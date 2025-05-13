12.05.2025, 10:27 34011
Казахстан ратифицировал соглашение с ОАЭ о реализации проекта ветряной электростанции
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ратифицировал соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветряной электростанции.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции", - говорится в сообщении Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, депутаты сената в начале мая приняли ратификацию соглашения. В Жамбылской области планируется строительство ветряной электростанции мощностью 1 гигаватт и системы накопления энергии мощностью 300 мегаватт с емкостью 600 мегаватт в час.
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12.05.2025, 08:56 36611
Для сохранения экосистем Павлодарской области по реке Ертис направлено более 6,3 млрд кубометров воды
Природоохранные попуски помогают сохранить окружающую среду и биологическое разнообразие в регионе
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Павлодар. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Для проведения природоохранных попусков Министерство водных ресурсов и ирригации направило в пойму реки Ертис в Павлодарской области более 6,3 млрд кубометров воды из Шульбинского водохранилища в области Абай. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Ежегодные природоохранные попуски направлены на сохранение биологической продуктивности и среды обитания флоры и фауны в пойме реки Ертис. На сегодня затоплены естественные места нереста рыб в среднем течении реки. Сбросы воды также направлены на очистку русла реки Ертис", - отметили в ведомстве.
В данный момент на гидропостах Павлодарской области наблюдается подъем уровня воды и затопление поймы реки Ертис. Также в регионе продолжаются природоохранные попуски в пойму реки Шидерты. На сегодня направлено более 60 млн кубометров воды из Канала имени К. Сатпаева.
Всего планируется направить 120 млн кубометров воды на сохранение флоры и фауны сельской зоны города Экибастуза и Актогайского района, а также на наполнение Аулиекольской системы озер, озер Басентин и Шыганак.
На сегодня залито более 9000 га лиманов в сельской зоне города Экибастуза, всего планируется обводнить более 21 тыс. га лиманов. В озеро Шыганак с начала природоохранных попусков прибыло 10 млн кубометров воды.
Природоохранные попуски не только помогают сохранить окружающую среду и биологическое разнообразие в регионе. Они способствуют развитию сельского хозяйства, животноводства и экономики Павлодарской области в целом. Это положительно влияет на благосостояние местных жителей", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
09.05.2025, 17:05 195756
Президент России передал лидеру Казахстана наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР
Фото: telegram/Aqorda
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева - отца лидера РК из архива Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши", - говорится в сообщении.
Ранее лидер РК посетил парад Победы. Касым-Жомарт Токаев поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади.
09.05.2025, 15:30 204326
В Казахстане обследуют свыше 130 гидротехнических сооружений
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проведут многофакторное обследование 134 гидротехнических сооружения до конца 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В общей сложности до конца 2028 года планируется обследовать 557 сооружений. Многофакторное обследование позволяет определить техническое состояние объекта и его оборудования, объем и виды требуемых ремонтных работ", - пояснили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации провело многофакторные обследования на 84 объектах в 14 областях Казахстана.
Согласно новому Водному кодексу, собственники гидротехнических сооружений должны каждые пять лет проводить многофакторные обследования принадлежащих им объектов. По итогам обследования составляется декларация безопасности, которую нужно зарегистрировать в бассейновой водной инспекции", - добавил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
Ранее организации по управлению ГТС были созданы в 10 регионах Казахстана.
08.05.2025, 19:42 318586
В угольной промышленности Казахстана выявили нарушения на 37 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос по поводу угольной отрасли, сообщил об обнаруженных нарушениях.
Касательно проведения налоговых проверок угледобывающих предприятий и их контрагентов Министерством финансов в установленном порядке проводится налоговый контроль за недропользователями, осуществляющими добычу угля", - написал премьер.
Он добавил, что за последние 3 года по результатам налоговых проверок и мониторинга за трансфертным ценообразованием в отношении этой категорий налогоплательщиков выявлены нарушения на сумму порядка 37 млрд тенге.
В целом вопросы угольной отрасли находятся на контроле правительства", - добавил Бектенов.
Он также добавил, что реализация угля для нужд населения и коммунально-бытового сектора осуществляется через товарные биржи, что исключает непродуктивных посредников и дальнейшую перепродажу, а также повышает уровень выявления фактов ценовых правонарушений.
В январе 2025 года сообщалось, что добыча каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, сокращается в Казахстане второй год подряд. В прошлом году объем добычи составил 112,6 млн тонн - на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Годом ранее уже было отмечено сокращение на 1,4%. В региональном разрезе почти 92% добычи пришлось лишь на две области - Павлодарскую (67 млн тонн) и Карагандинскую (36,5 млн тонн). Можно отметить также Абайскую область, где объем добычи каменного угля составил 7,6 млн тонн. На остальные регионы совокупно пришлось лишь 1,5 млн тонн.
08.05.2025, 17:05 332471
В Алматы открыли восемь аллей ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в честь 80-летия Победы открыли восемь аллей ветеранов Великой Отечественной войны во всех районах города в рамках программы "Таза Қазақстан" и кампании "Алматы - наш общий дом", сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Центральное мероприятие прошло в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев (...) В парке было высажено 29 именных деревьев - лип высотой 6 метров, каждое с табличкой в память о фронтовике. Липа выбрана как символ долголетия, стойкости и памяти", - пояснили в акимате.
По данным пресс-службы, всего в городе было высажено 200 таких деревьев.
Акция стала символом уважения к подвигу героев и вкладом в сохранение исторической памяти. Новые аллеи станут местом, куда горожане смогут приходить с детьми и внуками, чтобы передавать память о великой Победе будущим поколениям", - добавили в акимате.
Напомним, вчера в Астане прошел парад в честь 80-летия Великой Победы.
08.05.2025, 13:34 354631
Вопрос об эвакуации казахстанцев из Индии и Пакистана не стоит - МИД
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК пока не планирует эвакуировать граждан Казахстана из Индии и Пакистана после обострения военного конфликта между странами, передает корреспондент агентства.
Граждане Казахстана есть в обеих странах. Насколько я знаю, в Пакистане больше, чем в Индии. Это именно те граждане, о которых мы знаем, то есть те, которые находятся на консульском учете в посольстве. Они на постоянной связи с нашим посольством. На данный момент там нет полноценных военных действий, только были отдельные удары по приграничным территориям, поэтому сейчас вопрос об эвакуации не стоит", - проинформировал первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая армия Индии объявила о проведении операции "Синдур", нацеленной "против террористической инфраструктуры в Пакистане". В Минобороны Индии заявили, что из Пакистана "планировались и направлялись террористические атаки на Индию".
Напомним, не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения в результате нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News18.
08.05.2025, 13:10 355491
Казахстан выиграл международный суд по делу об автодороге Алматы - Хоргос
Суд отклонил претензии истцов к Комитету автомобильных дорог МИИР РК на общую сумму около 50 миллионов долларов США
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже принял решение в пользу Республики Казахстан по делу о строительстве автодороги Алматы - Хоргос, сообщает Министерство юстиции РК.
15 мая 2020 года совместное предприятие, состоящее из компаний Todini Costruzioni Generali S.p.A., WeBuild S.p.A. и ТОО "Казахдорстрой", действующее в рамках совместного предприятия "Todini Impregilo Kazakhdorstroy" (далее - "истцы"), подало в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) заявление об арбитраже против Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в связи со спорами по проекту", - сообщили в Минюсте.
Истцы предъявили комитету претензии на общую сумму около 50 миллионов долларов США, включая расходы, связанные с продлением сроков строительства, уплатой таможенных пошлин и налогов, инфляцией тенге, изменением стоимости, обратной засыпкой водопропускных труб, прекращением строительства дорожного эксплуатационного пункта и финансовыми затратами.
14 апреля 2025 года трибунал, сформированный в рамках Международного арбитражного суда ICC в Париже, вынес окончательное решение в пользу комитета. Все заявленные претензии истцов были полностью отклонены. Трибунал также удовлетворил встречный иск комитета, обязав истцов вернуть сумму, ранее выплаченную им в качестве компенсации за продление сроков работ. Кроме того, трибунал признал, что комитет, как выигравшая сторона, имеет право на полное возмещение своих судебных и арбитражных издержек", - сообщает ведомство.
08.05.2025, 12:16 333821
Сотрудники секретариата СВМДА получат статус международных гражданских служащих
Фото: Минобороны РК
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РК и секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания секретариата на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.
Поправки направлены на укрепление международного статуса сотрудников, направляемых на работу в секретариат или осуществляющих деятельность на основе контракта, в соответствии с практикой ООН и других международных организаций.
Предусматривается расширение привилегий и иммунитетов членов персонала секретариата, которые будут предоставляться всем сотрудникам секретариата независимо от категории персонала и от гражданства. Секретариат наделяется правом учреждать фонды и другие финансовые механизмы для осуществления своей деятельности, создавать собственные системы пенсионного и социального обеспечения для членов персонала секретариата", - отмечено в заключении.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?