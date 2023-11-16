06.11.2023, 12:31 38046
Комитет госдоходов запустил пилотный проект по платформенной занятости для водителей "Яндекс.Такси"
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет госдоходов запустил пилотный проект в Астане и Алматы по платформенной занятости для водителей "Яндекс.Такси", которые оказывают услуги через приложение, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время количество участников составило более 500 водителей.
Преимущества пилота для водителей такси:
- исключение посреднических услуг таксопарков, что позволит сэкономить денежные средства и направить их на уплату налогов и социальных платежей. Соответственно, водитель будет вовлечен в систему социального обеспечения;
- упрощение регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Можно зарегистрировать ИП через платформу "Яндекс" без посещения налоговых органов;
- уплата налога в размере 1% от фактически полученного дохода. Тогда как с доходов работника налог удерживается в размере 10%;
- отсутствие обязательств по представлению отчетности и исчислению налоговых и социальных платежей. С согласия водителей удержание и перечисление налога и соцплатежей будет производить "Яндекс". При этом социальные платежи будут определяться исходя из суммы полученного дохода водителя такси.
К участию в пилоте также планируется подключить такие компании, как Glovo, Wolt, InDrive и др.
Ранее сообщалось, что работающих через "Яндекс.Такси", inDriver водителей в РК заставят официально регистрироваться. Им придется соблюдать правила, разработанные для официальных перевозчиков.
новости по теме
16.11.2023, 14:46 2821
ЕАБР прогнозирует серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году
Рассказать друзьям
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия в 2023 году столкнулась с серьезным дефицитом поливной воды и может столкнуться с ним вновь к 2028 году. Такой прогноз дает Евроазиатский банк развития в представленном сегодня в Алматы докладе "Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии".
По словам спикеров, сельское хозяйство базируется на орошаемом земледелии и потребляет до 80% воды. Именно поэтому решение вопросов водосбережения является одним из ключевых направлений работы не только ЕАБР, но и Всемирного банка, а также Азиатского банка развития.
Спикеры перечислили несколько основных проблем, из-за которых возникает дефицит полива и, как следствие, плохая урожайность.
Устаревшая ирригационная инфраструктура
Средний возраст ирригационной инфраструктуры превышает 50 лет. До 50% орошаемых земель подвержены засолению. Экономическая эффективность использования воды в сельском хозяйстве является низкой. 40% воды теряется в системе оросительных каналов", - говорится в докладе ЕАБР.
Ввод в эксплуатацию канала Кош-Тепа в Афганистане
По данным экспертов, после ввода канала в эксплуатацию поступление речного стока Амударьи со стороны Афганистана существенно сократится, что в первую очередь приведет к нехватке воды в Таджикистане и Узбекистане.
К 2028 году сочетание климатических изменений, наступления маловодного периода и ввода в эксплуатацию приведут Центрально-Азиатский регион к острому хроническому дефициту водных ресурсов, оцениваемому аналитиками ЕАБР в 5-12 км3", - сообщается в докладе.
Переход к водосбережению представляется безальтернативным решением проблемы сохранения потенциала орошаемых земель и обеспечения продовольственной безопасности в Центральной Азии. Необходимость перехода вызвана не только климатическими изменениями, ростом потребностей в воде, но и ожидаемым сокращением поступления речного стока Амударьи со стороны Афганистана.
Сложные переговорные процессы по воде
По словам спикеров, сторонам сложно договориться о рациональном использовании воды. Страны верхнего бассейна Амударьи используют воду зимой для выработки энергии, страны нижнего бассейна - летом для полива. Учитывая, что задачи разные, договориться и прийти к консенсусу - сложная задача, решаемая в некоторых случаях только на политическом уровне.
Несмотря на комплексные проблемы, ЕАБР в своем исследовании предлагает реализовать 10 практических шагов по сохранению потенциала орошаемых земель и водосбережению: четыре на региональном уровне и шесть на уровне национальной политики.
Для их реализации потребуется взаимодействие государств, фермеров и многосторонних институтов развития", - подчеркнули спикеры.
ЕАБР предлагает следующие меры:
Консолидированный региональный подход
- Для этого ЕАБР предлагает создать Международный водно-энергетический консорциум Центральной Азии (МВЭК ЦА), который мог бы сосредоточиться на реализации ирригационных проектов наравне с энергетическими. Его создание облегчит взаимодействие и диалог многосторонних банков развития (МБР) с государствами региона.
- Консорциумы могут создаваться и для реализации отдельных крупных инвестиционных проектов (крупные гидротехнические объекты). Сотрудничество МБР могло бы решить задачу привлечения инвестиций в ирригацию. МБР, действующие в регионе, могут выступить в качестве финансовых операторов, совместно реализуя сложные проекты, привлекая дополнительные финансовые ресурсы и обеспечивая эффективное финансовое сопровождение сложных проектов.
- Целесообразно создание Регионального производственно-сервисного кластера, специализирующегося на современном ирригационном оборудовании. По площади орошаемых земель Центральная Азия занимает пятое место в мире (по совокупности) после Китая, Индии, США и Пакистана и представляет собой емкий рынок ирригационного оборудования в 140-320 млн долл. Это 4-8% мирового рынка.
- Консолидация позиции стран ЦА по укреплению сотрудничества с Афганистаном. Целесообразно предложить схему партнерства в действующих механизмах управления водными ресурсами Центральной Азии, в том числе на платформе МФСА и других региональных организаций, вовлеченных в сферу трансграничных водных ресурсов.
Переход к водосбережению должен быть обеспечен финансовыми ресурсами и требует институциональных решений.
- Развитие водно-ирригационных систем Центральной Азии нуждается в привлечении значительных инвестиций, в том числе в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Мировой опыт, исследованный в докладе через множество кейсов применения ГЧП, указывает на то, что такая форма финансирования является эффективной. Помимо бюджетных средств высокое значение для финансирования таких проектов имеют также финансовые ресурсы МБР.
- Исключительно важно организовать правильный учет воды на межхозяйственных каналах и в фермерских хозяйствах при участии ассоциаций водопользователей (АВП). Укрепление организационно-правового статуса АВП повысит ответственность и обязательства АВП относительно использования водных ресурсов. Эти меры позволят впоследствии перейти к системе платных услуг по подаче воды для фермерских хозяйств.
- Постепенное включение в тариф инвестиционных отчислений поможет бюджетным водохозяйственным организациям осуществлять инвестиции в строительство, модернизацию и реновацию ирригационных систем. В условиях ограниченности водных ресурсов и достижения предела экстенсивного ведения орошаемого земледелия в Центральной Азии усиливается роль индустриальных технологий ведения сельского хозяйства.
- Для противодействия повсеместному засолению орошаемых земель, целесообразно улучшить их мелиоративное состояние путем переустройства оросительных и дренажных систем. К примеру, внутрихозяйственные земляные каналы могут быть переоборудованы в лотковые, а существующие могут быть заменены системой трубопроводов для подачи воды на поля. Это сократит фильтрационные потери в три-четыре раза.
- Рекомендуется повсеместно внедрить цифровые технологии в водном хозяйстве. Это позволит рационально распределить воду, обеспечит точный водоучет и значительно облегчит переход к системе платных услуг по подаче воды для фермерских хозяйств. Ожидаемая экономия потерь воды от внедрения цифровых технологий водоучета оценивается в 12-15% в год. Целесообразно также организовать постоянную систему мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель и засоления почв с использованием дистанционной спутниковой диагностики.
- Рекомендуется повсеместно использовать современные технологии полива, лазерной планировки земель, возделывания сельскохозяйственных культур. Так, качественная планировка позволяет реализовать новые механизированные и водосберегающие технологии поверхностного полива по бороздам. Урожайность на выровненном под уклон поле при поливе по бороздам значительно возрастает, а экономия воды может составить от 20 до 30% в год.
На комплексное решение вопросов не так много времени, всего лет пять, и поэтому странам ЦА не обойтись без консолидированного регионального ответа. Важно максимальное содействие банков развития, включая многосторонние институты", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Такого же мнения придерживается региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова.
Инвестиции в Центральную Азию у нас составляют 12 млрд долларов на сегодняшний день. И приблизительно четверть инвестиций относится к сектору воды, энергетики или защиты окружающей среды. Т.е. эта тема для нас очень важная, и, если мы смотрим на перспективу, на те проекты, которые мы только начинаем готовить, доля этих секторов возрастет почти до половины. Это говорит о том, что запрос очень большой", - подчеркнула Проскурякова.
Спикеры в один голос заявили, что вопросы водосбережения являются абсолютно безальтернативным решением проблем региона и одними из главных в повестке международных финансовых институтов на сегодняшний день.
Подробнее с содержанием доклада "Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии" можно ознакомиться на сайте ЕАБР.
Напомним, в минувшем году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
В нынешнем году фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды.
Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
15 сентября, на заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год.
В ноябре Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область.
16.11.2023, 14:34 1586
Недропользователи и отечественные товаропроизводители подписали оффтейк-контракты на 38 млрд тенге на форуме в Астане
В Казахстане внедрят единый реестр отечественных производителей продукции
Рассказать друзьям
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе международного форума "Казахстанское содержание 2.0" в Астане недропользователи и отечественные товаропроизводители подписали договоры и оффтейк-контракты на 37 млрд 929 млн тенге, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В рамках форума состоялась церемония подписания контрактов, направленных на развитие отечественной обрабатывающей промышленности. Между крупными недропользователями в лице компаний ERG, "Казахмыс", "Казцинк", KAZ Minerals и казахстанскими производителями заключены оффтейк-контракты, долгосрочные договоры и меморандумы на общую сумму 37 млрд 929 млн тенге.
В своем выступлении на пленарной сессии премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о новых мерах поддержки отечественных производителей. Он отметил, что со стороны бизнеса был озвучен ряд предложений, при этом многие из них уже находят свою реализацию.
В частности, это касается признания оффтейк-контрактов, заключаемых отечественными производителями с недропользователями и другими крупными компаниями, в качестве залогов для привлечения кредитов и инвестиций.
Было принято соответствующее нормативное решение о том, что оффтейк-контракты с квазигосударственными компаниями, с компаниями, которые имеют международные рейтинги BB-, и с крупными системообразующими предприятиями считаются твердыми залогами для кредитов", - сказал Алихан Смаилов.
Он также рассказал о работе по отмене сертификата CT-KZ и индустриального сертификата, которые подтверждают статус казахстанского производителя.
У нас будет единый реестр отечественных производителей продукции. Не нужно будет получать никаких сертификатов. Сведения о производителях и выпускаемых ими товарах будут находиться онлайн в этом реестре. В любой момент всем заинтересованным можно будет заходить и получать необходимые сведения. Таким образом, мы практику выдачи этих сертификатов прекратим. Информация будет доступна онлайн бесплатно для всех пользователей", - разъяснил Алихан Смаилов.
16.11.2023, 11:28 7686
Казахстан экспортировал в Китай около 1,5 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Перевозка зерна железнодорожным транспортом в КНР выросла на 1 млн тонн в январе-октябре. За 10 месяцев погрузка зерна в КНР через пограничные переходы "Достык" и "Алтынколь" составила около 1,5 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Этот показатель увеличился в 4 раза, или на 1 млн тонн зерна, в сравнении с перевозками урожая 2021-2022 годов. При этом 70% зерна из общего объема перевезено в контейнерах. Выросла погрузка зерна через станцию "Достык" почти в 3 раза и составила свыше 1 млн тонн, через станцию "Алтынколь" - в 11 раз, до 396 тысяч тонн", - отметили в КТЖ.
За январь-октябрь погружено свыше 320 тонн продуктов перемола, рост к прошлому сезону перевозок - в два раза, или на 142 тысячи тонн. Перевозка осуществлена преимущественно в контейнерах.
Ранее сообщалось, что казахстанские бизнесмены обвиняют КТЖ в срыве поставок зерна в Китай.
16.11.2023, 09:58 12441
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 755,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 845,2 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 910 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 ноября 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 320 тысяч человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 ноября 2023 года составил 120 873 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 82 980 тенге, базовой пенсии - 37 893 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Ранее сообщалось какие размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии планируют установить в 2024 году в Казахстане.
15.11.2023, 19:52 34331
Казахстан готов раскрыть потенциал по литию
В последние годы в мире резко возрос интерес к литию, тугоплавким металлам, германию и другим редкоземельным металлам
Рассказать друзьям
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Работы по изучению потенциала лития начнут проводить в трех регионах Казахстана. Об этом председатель правления АО "Национальная геологическая служба" Ерлан Галиев заявил в ходе форума партнерства Евросоюза и Казахстана в Бельгии, сообщает пресс-служба МПС РК.
В рамках государственного геологического изучения недр планируется начать работы по изучению потенциала лития в трех регионах Казахстана. Если на восточных и южно-восточных частях прогнозируются коренные месторождения лития, то минерализованные рассолы Аральского осадочного бассейна, по первичным сведениям, весьма благоприятны на литий. Его геологические условия схожи с солончаком Салар-де-Атакама в Чили, где содержится около 30% всех мировых запасов лития", - заявил Ерлан Галиев.
По словам председателя правления, в последние годы в мире резко возрос интерес к литию, тугоплавким металлам, германию и другим редкоземельным металлам. На 2023 год на государственном балансе числится шесть месторождений, где может быть литий: Юбилейное, Верхне-Баймурзинское, Бакенное, Ахметкино, Медведка, Ахмировское.
Значительные запасы лития и РЗМ сконцентрированы в отвалах и "отвальных песках" обогатительных фабрик и месторождений Центрального и Южного Казахстана и редкометалльных месторождений восточного Казахстана. Вместе с тем редкоземельные металлы на государственном балансе учитываются по 70 месторождениям в качестве попутных компонентов. Наряду с этим у нас есть большие перспективы для открытия новых месторождений редких земель в редкометалльных гранитах и пегматитах Северного (в районе Кокшетауской редкометалльной провинции в пределах Кокшетауского срединного массива) и Западного Казахстана (в районе Мугоджарской редкометалльной провинции, в гранитах литий-фтористого типа), в Восточном регионе (на юго-восточном окончании Чингиз-Тарбагатайской редкоземельной металлогенической зоны). Также литиевые проявления были выявлены в сорах (солончаках) Приаралья, Бетпакдалы и других районах на юге страны", - отметил председатель правления АО "Национальная геологическая служба".
Также Ерлан Галиев сообщил, что АО "Национальная геологическая служба" готово к партнерству с иностранными компаниями.
15.11.2023, 13:56 45586
Крупнейший малайзийский лоукостер будет летать в Казахстан
Выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Куала-Лумпур - Алматы с частотой 4 рейса в неделю малайзийская авиакомпания Air Asia Х планирует начать с 1 февраля
Рассказать друзьям
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации РК договорился с авиационными властями Малайзии об открытии регулярных пассажирских рейсов низкобюджетной авиакомпании Air Asia X в Казахстан, сообщили в пресс-службе комитета.
С 1 февраля 2024 года малайзийская авиакомпания Air Asia Х планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Куала-Лумпур - Алматы с частотой 4 рейса в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье) на воздушных судах типа А-330 (емкость от 285 до 377 кресел). Открытие авиасообщения между Казахстаном и Малайзией будет способствовать дальнейшему развитию торгово- экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - проинформировали в КГА.
Для справки:
Air Asia Х входит в состав компании Air Asia Aviation Group. Создана в 2006 году.
Парк компании состоит из более чем 270 воздушных судов типа А-320, А-320neo, А-321neo и A-330.
Под франшизой данной компании выполняются рейсы по более 400 маршрутам в 25 стран мира (Австралия, Южная Корея, Индия, Китай, Индонезия, Япония, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Саудовская Аравия, Вьетнам и т.д.).
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай увеличили количество регулярных авиарейсов.
15.11.2023, 12:15 49441
Нацбанк в пилотном режиме запустил платформу цифрового тенге
Рассказать друзьям
Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальным банком Казахстана в пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Подчеркивается, что архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка.
Также состоялась первая реальная розничная транзакция с использованием цифровых тенге.
Помимо функционала по проведению платежей и переводов денег между цифровыми счетами доступен также сервис по использованию "цифровых ваучеров", реализованный совместно с акиматом города Алматы для автоматизации расчетов в рамках мер социальной поддержки с использованием технологии смарт-контрактов", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, банками-участниками при сотрудничестве с международными платежными системами выпущены цифровые карты.
Они позволяют их держателям проводить платежи и переводы цифрового тенге с физическими и юридическими лицами в привычном режиме за счет "бесшовности" интеграции с действующей платежной инфраструктурой банков. Таким образом, 15 ноября 2023 года запущена платформа цифрового тенге в ограниченной среде и с реальными пользователями", - добавили в Нацбанке.
Отмечается, что полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года путем масштабирования его сервисов, сценариев использования и участников платформы.
Напомним, внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета.
15.11.2023, 09:22 59186
Рост ВВП Казахстана составил 4,9%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Рост ВВП Казахстана в январе-октябре составил 4,9%. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.
Экономика страны адаптировалась к непростым условиям и сохраняет темпы роста. По итогам 10 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 4,9%. Положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики", - сказал премьер-министр.
Горнодобывающая промышленность выросла более чем на 6% за счет роста добычи нефти и природного газа. Добыча газа выросла на 9,7%, добыча нефти - на 9,3%, добыча прочих полезных ископаемых - на 14%.
Рост в обрабатывающей промышленности составил более 3%. Машиностроение выросло на 27%, в том числе автомобилестроение - на 42%. Значительный рост зафиксирован в легкой промышленности почти на 12% за счет увеличения производства текстильных изделий.
Выросло производство пластмассовых изделий на 5,5%, продуктов питания - на 3% и напитков - почти на 2%.
Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 12,5%. Введено свыше 13 млн квадратных метров жилья.
В секторе услуг рост наблюдается в торговле - свыше 10%, связи - на 8% и транспорте - на 7%.
Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 17,5%.
По всем основным показателям отмечается положительная динамика в Абайской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Кызылординской областях и в городе Алматы.
Всем регионам до конца текущего года надо обеспечить достижение целевых показателей социально-экономического развития. Важным фактором экономического роста является привлечение частных инвестиций. Это наша приоритетная задача. Государственным органам и регионам необходимо вести работу по привлечению инвестиций, а также обеспечить реализацию запланированных проектов", - отметил премьер.
Кроме того, он напомнил, что глава государства поставил задачу по каждому среднему предприятию расширить производство в 2-3 раза.
Необходимо ответственным госорганам, акиматам совместно с нацпалатой "Атамекен" принять конкретные меры по реализации данного поручения. В целом следует активнее поддерживать бизнес в вопросах расширения действующих производств и создания новых предприятий", - сказал Смаилов.
Также глава правительства отметил, что благодаря своевременно принятым мерам нам удалось снизить уровень инфляции до 10,8%.
Вместе с тем для достижения цели по уменьшению инфляции в 2 раза до конца года госорганам и акиматам необходимо обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий в Комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции. До конца года осталось 1,5 месяца. Необходимо сохранить траекторию роста экономики, обеспечить достижение всех целевых показателей. Также администраторам бюджетных программ следует уделить внимание своевременному освоению выделенных средств на текущий год", - подчеркнул премьер.
Читаемое
16.11.2023, 08:29Казахстан и Кыргызстан обсудили строительство обводного Чуйского канала - 2 16.11.2023, 10:0314771Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек 16.11.2023, 10:1613871Токаев подписал закон по вопросам начисления детям средств из Нацфонда 16.11.2023, 09:5811896В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане 16.11.2023, 11:288231Казахстан экспортировал в Китай около 1,5 млн тонн зерна 09.11.2023, 13:57Продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций - Токаев206886Продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций - Токаев 09.11.2023, 16:03203936Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане 10.11.2023, 12:10173616Казахстан и Китай увеличили количество регулярных авиарейсов 09.11.2023, 13:45166646Товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных 27 млрд долларов - Токаев 09.11.2023, 10:08164021В Костанае проходит XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России 25.10.2023, 12:51496921Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана 25.10.2023, 12:20495886Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы 24.10.2023, 14:20471076Более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года 25.10.2023, 09:52466331Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области 23.10.2023, 18:53429961В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанки с дочерью в Газе
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?