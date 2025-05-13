В 2024 году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув рекордных значений

Рассказать друзьям

Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Казахстан было подписано более 20 коммерческих соглашений на сумму, эквивалентную 5 миллиардам долларов, - В рамках визита наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Казахстан было подписано более 20 коммерческих соглашений на сумму, эквивалентную 5 миллиардам долларов, информирует Акорда.





Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с наследным принцем Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты являются одним из главных партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления. Реализация подписанных коммерческих соглашений придаст мощный импульс стратегическому сотрудничеству и будет способствовать укреплению взаимовыгодных двусторонних связей. По словам наследного принца, соглашения отражают общность в видении приоритетных целей совместной деятельности в будущем





Отмечено, что Объединенные Арабские Эмираты входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана. В 2024 году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув рекордных значений.





Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян подчеркнул, что отношения между Казахстаном и ОАЭ строятся на доверии, взаимной поддержке и стремлении к общему прогрессу. Эти связи, по его словам, давно вышли за рамки торгово-инвестиционного взаимодействия, охватывая широкий спектр направлений - от энергетики и транспорта до цифровой инфраструктуры и образования.





Напомним, Казахстан ратифицировал соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветряной электростанции.





Дополнено 12.05.2025, 14.04





Ряд двусторонних документов подписали по завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.





В их числе:





Меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между Министерством транспорта РК и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ; Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции ОАЭ; Соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в РК между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Masdar; Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Республики Казахстан между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и AIQ; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Abu Dhabi Commercial Bank; Соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight; Протокол между АО "НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота; Соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и AIQ; Меморандум о взаимопонимании между акиматом Туркестанской области и фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане; Соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" г. Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта Республики Казахстан и Terminals Astana Airport Limited.





Кроме того, на церемонии было объявлено о ратификации соглашения между правительством РК и правительством ОАЭ о реализации проекта ветряной электростанции.