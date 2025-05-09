ОАЭ построят в Жамбылской области ветровую электростанцию

Восемь триллионов тенге холдинга "Байтерек" уже в этом году дадут 1,3% дополнительного вклада в реальный рост ВВП Казахстана

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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании штаба по обеспечению экономического роста Казахстана рассмотрели основные экономические показатели и инвестиционные проекты холдинга "Байтерек", сообщили в пресс-службе правительства.





Напомним, правительство увеличивает капитализацию холдинга "Байтерек" на 1 трлн тенге, что даст возможность холдингу направить порядка 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию ключевых национальных и инвестиционных проектов. Средства уже в этом году дадут 1,3% дополнительного вклада в реальный рост ВВП Казахстана.





Заместитель председателя холдинга Жандос Шайхы проинформировал об итогах первого квартала освоения выделенных средств - 1,2 трлн тенге, что выше планового показателя в 1 трлн тенге. Кроме того, объем валовой добавленной стоимости от вводимых в строй в этом году проектов, получивших поддержку через Байтерек, ожидается на уровне 521,5 млрд тенге.





Самый большой инвестиционный пул проектов сосредоточен в Банке развития Казахстана - 66 проектов на 2,2 трлн тенге финансирования в этом году. Основные отрасли вложений - транспорт, логистика и связь (34%), металлургия (19%), химпром (12%). От реализации всего пула проектов ожидается за весь срок финансирования получить вклад в экономику страны в виде новых производств, товаров и услуг в размере 37,8 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал уже в этом году составят 1,6 трлн тенге. В числе топ инвестиционных проектов БРК, планируемых к финансированию в 2025 году - завод по производству цианида натрия в Жамбылской области, сернокислотный завод в Туркестанской, крупнейшее казахстанское предприятие по производству горячебрикетированного железа в Костанайской области и другие.





181 инвестиционный проект на 1,5 трлн тенге этого года сформирован у Фонда развития промышленности (ФРП). Основные отрасли - развитие инфраструктуры (27%), металлургия (21%) и химпром (13%). Объем валовой добавленной стоимости за весь срок финансирования по всем проектам ФРП ожидается на уровне 19,4 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал уже в этом году составят 1,44 трлн тенге. В числе топ инвестпроектов ФРП, планируемых к финансированию в 2025 году, строительство пограничного ж/д перехода ТОО "Глобал Транс Компани", реконструкция энергоблока АО "ЕЭК", модернизация производства АО "Qarmet", строительство электрометаллургического завода ТОО "Rail Way Steel".





Qazaqstan Investment Corporation планирует вложить в 2025 году порядка 500 млрд тенге в 10 инвестиционных проектов с ожидаемым ВДС за весь срок финансирования на уровне 2,8 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал составят 200 млрд тенге в этом году. ТОП-5 инвестиционных проектов QIC на этот год - развитие металлургического кластера в Карагандинской области, строительство заводов по производству кальцинированной соды ТОО "АралСода" и битума ТОО "Batys Bitum", парогазовой электростанции ТОО "Актауская энергетическая компания".





Фонд "Даму" в 2025 году запланировал увеличить объем льготного кредитования МСБ до 750 млрд тенге - практически в 3 раза больше, чем в 2024-м. В 1 квартале 2025 года уже выдано 53 млрд тенге 755 предпринимателям. Объем гарантирования займов увеличен до 1,4 тыс. млрд тенге, в 1 квартале уже предоставлены гарантии на сумму 160 млрд тенге.





В части поддержки агропромышленного комплекса по состоянию на 6 мая 2025 года Аграрная кредитная корпорация профинансировала заявки порядка 6 тыс. фермеров на 363 млрд тенге по льготной программе финансирования весенних полевых работ с охватом посевных площадей в 5,8 млн гектаров.





По итогам заседания штаба вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил недостаточную представленность инвестпроектов по программе экономики простых вещей - производства востребованных на внутреннем рынке товаров, позволяющих заместить дорогие импортные и тем самым сдерживать инфляцию.





Когда мы инициировали программу поддержки реального сектора экономики, то наряду с крупными проектами объявили от минэкономики заказ на инвестиции по проектам преимущественно МСБ - налаживания производства товаров бытовой химии, гигиены, сыров, консервов, колбас и другой востребованной среди наших жителей продукции. Вижу, что хорошо продвинулись по производству мяса птицы, до конца года должны выйти на полную обеспеченность уровня потребления. Но и по другим направлениям, где сохраняется значительная доля импорта, надо искать производителей и поддерживать эти проекты", - сказал он.