучению детей программированию уже используется в школах 13 стран мира. Это Южная Корея, Турция, Великобритания, Катар и другие. Оценка также 100 млн долларов. Эти и другие успешные казахстанские проекты - Grand Mobile, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX - показывают, что здесь у нас есть большой потенциал", - перечислил глава кабмина.
Он также затронул вопросы образования.
Формируется сеть передовых школ, включающая 217 комфортных и 200 опорных школ. Основная задача - поэтапное выравнивание качества образования во всех общеобразовательных школах страны через трансляцию лучших практик. В текущем году будет сформировано 10 технологических колледжей-лидеров, которые станут опорными ресурсными центрами для других организаций профтехобразования. Сегодня в Казахстане успешно работают 23 филиала зарубежных вузов, 5 из которых открыты в прошлом году. В текущем году откроем еще 11", - отметил премьер.
Также внимание уделяется развитию университетской науки и ее коммерциализации.
В университете Сатпаева по заказу корпорации Казахмыс разработан новый метод получения чистого селена, широко используемого в медицине, электронике и других высокотехнологичных сферах. На базе Назарбаев Университета налаживается производство экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. После получения необходимых сертификатов мы обеспечим производителя гарантированными заказами со стороны министерства здравоохранения", - подчеркнул Бектенов.
27.01.2025, 18:10 26486
Специализированные эксперты и точность 90%: инновации DeepSeek в области ИИ поражают людей
DeepSeek читает целыми фразами сразу, отмечает пользователь
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инновации китайской компании DeepSeek в области искусственного интеллекта поражают людей, заявил пользователь под ником "анончик" на платформе для обсуждения игр, кино, разработки и технологий DTF.
Инновации DeepSeek в области ИИ поражают людей и, возможно, угрожают рыночной капитализации Nvidia в $2 трлн. OpelAI, Anthropic и другие тратят 100$ млн долларов только на вычислительные ресурсы. Им нужны огромные дата-центры с тысячами GPU стоимостью 40к$ ($40 тысяч. - Прим. ред.) каждый. Но откуда ни возьмись пришли DeepSeek и сказали: "Мы сделаем за 5млн$". Но, как говорится, говорить - это не мешки таскать. Поэтому они взяли и сделали", - пишет он.
Как отмечает пользователь, DeepSeek читает целыми фразами, в 2 раза быстрее с точностью 90%.
Когда вы обрабатываете миллиарды слов, это важно. Вместо огромного ИИ, который пытается знать все, у них есть специализированные эксперты, которые активируются только тогда, когда это нужно. В традиционной модели все 1,8 триллиона параметров активны всегда. В DeepSeek 671 млрд параметров всего, но только 37 млрд активно одновременно. На каждой задаче у тебя работает базовая "команда", а когда нужен узкий эксперт в области, он подключается, решает вопрос и уходит", - заявил он.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Напомним, в ноябре 2024 года китайская компания DeepSeek открыла доступ к большой языковой модели DeepSeek V3. Разработчики утверждают, что чат-бот на базе модели способен конкурировать с ChatGPT, а основатели компании и вовсе нацелились на создание "сверхразумного" ИИ.
26.01.2025, 11:31 31336
Спутниковый интернет для пассажиров появится в казахстанских поездах
Фото: КТЖ
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый казахстанский поезд, предоставивший пассажирам доступ к интернету, отправился по маршруту Астана - Алматы, сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темiр жолы".
Со столичного вокзала АО "Пассажирские перевозки" отправило поезд № 3/4 по маршруту Астана - Алматы, который стал первым в Казахстане, предоставившим пассажирам доступ к интернету в рамках пилотного проекта. Поездка по маршруту занимает 17 часов, и на первом рейсе 500 пассажиров смогли воспользоваться возможностью подключиться к сети в пути", - проинформировали в компании.
Как отметили в КТЖ, интернет в поезде обеспечен с помощью современных спутниковых технологий. Спутниковое оборудование, установленное на локомотиве, предоставляет стабильный и высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута. При этом доступ к торрентам и сайтам с потоковым скачиванием ограничен.
В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис, начиная с подключения интернета на всех 15 маршрутах поездов "Тальго" - заявил председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Ануар Ахметжанов.
В рамках проекта внедрены мобильные терминалы проводников для проверки билетов, нагрудные видеорегистраторы для начальников поездов и системы видеонаблюдения. Все записи автоматически сохраняются в облачном хранилище, что повышает уровень контроля и безопасности.
Кроме того, внедрение интернета изменило способ оплаты в вагоне-ресторане - теперь пассажиры могут оплачивать заказы в пути через POS-терминалы.
21.01.2025, 12:47 38661
Казахстан экспортировал IT-услуги на 471 млн долларов
Экспорт вырос на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанских IT-услуг в 2024 году составил 471 миллион долларов США, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
IT-экспорт Казахстана показывает положительную динамику. За 9 месяцев 2024 года он составил 471 миллион долларов США. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По нашим прогнозам, к концу 2024 года данный показатель будет порядка 700 миллионов долларов США", - доложил Мадиев.
Он подчеркнул, что основную роль в продвижении экспорта информационных технологий Казахстана играет Astana Hub. Количество резидентов в нем превысило 1,5 тысячи компаний, в том числе 400 международных. Их общая выручка составила 620 миллиардов тенге в 2024 году. При этом доход от экспорта оценивается в 227 миллиардов тенге.
География экспорта резидентов Astana Hub охватывает более 90 стран. Помимо резидентов Astana Hub на экспорт впервые вышли GovTech продукты АО "Национальные информационные технологии". Среди таких решений - это платформы Smart Data Ukimet, Smart Bridge и конструктор веб-сайтов ЕПИР", - сказал министр.
16.01.2025, 08:53 47921
Производство высокотехнологичных дронов запустят в Казахстане
Фото: KAZAKH INVEST
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская компания Yesil Technology Company наладит производство промышленных дронов в Казахстане. Общий объем инвестиций составит порядка $12 млн. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также рынки стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе нацкомпании KAZAKH INVEST.
Проект подразумевает строительство производственной и научно-исследовательской зоны площадью 50 000 квадратных метров. Зона будет включать цех по производству аккумуляторов, научно-исследовательский центр инновационных технологий, хранение полного цикла машин, испытательную площадку для летательных аппаратов и другое", - проинформировали в пресс-службе.
Ожидается, что запуск производства создаст 500 рабочих мест.
Yesil Technology не только сосредоточена на обновлении и улучшении продукции, но и берет на себя важную миссию по подготовке местных кадров в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с научными организациями и компаниями для разработки программ обучения, чтобы технологии укрепились, а кадры повышали свою квалификацию", - подчеркнул глава Yesil Technology Юннин Хуэй.
Согласно Всемирной федерации беспилотных летательных аппаратов в 2024 году объем мирового рынка экономики малых высот составил $318,64 млрд, а к 2050 году этот показатель превысит $8,8 трлн. В Китае, например, объем рынка экономики малых высот в 2023 году составил $68,65 млрд, в 2024 году - $79 млрд, а в течение следующих пяти лет прогнозируется среднегодовой рост на уровне 16,03%. За этими впечатляющими цифрами стоит широкое и глубокое применение беспилотных летательных аппаратов в самых разных областях.
Компания Yesil Technology, дочерняя организация китайской Shaanxi Kaizhuo Electronic Technology Co., Ltd, создана в марте 2024 года. Будучи лидером в сфере умных решений для дронов низковысотных отраслей, деятельность компании сосредоточена на разработке коммуникационных связей для беспилотных летательных аппаратов и производстве готовых устройств. Компания стремится к глубокой интеграции передовых технологий БПЛА в мониторинг сельского хозяйства, защиту окружающей среды, охрану специальных объектов, аварийно-спасательные работы, противодействие БПЛА и другие области применения.
10.01.2025, 13:03 61051
Известного китайского предпринимателя и эксперта в области ИИ принял Токаев
Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке ИИ в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.
В ходе встречи с президентом Института искусственного интеллекта Sinovation Venture доктором Ли Кай-Фу глава государства подчеркнул стратегическую важность внедрения передовых технологий и отметил, что обмен опытом с ведущими мировыми экспертами способствует достижению амбициозных целей в сфере цифровой трансформации. Собеседники обменялись мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества, включая образование, здравоохранение, энергетику и другие", - сообщает Акорда.
Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке программных продуктов и искусственного интеллекта в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы.
Ранее в интервью газете Ana tili президент сообщил, что, согласно рейтингу ООН, Казахстан по развитию e-government занял 24-е место в мире.
Отрадно, что увеличивается экспорт IT-услуг из Казахстана. Успешно функционирует Astana Hub, этот технопарк объединяет свыше полутора тысяч участников, почти треть из которых - зарубежные компании. Казахстан становится все более привлекательным для глобальных цифровых номадов. Задача превратить Казахстан в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве вполне осуществима. Для этого нам надо развивать технологии искусственного интеллекта. Перспективные проекты уже появились", - заявил президент.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?