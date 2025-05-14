13.05.2025, 17:00 34966
Компания из ОАЭ инвестирует $1,1 млрд в развитие столичного аэропорта
Минтранс РК и Terminals Astana Airport Limited заключили долгосрочное инвестсоглашение
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта РК и компания Terminals Astana Airport Limited (входит в состав Terminals Holding, ОАЭ) заключили долгосрочное инвестиционное соглашение, направленное на комплексное развитие аэропорта и прилегающей к нему территории. Общая сумма инвестиций составит 1,1 млрд долларов, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.
В рамках реализации соглашения инвестор построит вторую взлетно-посадочную полосу, третий пассажирский терминал, а также cargo-терминал, предназначенный для перевалки грузов. Также инвестором планируется развитие Аэротрополиса - мультифункционального комплекса, включающего индустриально-логистическую зону и бизнес-кластер с гостиницами, торговыми площадями, логистическими терминалами", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, компания обеспечит модернизацию парка спецтехники, внедрит цифровые решения и системы автоматизации, а также проведет поэтапное обучение и повышение квалификации персонала аэропорта. Все сотрудники пройдут сертифицированные тренинги, соответствующие международным авиационным требованиям.
Еще один меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством транспорта РК и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ о сотрудничестве в области автомобильного транспорта. Стороны намерены содействовать обмену техническими знаниями, навыками и передовым опытом. В скором времени ожидается подписание межправительственного соглашения, которое позволит регламентировать вопросы международных перевозок автомобильным транспортом между РК и ОАЭ.
Напомним, коммерческие соглашения на $5 млрд подписали Казахстан и ОАЭ.
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13.05.2025, 16:35 37341
Завышающих цены на сахар посредников будут штрафовать
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров рассказал, какие меры принимаются правительством против удорожания сахара в магазинах, передает корреспондент агентства.
В сравнении с прошлым годом собственное производство сахара в Казахстане увеличилось в 2 раза. В этом году мы произвели 128 тысяч тонн сахара. Может быть, порядка 30-40% сахара уже продано, еще этого сахара достаточно на складах. Цены нам надо, конечно, контролировать, чтобы подъема цен не было. Цена обычно поднимается и за счет посредников", - сообщил Сапаров.
По словам министра, оптовая цена сахара (заводская) составляет 350-370 тенге за килограмм.
По статистике, сегодня средняя цена за кило сахара 388 тенге. С учетом логистики в магазинах цена 400-420 тенге. В розничной торговле нам надо поработать с посредниками. Будем проверять, сколько предельная цена, сколько надбавка - если больше 15%, тогда будут приниматься меры - штрафовать будем торговые точки", - подчеркнул глава МСХ.
Напомним, за накрутку цен в магазинах будут штрафовать без предупреждения.
13.05.2025, 15:43 39856
Казахстан и Узбекистан будут вести совместную геологоразведку в приграничных районах
В Ташкенте прошла встреча глав АО "НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз"
Фото: Depositphotos
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Ташкент. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов в ходе рабочего визита в Ташкент обсудил с председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиковым планы по реализации геологоразведочных проектов в приграничных районах Казахстана и Узбекистана.
В ходе встречи главы компаний обсудили планы по созданию общего информационного пространства по обмену геолого-техническими данными и рассмотрели возможность совместного участия в международных нефтегазовых проектах. Еще одним ключевым направлением взаимодействия КМГ и УНГ является нефтехимия, рассказали в пресс-службе казахстанской нацкомпании.
Кроме того, темой встречи стали дальнейшие шаги в рамках подписанного 5 марта 2025 года между SOCAR, АО "НК "КазМунайГаз", ПАО "Татнефть" и АО "Узбекнефтегаз" меморандума о сотрудничестве в области цифровых технологий и промышленной безопасности.
В тот же день глава КМГ провел встречу с вице-президентом по Центральной Европе и Центральной Азии американской компании Air Products Вацлавом Гарантом. Компания специализируется на производстве и поставке промышленных газов. В частности, она является мировым лидером в производстве водорода. В ходе встречи обсуждены перспективы участия Air Products в нефтепереработке и нефтегазохимии Казахстана.
Напомним, "КазМунайГаз" и китайская CNOOC будут совместно разрабатывать проект "Жылыой" в Каспийском море. Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго привлечь стратегических инвесторов в сферу геологоразведки.
13.05.2025, 13:41 46271
Новые рынки для экспорта пшеницы открыл Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил о новых направлениях для экспорта казахстанской пшеницы, передает корреспондент агентства.
Мы открываем новые рынки. В Марокко отправили 60 тысяч тонн и вторые 60 тысяч тонн тоже планируются. Сейчас 15 тысяч тонн направим во Вьетнам. Вчера первая партия отправлена в Арабские Эмираты", - проинформировал министр.
При этом увеличился экспорт зерна и муки в Афганистан и Узбекистан. В целом в этом году экспорт в зерновом эквиваленте вырос на 34% в сравнении с прошлым годом, отметил Сапаров.
Ранее сообщалось, что из резерва правительства выделили 40 млрд тенге на поддержку зерновой отрасли.
13.05.2025, 12:48 48091
Картофель по цене апельсинов: в МСХ объяснили дороговизну молодого картофеля
Фото: istockphoto.com
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве журналисты попросили руководство Министерства сельского хозяйства Казахстана объяснить ценообразование на молодой картофель. В некоторых торговых точках страны цена ранних корнеплодов достигает 1-2 тысяч тенге, что превышает стоимость экзотических фруктов, передает корреспондент агентства.
Цена связана с технологией возделывания. Учитывая, что это ранний картофель, он у нас, особенно в Туркестанском и Сарыагашском районе, выращивается под пленкой. То есть дополнительные затраты на технологию возделывания - из-за этого, это первое. Второе - был ажиотажный спрос в межсезонье, когда идет импортный картофель. Учитывая, что он по своему виду очень привлекательный - тонкая кожура, то есть только собранный с полей, из-за этого есть некий ажиотажный момент, что тоже приводит к повышенному спросу на этот картофель и, соответственно, цене", - пояснил вице-министр СХ Азат Султанов.
Он дополнил, что в магазинах у дома "такая большая цена на картофель", потому что надбавки со стороны Министерства торговли интеграции не регулируются, как на социально значимый продукт, так как молодой картофель считается премиальным.
До 400 тенге - это как раз цена так называемого социального картофеля. Молодой картофель относится к категории премиум-товара, соответственно, на него уже надбавка регулируемая не действует. Наша задача, как государства, обеспечить доступный картофель. Если он премиальный, к сожалению, мы не можем обеспечить его доступность для уязвимых слоев населения", - подытожил вице-министр.
Вместе с тем министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров отметил, что в этом году планируется увеличить количество картофеля в организованных хозяйствах, поэтому ожидается, что цена будет немного снижена.
Ранее министр СХ заявил, что в Казахстане картофеля достаточно, а сельхозпроизводители могут продавать его торговым точкам за 200 тенге.
В апреле годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7%, картофель вырос в цене на 7,1%.
13.05.2025, 12:30 52506
Токаеву доложили о макроэкономической ситуации в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе совещания, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2024 год, доложили о макроэкономической ситуации в стране, сообщает Акорда.
Также глава государства заслушал доклады о ключевых результатах денежно-кредитной политики, состоянии финансовой системы, международных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.
Кроме того, в ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности Национального фонда, исполнения республиканского бюджета, снижения инфляции, денежно-кредитной политики, проекта нового закона "О банках и банковской деятельности", кредитования реального сектора экономики, а также состояния золотовалютных активов Нацбанка.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в РК ускорилась.
13.05.2025, 11:57 54126
Есть ли риск дефицита воды для казахстанских фермеров
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов на заседании правительства рассказал, есть ли риск дефицита воды для фермеров страны, передает корреспондент агентства.
На долю сельского хозяйства приходится более 60% общего водопотребления в стране. Из 12 кубических километров воды, ежегодно используемой для регулярного орошения, 98% потребляется в пяти южных регионах: Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях. Важно отметить, что текущий вегетационный сезон начался на 20 дней раньше по сравнению со среднегодовыми сроками, что обусловлено аномально теплыми погодными условиями в весенний период. Особенностью данного сезона стало недостаточное увлажнение почвы в предвегетационный период, что является существенным фактором, влияющим на водохозяйственную обстановку в южных регионах", - отметил министр.
Он пояснил, что вследствие пониженной влажности верхнего слоя почвы водопотребление посевов на начальном этапе увеличилось в среднем на 50%, что создает дополнительную нагрузку на источники орошения и повышает риск водного дефицита в последующие месяцы.
По состоянию на 1 апреля текущего года в водохранилищах южных регионов было накоплено 26 млрд кубических метров воды", - заявил Нуржан Нуржигитов.
В частности, в Алматинской и Жетысуской областях наполнение крупных водохранилищ составило 99%. В Жамбылской области текущий уровень наполненности водохранилищ составляет 90,3%.
При этом в Туркестанской и Кызылординской областях имеются определенные риски: средний уровень наполненности водохранилищ на 6 мая в данном бассейне составляет всего 75%", - добавил он.
Напомним, изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана.
13.05.2025, 10:25 58501
В Казахстане общая посевная площадь составит 23,7 млн га
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в текущем году общая посевная площадь составит 23,7 млн га, что на 413 тыс. га больше, чем в прошлом году. Ведется системная работа по диверсификации сельскохозяйственных культур: в результате за 2 года удалось сократить площади посева пшеницы на 750 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства.
Площадь посевов кормовых и масличных культур достигнет в текущем году по 3,3 млн га, при этом площадь подсолнечника впервые составит 1,4 млн га. Зерновые и зернобобовые планируется разместить на 16,6 млн га. Площадь хлопчатника составит 135 тыс. га, из них площади, выращиваемые традиционным методом, сократятся на 21,4 тыс. га и составят 85 тыс. га. При этом площади с применением капельного орошения увеличатся до 50 тыс. га за счет совместного проекта СПК "Туркестан" с китайской компанией "Синьцзян Лихуа". Стоит отметить, что до 2023 года всего 2 тыс. га хлопка выращивалось с применением капельного орошения", - сказал глава МСХ.
В Кызылординской области площадь риса будет сокращена на 4,7 тыс. га (и составит 80,9 тыс. га). Кроме того, в целях экономии поливной воды ведутся работы по внедрению водосберегающих технологий на 9,2 тыс. га и лазерной планировке полей на 60 тыс. га.
Министр отметил, что начался массовый сев яровых культур. Всего засеяно 3,7 млн га.
Подходит к завершению посев хлопчатника (94,7%) и сахарной свеклы (93,4%). Что касается озимых культур, то под урожай 2025 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 405,7 тыс. га. 74% посевов озимых находятся в хорошем состоянии, 23% - в удовлетворительном (в плохом состоянии - 12,3 тыс. га, или 3%)", - сказал Сапаров.
Вместе с тем в южных регионах началась уборка ранних овощей. В частности, в Туркестанской области с площади 1,2 тыс. га собрано 38,3 тыс. тонн капусты.
В целом в текущем году планируется собрать порядка 580 тыс. тонн ранних овощей, что позволит обеспечить потребность внутреннего рынка в период межсезонья до сбора нового урожая", - отметил он.
13.05.2025, 08:59 39761
Первый поезд с казахстанской пшеницей отправился в ОАЭ
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая отправлен первый поезд с партией казахстанской пшеницы в порт Джебель-Али. Трейдером груза выступила компания IK Trading. Об этом сообщили в пресс-службе НК "Казакстан темір жолы".
Маршрут пролегает через территорию Туркменистана и Ирана с последующей перевалкой в порту Бендер-Аббас и доставкой морским путем в ОАЭ. Среднее время в пути составляет 18 суток.
Этот шаг стал очередным этапом по развитию логистических маршрутов между Евразией и Ближним Востоком", - отметили в КТЖ.
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