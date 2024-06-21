Кредит в 450 млрд тенге выделит БРК на модернизацию дорог Казахстана

Впервые установлен режим "открытое небо", в рамках которого назначенные перевозчики двух стран получили право выполнять до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени "свободы воздуха"

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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Количество рейсов между Казахстаном и Китаем будет увеличено до 124 рейсов в неделю, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.





В Сиане в рамках первой конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации "Китай - Центральная Азия" (С5+1) проведены переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.





В ходе переговоров достигнута договоренность по расширению количества разрешенных частот назначенными перевозчиками двух стран до 124 рейсов в неделю и возможности выполнения грузовых рейсов без каких либо ограничений по пунктам и частотам.





Вместе с тем увеличено количество назначенных перевозчиков и добавлены новые пункты на территории Китая.





В свою очередь казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов в пункты на острове Хайнань (города Санья, Хайкоу и Цюнхай), в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой "свободы воздуха".





По итогам переговоров между двумя странами впервые установлен режим "открытое небо", в рамках которого назначенные перевозчики двух стран получили право выполнять до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени "свободы воздуха".





В Минтранспорта отметили, что Казахстан стал одной из немногочисленных стран мира (США и ряд европейских стран), перевозчики которых получили право выполнять рейсы в Китай с использованием пятой степени "свободы воздуха".





Китай является стратегическим партнером Казахстана по многим направлениям, в связи с чем расширение правовой базы для выполнения рейсов между странами является важным шагом для дальнейшего развития сотрудничества", - добавили в пресс-службе.